В областном центре и его окрестностях зафиксированы десятки случаев незаконного использования земельных участков рядом с электросетями. Каждый год специалисты «Белгородэнерго» обнаруживают нарушения использования земли в охранной зоне: люди строят дома под линиями электропередач, размещают хозяйственные постройки, гаражи, контейнеры для сбора мусора.Охранная зона — минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, в пределах которых запрещаются строительные и любые другие работы без согласования с электросетевой организацией. Понятие охранных зон и требования к ним утверждены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Недавно в переулке Дальнем в Белгороде после устройства пруда образовалась земляная насыпь, из-за которой расстояние до проводов сократилось с семи до 3,5 метра. — Достаточно много было прецедентов с решением суда снести постройку, если она стоит на недостаточно далёком и опасном расстоянии от линий электропередачи. В большинстве случаев суды заканчиваются мировым соглашением в пользу электросетевой организации. Иногда, чтобы не сносить постройки, производится вынос этих сетей, опору переставляют или кабель прокладывают, — рассказал главный инженер Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Александр Куликов.По словам Куликова, чтобы решить проблему в переулке Дальнем, «Белгородэнерго» отправило уже несколько писем в различные административные органы, требуя устранить нарушения, но ответа пока нет. Александр Куликов пояснил, что речь не идёт о том, что охранная зона — это некое запретное место, где нельзя производить никакие работы. — В этой охранной зоне можно вести какую-то хозяйственную деятельность, пользоваться участком, но это должно быть согласовано с сетевой организацией, потому что в тех же самых правилах по использованию земельных участков в охранных зонах совершенно чётко прописано, что можно, а что нельзя. А у нас получается, что структуры, оформляющие земельный участок, «перетягивают» обязательства согласования земельного участка с нашей стороны на себя. Получается, земельный участок был выдан, были какие-то нарушения, они не учли, не увидели или забыли наши требования выноса сетей, и, возможно, это будет учитываться при несчастном случае. Но таких пока не было. В первую очередь, мы несём ответственность за безопасность людей, животных. А в судебных инстанциях это не учитывается. Мы стараемся таких случаи избегать, пусть даже путём сноса постройки, путём судебных заседаний по незаконному использованию земельных участков в этих зонах.Куликов отметил, что во многих случаях у энергетиков нет претензий, например, к застройщикам. На первом месте — налаживание взаимодействие с органами, ответственными за выделение земельных участков. — В этом деле лучший метод — пропаганда. Мы заботимся о том, чтобы люди при строительстве домов, на отдыхе, в любом месте, где проходит линия электропередачи, представляли себе опасность и могли нести ответственность за свои действия, — говорит Александр Куликов. Средняя стоимость жилья в белгородской новостройке составляет около 3,7 миллиона рублей. Портал «Мир квартир» подвёл итоги 2015 года на первичном рынке российского жилья. Исследование показало, что средняя цена квадратного метра в новой белгородской квартире снизилась на 4,2 процента и составила около 62 тысяч рублей.В 2015 году средняя стоимость новой квартиры в Белгороде упала на 5,1 процента — жильё в белгородской новостройке в среднем стоит около 3,7 миллиона рублей.— Южные города и курорты (Сочи, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар) всегда котировались высоко: туда часто переезжают «на пенсию» жители Севера, — сообщают организаторы исследования.В пятёрку самых дорогих городов России по стоимости жилья в новостройках входит Москва (245 тысяч рублей), Санкт-Петербург (101,6 тысячи рублей), Владивосток (82,2 тысячи рублей), Московская область (77 тысяч рублей) и Хабаровск (74,5 тысячи рублей). В «Белводоканале» собираются устранить неполадки до восьми часов вечера. В среду, 22 июля, в Белгороде в нескольких домах на Харьковской горе из-за аварии на водопроводе отключили холодную воду. В домах на улице Губкина № 47, 47а, 49 и 57 холодной воды не будет сегодня до 20:00. 8 июня вступил в силу запрет на опасное вождение. Ловить и штрафовать нарушителей начнут с осени 2016 года. В региональной Госавтоинспекции «Фонарю» рассказали, как готовятся к борьбе с нарушителями нового правила. Вступившие в силу изменения в правилах дорожного движения предлагают считать опасным движением «совокупность действий водителя, совершённых в течение относительно короткого времени». По данным «Интерфакса», такими действиями, например, считаются несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, только если оно не требуется для предотвращения аварии. Нарушителями станут водители, перестраивающиеся при интенсивном движении, когда все полосы заняты, и препятствующие обгону. В правительстве РФ пока не определились с суммой штрафа на нарушение запрета, но он будет не меньше 5 тысяч рублей.Механизм, по которому будут выявлять и наказывать нарушителей запрета на опасное вождение, только предстоит отработать. Пока неизвестно, в каком формате ГИБДД будет фиксировать нарушения, смогут ли другие участники дорожного движения — пешеходы и водители — предоставлять видео- и фотоматериалы о нарушениях, и как Госавтоинспекция будет с ними работать. Эти и другие аспекты работы по борьбе с опасным вождением, в том числе сумма штрафа, проработают к осени 2016 года.В региональном управлении ГИБДД «Фонарю» заявили, что белгородским водителям уже сейчас стоит обратить внимание на свой стиль вождения.— Если в описании «опасного вождения» вы узнали себя, то пора задуматься и изменить стиль вождения, — говорят в ГИБДД.В ведомстве отметили, что, возможно, в ближайшее время автоинспекторы будут проводить своеобразный мониторинг поведения водителей на дорогах.— Сегодня и всегда наша главная задача — профилактика нарушений правил дорожного движения. Мы можем использовать уже существующий скрытый контроль на дорогах и к осени собрать статистику нарушений, понять, как именно и насколько часто белгородские водители нарушают запрет на опасное вождение. Спонсор разделаАО «ФИНАМ» представляет сервис автоматического повторения сделок «Автоследование». Сервис позволяет начинающим инвесторам подключаться к более чем 300 стратегиям успешных трейдеров, автоматически копировать их сделки на фондовом, срочном и валютных рынках и получать аналогичную доходность на свой счёт. В 2015 году «Автоследование» признано лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа Роста-2015». Сегодня мир изменяется с бешеной скоростью, а вместе с ним и человеческие отношения вынуждены переживать сильное ускорение в развитии. Раньше можно было быть уверенным в своём друге или возлюбленном, если знаешь его долгое время, — «пуд соли съели». Потом коллективный разум отодвинул мешок с солью на дальний план и предложил, прежде чем жениться, поклеить обои вместе — мол, за это время уж точно друг друга хорошо узнаете. Сегодня и на совместный косметический ремонт у многих времени недостаёт. Так что же делать, как понять, что люди друг другу подходят, понимают всё с полуслова, готовы прийти на помощь и подставить плечо? Пожалуй, теперь с этой ролью «проверки на вшивость» успешно справляются квест-проекты. Ведь даже решение отправиться со своей второй половиной или свеженьким, ещё не испытанным в жизненных тяготах другом — это уже большой шаг. Обычные развлечения — поход в кино, на концерт, посиделки в кофейне или пабе — чаще всего показывают человека с хорошей стороны: вот я в искусстве что-то смыслю, вот я такой самодостаточный, могу и за тебя заплатить… А в квесте ты рано или поздно окажешься в дураках, и поведение именно в этот момент расскажет очень многое о человеке. Во-первых, квест всегда представляет собой замкнутое пространство. Нет, не надо через квест убеждаться, что человек страдает клаустрофобией! Квест показывает, что выяснение отношений ни к чему не приводит. Пока ты ссоришься из-за того, что тебе на ногу наступили или прикрикнули, что ты долго собираешь гусей в кучу, время неумолимо утекает. А взять в охапку свою гордость и уйти, хлопнув дверью, не выйдет, потому что дверь закрыта. Приходится учиться адекватно реагировать на действия и комментарии, чтобы вместе добиться общей цели. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-106882812_442", -106882812, 442, 'MIcDdi6bRSdM2UMFVS_ZLHrLEg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Во-вторых, квест всегда в чём-то пугающ. Организаторы могут и не бальзамировать труп, чтобы напугать участников, ведь воображение справляется с запугиванием лучше всего. Промелькнула тень, послышался шорох — и вуаля, ты уже сидишь в шкафу и бормочешь в рацию, что готов доплатить за несанкционированный побег. А ведь понять, насколько впечатлителен твой человек, очень важно! Сразу вспоминается сцена из сериала «Клиника», где Карла забыла сходить на родительское собрание и уже додумала, что из-за этого жизнь ребёнка пойдёт под откос, и вообще всё закончится уголовным делом. Воображение! Уж лучше знать заранее, как может отреагировать твоя половина на фразу «мы на поезд опоздали» или «всё пропало, я ногу сломал». Будет поддерживать или начнёт скорбить и придумывать безысходное будущее? В-третьих, в квесте очень ярко распределяются роли. Выявляется лидер, который бросается в бой с головоломками, сущностями и неурядицами, находится трясогузка, которая 50 минут сидит в углу и боится оттуда вылезать, обнаруживается неуверенный в себе человек, который каждую найденную подсказку выставляет на общее обсуждение. Обычно квест наглядно показывает, чего может добиться эта команда. В ноябре 2014 года я со своим избранником пошла в первый открывшийся в Белгороде квест. И после часа взаперти я поняла, что только с этим человеком я могу быть собой, не играть ни в сильную женщину, ни в слабую дурочку. Когда мне стало страшно, я действительно села в шкаф, а мужчина продолжил высвечивать фонариком подсказки на стенах, отвечать на крики ломящихся в дверь сталкеров… Он не стал меня успокаивать, не стал меня мотивировать вылезать из шкафа — просто позволил мне привыкнуть к происходящему и начать действовать. Когда в квесте с кромешной темнотой я ничего не видела и отказывалась вообще шевелиться, не то что трогать какие-то предметы или искать ключи, он методично по рации рассказывал мне, что меня окружает, как это выглядит и почему мне не стоит бояться этого хлама. Мы выходили из всех квестов за положенное время. И, кстати, теперь это не мой избранник. Это мой муж, которого мне помогли разглядеть квесты. ***Напоминаем, в Белгороде три месяца назад компания CityQuest открыла квест-комнаты нового уровня, задания в которых составлены по аналогии с компьютерными играми. Сейчас работают две комнаты: квест «Ограбление банка: дело на миллион долларов» и арт-квест «Тайны старого театра: от гримёрки до сцены». В будущем должны открыться «Ирландский паб» и ещё три квеста. Партнёрский проект По данным портала «Мир квартир», квадратный метр жилья в нашем городе стоит чуть больше 65 тысяч рублей. Эксперты портала «Мир квартир» составили рейтинг самых дорогих по стоимости недвижимости городов России. При составлении рейтинга в расчёт брали цену квадратного метра жилья вне зависимости от того, новое это жильё или нет. При подсчётах оказалось, что нынешняя стоимость квадратного метра жилья в Белгороде составляет 65 229 рублей, что позволило городу покинуть топ-10 самых дорогих городов. Сургут, Тюмень и Новосибирск «подвинули» в рейтинге Белгород, Казань и Уфу. Первые места традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург. В десятке также оказались Владивосток, Хабаровск, Сочи, Екатеринбург и Нижний Новгород. Отметим, что цена квадратного метра квартиры в Новосибирске, занявшем десятое место, составляет 65 416 рублей.Напомним, в июле 2015 года в рейтинге «Коммерсант-Деньги» самых дорогих городов по стоимости квадратного метра жилья Белгород замыкал первую десятку городов. Тогда эта цена составляла 66 670 рублей. Победители конкурса получат по 1,2 миллиона рублей на реализацию своего проекта. В среду, 10 февраля, в Москве объявят победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам 2015», организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и компанией Tele2. Всего в конкурсе приняли участие 418 российских предпринимателей, которые предложили свои иновационные и перспективные решения проблем детства. Основными темами проектов стали создание новых возможностей для развития, досуга и полноценной жизни детей в малых и средних городах России, поддержка и реабилитация детей с особыми потребностями, работа с трудными детьми и подростками, социализация и адаптация выпускников детских домов, помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. Конкурс проходил в несколько этапов: в течение четырех месяцев экспертный совет, волонтеры фонда, авторитетные представители регионального бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, знакомились с представленными на конкурс работами, оценивали участников и выбирали наиболее жизнеспособные проекты. Так, Евгений Зейналов из Новосибирска предложил реализовать проект центра научных развлечений «ЭврикУм!». «ЭврикУм!» — это мобильная выставка научных развлечений, состоящая из 50 экспонатов, научного шоу и мастер-классов, которую можно доставить в удаленные города и поселки. Москвичка Наталья Белоголовцева представила проект «Лыжи мечты». Программа «Лыжи мечты» — это эффективная, быстрая и недорогая методика как физической, так и социально-психологической реабилитации людей с диагнозом ДЦП и другими тяжёлыми формами нарушения здоровья. В основе программы лежат занятия горными лыжами по специально разработанной авторской методике с использованием уникального оборудования. Социальные предприниматели из Санкт-Петербурга Зоя Бойцева и Алла Маллабиу разработали проект «Я тебя слышу» — это интерактивный театр для детей в возрасте от одного до трёх лет, которые перенесли операцию по восстановлению слуха. 