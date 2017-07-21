В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Полиция завела уголовные дела на пятерых человек и устанавливает сумму ущерба. В Белгороде уголовные дела за кражи завели на пятерых человек, трое из которых — сотрудники службы безопасности торгового центра. По версии следствия, мужчины организовали кражи продуктов — в основном спиртного, презервативов и конфет — из торгового зала супермаркета. Для этого они привлекли двоих своих знакомых, не работавших в торговом центре.— Когда начальник смены охранников отлучался, охранники предупреждали об этом своих подельников, и те выносили товары из зала мимо кассы. Им удалось проворачивать это в течение трёх месяцев, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. В конце марта начальник смены вернулся на работу раньше обычного и задержал одного из воров. Второго охранники предупредили, он успел вернуть товары и скрыться. Благодаря записям с видеокамер в торговом зале, полиция узнала о причастности к кражам сотрудников охраны. Часть похищенных продуктов нашли дома у подозреваемых. Если их вина будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает точное количество похищенного товара и сумму ущерба. Депутаты областной думы переизбрали уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина на новый срок. При этом доклад Панина о работе за 2015 год подвергся критике со стороны первого замгубернатора Валерия Сергачёва, усомнившегося в понимании Панина своих функций и ответственности. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев рассказывает об отчёте уполномоченного и сути претензий к нему. Бывший глава Вейделевского района (проработал на этом посту 15 лет — прим. ред.), экс-начальник департамента природопользования и охраны окружающей среды Александр Панин отвечает за права человека в Белгородской области один год. Его кандидатуру вместо покинувшего пост Николая Шатохина предложил губернатор Евгений Савченко; он же дал возможность депутатам переизбрать Панина 26 мая 2016 года. Но сначала уполномоченный должен был ознакомить облдуму с результатами работы за прошедший год. Выйдя к трибуне, Панин проанонсировал, что его в докладе будут отражены «основные жалобы, предложения, чаяния и основные векторы социальной напряжённости». Он отметил серьёзный рост количества жалоб за последний год. — Естественно, я это не ставлю себе или своим сотрудникам аппарата в заслугу. Думаю, что арифметический подход вообще не совсем уместен, потому что уменьшение или увеличение жалоб и обращений имеет очень «многовекторное» объяснение. При этом, по словам Панина, уверенно можно заявить о росте узнаваемости института уполномоченного по правам человека: именно это докладчик вместе с подчинёнными «ставили себе в задачу на прошлый год». Больше всего за 2015 год к нему обращались жители Белгородской агломерации, а вот жители районов, тем более дальних — очень мало. — Поэтому мы скорректировали приём граждан — к двум дням, второму и четвёртому вторнику месяца, прибавили первый и третий вторник и ведём приём на местах, — отметил докладчик. На этом Панин с коллегами не остановились и «активизировали работу уполномоченных, представляющих на общественных началах институт на местах». — Вызывает приятное удивление, что люди, не получая ни копейки средств, очень заинтересовано работают безвозмездно, — заметил Панин, отметив представителей в Алексеевском, Новооскольском, Чернянском районах и трижды поблагодарив глав районов за то, что «у каждого представителя есть свой кабинет». По словам Панина, на первом месте среди обращений людей — жилищные проблемы. Далее следуют вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, судебной системой и системой исполнения наказаний. Третье место занимают обращения по социальным вопросам, далее — по здравоохранению. — Сразу замечу — вопросы политических прав и свобод не интересуют жителей Белгородской области, — с гордостью отметил уполномоченный, добавив, что считает это «отрадным фактом».Панин подробно остановился на жилищных проблемах — в частности тех, которые вызывают «наибольшее раздражение» и «социальную напряжённость». Такими являются программы, софинансируемые из федерального бюджета, касающиеся переселенцев, льготников, военнослужащих. — Я приведу пример: 136 человек переселенцев с крайнего севера стоит в очереди, и мы получим в этом году из федерации только два сертификата.Александр Панин, фото пресс-службы Белгородской областной думыЗавершая доклад, уполномоченный сказал, что «озвученные проблемы никогда не смогут быть разрешены, а если и будут, то возникнут новые». — Но задача власти в том, чтобы реагировать на эти проблемы и решать их, — заключил Панин. Высказаться о том, что только что услышал, захотел первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв, который отметил, что «люди потянулись к уполномоченному по правам человека», но у него есть серьёзный вопрос. «Функция уполномоченного — она основная — это соблюдение законности взаимоотношений между человеком и государством. Как только мы начинаем втягиваться в хозяйственную деятельность… У нас хватает органов, которые этим занимаются. Какое отношение к этому имеет уполномоченный по правам человека? Очень хорошо, что у вас появились представители на местах в каждом районе. Но мы же должны с вами понимать, что, создавая столь широкий аппарат, каждый из них на месте для людей фактически является лицом службы. Здесь очень важно, чтобы эти люди были кристально чистые, являлись отражением законности и прав гражданина в его противостоянии с государством. Но если большая часть людей в этом списке — бывшие прокуроры районов, которые представляли сначала одну сторону — государство, — а теперь представляют интересы граждан — возникает опасность дискредитации самого органа. Ведь неслучайно сам аппарат уполномоченного в каждом регионе состоит из одного человека, потому что даже одного человека на регион подобрать, который был бы для людей „совестью“, достаточно сложно. А считать, что это способны сделать в каждом районе, назначить „совесть района“ или „совесть нации“ — очень сложно. В результате мы здесь что видим — вот вы отметили — по общественно-политическим вопросам никто не идёт, а ведь это самые основные вопросы, которые должен решать уполномоченный по правам человека! Народ валит по хозяйственным вопросам, но для этого есть Общественная палата со своими бюро по разным направлениям деятельности! У нас Общественная палата в каждом районе, и она должна этим заниматься. (Надо — прим. ред.), чтобы вы не подменили своей работой и не влазили своей деятельностью в деятельность тех органов, которые, собственно говоря, должны этим заниматься и отвечают за это. Вот вы говорите: „Закон справедлив или нет“. В ваших устах это вообще никогда не должно звучать! Вы стоите на страже закона, на взаимодействии человека и закона. Плохой закон или хороший — вы не имеете права его обсуждать. Функция ваша другая. Если каждый судья будет сидеть и думать: „Нет, я буду судить не по закону, а по понятиям“, — тогда это (будет — прим. ред.) не государственный суд. Опять же, оценка — из-за отсутствия лекарства, которое должно было быть, произошёл летальный исход. Мы с вами в публичной плоскости, понимаете? Есть решение суда, что человек умер из-за того, что ему в этот день не предоставили лекарства? Нет? Тогда мы что делаем, что произносим? Мы обвинили конкретно кого-то? Кто-то не поставил лекарства и полстраны вымерло? Или мы обвиняем (всё-таки — прим.ред.) конкретного человека? Недопустимо это! Поэтому большая просьба: вам огромные полномочия даны по взаимодействию между государством и населением. Очень аккуратно с этим обращайтесь! Вы как тот хирург — полмиллиметра вправо или влево, — и действительно летальный исход». Спустя несколько минут после реакции Сергачёва депутаты областной думы единогласно переназначили Александра Панина уполномоченным по правам человека в регионе. Работать в этой должности он будет как минимум ближайшие три года. Владелица недавно приобретённого жилья утверждает, что в нём невозможно жить из-за несоблюдения технологий и холода, представители строительной компании обещают устранить неполадки, а независимый эксперт считает, что всё дело в человеческих отношениях. Людмила Кичигина купила квартиру у ООО «Вега» в новом доме на Народном бульваре. Но радость от приобретения жилья довольно быстро омрачилась пониманием того, что жить там не совсем комфортно.— Я купила квартиру по долевому участию и на 100 процентов выполнила свои обязательства перед строительной компанией «Вега». Выбрала эту компанию потому, что они достаточно давно на строительном рынке и находятся в Белгороде. В случае необходимости их не нужно «догонять» в другом городе. Когда строили, я не приходила сюда, потому что всё время в командировках. Строительство длилось год. В декабре 2014 года дом был сдан. Я пришла, посмотрела — вроде, ничего. В мае 2015 года получила ключи от квартиры. Что меня сразу насторожило: за 52 квадратных метра мне выставили счёт за отопление больше 13 тысяч рублей за пять месяцев. И тогда я задала вопрос: «Что здесь отапливалось?». Этого я не понимала до сегодняшней зимы. А когда пришла сюда в морозы, в квартире было ужасно холодно. Температура при включённом отоплении была 15 градусов. Продуваемые окна, огромная щель на балконе, пластиковые окна с щелями, которые промёрзли. Мы взяли прибор, замерили температуру пола — 10–11 градусов, температура стен — 15 градусов. К тому же на стене появилось промокание, и образовалось пятно, — рассказывает Людмила Кичигина.Далее, по её словам, владелица пригласила частного эксперта для оценки состояния квартиры и обратилась с заявлением в компанию «Вега», поскольку дом находится у них на гарантии в течение пяти лет после его сдачи.— Мне очень долго никто не отвечал. Наконец они зашевелились, создали комиссию, пришли. И, как я поняла, после проверки, которую они провели 1 и 2 февраля, сами были в шоке от того, сколько проблем в этом доме. Здесь не утеплены колонны, а это самые главные «мостики» холода. И если они не утеплены, в квартире всегда будет холодно, и всегда будет холодный пол.Кичигина уверяет, что фирма «Лекс», которая делала окна, также нарушила технологию монтажа. — Окна достаточно большие, вокруг них установлены металлические короба, которые совсем не утеплены. Получается ещё дополнительный мостик хо