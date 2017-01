«Экотранс» незаконно отправляла квитанции для оплаты своих услуг. Белгородское УФАС оштрафовало транспортную компанию «Экотранс», которая занимается вывозом мусора в городах Белгородской области. Организация заплатит 300 тысяч рублей за то, что высылала индивидуальные квитанции об оплате за вывоз мусора из дворов. Впервые на компанию пожаловался житель Старооскольского городского округа, которому пришла квитанция на оплату вывоза и утилизации мусора. Мужчина не заключал договор с «Экотранс», поэтому пожаловался в УФАС, так как посчитал налог незаконным. УФАС признало нарушение и вынесло предписание компании, однако платежи по-прежнему приходили горожанам. — Тем не менее, в Белгородское УФАС продолжали поступать заявления жителей Старооскольского городского округа на действия ООО «ТК „Экотранс“». Заявителям поступали единые платежные документы со строкой начисления — «Вывоз ТБО», — пояснили в пресс-службе областного УФАС. Антимонопольщики возбудили административное дело на компанию, которую в итоге оштрафовали на 300 тысяч рублей. «Экотранс» попыталась обжаловать штраф в Арбитражном суде Белгородской области и в арбитражном апелляционном суде, однако суды не удовлетворили жалобу. Сергей Боженов встретился с медицинским сообществом Белгорода. Глава пришёл в областную клиническую больницу заявить, что белгородцы недовольны уровнем оказания медицинских услуг. Попутно Боженов рассказал о будущем разделении мальчиков и девочек в городских школах и призвал врачей на выборах голосовать за тех, кто «не балаболит». За общением мэра и медиков наблюдал специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев. «А регистрировать-то нас будут?» — недоумевали врачи, проходя мимо одиноко стоящего стола в актовом зале административного корпуса областной клинической больницы святителя Иоасафа. Здесь всё было готово ко встрече медицинского сообщества с мэром Белгорода Сергеем Боженовым. По другой — официальной версии — в актовом зале должно было пройти заседание медицинского совета.Для тех, кто тогда ещё не понял, куда пришёл, за десять минут до начала встречи включили фильм.«Я пришёл к нему умирать. И он меня спросил: „Вы искренне верите в Бога?“. „Да“ — ответил я. „Тогда ложитесь на операцию“, — сказал он. Операция прошла блестяще. И тогда я понял — духовно Куликовский выше меня как священника», — на фоне храма Матроны Московской, находящегося на территории больницы, рассказывал на камеру священник.«Он приехал ко мне и увидел опухоль. Это было давно, но я всё ещё отлично помню. Сейчас я живой, здоровый, работаю», — делился перед объективом своей историей президент «ПромАгро» Фёдор Клюка.Слова почтения кандидату в депутаты областной думы шестого созыва, директору медицинского института НИУ «БелГУ», почётному жителю Белгорода Владимиру Куликовскому для видео выразили бывший мэр Белгорода Георгий Голиков и генеральный директор ТРК «Мир Белогорья» Елена Бондаренко.Ролик был хорош, но, судя по лицам врачей, для них он был не нов — желаемых эмоций видео не вызвало.— Меня видно вообще?! — начал двигать монитор перед собой Боженов сразу после того, как сел на кресло. — Медицинская общественность нечасто меня видит, хотя и другие люди тоже… Мне тут на «Ютубе» принёс зять посмотреть видео, где белгородцев спрашивают «Кто это такой?». Ну и там моя фотография с какого-то заседания. Так одна женщина говорит: «Пореченков!».В зале засмеялись.— Трое не знали, а четвёртый негр сразу сказал: «Мэр Белгорода, Сергей Боженов» (на самом деле мужчина назвал Боженова губернатором — прим. автора).Некоторые вытирали слёзы.— А вот ещё случай, — продолжал хохмить Боженов. — Встреча была у меня на «Энергомаше». Директор подвёл меня к женщине, говорит: вот, знаменитая токарь у нас. И представляет ей меня: «Мэр Белгорода Сергей Боженов». Так она делает такие большие круглые глаза и выдаёт: «Да? А где Голиков делся?».Пояснив, что рассказал всё это для «более тёплого разговора», Боженов резко сменил настроение беседы.«Горожане крайне отрицательно оценивают медицину. Они чувствуют себя неудовлетворёнными медицинским обслуживанием, — серьёзно начал мэр. — Из всех сфер жизни у людей самая большая неудовлетворённость именно в медицине. Надо выяснять причины».Это тянуло на главную цель встречи.Первым из докладчиков выступал начальник управления здравоохранения Белгорода Алексей Афанасьев. Он долго и много рассказывал о медицине в городе в целом, затем вскользь коснулся «проблемы узких специалистов» и «проблемы нехватки сотрудников скорой помощи».Завершение доклада Афанасьева в зале встретили аплодисментами. «Вы же профессиональное сообщество, не думал, что будете аплодировать, — полушутя, заметил мэр. — Давайте серьёзные вопросы Алексею Владимировичу!»Вопросов в зале не было.«Тогда давайте в письменном виде…», — пожал плечами мэр и пригласил выступить Владимира Куликовского.«Кадровая проблема — она существует и стоит очень остро, — признал врач. — У нас 32 врача на 10 тысяч населения, а должно быть 36». Куликовский рассказал, как пытается решить эту проблему — в медицинском институте при белгородском госуниверситете он выпустил уже 1,5 тысячи докторов.«Горячо поддерживаем создание „Аллеи славы“ белгородских медиков. Белгородские студенты должны знать не только историю медицины, но и своих лучших земляков-врачей!» — отчеканил директор мединститута.Иметь такую же узнаваемость, как у мэра, он явно не хотел.«Позвольте объяснить, как я оцениваю неудовлетворённость населения медицинскими услугами, — перешёл к главному Куликовский. — Недовольство зависит от того, что люди не информированы о результатах наших достижений!».Дальше было много общих слов, но медицинское сообщество отлично понимало, о чём речь.«Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний! Снижение смертности от онкологических заболеваний! Снижение от туберкулёза — у нас самая низкая в России смертность от этого заболевания! А чудеса хирургов? А пересадка органов?!».Куликовский объяснял медикам, мэру и самому себе, что нужно больше об этом всём говорить — и всё будет хорошо.«В этом году областной бюджет будет порядка 80 миллиардов, из которых около 20 миллиардов будут выделены на здравоохранение — 25 процентов! Мы должны ещё лучше работать на местах», — эмоционально подвёл черту кандидат.В зале захлопали. Вопросов не было.Следующим выступать позвали главврача детской поликлиники № 4 Анатолия Семененко. Депутат Совета депутатов начал так: «Если позволите, из всех больших проблем я подниму одну… Регламент и время не позволяют».Забегая вперёд, отметим: Семененко потратил три минуты на описание заявленной проблемы и ещё семь на то, как много всего хорошего делается в белгородской медицине — регламент и время явно были вправе обидеться на главврача.«Негативные процессы в здоровье наших школьников сохраняются — все понимают, что я говорю о средствах связи, социальных сетях… Большие нагрузки на органы зрения», — объяснял главврач. По его словам, у большинства юных белгородцев по два-три хронических заболевания, и со временем ситуация только ухудшается. Выправить ситуацию, по мнению Семененко, призвана методика Базарного.— Из 45 школ областного центра 23 к 1 сентября будут готовы продолжать технологию Базарного, — вступил в разговор Сергей Боженов, по чьей инициативе несколько лет назад первые школы города внедрили систему. — С самим Базарным мы общались, к сожалению, только по телефону. Я его приглашал в Белгород. Но он сказал, что не поедет к нам, потому что мы не полностью взяли его технологию, а только часть.Мэр имел в виду, что в Белгороде внедрили часть методики, связанной с питанием, динамикой, усидчивостью, а вторую часть — разделение учебного процесса по гендерному признаку — пока не взяли на вооружение.«Я говорил Евгению Степановичу об этом, он поддерживает (внедрение практики гендерного разделения — прим. автора), и мы пойдём по этому пути (разделению мальчиков и девочек — прим. автора), здесь много положительных моментов. Попытаемся посмотреть, что из этого будет», — аккуратно заглянул в будущее глава и пояснил, что эксперимент коснётся только учебного процесса, а на переменах мальчики и девочки будут вместе.«Важно, чтобы родители были согласны», — добавил мэр.