За нарушение миграционного законодательства женщине грозит до трёх лет лишения свободы. Жительнице Белгородского района грозит тюремный срок за то, что она прописала иностранца в несуществующем доме. Нарушение миграционного законодательства обнаружил участковый, которому об этом сообщил местный житель.Во время проверки в селе Стрелецком выяснилось, что 51-летняя женщина зарегистрировала в своём частном доме иностранца. За это он должен был помогать ей по дому. Но иностранец по месту регистрации не проживал. К тому же сам дом владелица снесла ещё несколько лет назад. На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Максимальное наказание, которое ей грозит, — лишение свободы на срок до трёх лет, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. Велосипедисты на скорость преодолевали две трассы трассы с естественными и искусственными препятствиями. В Губкинском районе прошли соревнования по кросс-кантри. Спортсмены из Губкина, Старого Оскола, Тамбова и Курчатова на велосипедах по пересечённой местности на скорость преодолевали трассу с естественными и искусственными препятствиями.— Мы с нуля сделали две две принципиально разных трассы, с разным ландшафтом и препятствиями, – рассказывает организатор соревнований Кирилл Шестаков.Быстрее всех пришли к финишу старооскольцы Екатерина Никулина и Виталий Власов, губкинец Максим Бантюков и Андрей Маснянкин из Курчатова. На 26-летнего мужчину из Прохоровского района завели уголовное дело. В Белгородской области следователи возбудили уголовное дело на 26-летнего жителя Прохоровского района. Мужчину подозревают в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти. По данным пресс-службы регионального следственного управления, 1 января 2016 года пьяный мужчина, вооружённый ножом, угрожал зарезать участкового. Сотрудник полиции не пострадал. Подозреваемому, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности, грозит до пяти лет лишения свободы. ДТП произошло в Волоконовском районе. В Волоконовском районе ночью 1 мая 25-летний водитель «Лады» двигался на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Авария произошла на трассе «Волоконовка — Ливенка — Никитовка». — В результате ДТП водитель скончался на месте, а его 21-летний пассажир госпитализирован с травмами в больницу, — цитирует «Комсомольская правда» в Белгороде пресс-службу УГИБДД УМВД России по Белгородской области. Авария произошла на железнодорожном переезде в Валуйском районе. В пятницу, 12 февраля, около пяти часов вечера в Валуйском районе на железнодорожном переезде в районе станции «Насоново» столкнулись ВАЗ-2112 и электричка. В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что водитель легкового автомобиля погиб. Сейчас выясняются точные причины и обстоятельства аварии. В ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что железнодорожное полотно не повреждено, движение поездов на этом участке пути не задерживалось и не изменилось. Пассажиры электрички не пострадали, она отправилась в пункт назначения. Очевидцы аварии рассказали корреспонденту «Фонаря», что погибший местный житель пытался проехать перед приближающейся электричкой. — На переезде есть все сигнальные устройства, они работают. Сработали и в этот раз. Парень, наверное, хотел «проскочить». Удар по машине был не сильный — капот не очень сильно помялся. Водитель, наверное, ударился головой и поэтому скончался на месте.На месте ДТП работают полиция и следователи. По результатам проверки будет назван предполагаемый виновник аварии и принято решение о возбуждении уголовного дела. Денежные пособия получили Алексей Найденов, Виктория Покиньчереда и Алина Антонова. В Белгородском университете кооперации, экономики и права вручили именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьёва. Таким образом поощряют студентов, добившихся особых успехов в учёбе, спорте и общественной жизни. Размер стипендии — 2 тысячи рублей. В этот раз её обладателями стали Алексей Найдёнов, Виктория Покиньчереда и Алина Антонова. Стипендия носит имя Вячеслава Воробьёва, потому что раньше он сам учился на заочном отделении университета.— В университете хорошо знают Вячеслава Воробьёва. Известен всем и его подвиг, который он совершил в 2009 году во время спецоперации в Ингушетии. Тогда Вячеслав, не задумываясь, вызвал огонь на себя, защищая боевых товарищей. За героизм, личное мужество, самоотверженность и отвагу Указом Президента России от 30 мая 2009 года Вячеславу Воробьёву было присвоено звание Героя Российской Федерации. А с 2011 года в университете вручают стипендию от его имени, — пояснили в пресс-службе БУКЭП. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?130"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-112421101_133", -112421101, 133, '65r1XZBoHF_3fjeZ7TiheG0nnns', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Сам Вячеслава Воробьёв был гостем концерта, на котором вручали награды. Если вы хотите больше узнать о белгородском Герое России, можете посмотреть специальный сюжет «Мира Белогорья». Женщины представляются сотрудницами «Горгаза» и, отвлекая пенсионеров, крадут у них деньги. Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о розыске двух подозреваемых в мошенничестве. По информации ведомства, женщины представлялись сотрудницами «Горгаза», приходили к белгородцам в квартиры и говорили о плановой проверке газовых счётчиков. Пенсионерам они давали 5-тысячные купюры, говоря, что им положен возврат за якобы переплаченные коммунальные услуги, а пока те искали сдачу, «сотрудницы „Горгаза“» похищали их деньги. Всего таким образом они украли 33 тысячи рублей. Одной из подозреваемых на вид 25–30 лет, её рост — до 175 сантиметров, у неё длинные тёмные волосы, на ней надеты короткая чёрная кожаная куртка, бордовая юбка до колен, светлый шарф с тремя тёмными полосками и туфли с блестящим носком. Вторая подозреваемая тоже примерно такого же возраста. Она чуть меньше ростом, на ней была надета зелёная куртка с узорами, светлые джинсовые брюки и туфли тёмного цвета. — ОАО «Белгородоблгаз» напоминает, что сотрудники учреждения одеты в форменную одежду и имеют при себе служебное удостоверение. Графики проверок газового оборудования в многоквартирных домах известны управляющим компаниям. Объявления о предстоящих проверках управляющие компании размещают у подъездов обслуживаемых домов на фирменных бланках. О плановой проверке можно также узнать в производственном предприятии по газоснабжению белгородской области, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Всем, кто видел подходящих под описание подозреваемых, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-22-02 или 02. Алексей Хмыров объяснил, почему к человеку ластятся лисы и можно ли съесть 14 тысяч баранов. — Ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной, регистрируются случаи африканской чумы свиней. В нашем регионе в этом году таких случаев не было, — заявил начальник управления ветеринарии Белгородской области Алексей Хмыров.О ситуации с бешенством— У нас неблагополучная ситуация с заболеванием бешенством. В текущем году уже 97 таких случаев, и это вызывает опасения, ведь вирус переносят все теплокровные животные. Очень опасны в этом плане бродячие животные. Их кормление создаёт условия для размножения животных и для возможного распространения заболевания. Я хотел бы призвать население не подкармливать животных. Хотя понимаю, что многие не поймут меня.«Наш регион устойчиво неблагополучен по бешенству. Это некий постоянный процесс, начинающийся в дикой природе. По области есть только два района, где не зафиксировано случаев бешенства — это Краснояружский и Борисовский районы. Наиболее часто заболевание обнаруживается у собак, кошек, лис. Был случай, когда заболела енотовидная собака. Также заражённым оказывался крупный рогатый скот. Хочу предупредить людей, что надо обращать внимание на неадекватное поведение животных: например, дикая лиса начинает ластиться, играть. Или вот в посёлке Майском был случай, когда собака начала кидаться на хозяев, позднее при вскрытии было обнаружено бешенство. При изменении поведения животных следует немедленно обращаться к нашим специалистам. И нужно ещё помнить, что даже если заражённое животное не укусило вас, его слюна может попасть в ранки на коже, а это опасно. Тут же необходимо применять комплексные меры, которые предотвратят развитие болезни. Потому что сама болезнь неизлечима».— Зафиксирован и один случай сибирской язвы. Это произошло 26 мая 2015 года. Животное пало, экспертиза показала наличие заболевания.Об идентификации животных«У нас введена система идентификации животных. Сейчас, например, из 57 тысяч голов крупного рогатого скота мы забирковали 50 тысяч животных. Эта операция позволяет вести учёт, отслеживать рождение и смерть каждой особи. Бирковать животное нужно через 15 суток после рождения».О молоке— На рынки ежедневно поступает большое количество молока из местных хозяйств. Зимой примерно 7 тонн в сутки, летом — 3–4 тонны в сутки. И весь этот процесс полностью нами контролируется. Но если вы решили купить сырое молоко, рекомендую его прокипятить. Так мы продлеваем сроки его хранения.О бездомных животных«В 2015 году произошли изменения в законодательстве, согласно которым за бездомных животных отвечает муниципалитет. У нас проводятся мероприятия по распределению бродячих животных среди населения. Но госветслужба, к сожалению, не ведёт статистики этих животных. Я хотел бы вспомнить пример развитых европейских стран. Там сначала одновременно провели два этапа. Первое — отловили всех бездомных животных и уничтожили. Второе — провели идентификацию всех домашних животных. А уже после этого ввели жёсткие санкции против хозяев, животные которых оказываются на улице. А если так произошло, питомца ловили, проводили мероприятия, обрабатывали, устанавливали личность хозяев и возвращали им, выставив счёт. Я не призываю к этому, я констатирую факт. И также напоминаю, что прокуратурой запрещён отстрел бездомных животных, разрешён только отлов».— У нас активно растёт население, в области каждый год сдаётся более 1 миллиона квадратных метров. Я предлагаю организовать некую пиар-акцию «Построил дом — забери животное». Нужно менять отношение к бездомным животным у населения. И такой процесс нужно возглавить, привлекать волонтёров для работы».«Есть люди, которые находятся в зоне риска по бешенству. Это ветврачи, коммунальщики, работающие с бродячими животными. Представители этих профессий проходят обязательную вакцинацию».О центре для испытания ветпрепаратов— В регионе планируется создать единый центр для испытания ветпрепаратов. Сейчас в области около 20 предприятий, которые изготовляют пищевые добавки и ветпрепараты. В рамках импортозамещения это очень выгодно, ведь многие препараты являются аналогами зарубежных, но стоят в разы дешевле. Но они самостоятельно пытаются решать вопросы с предварительными испытаниями на лабораторных животных, с последующими промышленными испытаниями. Все эти этапы от создания до испытаний занимают от года до трёх лет. А такой центр позволит упорядочить процесс и сделать его прозрачным. Пока не решено, в каком окончательном формате он будет существовать. В БелГУ есть лаборатория для подобных исследований. Белгородский аграрный университет может провести исследования на курах-бройлерах и на курах-несушках. Есть хорошо оснащённая лаборатория и в нашем ведомстве. Но все эти центры разрознены. И сейчас с ними идут консультации по поводу объединения в единый центр.Об ограничении поголовья в личных хозяйствах«Сейчас на федеральном уровне появилось предложение по поводу ограничения поголовья скота в личных подворьях. Я считаю, что это предложение возникло не на пустом месте. По закону личное подсобное хозяйство обеспечивает продуктами себя, но у нас были случаи, когда в личном хозяйстве содержалось до 14 тысяч овец. Если взять нормы потребления мяса: 90 килограммов в год на человека. В этом случае, даже если удвоить норму, не получится съесть такое количество овец. Это уже крупнотоннажное производство. И это неуправляемый процесс, ведь хозяева зачастую скрывают таких животных, не регистрируют и не дают проводить профилактические мероприятия. Введение ограничения поголовья — длительный процесс. Может быть, даже на это уйдёт не одно десятилетие. Пока же при обнаружении большого количества животных в подворье мы рекомендуем провести профилактические мероприятия, а для реализации излишков производства у собственников должен быть ряд документов». Глава регионального УМВД заявил, что полицию нельзя втягивать в споры хозяйствующих субъектов и она может регулировать ситуацию только в пределах своей компетенции. Начальник УМВД по Белгородской области Виктор Пестерев рассказал, что в 2015 годы полиция «завела тысячи административных дел» на водителей маршруток.— Я в 2014 году и раньше предлагал в этом вопросе идти законодательном путём. Органы власти ввели эту ситуацию в законодательное русло и состоялись суды между администрацией и транспортниками. Я и сегодня остаюсь при мнении, что полицию нельзя втягивать в споры хозяйствующих субъектов. Виктор Пестерев пояснил, что полиция реагировала на все заявления о деятельности так называемых нелегальных перевозчиков. — Если говорить более конкретно, у них у всех на руках оказалась лицензия на этот вид деятельности (осуществление пассажирских перевозок — прим. ред.), но у них не было утверждённых маршрутов. Сейчас это решено законодательным путём, а контроль возложен на ГИБДД. Нас беспокоило хамское поведение водителей на дорогах, были проведены проверки. Водителей привлекли к ответственности за нарушение правил остановки, стоянки, перевозки, посадки и высадки пассажиров. Был даже случай, когда механика транспортного предприятия привлекли к уголовной ответственности за выпуск на линию транспортного средства, не соответствующего нормам безопасности. Мужчине грозит штраф до полутора тысяч рублей. Белгородская транспортная прокуратура завела административное дело на жителя села Отрадного Белгородского района. Мужчина самовольно подключился к системе холодного водоснабжения Белгородского территориального участка по тепловодоснабжению. Во время проверки выяснилось, что сельский житель самовольно «врезался» в систему холодного водоснабжения, не заключив договора с коммунальщиками.— Хозяин дома признал свою вину в совершении административного правонарушения, — сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры.Материалы дела направлены для рассмотрения в управление Росприроднадзора по Белгородской области. За самовольную «врезку» мужчине грозит штраф до полутора тысяч рублей. Мужчина купил десять поддельных полисов ОСАГО у неизвестного и был пойман при продаже одного из них. Шебекинский районный суд приговорил бывшего сотрудника ОМВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино к шести месяцам ограничения свободы. Мужчину осудили за подделку и сбыт полисов ОСАГО.Следствие установило, что летом мужчина купил десять поддельных полисов страховых компаний САО «ВСК» и СПАО «РЕСО-Гарантия» и пытался продать один бланк жителю села Ржевка за 3 тысячи рублей. Во время совершения сделки экс-полицейского задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области. Приговор суда не вступил в силу, его решение стороны могут оспорить. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области выступил с докладом перед депутатами облдумы. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр Панин выступил перед депутатами облдумы с докладом о работе за 2015 год. В отчёте он привёл статистику обращений жителей региона. По словам Панина, жалобы и предложения практически на касались вопросов политики.— Можно констатировать, что вопросы политических прав и свобод не интересуют жителей Белгородской области. Я могу отметить это как отрадный факт, — заявил уполномоченный по правам человека.После заслушивания доклада депутаты переизбрали Александра Панина в его должности на новый срок. В Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела Ильи Зелендинова, которого обвиняют в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса. В пятницу, 26 февраля, в Октябрьском районном суде Белгорода началось рассмотрение дела по обвинению бывшего врача горбольницы № 2 в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Представители родственников погибшего Евгения Вахтина выдвинули гражданский иск к Зелендинову и просят взыскать с него компенсацию морального вреда — 3 миллиона рублей в пользу дочери и 1,5 миллиона рублей в пользу внучки. По уточнённым данным, общая сумма гражданского иска оставляет 7,5 миллионов рублей. Ещё 3 миллиона рублей компенсации представитель родственников Вахтина потребовал взыскать в пользу его вдовы. Защита Зелендинова ходатайствовала об изменении меры пресечения на время суда на домашний арест, но суд отклонил эту просьбу и продлил арест Зелендинова ещё на два месяца. Напомним, в конце декабря 2015 года в горбольнице № 2 после нападения врача скончался пациент. О трагедии стало известно после публикации видео в интернете. В январе 2016 года следствие изменило статью, по которой было возбуждено уголовное дело на Зелендинова, на более тяжкую. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Евгений Вахтин скончался от сердечной недостаточности после удара в шею. С конца января и по сегодняшний день обиняемый находится под арестом. Злоумышленницы представились работницами Пенсионного фонда РФ. УМВД по Белгородской области разыскивает двух подозреваемых, которые похитили у жительницы Алексеевского района 75 тысяч рублей. Незнакомки представились работницами Пенсионного фонда и предложили обменять купюры. Доверчивая потерпевшая не заметила, как одна из злоумышленниц украла оставленные ею на столе деньги. После ухода «сотрудниц ПФР» она узнала о пропаже и обратилась в полицию. По факту кражи со значительным ущербом полицейские завели уголовное дело. Первой подозреваемой на вид около 55 лет, её рост — 160–165 сантиметров, у неё круглое лицо, среднее телосложение, на ней были брюки тёмного цвета и тёмная кофта. Вторая подозреваемая выглядит старше, её рост — около 175 сантиметров, у неё также среднее телосложение, короткие волосы, на ней было надето платье в полоску. В полиции составили фоторобот разыскиваемых. Узнавших злоумышленниц или пострадавших от их действий просят позвонить в ОВД по Алексеевскому району по телефонам 7 (47234) 34-41 или «02». Все эти годы я, кажется, ждала, когда же они встретятся — Белгородчина без мата и Сергей Шнуров с «Ленинградом». Воображала, как сразу после анонса концерта в Белгороде небеса разверзнутся, пойдут слухи об отмене концерта, фанаты вознегодуют, недоброжелатели насладятся злорадством, организаторы концерта потихоньку станут рвать волосы на всех местах и утрясать неприятности. Думала: ну, допустим, концерт состоится. Но как это будет: заходишь с билетом, выходишь с протоколом? «Ленинград» же будет петь, а зрители подпевать.Это произошло почти 12 лет назад. В 2004 году Белгородская область прославилась на всю страну как регион, где решили едва ли не искоренить напрочь нецензурную лексику. Белгород и окрестности украсили рекламными щитами, убеждавшими жителей региона, что «Белгородчина — территория без сквернословия», «Мат — не наш формат» и «Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться». На программу борьбы с матом даже выделили чуть больше миллиона бюджетных денег, которые, кстати, вполне окупились. За два месяца с момента старта антиматершинной программы полиция наштрафовала граждан почти на полмиллиона рублей за правонарушения по статье КоАП «Мелкое хулиганство», которая предполагает штраф за нецензурную брань в общественных местах от 500 до 1 тысячи рублей. Год за годом в сообщениях СМИ Белгородскую область то и дело припоминали в качестве флагмана борьбы за чистую, культурную речь. За пару лет до белгородской кампании против мата, в 2000 году, группа «Ленинград» записала свой третий альбом «Дачники», их песни стали саундтреками к фильме «ДМБ-2» и зазвучали на «Нашем радио». В песнях Сергей Шнуров и команда, как многие знают, с каким-то почти наслаждением использовали запрещённые в Белгородской области и не принятые в «приличном обществе» слова. В 2012 году в Москве Юрий Лужков лично запретил выступления группы Сергея Шнурова в столице, а намеченный на октябрь того же года большой концерт отменили. Все последующие годы песни и клипы группы получали разнообразные награды и находились на вершинах чартов, группа менялась, распадалась, возвращалась и упорно продолжала «петь матом». Три протокола. Три штрафа по 500 рублей. Несколько десятков новостей про оштрафованного в Белгороде Сергея Шнурова. Я не против, я рада, что оштрафовали только троих человек, что настроение ни у кого не испорчено, что большинство участников действа счастливы и довольны. Тысячи довольных фанатов, ну и, может, сколько-то совсем немного недовольных. Но непонятно: кто победил? Белгородчина — мат? Мат — Белгородчину? Здравый смысл победил абсурд или абсурд взял верх над здравым смыслом? Нельзя громко ругаться матом посреди улицы, но можно собрать концертный зал и спеть матом? Может, это одна маленькая битва в войне против сквернословия, в которой непонятно, кто выиграл? А, может, война закончилась, и только иногда кое-где штрафуют случайных жертв? Билеты на концерты под открытым небом продаются в кассе Белгородской государственной филармонии. 