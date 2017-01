В Белгородской области используют только десять процентов препаратов, которые производят в регионе. Начальник управления ветеринарии Белгородской области Алексей Хмыров рассказал, что в 2014 году ведомство получило 2 тысячи нареканий по качеству продукции, поставленямой за пределы региона. — Конечно, большая часть их не подтвердилась, но сам факт нарушений, например, при перевозках, существует, — сказал Хмыров. Он призвал производителей ветпрепаратов, сотрудников свиноводческих и птицеводческих предприятий, которые стали участниками обсуждения программы импортозамещения ветпрепаратов и кормовых добавок, активнее подключаться к процессу импортозамещения. «Покупая импортные препараты и вакцины, мы забираем из нашего регионального бюджета те деньги, благодаря которым наши школьники бесплатно учатся, кушают в школах и т. д. И при этом мы хотим жить в развивающейся, благополучной области. Будем же честны сами перед собой — при таком отношении к своей же стране, с любовью к импортному продукту, мы сделаем только хуже самим себе», — заявил руководитель регионального управления ветеринарии. Сегодня в Белгородской области работают около 20 предприятий ветеринарно-фармацевтического кластера, которые производят свои препараты, при этом процент импортозамещения этих препаратов у нас в три раза меньше, чем в ряде других регионов. — Проще везти препараты в Красноярск, чем убедить своих же производителей попробовать наши вакцины, — считает генеральный директор компании «Агровет» Александр Демченко. По его словам, причина этого кроется в работниках, предпочитающих западные препараты и убеждающих собственников предприятий в целесообразности этого. При этом иностранные лекарства в два-три раза дороже не уступающих по качеству отечественных аналогов. Главный ветврач «КапиталАгро» Александр Терешин рассказал, что их предприятие истытывает новые отечественные препараты, но пока из 53 образцов только семь вошло в производственный процесс. Участники дискуссии предложили производителям ветпрепаратов и кормовых добавок ежемесячно подавать данные о поставках в управление ветеринарии, а сельхозработникам — сообщать о потребностях в том или ином препарате и процентном потреблении отечественных препаратов на производстве. Предприниматель и активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков обратился с просьбой проверить порядок предоставления земли для стройки и получил ответы из двух ведомств. Почему возникли сомнения в законности строительства кафе «Оранжевый остров»?Киоски «Оранжевый остров» строит АО «Белгородский хладокомбинат». Изначально горожан, в том числе и в социальных сетях, возмущал выбор мест для строительства киосков, например, рядом с аллеей на Свято-Троицком бульваре и напротив музыкального колледжа имени Дегтярёва на Гражданском проспекте. Позднее сын вдалельца «Белгородского хладокомбината» Георгия Бузиашвили — Давид Бузиашвили — занял пост начальника департамента экономического развития администрации Белгорода. В своём заявлении в областную прокуратуру и УФАС предприниматель и активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков просит ведомство прояснить, нет ли в этой ситуации конфликта интересов. Пограничники выясняют обстоятельства правонарушения. В среду, 6 апреля, сотрудники пограничного управления по Белгородской области задержали на окраине Красной Яруги три автомобиля с сельхозпродукцией и сыром. Пограничники изъяли 230 коробок общим весом более трёх тонн.Фото пресс-службы пограничного управления по Белгородской области Сейчас устанавливают все обстоятельства правонарушения. В мэрии заявили, что договор между городами может быть расторгнут только при соблюдении определённых условий. Мэрия Белгорода до сих пор не получила уведомления о расторжении договора о сотрудничестве с украинским городом Прилуки. Об этом сообщает информагентство Regnum со ссылкой на начальника управления информации и массовых коммуникаций мэрии Светлану Губину. Губина также заявила, что Белгород не планирует расторгать побратимские отношения с Прилуками.— Договор между двумя городами-партнерами может быть расторгнут только в том случае, если одна из сторон за два месяца уведомит о своём намерении другую, — пояснили в мэрии Белгорода.Напомним, об одностороннем расторжении Прилуками договора о сотрудничестве с Белгородом стало известно 29 марта. Соглашение между двумя городами было подписано в июне 2011 года. О резком ухудшении погоды предупреждает ГУ МЧС по Белгородской области. В пятницу, 23 апреля, в Белгородской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. Температура воздуха днём 8–13 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов, местами — до двух градусов мороза. Ветер западный скоростью 8–15 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.— В связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. В прокуратуру с жалобой на действия чиновника обратился индивидуальный предприниматель. По сообщению прокуратуры Белгородской области, индивидуальный предприниматель из Шебекина обратился в межрайонную прокуратуру с жалобой на действия должностных лиц по факту проведения проверки принадлежащей ему закусочной в селе Новая Таволжанка.Установлено, что в апреле 2015 года в районную администрацию обратилась жительница села с сообщением о фактах нарушения общественного порядка возле закусочной.В мае 2015 года начальником отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития районной администрации была инициирована проверка кафе. Были проверены вывеска заведения, ценники на товары, состояние холодильника, ассортимент, подсобное помещение, уборочный инвентарь. Между тем, обращение в администрацию не содержало доводов, которые могли бы послужить основанием для внеплановой выездной проверки, поскольку в нём не ставился вопрос о нарушении прав потребителей при осуществлении деятельности.Таким образом, были нарушены требования ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Кроме того, проверочные мероприятия были незаконными, поскольку они могут проводиться исключительно по приказу руководителя органа государственного контроля или на основании требования прокурора. В связи с выявленными нарушениями виновный привлечён к административной ответственности и выплате штрафа в размере 3 тысяч рублей. Самым аварийным месяцем стал октябрь. Белгородское управление ГИБДД подвело итоги своей работы за последние десять месяцев. По сравнению с прошлым годом количество ДТП увеличилось на 8,3 процента, а количество погибших в них людей на 7,7 процента. Всего за это время в 1101 ДТП погибли 182 человека, а более 1,2 тысячи получили травмы. В пресс-службе ведомства заявили, что за год на 32 процента стало больше погибших пешеходов. — Отдельное внимание было уделено профилактике наездов транспортных средств на пешеходов и проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Несмотря на то, что количество наездов на пешеходов снизилось на 1,7 процента, рост погибших пешеходов составил 32,6 процента — зарегистрировано 57 погибших пешеходов, что составило 31 процент в удельном весе от общего числа погибших в ДТП, — пояснили в пресс-службе областного ГИБДД.Чаще всего ДТП с участием пешеходов случаются вечером — с 17:00 до 21:00. Количество таких ДТП увеличилось в Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Корочанском, Новооскольском, Прохоровском, Старооскольском, Шебекинском районах и в Белгороде. В ГИБДД отметили, что самым аварийным месяцем стал октябрь. Количество ДТП с участием детей тоже увеличилось — всего их было 108, что почти на 6 процентов больше, чем в прошлом году. За десять месяцев погибло 6 несовершеннолетних (на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года), а 118 детей отделались травмами. Танцоры расскажут зрителям о том, что делает артиста артистом. 16 июня в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова танцевальное пространство SKAZKA представит свой сольный проект Show must go on. — Что делает артиста артистом? Чем привлекательна жизнь на сцене? Через какие испытания проходят те, кто посвящает себя искусству? Какую роль в этом играет наше детство и наши родители? Обо всём этом вы узнаете на нашем сольном проекте Show must go on. Зрителям обещаем яркие номера, шоу которое запомнится и останется в сердце надолго, — рассказала руководитель танцевального пространства SKAZKA Марина Гладченко. Стоимость билетов — 250 рублей. Начало в 19:00. Бизнесмен Карл Лоор пообещал устроить «общественный разбор» действий правоохранительных органов. Владелец дворца спорта «Аркада» в Старом Осколе, бизнесмен Карл Лоор прокомментировал инцидент на юношеских соревнованиях по вольной борьбе. По словам Лоора, организаторы отправляли письменное обращение в УМВД и просили прислать усиленные наряды. Об этом сообщает «Коммерсант».— Для нашего дворца в этот раз был рекорд по численности участников — 450 человек. Но в итоге на соревнованиях присутствовало лишь несколько полицейских, — цитирует издание Лоора.Предприниматель также рассказал «Коммерсанту», что во время драки во дворце спорта присутствовали несколько полицейских. Лоор заявил, что «силовики дефилировали с непониманием своей задачи, а в ситуации разобрался один чоповец, который развел конфликтующих в стороны. И даже после инцидента никто из УМВД не выехал на место, не провёл оперативные мероприятия».Напомним, в воскресенье, 15 мая, во дворце спорта «Аркада» во время соревнований подрались двое участников. Охранники разняли их меньше чем за минуту. В конфликт пытался вмешаться один из зрителей соревнований, вооружённый пистолетом. По одной из версий — вооружённый мужчина был охранником одного из спортсменов. Накануне в УМВД по Белгородской области сообщили, что проводят комплексную проверку по факту происшествия. Футбольный фестиваль проведут в спортивном зале БГТУ имени Шухова. В субботу, 21 января, в 11 часов в спортивном зале «Технолога» Белгородская Федерация футбола проведёт фу