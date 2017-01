Чиновник рассказал, что региональные власти не хотят терять «крупный субъект экономики» и намерены прийти к соглашению с кредиторами и акционерами. В четверг, 8 августа, заместитель губернатора — начальник департамента экономического развития области Олег Абрамов заявил, что сотрудникам Яковлевского рудника начали выплачивать долги по зарплате, а само предприятие не собираются закрывать.— Это не банкротство, поэтому давайте говорить о том, что власти здесь не безучастны, мы уже рассматривали этот вопрос, и буквально завтра будем рассматривать этот вопрос. Я думаю, что никаких неприятных ситуаций с этим субъектом бизнеса мы не допустим. Самая главная мера — сторонам процесса сесть, в нормальном режиме договориться и дальше нормально работать. Для нас очень важно, чтобы этот субъект экономики не выпал. Мы этот процесс контролируем как с кредиторами, так и с акционерами. Я могу спрогнозировать, что ни одна из сторон не хочет негативных последствий, закрытия, — заявил Олег Абрамов.Чиновник не стал называть точную сумму задолженности по зарплате, но пояснил, что сотрудникам не платили примерно полтора-два месяца. — Долги связаны с расчётом сотрудников — кто-то увольняется, кто-то не увольняется, с выплатами отпускных.Напомним, в начале августа стало известно, что судебные приставы арестовывают имущество ООО «Металл-Групп», которому принадлежит Яковлевский рудник. Иск в суд подал крупнейший кредитор компании АО «Газпромбанк». По данным «Коммерсанта-Черноземье», внеочередное собрание участников белгородского ООО « Металл-групп» приняло решение о ликвидации компании, а эксперт прогнозировал заморозку месторождения на ближайшие несколько лет из-за отсутствия инвесторов. Экс-начальник департамента природопользования и охраны окружающей среды Александр Панин сменил на этом посту Николая Шатохина. В четверг, 23 апреля, стало известно о назначении нового уполномоченного по правам человека в Белгородской области. Николая Шатохина на этом посту сменил Александр Панин, занимавший должность начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом объявили сегодня на заседании областной Думы.Справка «Фонаря» Александр Григорьевич Панин родился в 1954 году в Вейделевском районе. В 1976 году окончил Воронежский СХИ имени К. Д. Глинки по специальности «инженер-механик», в 1992 году Северо-Кавзказский социально-политический институт по специальности «социолог», в 1999 году Белгородскую академию потребительной кооперации по специальности «юрист». С 1996 по 2011 годы был главой Вейделевского района, в 2011 году был назначен губернатором на пост начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды. Назначен новый уполномоченный по правам человека в Белгородской области Панин А. Г. pic.twitter.com/RFaumaITMI— Igor Shapovalov (@IgorShapovalov) 23 апреля 2015 По словам владельца автобуса, пассажиры знали о происшествии. Владелец автобуса, водитель которого оставил пассажиров и уехал, объяснил поведение своего сотрудника. — Водитель рассказал, что служебный автобус зацепил ему зеркало, после чего уехал. Высаживать людей посреди дороги, естественно, было нельзя. Покидать место ДТП — тоже. Наш водитель вышел из автобуса, остановил ехавшую за ним машину и попросил помочь догнать предполагаемого виновника аварии. Однако, вернуть служебный автобус на место происшествия ему не удалось. Через несколько минут водитель маршрутки ни с чем вернулся назад, но пассажиров уже не застал, — пишет «Комсомольская правда». По словам владельца автобуса, пассажиры не могли не заметить, что произошла авария. О происшествии водитель сам сообщил своему работодателю. Сообщение об оставленных в маршрутке пассажирах появилось в сообществе «Чёрный список» 22 июня. Пассажиры 107Т, которых на остановке «Энергомаш» водитель бросил запертыми, не писали об аварии. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56595379_299119", -56595379, 299119, 'isz1j_CuF4QyXE4RR5Lrq-nouDY', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Ольга Медведева стала заместителем начальника областного департамента образования. В понедельник, 9 ноября, «БелПресса» сообщила о кадровых перестановках в областном правительстве. Ольга Медведева, в последние два года занимавшая пост заместителя главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике, назначена заместителем начальника областного департамента образования. Елена Тишина, работавшая в этой должности заместителем Игоря Шаповалова, теперь будет руководить Белгородским институтом развития образования.Напомним, ранее Сергей Боженов ушёл в отставку с поста мэра Белгорода, стал заместителем губернатора и возглавил региональный департамент образования вместо Игоря Шаповалова. Организация настаивала, что ФАС России не имел права проводить у них проверку. Арбитражный суд Москвы отклонил иск организации «Фонд продвижения продукции производителей Белгородской области» к Федеральной антимонопольной службе. По мнению заявителей иска, ведомство не имело права проводить проверку, так как фонд — некоммерческая организация и не получает доходов от своей деятельности. — Представленные нами в суде документы подтвердили, что фонд осуществлял коммерческую деятельность и получал прибыль, — отметил Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России. Арбитражный суд признал законными все действия сотрудников ФАС во время внеплановой проверки. Налоговая советует жителям областного центра перед покупкой машины проверять её, так как она может быть арестована судебными приставами за долги. В четверг, 21 июля, инспекция Федеральной налоговой службы по Белгороду сообщила, что долги жителей областного центра по транспортному налогу превышают 130 миллионов рублей.— В отношение каждого должника в суды направлены иски о принудительном взыскании неуплаченных сумм. По многим искам не только приняты судебные решения, поддерживающие позицию налоговой службы, но и наложены ограничения по совершению регистрационных действий с автомобилями, зарегистрированными на должников, — сообщает пресс-служба налоговой инспекции.В ведомстве рассказали, что сейчас в собственности у белгородцев 130 тысяч автомобилей. Каждый десятый из них за прошедший год сменил владельца. Иногда покупатели уже после заключения договора обнаруживают, что их машина арестована судебными приставами. Налоговики рекомендуют покупателям машин требовать с продавцов справку из налоговой службы об отсутствии неуплаченных налогов или самостоятельно проверять эту информацию на сайте ГИБДД в разделе «Проверка наличия ограничений». Ежегодно фонд Андрея Скоча «Поколение» проводит конкурс среди студентов вузов и ссузов на получение именной стипендии. Кем нужно быть, чтобы тебе платили 5–6 тысяч рублей в месяц, выясняла корреспондент «Фонаря» Екатерина Семёнова. Стипендия назначается студентам очного отделения высших и средних учебных заведений, причём как учащимся на бюджетной, так и на коммерческой основе. Более того — стать её обладателем можно, даже одновременно получая другие стипендии.Хронология событийУчебное заведение получает положение о премии от фонда «Поколение» (октябрь).Проходит первичный отбор на уровне учебных групп, затем — на уровне факультетов (институтов) и всего учебного заведения. Потенциальные стипендиаты готовят своеобразное портфолио: характеристику, подписанную ректором (директором), копии зачётной книжки, грамот и дипломов. Портрет типичного кандидата: отличник, хороший организатор, активный участник общественной, культурной и научной жизни учебного заведения (октябрь).Портфолио отобранных вузами и ссузами претендентов передаются для рассмотрения специально сформированному жюри из руководства фонда (ноябрь).Утверждается список стипендиатов фонда «Поколение» и определяются победители в номинации «Лучший студент года» (среди всех отобранных претендентов); начинается выплата именных стипендий победителям отбора (ноябрь-декабрь).