Все докладчики выступили, и Боженов вернулся к тому, с чего начинал — неудовлетворённости медициной. Мэр привёл результаты соцопроса, которому «безоговорочно верит». В каждом из вопросов было четыре варианта ответа: «Удовлетворён», «Скорее удовлетворён», «Скорее не удовлетворён» и «Не удовлетворён».— Предоставление медицинской помощи — девять процентов удовлетворены, 37 процентов скорее удовлетворены; качество медицинского обслуживания детей — десять процентов и 37 процентов соответственно; качество обслуживания в горбольницах — семь процентов и 35 процентов; техническое оснащение — девять процентов и 35 процентов; наличие медикаментов — семь процентов и 29 процентов (в данной категории аж 28 процентов оказались совершенно не удовлетворены).«Каждый второй житель Белгорода не удовлетворён», — подвёл итог Боженов, поблагодарил врачей за их труд и начал свою программную философию — рассказ о том, чем живёт Белгород.«Город живёт одной мыслью — сделать горожан счастливыми. Нам это не удалось, но слоган „город добра и благополучия“ людям понравился, — рассуждал Боженов. — И ведь что главное: у нас не убирают хорошо — у нас люди не сорят! 5 августа в Белгороде было около 40 гостей делегации. Спустя полчаса после фейерверка на площади всё было чисто. И они говорили: „Ну вы даёте!“».Означало ли это, что делегация провела ночь на 6 августа на площади, мэр не уточнил.«Демография у нас тоже хорошая… — продолжил глава и вдруг вспомнил. — Специалисты принесли мне видео, что украинская Рада приняла решение идти на Белгород. Дурь полная».Такие слова не могли остаться незамеченными.«В связи с ситуацией с Украиной, Сергей Андреевич, скажите, хорошо ли защищены наши границы?» — внезапно наделила мэра высокими полномочиями вопросом из зала медик.«Я считаю, что хорошо», — спокойно ответил городской главнокомандующий.Встреча продолжалась почти два часа. Ближе к концу врачи зашуршали вещами, словно школьники, готовящиеся к звонку.«Ну и не могу не призвать вас всех прийти на выборы в облдуму 13 сентября. Сейчас за эти места очень серьёзная борьба. Очень много безответственных личностей пытаются… Призываю поддержать тех, кто, выражаясь современным языком, не балаболят, кто проверенные люди. Люди, на которых опираются губернатор, а на него опирается президент», — заявил мэр и попрощался.На уходящих из актового зала людей с плаката на стене смотрел, улыбаясь, Владимир Куликовский. Рейтинг городов по количеству машин стоимостью более 2,5 миллиона рублей составили эксперты агентства «Автостат». Белгород занял 13-е место в рейтинге городов по количеству автомобилей премиум-класса. Список составили эксперты аналитического агентства «Автостат». В рейтинге сказано, что в Белгороде с населением 373 тысячи человек доля премиум-сегмента на рынке новых автомобилей составляет 11 процентов. — Доля премиальных автомобилей на рынке зависит как от уровня доходов населения, так и от степени распределения этих доходов среди жителей, — говорит начальник отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.Соседний город-миллионник Воронеж в этом рейтинге занял 21-е место. Там доля машин премиум-класса составляет девять процентов. Первые места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Справка «Фонаря»К автомобилям класса «Премиум» относятся машины, стоимостью более 2,5 миллиона рублей и примерно до 13 миллионов рублей. Автомобиль должен быть четырёх- или пятиместным, длина авто должна быть не менее пяти метров. Портал «Мир квартир» проанализировал стоимость индивидуального жилья в регионах России. В понедельник, 25 июля, портал «Мир квартир» обнародовал рейтинг регионов России по стоимости индивидуального жилья. Первые три места в нём заняли Москва, Крым и Санкт- Петербург. Средняя цена квадратного метра жилья там составляет 114 248 рублей, 85 219 рублей и 93 525 рублей соответственно.