10 февраля финалисты конкурса будут защищать свои проекты перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнёров фонда и детей в возрасте от семи до 13 лет. Жюри познакомится с проектами конкурсантов и выберет победителей, руководствуясь специально разработанными критериями оценки, такими как понимание выявленной социальной проблемы, с которой сталкиваются дети в регионе, актуальность и реалистичность её решения, а также профессиональные и личностные качества конкурсанта. Победителями конкурса «Навстречу переменам» станут шесть социальных предпринимателей. Для каждого из них фонд «Навстречу переменам» разработает индивидуальную программу поддержки и профессионального развития. Она включает в себя начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 миллиона рублей, а также консультационную помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора от сотрудников компаний-партнеров и информационную поддержку на территории региона.На правах рекламы Выплату почтальоны принесут вместе с пенсией за январь. Пресс-служба управления Федеральной почтовой службы по Белгородской области сообщила о том, что белгородские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей с 13 по 28 января 2017 года. — Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 тысяч рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года, — рассказали в пресс-службе ведомства. Всего в России Почта России выдаст по 5 тысяч рублей 15 миллионам пенсионеров. Остальные 28 миллионов пенсионеров по линии Пенсионного фонда получат пенсии в эти же сроки через кредитные или другие доставочные организации. Напомним, что правительство РФ отказалось от дополнительной индексации пенсий в 2016 году и заменила её единовременной выплатой в 5 тысяч рублей. Водитель одной из столкнувшихся машин госпитализирован. Фото bel.kp.ruПоздно вечером в субботу, 21 октября, в Корочанском районе водитель грузовика врезался в припаркованный на обочине бензовоз. От удара машина покатилась и столкнулась со стоящей впереди фурой. Все три автомобиля загорелись. В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что в аварии получил травмы водитель одного из грузовиков, его госпитализировали в Губкинскую городскую больницу. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением. Белгородский филиал Tele2 в восьмой раз провёл всероссийскую акцию «День открытых людей». Продажи в центрах обслуживания Tele2, задействованных в мероприятии, выросли на 183 процента по сравнению с обычным днем. В пятницу, 27 мая, компания Tele2 провела большую распродажу в старооскольских офисах. Сотрудники различных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. В течение дня они отвечали на вопросы посетителей, регистрировали SIM-карты новых клиентов и рассказывали о выгодных предложениях Tele2. Восьмой «День открытых людей» прошел в формате «чёрной пятницы»: Tele2 предложила белгородским абонентам существенные скидки на свои услуги и устроила распродажу в салонах связи Старого Оскола. Традиционным выезд стал и для топ-менеджмента компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, его советник Джери Калмис и директор по операциям Дмитрий Лопатухин посетили салоны связи в Твери. Технический директор Tele2 Ритварс Криевс консультировал клиентов в Химках, а директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко отправился в Великий Новгород. Директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков и технический директор белгородского филиала Tele2 подключали новых абонентов в Старом Осколе. В этом году в мероприятии приняло участие 1,7 тысчи человек в 950 салонах связи Tele2, расположенных во всех регионах присутствия оператора. Впервые сотрудники Tele2 вышли «в поля» вместе с дилерами, что улучшило взаимопонимание и командный дух не только внутри компании, но и в работе с партнерами. — Одной из важнейших составляющих нашей работы является открытое и честное отношение к клиенту и возможность получить от него обратную связь. Несколько раз в год сотрудники Tele2 меняют офисные кресла на работу в салонах связи, чтобы рассказать жителям российских городов о преимуществах выгодных тарифов оператора, выслушать их замечания и пожелания. В «чёрную пятницу» мы предложили нашим клиентам особенные условия при подключении, красивые номера по цене обычных, а также смартфоны и аксессуары для гаджетов со скидками до 30 процентов, — отметил директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко. На правах рекламы Чемпионат состоится в Японии в середине сентября. Всего в состав российской команды включены четыре игрока «Белогорья». С 8 по 23 сентября в Японии пройдёт Кубок мира по волейболу. В состав сборной России на этом чемпионате вошли четверо игроков «Белогорья» — Дмитрий Мусэрский, Дмитрий Ильиных, Сергей Тетюхин и Артём Смоляр.Дмитрий Мусэрский будет капитаном команды. Нашей сборной предстоит сыграть с каждой из команд-участниц. Уже известно расписание игр россиян и их соперников. Время матчей московское.8 сентября Россия — Венесуэла, 9:10.9 сентября Польша — Россия, 12:40.10 сентября Россия — Тунис, 12:40.12 сентября Россия — Аргентина. 