Справка «Фонаря»По итогам 2014 года определено 275 победителей. 250 из них будут получать стипендию в размере 5 тысяч рублей, остальные же 25 кандидатов получат звание «Лучший студент года I степени» и стипендию в размере 6 тысяч рублей. Выплачивают премию с сентября по май текущего учебного года.Проект стартовал в Белгородской области по инициативе депутата Государственной думы РФ Андрея Скоча в 2002 году с целью поддержки молодых талантливых студентов и создания условий для раскрытия способностей молодёжи в области науки и техники, образования, культуры, искусства, спорта, в интересах ее социального становления и творческого развития. Компания и её директор должны выплатить более 200 тысяч рублей штрафов. УФАС по Белгородской области оштрафовал ОАО «Таксопарк» за нелегальные перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам. Компания должна выплатить штраф 200 тысяч рублей, а её директор — 12 тысяч рублей. — Перевозчику выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции и недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства, — комментируют в пресс-службе УФАС. «Таксопарк» занимается пассажирскими перевозками на городских и пригородных маршрутах, в частности компании принадлежит автобус с маршрутом № 107Т. Родственники 18-летнего Алексея Власова объявили сбор помощи на лечение и реабилитацию молодого человека. 18-летний мотогонщик Алексей Власов из Красногвардейского района находится в реанимации из-за травм, полученных на соревнования в Воронежской области. 3 мая, во второй день соревнований первенства по мотокроссу, он упал с мотоцикла. Сейчас спортсмен находится в воронежской больнице. По данным ИА «Бел.Ру», врачи до сих пор не поставили Власову окончательный диагноз.Родственники Алексея Власова разместили в социальных сетях сообщения о сборе денег на лечение и реабилитацию. Реквизиты для перечисления денег: Qiwi: 79192287205Webmoney: R350272590292Получатель денег — мама Алексея Власова. Также можно перечислить деньги на банковскую карту. Её номер сообщат по телефонам +7 (915) 524-83-42 и +7 (980) 328-88-66. По первому номеру ответит Галина Сигарёва, по второму — Марина Пархомова. 23 апреля в Центре молодёжных инициатив сыграли вторую 1/8 финала региональной лиги КВН «БелОблСмех». Вечерний ЦМИ во время игры по традиции заполнился алчными любителями смеха, которые уже предвкушали десятки шуток по поводу дня рождения «властителя помещения» Константина Курганского. Праздник почувствовался с самого начала: команды единодушно со сцены скандировали «С днём рождения!», а зрители вторили им робкими голосами и бурными аплодисментами.Арифметика игры простая: семь команд, два конкурса — приветствие на тему «Зарубежная литература» и триатлон с «записками КВН-щика».Я сочиняю романПервыми вышли шутить на литературную тему культурные артисты из БГИИК — скромная команда под названием «Самая классная». Бодро начали с песни про писателей — в куплеты попали Марк Твен, Уильям Шекспир и Алан Милн.Всё выступление строилось на взаимодействии трёх ярких образов: колоритный гость из Махачкалы, самоуверенный певец и циничный капитан. Поэтому периодически проскакивали шутки типа «Закрой свою бровь, надоел уже», которые произносились добродушно и с характерным акцентом.Зал с восторженным гоготом принял миниатюру «Реклама Шекспира», которая копировала технику подачи нашумевшей рекламы Skype:— Шекспир — это рост… Шекспир — это 400 страниц одного абзаца… ШЕКСПИИИИР!Вторая «классная» миниатюра показала домашний совет домашних животных, в котором попугай пытался научить черепаху и собаку разговаривать. Оттирая слюни с перьев, попугай спросил у собаки:— Да ты какой вообще породы?— Какая разница, кто какой национальности!Под занавес порадовали зал фантазией на тему «Холмс в детском саду», закольцевав таким образом литературную рамку своего выступления.Крыму ничего не надоЯковлевская команда «Яков молод» приняла литературную эстафету у БГИИК. Если на фестивале эта команда весьма напоминала агитбригаду, то уже в «восьмушке» показали достаточно слаженную игру КВН.— А правда, что оргазм у свиньи длится 30 минут?— Правда!— Я вчера iPhone 6 подержал в руках… Походу, я свинья!Вытягивали на поверхность недавно ушедшие в небытие конфликтные ситуации.На концерте Трофима:— А ты стоишь на берегу в синем платье…— В каком синем?! Оно бело-золотое!Не совсем удались молодым шутникам короткие миниатюры, зато сказка «Три поросёнка во время АЧС», реприза «Маршрутчик, который не забыл и пришёл хлопать входной дверью в гостях у пассажирки» и политическая миниатюра «Губернаторы смотрят „прямую линию“ с Путиным» заставили зрителей широко улыбнуться.А в конце ребята поставили пластинку с песней Russian girls в честь дня рождения Курганского и… зал заморочился, кто её поёт. Может быть, сам Константин Сергеевич?Титаны из «Технолога»Подряд играли две технологовские команды — «Самая женская сборная» и очень мужская «Голова». В том смысле, что у «Головы» гендерный состав разбавлен единственной представительницей девичьего коллектива.«Самая женская сборная», как водится, прикалывалась друг на другом: мол, у тебя волосы хуже, чем у старого Игоря Николаева, хотя усы погуще, чем у него… Или что самую хрупкую участницу команды закрыли в бардачке, и она опоздала на игру («Скажи спасибо, что вместо вонючки не повесила»).Жизненной оказалась миниатюра «Мужчины не понимают намёков»:— Я замёрзла!— Ну так иди оденься!— В глаз что-то попало…— О, ячмень! Тьфу!В финале выступления девушки порадовали сценкой «Слишком прагматичная девушка»: у неё парень просит флешку, а она мысленно уже выходит за него замуж, рожает двоих детей:— Ой, не надо уже флешку.— А как же Витюша и Митюша?— Какие Витюша и Митюша?— Ты даже не знаешь, как зовут наших детей!Следом за ними на сцену пулей вылетели красавчики из «Головы».— Девушка, что же вы стоите без улыбки?— Я ещё и без белья!— Что, впадлу было тридцаху проводнику за бельё заплатить?Весьма и весьма неоднозначной оказалась шутка про старичка, который не может сдать на права: «Я в 43-м город не сдал и сейчас не сдам».Но «Голова» реабилитировалась за счёт видеоподборки, показывающей, как выглядел бы фильм «50 оттенков серого», если бы его снял «Союзмультфильм».Не проскочил мимо и тот факт, что в свой праздник Константин Курганский оставил пост председателя жюри. Показывают драку двух людей: «Ладно, ладно, сегодня ты председатель…».Гости с рудниковМилые, но не взрывные выступления показали гости из городов горняков и металлургов — «Мечтать не вредно!» (Старый Оскол) и «Коляда» (Губкин).«Мечтать не вредно!» помечтали о том, как ёжик делает эпиляцию, и спели песню «Добегая круг, молоко полезло вдруг».«Коляда» порадовали больше: во-первых, свои самопевные «отбивки» они усилили ударной установкой и саксофоном, во-вторых, обыгрывали литературную тему. Так, на мотив «Гангнам Стайл» они исполнили «Оппа Ганс Андерсен» (уложить это в ритм песни могут, кажется, только губкинские умелицы).Поддерживая концепцию выступлений женских команд, обнажили внутренние конфликты на пустом месте:— А правда, что твоим голосом детей пугают?— Нет! Ещё и взрослых!— Настя ноги без пены брила!— А ты усы без пены брила!А в конце дамы сознались, что они вообще приехали просто Константина Сергеевича поздравить. Это стремление оправдало всю забавность выступления.Мешки под глазамиЗавершали выступление монстры КВН — «Сборная мешков под глазами».Они сходу приняли в свои ряды Андрея Шубного (мешки под глазами подходящие), потом презентовали свои места работы. Фронтмен Иван Сысоев адски подкалывал свою жену Седу, которая уже три года работает в компании «Форт»:— Форт Боярд! — радостно закричал Ваня и стал изображать Паспарту.Стоит отметить, что и Ваня, и Седа весьма миниатюрного роста, поэтому шуточки звучат постоянно и на тему роста, и на тему семейной жизни.— Мы с тобой, между прочим, недавно отметили кожаную свадьбу.— А, так это ваша плёточка?— Нет, не наша. Кожаная свадьба — это три года совместной жизни.— Паспарту показывает, что у нас осталось три ключа!Всего в команде четыре человека, и модному Стасу тоже вечно достаётся:— Я работаю флористом.— Как по мне, так в его магазинчике только цветы и натуральные.— Слышишь, ты, офисный планктон! Ты сам в какой компании работаешь?— В МТС!— Не расслышал.— В МТС.— Пропадаешь куда-то.— (орёт) В МТС!!!Всё представление «Сборной мешков под глазами» шло на повышенных эмоциях: каждая шутка и песня заходили в зал. Нет, смеха не было. Ржач и слёзы — были.Магазин необычной бытовой техники:— Добрый день, у меня сегодня у друга день рождения, я бы хотел приобрести ему что-нибудь необычненькое.— Вы по адресу. Возьмите православный роутер ему. Помимо Wi-Fi, раздаёт благодать.— Серьёзно?— Вот те крест!Отлично показали, как Стас под неадекватную музыку тряс в руках две сдобные булочки:— Мне сказали, что это твёрк!— Нет, вот это твёрк!— А как по мне, так срамота…— А как по мне, так само то!— А как по мне — так ты женат!— А как по мне — я космонавт!Красивым финалом стало лирическое посвящение Андрею Шубному:Ты мойБородатый герой.Тебя я люблю,Как котлеты.У вас даже запах похож.Ты, видимо, кушал котлеты.Ты мойХитромордый кумир,Ивнянской земли росток.Можно тебя, Андрюшка,Потрогать за локоток?И даже Кадыров Рамзан Хотел назвать в честь Андрея сына.На как-то Кадыров АндрейНемножечко некрасиво.Триатлон для шутниковТриатлон начался с разминки. Как водится, вопросы от жюри ставили команды в тупик, поэтому смешных ответов было немного:— Чем закончился бы фильм «50 оттенков Шубного»?— «50 оттенков светлого»! — «Голова».— Как отразится на ЦМИ день рождения Константина Сергеевича?— Завтра будут стёкла запотевшие, — «Голова».А вот вопрос «Какой город для вас лучший?» получил разные ответы — Белгород, Губкин, Махачкала, Армения — хотя она страна! По итогам разминки из конкурса вылетели «Коляда» и «Мечтать не вредно!», а оставшиеся пять команд продвинулись в биатлон.Цитируем все-все шутки.«Яков Молод»:В семье рентгенолога муж пристально смотрит на жену не чаще одного раза в год.Маньяк-квнщик завёл девушку в лес и не добил её.Мальчика, у которого очень много родинок, ласково называют «уродинком».В Белгороде открылась новая кофейня «Мотылёк». Кофейня «Мотылёк»: открылись, прогорели, закрылись, и всё за один день!Староверы в кинотеатре едят поп-корн двумя перстами.«Самая женская сборная»:Буратино по весне пускает почки, а Папа Карло продает их.У Ксюши Собчак и Влада Кадони родилась дочка Пони Кадони.Человек, похожий на пакет, сделал себе татуировку Спасибо за покупку».— I`m fine, thank you, — кричал тонущий русский турист.Сантехник по прозвищу «фломастер» работает, если только в него залить спирт.Совпадение? Не думаю. В «Летуале» пропадает косметика, а охранник всё хорошеет и хорошеет.Сын трудовика и трудовички отлично варит рукавички!Самурай-мазохист харакирил-харакирил, да не выхаракирил!Очень глупая певица попала в постель через сцену!«Самая классная»:Мазохист, прыгая с горы, поёт песню «Я счастливый как никто».«Цыплят по осени считают» — висит вывеска на призыв в военкомате.«Голова»:На концерте «Шансон года» места в зале делятся на «сидячие» и «отсидевшие» (Шубный: «Как и у нас в жюри»).Если вы в Индии понравились девушке, точка на её лбу становится зелёной.Фразу «Перед смертью не надышишься» токсикоман принял как вызов.В iPhone у батюшки из иконок приложений можно собрать иконостас.Девушка, которую воспитывал отец, никогда не плачет против ветра.Горбатый ВДВ-шник после прыжка как бумеранг возвращается в самолёт обратно.Жёсткая мать кормит ребёнка грудью отца.Лопоухий проводник знает на ощупь пятки пассажиров.«Мешки»:В Дагестане нет салонов красоты, потому что там и так все «красавчики, брат, да»!Виктор Салтыков понял ,что его окончательно забыли, когда в статье на «Википедии» появилась дата смерти.Первую поездку на море, первый солнечный удар и первый секс Олеся получила практически одновременно.Последний стакан сока «Добрый» стал причиной пьяной драки на Гринёвке.Сергею так не терпелось, что надувая резиновую женщину, он потерял сознание пять раз. С формулировкой «Злоупотребление служебным положением» был уволен очень красивый пластический хирург.Романтик-некрофил наблюдает закаты на берегу Мёртвого моря. А в результатеПо сумме двух конкурсов победу одержала «Голова», и всего 0,2 балла им уступили в биатлоне «Мешки под глазами». Все члены жюри единогласно отметили слаженную игру этих команд.— Безусловно, это уровень. Ребята, вы молодцы. Вы украсили эту 1/8 финала, другим командам хотелось бы пожелать, чтобы вы в 1/4 добавили немножко… Здорово всё было, но чего-то не хватало, — отметил Андрей Чесноков, начальник управления молодёжной политики Белгородской области.Четвертьфинальные игры пройдут 14 и 20 мая, а состав команд организаторы объявят в ближайшее время — в «четвертушки» пройдут команды с лучшим счётом. P. S. После первой 1/8 финала организаторы снизили на 1,5 балла счёт команды «Кенты» (БЮИ МВД РФ) за плагиат. В УМВД по Белгородской области прокомментировали массовую драку на Крейде, которая произошла в начале сентября.По информации пресс-службы ведомства, 3 сентября во второй отдел полиции поступила информация, что на улице Макаренко избили мужчину, который около двух часов ночи приехал вместе с супругой и ребёнком в магазин. По данным предварительной проверки, в драке участвовали четыре мужчины и две девушки. Пострадавший поступил на стационарное лечение в городскую больницу, где находился 11 дней. Полицейские провели поквартирный обход дома на улице Макаренко, чтобы найти свидетелей. Для проверки они также запросили медицинскую документацию, чтобы определить, какой именно вред здоровью пострадавшего был причинён. — Сейчас удалось определить личности двух из четырёх парней. В настоящее время проверка не завершена, так как не получена итоговая судебно-медицинская документация, которая помогла бы квалифицировать действия парней. После её получения будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, — пояснил начальник управления информации и общественных связей УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук. Видео, на котором видна массовая драка, появилось в интернете в пятницу, 28 октября, вечером (на видео присутствует нецензурная лексика, 18+). Оно сопровождается текстом от первого лица, в котором женщина рассказывает, как неизвестные избили её мужа после того, как он вместе со знакомым помог избитому ранее этими же парнями афроамериканцу. «Мне разбили очки, а моему восьмимесячному сыну поставили гематому на спинке», — добавляет женщина. Полиция просит жителей области помочь в поисках ребёнка. Белгородская полиция разыскивает 12-летнего Дениса Шестопалова, который 26 мая сбежал из расположенного в Разумном «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних».Мальчику на вид 10–12 лет, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженые, был одет в синюю футболку, джинсовые шорты и серо-зелёные сандалии. С собой у него была красная спортивная сумка с надписью Columbia.Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефонам: +7 (4722) 51-46-16, 51-77-16 или 02.Фото 31.mvd.ru. Велосипедисты проедут от Соборной площади в Белгороде до родника в Шопино. 13 июня в честь Дня России активисты велоклуба «Роквелс» и сотрудники Центра молодёжных инициатив приглашают белгородцев присоединиться к спортивной акции. Белгородские велосипедисты стартуют в 16:00 от площади за драматическим театром им. М. С. Щепкина в посёлок Шопино, отдыхают на территории родника и возвращаются назад в город. Протяжённость маршрута — 34 километра. — У нас каждую субботу проходят велопробеги, — рассказывает Константин Кошкин, представитель клуба «Роквелс». — В начале сезона мы всегда выбираем несложные трассы и умеренный темп езды, чтобы все новички могли адаптироваться. Поэтому приглашаем всех велосипедистов присоединиться к велопробегу! 38 самовыдвиженцев планируют стать депутатами. В четверг, 30 июля, областной избирком завершил приём списков кандидатов и списков документов на заверение выдвинутых кандидатов на выборах в Белгородскую областную думу шестого созыва. Всего политические объединения выдвинули 926 кандидатов. По единому избирательному округу выдвинуты 723 кандидата от 15 отделений политических партий. По одномандатным округам списки кандидатов выдвинули десять региональных отделений, представив 165 кандидатов. Также по одномандатным округам зарегистрировано 38 самовыдвиженцев. В выборах намерены участвовать ЛДПР, КПРФ, «Зелёные», Российская партия пенсионеров за справедливость, Партия ветеранов России, «Патриоты России», «Воля», «Союз труда», «Гражданская платформа», «Рождённые в СССР», «Народ против коррупции», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Национальный курс».Напомним, что выборы в Белгородскую облдуму пройдут 13 сентября. Победителями конкурса «Студент года-2015» стали восемь белгородцев. Первый областной конкурс «Студент года-2015» организовали белгородские активисты Российского союза молодёжи. Участники на заочном этапе предоставляли свои заявки, а потом выполняли специальные задания организаторов. В пятницу, 23 октября, в Центре молодёжных инициатив, назвали победителей конкурса. Семёнова заняла первое место в номинации «Интеллект года». Михаил Гонта и Аделина Зарубина — спортсмены года. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев победил в номинации «Журналист года». «Открытием года» признали Анну Васильеву, а «Творческой личностью» — Алину Антонову. Звание «Доброволец года» досталось Татьяне Дородновой. Обладателем награды в номинации «На передовой» стала Анна Субочева. Главный приз — Гран-при «Студента года-2015» — получила студентка Белгородского госуниверситета Екатерина Лысых. Он требует отменить итоги конкурса по замещению должности главы администрации Белгорода и просит провести новый конкурс.«Считаю, что конкурс по замещению должности главы администрации города Белгорода был проведён с нарушением закона, в результате чего были нарушены мои права, в том числе право на равный доступ к муниципальной службе», — пишет Маликов.В частности, экс-депутат указывает на нарушение конкурсной комиссии, допустившей на конкурс предпринимателя Илью Салмина. Согласно положению «О порядке проведения конкурса…», стаж работы претендента в коммерческой или некоммерческой организации должен быть не менее пяти лет, тогда как, по данным Маликова, у Салмина он составляет четыре года и три месяца. По словам бывшего кандидата в мэры, это подтверждает выписка из единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы РФ по ООО «Автоград», где работает Салмин.Вторым основанием для отмены результатов конкурса Маликов считает своё «сомнение в объективности отдельных членов конкурсной комиссии при выставлении баллов претендентам». Экс-депутат указывает на то, что члены конкурсной комиссии Андрей Изварин и Игорь Лазарев спустя считанные дни после назначения Полежаева мэром получили высокие посты в администрации. Маликов считает, что Изварин и Лазарев «подыграли» своему фавориту, чтобы в дальнейшем войти в его команду, а значит, их голоса были отданы несправедливо.Незаконным Маликов считает и финальное тайное голосование горсовета, на которое его как кандидата уже не допустили. Экс-депутат указывает, что все депутаты голосовали по недействительным бюллетеням, так как на них не было подписей счётной комиссии. Нарекания у Маликова вызвала и урна для голосования, и отсутствие кабинок для голосования, и негласный подсчёт голосов.«Считаю, что вышеперечисленными незаконными действиями конкурсной комиссии, а также Совета депутатов города Белгорода были нарушены мои права, установленные статьёй 32 Конституции РФ, — право быть избранным в органы местно