В Белгородской области квадратный метр в частном доме стоит 32 721 рублей. В Воронежской области чуть выше — 34 668 рублей, в Тамбовской области квадратный метр в частном доме стоит 29 629 рублей, в Липецкой области — 27 633 рубля, в Курской — 27 153 рубля. Самая высокая средняя стоимость дома в Черноземье — в Тамбовской области — 6 381 381 рубль, в Белгородской области дом в среднем стоит 4 076 584 рубля, в Воронежской области — 3 959 641 рубль, в Липецкой области — 3 458 803 рубля, в Курской области дом обойдётся в среднем в 3 448 037 рублей. Управляющая компания самостоятельно установила тариф, по которому жильцы платили за содержание жилья. Белгородский областной суд оставил без изменения решение Алексеевского районного суда по иску граждан к управляющей компании, которая самостоятельно установила тариф за содержание жилого помещения. Суд обязал ООО «СервисПлюс» провести перерасчёт платы и признал нарушающим закон пункт договора на управление и содержание общего имущества многоквартирного дома. Проверка установила, что ООО «СервисПлюс» с октября по декабрь 2015 года начисляло жителям плату по самостоятельному установленному тарифу. — В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного Кодекса РФ установление платы за содержание жилого помещения относится к компетенции общего собрания собственников многоквартирного дома, а в случае не принятия решения — к компетенции органа местного самоуправления, в данном случае — муниципального совета муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области, — пояснили в пресс-службе прокуратуры по Белгородской области. Решение суда вступило в законную силу. На 55-летнего жителя Губкина завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Во вторник, 31 мая, в УМВД по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела на 55-летнего жителя Губкина. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровья. По данным полиции, подозреваемый ударил ножом своего соседа за то, что тот громко слушал музыку у себя в квартире.В правоохранительные органы обратились сотрудники больницы, куда попал раненный губкинец. На данный момент известно, что перед нападением между двумя соседями произошёл конфликт. Подозреваемого ранее уже судили за аналогичное преступление. Риск заболеть ВИЧ во время полового акта у женщин в 2,5 раза выше, чем у мужчин. По информации Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, девять из десяти женщин, у которых обнаружили вирус иммуннодецифицита, заразились им во время полового акта. Причём по статистике риск получить ВИЧ в этом случае у женщин в 2,5 раза выше, чем у мужчин. Медики объясняют этот факт несколькими причинами: во-первых, у женщин больше площадь слизистой, которая соприкасается с половым секретом партнёра, во-вторых, в сперме содержится вирус в большем объёме, чем в половом секрете женщин, в-третьих, у молодых женщин из-за малого количества вагинального секрета снижен вирусный барьер, в-четвёртых, «грубый секс» и изнасилования увеличивают риск инфицирования, потому что во время такого полового акта появляются разрывы и кровотечения.Ещё одним фактором, который снижает защиту женского организма от ВИЧ, являются половые инфекции — они увеличивают возможность заразиться опасным заболеванием в десять раз. Сложность ещё и в том, что около 80 процентов таких заболеваний у женщин проходят незамеченными. — Планируя беременность или узнав о своей беременности, женщина должна посетить врача для того, чтобы получить точную и полную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе определить наличие ВИЧ-инфекции. Это важно для проведения мероприятий по сохранению здоровья матери и защите от ВИЧ будущего ребенка, — советуют специалисты Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Напомним, что вирус иммуннодефицита поражает иммунную систему человека, которая постепенно становится бессильной в борьбе с инфекциями. Конечной стадией развития ВИЧ-инфекции является синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД), при котором полностью истощенная иммунная система больше не защищает человека от чередующихся или наслаивающихся друг на друга тяжёлых болезней. ВИЧ передаётся через кровь, если люди используют общие шприцы при введении наркотиков, нестерильные инструменты, или когда кровь больного попадает во время переливания к здоровому человеку. Также вирусом можно заразиться во время секса, особенно опасны в этом случае незащищённый оральный, вагинальный и анальный секс. ВИЧ-инфекция