12:40.13 сентября Иран — Россия, 12:40.16 сентября Австралия — Россия, 13.10.17 сентября Канада — Россия, 9:10.18 сентября Египет — Россия, 6:10.21 сентября Италия — Россия, 5:10.22 сентября США — Россия, 11:10.23 сентября Япония — Россия, 8:15. Белгородские спасатели просят воздержаться от поездок на личном транспорте. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 18 января, в регионе ожидается ухудшение погоды. Утром возможен сильный снег, местами переходящий в метель. На дорогах — гололёд и снежные заносы. В южных районах области пройдёт мокрый снег с дождём. Температура воздуха ночью будет колебаться от –4 до –9 градусов, на юге области — до 1 градуса тепла; днём — от –1 до –6, на юге области — до 1 градуса тепла. — Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) линий электропередач, линий связи, обрушением рекламных конструкций, ограничением в работе всех видов транспорта, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах, ограничениями в работе авиации, — сообщают в пресс-службе МЧС по Белгородской области. Спасатели просят белгородцев воздержаться от поездок на личном транспорте и предупреждает о возможных перебоях энергоснабжения из-за налипания снега. В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно звонить в единую службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов — 112). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области — +7 (4722) 39-99-99. Полиция выясняет подробности происшествия и проводит дознание. УМВД России по Старому Осколу возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда по неосторожности. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, во вторник, 28 июня, во дворе одного из домов на улице Живописной в Старом Осколе произошёл взрыв самодельного устройства для запуска салюта. Двух пострадавших — 54-летнего мужчину, который сам сделал это устройство, и 15-летнюю девушку — с множественными осколочными ранениями доставили в реанимацию старооскольской горбольницы № 1. Сейчас полиция проводит дознание. Эксперты Центра правовой поддержки журналистов пришли к выводу, что в региональном парламенте нарушают права средств массовой информации. В Центре правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта признали ограничивающим права СМИ «Положение об аккредитации журналистов» Белгородской областной думы. Заявление на официальном сайте общественной организации появилось после изучения документов, поданных редакцией «Фонаря». Журналистам нашего издания отказали в аккредитации при областной думе, объяснив это тем, что она проводится один раз в год в декабре. Мы подали документы в сентября 2015 года. Ранее мы писали, что нашего журналиста Владимира Корнева не аккредитовали на первое заседание вновь избранной думы, сославшись на недостаток мест в зале заседаний и отсутствие аккредитации у журналистов издания.— Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ изучили «Положение об аккредитации журналистов средств массовой информации при Белгородской областной думе» и пришли к выводу, что отказ в предоставлении постоянной аккредитации журналистам Fonar.tv является необоснованным, — говорится в сообщении Центра правовой поддержки СМИ.По мнению руководителя Центра правовой поддержки журналистов, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко подобные действия руководства областной думы «нарушают законное право журналистов на доступ к информации о законодательной деятельности». — Казалось бы, в условиях дефицитов региональных бюджетов органы власти должны использовать любую возникшую возможность, чтобы донести до граждан информацию о принимаемых ими решениях. Однако мы почему-то видим обратную картину: вновь созданному СМИ, готовому бесплатно распространять информацию о деятельности депутатов и чиновников, отказывают в этой возможности. Кроме того, хотим призвать областных депутатов к ответственному поведению, ведь их действия по отношению к СМИ становятся образцом для муниципальных коллег. Хотелось бы, чтобы дел о нарушениях законных прав журналистов самими законодательными органами становилось бы меньше и решались бы они без вмешательства правоохранительных органов, — отметила Наталья Костенко.Эксперты ОНФ обратятся к председателю облдумы Василию Потрясаеву с просьбой урегулировать ситуацию с неправомерным отказом в аккредитации редакции «Фонаря» и привести «Положение об аккредитации журналистов» в соответствие с законом «О СМИ». В первом этапе Открытой Лиги Черноземья по алтимат фрисби — виду спорта с летающим диском — примут участие шесть команд из Белгородской и Липецкой областей. Городская администрация согласилась рассмотреть эти предложения. В четверг, 28 июля, на сессии горсовета Белгорода депутаты предложили увеличить время бесплатной парковки с 30 до 45 минут. Также они предложили сократить вечерний отрезок времени, когда парковка платная до 18:00 или 19:00. Напомним, сейчас за парковку можно не платить до 30 минут, а промежуток, когда парковка в течение дня платная — с 8:00 до 20:00.