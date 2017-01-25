​В Губкинском районе мужчине грозит два года тюрьмы за кражу металлолома

В Губкинском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже металлолома у соседки. Утром патрульная машина ДПС остановила водителя УАЗа, который начал нервничать за рулём машины, когда увидел полицейских. Водитель резко снизил скорость и попытался съехать на обочину. В остановленной машине сотрудники ДПС нашли много металлолома.
— В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 1370 килограммов черного металла. Водитель — местный житель 1976 года рождения — не смог пояснить происхождение груза, — пояснили в пресс-службе областного УМВД.
Позже полицейские установили, что то лом пропал с дачи 59-летней местной жительницы, которая соседствует с подозреваемым. За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы.