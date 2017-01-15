В течение месяца с 17 марта по 17 апреля мы будем публиковать материалы о десяти белгородцах, приготовивших антикризисные и вкусные блюда. В четверг, 17 марта, редакция «Фонаря» совместно с альтернативным оператором мобильной связи Tele2 запустят проект «Вкусная экономия. Мужчины на кухне». В нём приняли участие десять известных белгородцев, которые в режиме реального времени готовили антикризисные блюда: по условиям проекта стоимость ингредиентов не могла превышать 1 тысячу рублей. Лучшие пары получили дипломы и телевизоры от УМВД по Белгородской области. В субботу, 30 января, в Губкинском районе провели пятый лейтенантский бал для сотрудников органов внутренних Белгородской области. Десять пар показывали свои видеоролики, исполняли танцы и демонстрировали таланты в творческом конкурсе. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиВ итоге третье место заняли Александр и Марианна Книгины из Шебекина, второе — Юлия Потапова и Вадим Немцев из Белгорода, а победителями признали старшего лейтенанта юстиции Сергея Винникова и Камиллу Курбанову из Губкина. Они получили дипломы и телевизоры от организаторов конкурса. Специальным призом — путёвкой на отдых в Крыму — начальник регионального УМВД Виктор Пестерев отметил лейтенантскую пару из Белгородского района — старшего лейтенанта Дмитрия Терехова и лейтенанта Марию Терехову. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиНапомним, что первый бал в 2012 году прошёл в Белгородской филармонии по инициативе начальника УМВД по Белгородской области Виктора Пестерева. Тогда его участниками были 35 пар. На мужчину завели несколько административных дел — ему грозит крупный штраф и лишение прав. В Белгороде полиция завела пять административных дел на пьяного водителя, который пытался скрыться с места аварии и протаранил четыре машины. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Медицинское освидетельствование показало, что количество алкоголя в его крови превысило норму в десять раз. Авария произошла в воскресенье, 29 мая, на улице Садовой.— Внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль марки «Мазда», который двигался на большой скорости. Водитель иномарки проигнорировал требование инспекторов остановиться. Уходя от погони в районе улицы Садовой, водитель столкнулся с ехавшей впереди «Ладой», — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.По информации полиции, автомобилист, скрываясь от погони, выехал на проспект Богдана Хмельницкого и врезался в ещё три машины. В Белгородской области прокуратура требует от руководства оздоровительного лагеря устранения нарушений трудового законодательства. В Ровеньском районе прокуратура проверила один из загородных оздоровительных лагерей, руководство которого несвоевременно выплачивало зарплату сотрудникам. Проверка показала, что лагерь вновь должен зарплату четырём работникам: им не оплачивали труд с мая по июль. Общая сумма задолженности перед работниками составляет 156 тысяч рублей.На директора лагеря завели административное дело за несоблюдение трудового законодательства. Мировой суд обязал директора погасить заработные платы в полном объёме. На сайте в течение месяца мы будем публиковать интервью с известными белгородцами, которые добились в столице высоких результатов. В среду, 25 ноября, редакция «Фонаря» вместе с альтернативным оператором мобильной связи Tele2 запустят онлайн-проект «Дорогие москвичи». Он посвящён известным белгородцам, которые переехали жить и работать в Москву. Читатели «Фонаря» увидят интервью хоккеистки Галины Скибы, писателя Эдуарда Лукоянова, актрисы и модели Аполлинарии Бейлик, журналиста и бьюти-блогера Инны Воловичевой и других.