— В связи с тем, что временные промежутки утверждаются администрацией города, а не депутатским корпусом, эти вопросы будут проработаны дополнительно, — пояснили в пресс-службе администрации Белгорода.Ранее в мэрии Белгорода объяснили, что 30-минутный срок бесплатной парковки — один из самых оптимальных. По данным администрации города, при существующих ограничениях, за день одним платным парковочным местом успевают воспользоваться не меньше 13 автомобилистов. Энергетики будут обучать взрослых безопасному обращению с электричеством. Сотрудники «Белгородэнерго» в течение лета будут проводить интерактивные уроки в детских лагерях, где расскажут детям о правилах безопасности при работе с электричеством. При этом энергетики уверены, что обучать нужно и взрослых, — более 30 процентов пожаров происходит из-за нарушения правил обустройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования. В «Белгородэнерго» разработали свод правил, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать электротравматизма:Запрещается находиться вблизи открытых трансформаторных подстанций, тем более нельзя вскрывать двери и проникать внутрь, так как оборудование находится под высоким напряжением — 10 киловольт и выше.Смертельно опасно прикасаться к провисшим или оборванным проводам, подходить ближе чем на восемь метров к проводам, лежащим на земле. Смертельно опасно взбираться на крыши гаражей и других строений поблизости от линий электропередачи, нельзя раскачивать деревья, растущие в непосредственной близости от ЛЭП. На крыше расстояние от опасного провода значительно сокращается, а сырое дерево служит проводником электрического тока.Крайне опасно вблизи ЛЭП разводить костры, запускать воздушных змеев, набрасывать на провода проволоку и другие предметы, затевать любые игры, при которых есть опасность коснуться провода.Нельзя рыбачить под проводами ЛЭП. Длина современных удилищ такова, что велика опасность коснуться провода при забросе удочки, а материал, из которого она выполнена, является отличным проводником электрического тока.Нельзя ломать арматуру на опорах воздушных линий ЛЭП и рвать провода, идущие к зданиям и сооружениям.Нельзя касаться железобетонных опор линии электропередачи. В случае повреждения изоляторов на опоре, она может находиться под напряжением.Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации, открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.Закреплённые на электроустановках знаки или плакаты предупреждают об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более срывать их, недопустимо.При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков или плакатов, во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом на ближайшее предприятие электросетей.Отметим, что в этом году энергетики провели уже более 60 уроков электробезопасности для учеников младших классов. В перспективе специалисты компании планируют вести образовательную работу со старшеклассниками, студентами вузов и ссузов области. Уникальный концерт должен состояться в марте в Губкине в рамках международного фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». В Белгородской государственной филармонии анонсировали программу пятого международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Концерты будут проходит с 27 февраля по 7 марта. В рамках фестиваля Борислав Струлёв планирует сыграть на виолончели в шахте комбината «КМАруда» в Губкине на глубине 300 метров. На концерт пригласили экспертов Книги рекордов России. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии. Концерт будет закрытым - для горняков и регистрации рекорда, билеты на него продаваться не будут. На сегодняшний день известна программа фестиваля, все остальные концерты которого пройдут в филармонии. В списке участников солист Мариинского театра и Метрополитен-оперы, лауреат премии «Грэмми», обладатель звания «Лучший бас мира» Ильдар Абдразаков, скрипачи из США Альберт и Александр Марковы, аккордеонист из Венгрии Орос Золтан, пианист Тиан Джиан (Китай), дирижёр Хосе Луис Гомес (Испания), ансамбль «Янушка» (Австрия-Словения), Виталий Кись (гитара, Россия), Анна Боровик (скрипка, Россия), Алевтина Полякова (вокал, тромбон, Россия), джазовый пианист Eldar (США), а также камерный оркестр MEZZO МUSIC под руководством Натальи Боровик. На подозреваемого завели уголовное дело. Белгородские полицейские задержали 69-летнего преподавателя одного из вузов. Мужчину подозревают в получении взятки в размере 1 тысячи рублей за проставление оценки о сдаче экзамена. На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит штраф до 1 миллиона рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок до трёх лет. Подозреваемый в повреждении иномарки задержан полицейскими. 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