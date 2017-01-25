​В Губкинском районе мужчине грозит два года тюрьмы за кражу металлолома

В 2015 году люди также стали больше умирать от онкологии и болезней кровообращения. По данным Белгородстата, в 2015 году в регионе увеличилось количество самоубийств и убийств. За восемь месяцев произошло 204 самоубийства и 65 убийств. Коэффициент суицидов вырос на 10,6 процента, а смертности от убийств — на 26 процентов. Снизились показатели смертности от отравления алкоголем и гибели при ДТП соответственно на 26,4 процента и на 23,4 процента.Люди стали реже умирать из-за болезней органов пищеварения и дыхания. При этом увеличилось количество летальных исходов от онкозаболеваний и болезней кровообращения. Пострадавший просил 250 тысяч рублей, но суд решил, что 40 тысяч будет достаточно. В Белгородской области мужчина получил компенсацию морального вреда за то, что сам попал под машину, когда пьяным переходил дорогу в неположенном месте. Белгородский районный суд частично удовлетворил его требования, хоть и признал вину в случившемся. — Водитель действовал в соответствии с правилами дорожного движения, а происшествие произошло вследствие грубой неосторожности потерпевшего — он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на краю проезжей части, выскочил на дорогу перед движущимся автомобилем, водитель затормозил, но не смог предотвратить наезд. Пешеход получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью, — пояснили в пресс-службе районного суда. После происшествия мужчина обратился в суд и требовал у водителя компенсации морального вреда, который он оценил в 250 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования истца, но с учётом длительности лечения, отсутствия вины в действиях ответчика, а также наличия грубой неосторожности в действиях пешехода, взыскал компенсацию в меньшем размере — 40 тысяч рублей. — В силу норм гражданского законодательства компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, в частности в том случае, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, в данном случае транспортным средством, — объяснили решение в суде. Абонентам компании доступны 130 каналов и пять дополнительных пакетов. В Белгородской области количество абонентов МТС, которые предпочитают цифровое ТВ, увеличилось в полтора раза. Оператор сообщает, что восемь его абонентов из десяти предпочитают смотреть телевизор в «цифре».— Цифровой сигнал более устойчив к помехам, а также он обеспечивает лучшее качество изображения, чем аналоговый. Абонентам в Белгородской области доступны более 130 каналов а также девять дополнительных тематических пакетов. В ТОП-5 самых доппакетов вошли Amedia Premium, «Наш Футбол», «Взрослый», «Матч» и Viasat Premium, — пояснили в пресс-службе МТС. При этом в компании отмечают, что в основном услугами ТВ пользуются в рамках пакетного предложения вместе с интернетом и телефоном. — Мы видим, что всё большее число наших абонентов выбирают «цифру», которая позволяет смотреть более сотни каналов в высоком качестве. Кроме того, МТС предлагает белгородским абонентам «управлять» своим телевизором с помощью интерактивного ТВ: выбирать программы по интересам, пересматривать любимые передачи, подключать и отключить дополнительные пакеты одним нажатием кнопки. Мы стремимся сделать телевидение максимально удобным для своих абонентов, обеспечивая оперативную техподдержку и возможность оплаты услуги онлайн или в одном из наших салонов, — рассказывает директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.К Новому году действующие абоненты ТВ МТС могут подключиться к безлимитному высокоскоростному Интернету на скорости до 50 Мбит/с за 240 рублей в месяц. Для новых абонентов действует пакетное предложение в формате Double play: интерактивное телевидение, более 130 каналов, и домашний Интернет со скоростью до 60 Мбит/с за 650 рублей, а также цифровое телевидение и домашний Интернет со скоростью до 60 Мбит/с за 580 рублей в месяц. Подключиться к данным тарифам можно на сайте, в офисах МТС и по номеру 88002500890.На правах рекламы Истцы заявили, что удовлетворены судебным решением, а предприятие намерено его обжаловать. Свердловский районный суд обязал ГУП «Белводоканал» выплатить попавшей в канализационный люк девочке и её родителям более 250 тысяч рублей моральной компенсации.Родители обратились в суд с иском к «Белводоканалу» о компенсации морального вреда. Их требования заключались в том, чтобы организация выплатила пострадавшему ребёнку миллион рублей, а маме девочки — ещё 100 тысяч рублей.На судебном заседании представители «Белводоканала» указывали на то, что их вина не доказана. Также они ссылались на то, что неоднократно помогали пострадавшей девочке — покупали ей медпрепараты и игрушки. Этот факт подтвердил отец девочки.«Белводоканал» обращал внимание суда на плохое экономическое положение дел на предприятии, а также на то, что в последние годы оно работает в убыток. При этом его представители сказали, что готовы без судебного решения выплатить родителям ребёнка компенсацию в сумме 150 тысяч рублей.