может передаться ребёнком от больной матери во время беременности (до 35 процентов случаев), родов (до 65 процентов случаев) или грудном вскармливании (до 29 процентов случаев). В среднем, каждый четвёртый ребёнок, рождённый ВИЧ-инфицированной женщиной, получает ВИЧ от своей мамы. Риск заболеть усиливают курение, алкоголь и приём наркотиков. А вот если начать профилактическое лечение на ранних стадиях беременности, то можно его снизить до 98 процентов. Машины задержаны по решению Минтранса, которое в нашем регионе исполняет управление Ространснадзора. Руководитель ведомства Сергей Головин рассказал, что на сегодняшний день всего задержаны 28 машин. Вчера речь шла о 22 грузовиках.Вечером 16 февраля СМИ сообщили о возможном урегулировании проблемы с проездом российских грузовиков по Украине и украинских по России. По словам Сергея Головина, в региональное управление никаких новых распоряжений не поступало. Мать убитой получит около 2 миллионов рублей компенсации. Белгородский областной суд приговорил виновного в удушении женщины в ванной к 23 годам тюрьмы. Дело рассматривали в суде с привлечением коллегии присяжных заседателей. Присяжные посчитали, что вина мужчины доказана полностью, и он не заслуживает снисхождения. По информации пресс-службы суда, мужчина пришёл вместе с сестрой к потерпевшей и узнал, что та не сдала деньги в кассу. Позже он сам вернулся к ней в квартиру, якобы затем, чтобы обсудить возможность займа. Когда женщина отлучилась в ванную, он пошёл за ней, задушил и оставил тело в горячей воде. Злоумышленник забрал около 80 тысяч рублей, телефон убитой и ушёл из квартиры, заперев её на ключ. Тело нашли только через сутки после преступления. На суде обвиняемый утверждал, что девушка погибла от несчастного случая. Суд признал мужчину виновным в убийстве, сопряжённом с разбоем, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, учёл, что у обвиняемого уже была судимость, и проговорил его к 23 годам лишения свободы. Также судья частично удовлетворил гражданский иск матери убитой, взыскав с осуждённого 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Священный Синод назначил на эту должность протоиерея Алексея Куренкова. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн внёс на рассмотрение Священного Синода Русской православной церкви кандидатуру протоиерея Алексея Куренкова на должность ректора Белгородской семинарии. Священный Синод принял решение назначить протоиерея ректором семинарии сроком на пять лет.До назначения на эту должность Алексей Куренков был проректором по учебной работе в том же духовном заведении. Благотворительный концерт в Международный день защиты детей, по оценкам организаторов, соберёт около 5,5 тысяч зрителей. 1 июня на старооскольском стадионе «ПромАгро» выступят три известных российских группы: IOWA, «Корни» и «Маяковский». Как пояснили редакции FONAR.TV в пресс-службе Оскольского электрометаллургического комбината, концерт проводится для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, активистов старооскольских школ и детей сотрудников комбината. Вход на площадку будет по билетам, которые распространяются в Старом Осколе бесплатно. На празднике сотрудники фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — главного организатора концерта — подведут итоги викторины и наградят победителей конкурса эссе «Доброта спасёт мир». Создатели «увековечили» «Мираторг», НИУ «БелГУ» и даже «чёрный список» «Бел.Ру». В воскресенье, 9 августа, сообщество «Белгород сегодня» опубликовало «народный алфавит» Белгородской области. Инициаторы проекта сделали 29 карточек с названиями ключевых, по их мнению, достопримечательностей и личностей региона. На карточках изображены НИУ «БелГУ», Есенинский сквер, пешеходная зебра, новогодняя ёлка, «чёрный список» ИА «Бел.Ру», йога, игровая площадка и другое. В городе построили «зону экстрима», чтобы местная молодёжь не каталась на городской площади и в скверах. В городе Строителе Яковлевского района открыли «скейт-парк для активных и увлечённых». Информация об этом появилась на сайте администрации Яковлевского района, а спустя день — на портале губернатора и правительства Белгородской области.