9 июня в Ботаническом саду БелГУ откроют второй сезон концертов под открытым небом «НеслуЧАЙные встречи». В этот вечер там выступят диксиленд Владимира Уварова и джазовая вокалистка Екатерина Новикова.— В Ботаническом саду есть небольшая сцена, позволяющая удобно разместить на ней до 20 музыкантов, скамейки под навесом, создающим тень, и зелёная территория, где можно удобно расположиться на пледах и ковриках. Перед концертом зрителям предлагают экскурсию по ботаническому саду и угощают чаем, — рассказали организаторы.В июне состоятся ещё три концерта: 16 июня — камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик; 23 июня — Евгений Добров, Татьяна Дружинина (эстрадный вокал) и театр танца «Лето» (руководитель Денис Приморский); 30 июня – инструментальный ансамбль «Экспромт» под управлением Геннадия Панкратова (аккордеон, скрипка, кларнет, гитара).Билеты продаются в кассе филармонии, цена — 300 рублей. Напомним, «НеслуЧАЙные встречи» — совместный проект НИУ «БелГУ» и Белгородской филармонии. Концерты в Ботаническом саду начали проводить в 2015 году. На 27-летнюю женщину завели уголовное дело за мошенничество. Ей грозит до двух лет лишения свободы. В Белгороде полиция завела уголовное дело на 27-летнюю безработную женщину. Её задержали после того, как в полицию обратились родители первоклассников одной из школ областного центра. Они сообщили, что одна из членов родительского комитета собрала деньги на учебники для первоклассников и перестала выходить на связь. Подозреваемую задержали, и она рассказала полиции, что действительно собрала деньги на учебники и потратила их на погашение собственных кредитов. Ребёнка она в школу так и не отдала, чтобы другие родители не смогли её найти. За мошенничество женщине грозит до двух лет лишения свободы. Что делать и чего не делать, если незнакомцы присылают вам смски со ссылками, просят ваши банковские реквизиты и требуют перевести деньги на счёт сомнительной организации. В Белгородской области продолжают встречаться случаи мошенничества с использованием интернета и мобильных телефонов. Мошенники с помощью мобильных сервисов предлагают оформлять покупки, а через интернет закачивают вирусы в телефоны. В УМВД по Белгородской области рассказали о самых популярных способах обмана граждан и о том, как с этим бороться. Сообщение о блокировке карты На мобильный телефон приходит смс с текстом: «Ваша карта заблокирована». Там же указывается номер якобы банковского сотрудника, которому надо позвонить, чтобы решить проблему. Лже-консультант просит сообщить номер карты и другую конфиденциальную информацию. Затем уже реальные деньги списываются на счёт злоумышленника. Комментарий полицейских Как правило, такие смс приходят накануне праздников, когда людям нужны деньги и они не готовы тратить время, чтобы разобраться в ситуации. Официальный номер банка всегда можно найти на обратной стороне карты, а можно и вовсе попробовать снять символическую сумму через банкомат.В любом случае, нельзя звонить по указанному номеру и тем более сообщать информацию о карте. Залог при покупке в интернетеПри продаже товаров через интернет к вам обращается человек, который утверждает, что хочет оставить задаток за покупку. Для этого он предлагает вам сообщить ваш номер карты, чтобы перевести туда деньги. Попутно собеседеник требует назвать не только номер, но и другие реквизиты карты, с помощью которых получает доступ к вашему счёту. Также подобные преступления совершают с использованием сервиса «Мобильный банк»: в зону риска попадают пожилые люди, которые не умеют пользоваться программой и сообщают мошеннику всю информацию. Комментарий полицейских Здесь тоже работает психологический момент. Человеку хочется побыстрее продать свой товар, а тут с ним даже не торгуются и предлагают задаток.Ни в коем случае нельзя сообщать реквизиты карты незнакомым людям по телефону, а все сделки стоит проводить при личной встрече. Ссылка в смс с незнакомого номера К вам на телефон приходит смс с текстом: «Привет, смотри какая фотография» или «Привет, это ты?» и в конце обязательно стоит ссылка. После перехода по ссылке в ваш телефон попадает вирус, который с вашего счёта переводит деньги сначала к вам на телефон, а потом уже на счёт злоумышленника. Особенность программы в том, что она блокирует банковские уведомления о списании средств. Комментарий полицейских Вирус вы можете подцепить, как пройдя по ссылке, так и просто самостоятельно пользуясь интернетом. Примечательно, что вредоносная программа работает только на телефонах с операционной системой Android.