Но в итоге суд принял решение, что «Белводоканал» должен заплатить 150 тысяч в пользу ребёнка, 100 тысяч — её маме и 12 тысяч — адвокату стороне истца за его работу. Представители предприятия не согласились с таким решением и заявили, что будут обжаловать его. При этом сторону истца удовлетворило принятое судом решение.Напомним, что ребёнок упал в канализационный люк в начале сентября. Проходивший мимо сотрудник Главного управления МЧС по Белгородской области Антон Роганин мгновенно отреагировал на крики матери о помощи, полез в колодец за девочкой и спас её. За это его наградили медалью «Спешите делать добро». Сразу после происшествия «Белводоканал» заявил о проверке всех канализационных люков в Белгороде. Директор межобластной ветеринарной лаборатории Сергей Носков рассказал, что в регионе два года не фиксировали случаев заболевания домашних и диких животных. В среду, 20 июля, директор межобластной ветеринарной лаборатории Сергей Носков рассказал, что в Белгородской области два года не регистрировали случаев заболевания животных африканской чумой свиней. Последний очаг выявили в начале 2014 года в урочище Графский лес в Алексеевском районе.— Государство выделяет огромные средства на борьбу с инфекционными болезнями животных. В 2015 году мы провели больше 170 тысяч исследований по 25 заболеваниям. Мы полностью отслеживаем ситуацию, проводим исследование животных, учитываем все риски, мы профилактируем все основные болезни сельскохозяйственных животных. В отношении африканской чумы свиней Белгородская область благополучна, — пояснил Сергей Носков. При этом Носков заявил, что на сегодняшний день случаи заболевания африканской чумой свиней регистрируются в 15 регионах России, в том числе в Крыму, в Смоленской, Саратовской, Тверской и Московской областях. Заражаются и дикие и домашние животные.— Соседние регионы, в частности, на Украине — пылают. Случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксированы в Полтавской, Херсонской, Киевской и Запорожской областях. Украинские СМИ это замалчивают, и многие не знают об АЧС на Украине, — заявил Сергей Носков. Четыре семьи из Белгородской, Липецкой и Самарской областей разделили призовой фонд в 15 миллионов рублей. В субботу, 28 мая, в Старом Осколе состоялась церемония вручения премии «Родительской рекорд», учреждённой фондом «Поколение» Андрея Скоча. В этом году призовой фонд в 15 миллионов рублей разделили четыре семьи из Самарской, Липецкой и Белгородской областей.Церемонию на стадионе «ПромАгро» открыла группа «Уматурман»: братья Крестовские исполнили хорошо известные песни — «Девушка Прасковья», «Папины дочки», «Ума Турман» — и презентовали новую песню, посвящённую Старому Осколу. — Мы сегодня чествуем самых важных, самых нужных людей нашей страны. Тех, кто действительно совершил родительский рекорд, и не только родительский, потому что вырастить, воспитать настоящих сынов и дочерей России — это не просто подвиг, это служение Господу и государству. Нам очень радостно и приятно, что наш депутат, наш коллега, наш друг, дорогой Андрей Владимирович Скоч не просто оказывает поддержку и является инициатором этого проекта, а всей душой, всем сердцем способствует тому, чтобы таких семей становилось всё больше и больше! — сказал первый заместитель губернатора Белгородской области Валерий Сергачёв. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн по традиции выступил перед началом вручения премий: — «Старый Оскол, здравствуй! Старый Оскол, привет!» Я думаю, что слова этой замечательной песни станут гимном Старого Оскола. Низкий поклон всем, кто сочинил эту песню, низкий поклон Андрею Владимировичу Скочу за то, что он сделал такой великолепный подарок всем нам. Сегодня праздник нашей большой семьи — семьи, которая именуется нашим святым Белогорьем, именуется семьёй России. Нас не так много на этой планете, и если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не будем вместе переживать радости и горести, то мы исчезнем. Но чтобы не исчезло наше племя, наш народ, мы взываем к Господу, и, вознося наши молитвы в храмах, молимся о благополучии и о том, чтобы как можно больше детей рождалось в наших семьях. Ведущие премии Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук представили зрителям семьи, которые в этом году стали обладателями премии. Анатолий и Светлана Шишкины из Самарской области воспитали 22 ребёнка. В течение 30 лет они забирают детей из детских домов. Сначала они взяли опеку над племянниками — не хотели, чтобы малыши воспитывались в детдоме. Когда дети выросли, Шишкины заскучали и на семейном совете решили взять девочку. Так в семью приняли 20 детей. Семья Хромых из Липецкой области воспитала 20 детей — 11 сыновей и девять дочерей. Мама Валентина Хромых родила первого ребёнка в 19 лет, а последнего — в 42 года. Сейчас младшей дочери 22 года. Как рассказали Валентина и Анатолий Хромых, их семья сложилась почти 50 лет назад. Когда молоденькая Валя отрабатывала свою смену на автозаправке, она увидела выходящего из молоковоза красивого парня. Так они познакомились и влюбились. После свадьбы у них появился первенец Сергей. Своих первых малышей родители называли сами, а потом доверили выбор имени старшим детям. — Огромное вам спасибо за то, что из огромного количества заявок вы выбрали нашу семью. Для нас это очень большой подарок. Мы о нём никогда не