В заметке объясняется, что зона экстрима расположилась у кинотеатра «Юность», где ранее уже была установлена рампа — к ней добавили новые фигуры, рейлы и боксы, которые «позволяют на скейтах, роликах и велосипедах выполнять различные сложные и зрелищные элементы». Всё это вместе назвали «скейт-парком». Отмечается, что парк открыли по инициативе, высказанной яковлевской молодёжью в рамках проекта «Народная экспертиза». скейтер с 13-летним стажем Женя К. дал корреспонденту «Фонаря» свою оценку открывшемуся «скейт-парку».— Парк на плитке — это уже нонсенс, потому что она сбивает с толку, на ней постоянно теряется скорость. Нужен шлифованный бетон или, в крайнем случае, ровно уложенный и минимально шершавый асфальт. Что касается фигур, то так как площадь под парк обычно ограничена, то фигуры расставляют таким образом, чтоб их можно было использовать в комплексе (одну за другой) и максимально эффективно. В нашем случае к тумбам можно подъехать только с одной стороны. И если говорить о конструкции фигур, то обращают на себя внимание странные края у перил и то, что на ребрах боксов нет ни уголков, ни швеллеров. Они как раз и позволяют скользить по препятствию, то есть по этим тумбам скользить не получится или получится, но совсем недолго, — пояснил профессионал. Гранату РПГ-40 изъяли и уничтожили на специальном полигоне. В понедельник, 15 июня, в Нижнем Ольшанце в водоёме у частной территории нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны. Гранту РПГ-40 обнаружил местный житель, заявивший о находке в полицию.— Гранату изъяли взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Боеприпас вывезли и уничтожили на специальном полигоне, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области. Мужчина не хотел давать вещи для личного досмотра. Свердловский районный суд вынес приговор мужчине, оскорбившему сотрудника исправительной колонии. Мужчина отбывал заключение по приговору 2011 года. 1 апреля 2015 года его доставили в штрафной изолятор из-за распития алкоголя. Сотрудник колонии должен был обыскать заключённого и осмотреть его личные вещи, чтобы проверить, нет ли у него запрещённых средств и веществ. Мужчина не хотел отдавать вещи, и потому стал в присутствии других заключённых и работников учреждения оскорблять представителя власти.В судебном заседании заключённый полностью признал свою вину. Учитывая чистосердечное признание и извинения перед потерпевшим, суд назначил мужчине штраф в 20 тысяч рублей. Туроператор не отдавал покупателю 145 тысяч рублей и предлагал потратить их на другой тур. Житель Губкина с помощью суда смог вернуть в полном объёме внесённые за туристическую путёвку в Египет средства.Истец заключил договор с турагентом на поездку в Шарм-Эль-Шейх, но после запрета на вылет в Египет захотел вернуть свои 145 тысяч рублей, однако компания отказалась это сделать. — Туроператор произвёл аннуляцию тура и сообщил, что денежные средства по данной заявке заморожены. Клиенты могут ими воспользоваться в течение всего года, заменив тур на любое другое направление (страну), — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Белгородской области.Мужчина не согласился с предложением компании и обратился в суд. Уже позже, в ходе одного из судебных заседаний, он отказался от своих требований, потому что турфирма полностью вернула ему деньги. Губкинский городской суд прекратил производство по делу. По данным полиции, на теле девушки не было следов насилия. В Белгороде выясняют причину смерти женщины. В УМВД по Белгородской области рассказали, что погибшую обнаружили в понедельник, 5 октября, 6:20 утра недалеко от школы № 49. На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета.— На теле не было обнаружено следов насилия. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.Go31.ru со ссылкой на Следственный комитет по Белгородской области сообщает, что уголовное дело по факту смерти женщины пока не возбуждено. Специалисты компании рассказали белгородским предпринимателям о выгоде и удобстве корпоративных тарифов. В Белгороде прошёл День финансовой грамотности для предпринимателей, организованный информационным порталом belfinance.ru при поддержке Центра инноваций социальной сферы Белгородской области и Белгородского регионального ресурсного информационного центра. На встрече обсуждались вопросы рационального использования финансовых услуг и оптимизации расходов, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели в своей деятельности. Менеджер по развитию корпоративного бизнеса Белгородского филиала Tele2 Елена Фомина рассказала участникам семинара о том, каким образом корпоративная связь позволяет не только повышать эффективность бизнес-процессов, но и снижать издержки предприятия. По словам представителя мобильного оператора, 80 процентов существующей корпоративной абонентской базы — это организации с количеством персонала до 15 человек. В отличие от других телекоммуникационных компаний, у Tele2 очень простой продуктовый портфель, созданный преимущественно для представителей малого и среднего бизнеса — он включает в себя три тарифа. Бизнес-тарифы позволяют оптимизировать затраты предпринимателей и экономить на услугах мобильной связи до 30 процентов. С помощью специального сервиса «Контроль расходов» любому руководителю предприятия удобно отслеживать затраты на связь своих сотрудников и устанавливать лимиты, прогнозируя таким образом ежемесячные расходы на связь всей организации. Корпоративные тарифы Tele2 уже четвёртый год подряд признаются самыми выгодными в России. Это подтверждают исследования, проведенные ComNews Research в 2012–2015 годах. Также старший специалист по связям с общественностью Белгородского филиала Tele2 Ольга Сабылинская рассказала участникам о всероссийском конкурсе социальных предпринимателей, организованным благотворительным фондом «Навстречу переменам» при поддержке Tele2. В марте победителями конкурса станут шесть бизнесменов, для которых будет разработана индивидуальная программа поддержки, включающая в себя начальное финансирование в сумме 1,2 миллиона рублей, а также консультационную помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора и поддержку на территории региона. На правах рекламы «Фонарь» выяснил, стоит ли ожидать скорого возвращения российских туристов на некогда популярные у них курорты и как быстро восстановят полётные программы. В среду, 29 июня, президент Владимир Путин поручил правительству обсудить с турецкой стороной восстановление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других сферах. ТАСС сообщает, что речь идёт в том числе о снятии ограничений по посещению Турции российскими туристами.— Турция была кормилицей, это, как говорится, «всесоюзная здравница и житница», без неё вообще тоска, — говорит директор белгородского офиса туристической компании Maxxi Tour Марина Анисимова.Анисимова в разговоре с корреспондентом «Фонаря» подтвердила мнение экспертов туристического рынка о том, что до запрета Турция была одним из самых доступных, а одновременно и самых комфортных туристических направлений. Запрет на посещение Турции россиянами отрицательно сказался на всей туристической отрасли в целом. — Того уровня сервиса, питания, анимации, уровня отелей, пляжей и прочего ни одна страна по этим ценам дать не может. На замещение пошли Тунис и Кипр, но Кипр в регионах быстро сняли, потому что по цене он был неадекватен возможностям туристов в регионах. Средняя сумма, которую могут потратить на отдых белгородцы, — 30–40 тысяч рублей на человека. Всё, что выше, — это уже VIP. Бюджетный Тунис сопоставим с бюджетным Египтом. Турция в этом же бюджете была на порядок выше по всем показателям.Наша собеседница говорит, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать открытия туристического сообщения с Турцией. — Многие отели стоят закрытые и полузакрытые, был теракт в Стамбуле. Поручение президента — это просто первый шаг примирения со страной. Это не значит, что мы все туда полетим. Плюс — в последнее время довольно много катастроф с самолётами, естественно, это пугает и туристов, и сами турооператоры, скажем так, не совсем готовы взять на себя ответственность. Мы, например, в этом году часто предлагаем путешествия поездом. Люди боятся, в заявках просят, чтобы это был поезд.По словам Анисимовой, даж