Чтобы максимально себя обезопасить, лучше отказаться от услуги «Мобильный банк», установить себе на телефон банковское приложение и с его помощью распоряжаться своими деньгами. Исправление плохой кредитной истории На улицах и в интернете есть объявления, в которых говорится, что компания поможет исправить плохую кредитную историю. Люди, которые хотят взять кредит, обращаются к мошенникам, и те предлагают перечислить им деньги за свои услуги. После перевода злоумышленники исчезают. Комментарий полицейских Если вы хотите решить какие-то проблемы с кредитной историей, то обращаться нужно в официальные кредитно-финансовые учреждения и в бюро кредитных историй и ни в коем случае не платить незнакомым людям, которые представляют неизвестную организацию. Родственник попал в беду и ему нужны деньги Вам приходит смс с текстом от родственника или знакомого, который просит перевести ему деньги либо на телефон, либо на счёт в банке. Аналогичное сообщение может прийти и в социальной сети. Злоумышленник притворяться вашим знакомым, требуя от вас помочь ему в трудную минуту. Известны случаи, когда мошенники звонят на телефон и просят помочь деньгами. Комментарий полицейских Бывали случаи, когда престарелым родителям звонил человек и представлялся местным прокурором, требовал деньги за сына, который якобы сбил человека.Преступники используют родительские чувства. Лучше всего в такой ситуации просто перезвонить. Движение транспорта ограничат на улицах Островского, Попова и Победы. В субботу, 18 июня, в Белгороде из-за проведения Дня Волоконовского района с 7:00 до 18:00 перекроют улицу Островского — от улицы Попова до малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого. Объехать перекрытый участок предлагается по Белгородскому проспекту и улице Мичурина.В Белгороде 18 июня будет проходить третий этап фестиваля-марафона физкультуры спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». Из-за этого с 23:00 17 июня и до окончания мероприятий 18 июня будет запрещена остановка и стоянка машин по улице Победы — от Театрального проезда до улицы Попова, по улице Попова и улице Харьковской — от улицы Победы до улицы Супруновской. С 8:00 18 июня до окончания мероприятий движение транспорта будет запрещено по улице Попова и улице Харьковской — от улицы Победы до улицы Супруновской. Объехать перекрытую улицу можно будет по проспекту Ватутина — от улицы 5 Августа до улицы Победы.Спонсор разделаВ 2015 году сервис автоматического повторения сделок «Автоследование» компании АО «ФИНАМ» признан лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа Роста-2015». Сервис «Автоследование» позволяет начинающим инвесторам подключаться к более чем 300 стратегиям успешных трейдеров, автоматически копировать их сделки на фондовом, срочном и валютных рынках и получать аналогичную доходность на свой счёт. Премия «Основа Роста» присуждается за значимые достижения в области поддержки малого и среднего бизнеса России, получившие общественное и деловое признание.Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку с самыми интересными публикациями на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail вот здесь. В год в Курской области «Мираторг» производит около 80 тысяч тонн свинины. Пресс-служба агрохолдинга «Мираторг» сообщила об увеличении инвестиций в экологическую безопасность Курской области на 38 процентов по сравнению с 2015 годом — в этом году на эти цели потратят 11 миллионов рублей. — Наша главная задача — это экологическая безопасность и минимальное негативное воздействие предприятий на окружающую среду. Мы отвечаем за бережное использование земли, на которой работаем. Это наша главная забота и ответственность, — рассказала специалист по связям с общественностью Анастасия Гринькова. По информации представителей агрокомплекса, все производственные площадки «Мираторга» оснащены новейшими системами биологической безопасности и высокотехнологичными очистными сооружениями. В Курской области компания производит в год около 80 тысяч тонн свинины. На правах рекламы