Иллюстрация пресс-службы белгородского филиала Tele2Герои рубрики «Дорогие москвичи» расскажут, чем отличается жизнь в столице от жизни в родном городе, что показалось им неоправданно дорогим, как и на чём они научились экономить. С появлением оператора-дискаунтера Tele2 в Московском регионе экономить на связи больше не придётся ни москвичам, ни жителям Белгорода. Своим абонентам компания предлагает удобные и выгодные тарифы. Например, пользователям тарифных планов «Оранжевый» и «Чёрный» минута разговора с близкими людьми, находящимися в столице, обойдётся белгородцам всего в два рубля. — С момента появления Tele2 в Белгороде в 2004 году у абонентов было всего лишь две претензии: отсутствие сети оператора в Москве и скоростного мобильного интернета. На сегодняшний день можно констатировать, что обе они устранены. Как показывает опыт работы компании в различных городах России, после прихода Tele2 средние цены на сотовую связь в регионе снижаются на 20–30 процентов. Безусловно, уровень конкуренции оказывает огромное влияние на стоимость услуг связи. Москва не зря считается одним из самых дорогих городов не только в России, но и в Европе. Поэтому появление на телекоммуникационном рынке оператора-дискаунтера не могло не обрадовать жителей столицы. Для белгородцев появление Tele2 в Москве — это возможность существенно сократить расходы на общение с близкими людьми или друзьями, которые живут или работают в столице. В проекте «Дорогие москвичи» мы подробнее расскажем о том, как это сделать, — рассказал коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы Мастер-классы для всех желающих проходят по выходным. Сотрудники областной научной библиотеки приглашают белгородцев на мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. В субботу, 19 декабря, в 15:00 они будут учить делать ёлочки из дерева, а в воскресенье, 27 декабря, также в 15:00 можно будет попрактиковаться в создании снеговиков из стекла. На двухчасовых мастер-классах в отделе производственной литературы библиотеки ждут и детей, и взрослых. Стоимость мастер-классов для детей и пенсионеров — 50 рублей, для взрослых — 100 рублей. В эту стоимость входят материалы, которые организаторы закупают для всех пришедших. Для участия в мастер-классах нужно предварительно оставить заявку по телефону +7 (4722) 31-79-10. Мастер-классы в Белгородской областной научной библиотеке начались 5 декабря. На первых трёх встречах белгородцев учили делать обезьянок из бумаги, ёлочки из шерсти и Бабу Ягу на метле из ткани. Депутаты горсовета должны выбрать одного из трёх кандидатов. Во вторник, 28 июня, Совет по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почётный гражданин города Белгорода» утвердил трёх кандидатов на это звание. Большинство голосов комиссии получил генеральный директор ГК «Агро-Белогорье», депутат областной думы Владимир Зотов. Двое других кандидатов — председатель местной общественной организации «Совет женщин города Белгорода» Екатерина Миндолина и ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права Виталий Теплов.— Каждого из кандидатов совет оценивал по десятибалльной системе. Кандидатура Владимира Зотова набрала 107 баллов, Екатерины Миндолиной — 99 баллов, Виталия Теплова — 102 балла. Было решено вынести все три кандидатуры на рассмотрение горсовета Белгорода, — сообщает пресс-служба мэрии.Почётного гражданина депутаты горсовета выберут на сессии перед Днём города. Согласно «Положению о звании „Почётный гражданин города Белгорода“», звание получит тот, за кого проголосуют большинство депутатов. По этому же документу, почётным гражданам полагаются ежегодные выплаты 80 тысяч рублей ко Дню города, обслуживание вне очереди в больницах, на вокзалах и почте. Почётный гражданин имеет право в любое удобное для него время попасть на приём к мэру Белгорода, председателю горсовета и к любым сотрудникам городской администрации. Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 25 по 31 января, публикации «Фонаря» и ответить на вопросы нашего теста. Записаться на просмотр спектакля можно во «ВКонтакте». В пятницу, 4 марта, в 18:30 в бизнес-пространстве «Контакт» французский актёр Жан-Люк Бансар покажет моноспектакль «Лукавые истории господина Пушкина». В основу спектакля положены три сказки Александра Пушкина: «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О попе и работнике его Балде». В французском городе Лаваль Жан-Люк Бансар руководит 100-местным театром, название которого переводится на русский как «выдвижной ящик» («Ящичек с фантазиями»). Весь реквизит актёра помещается в небольшой короб, при этом все элементы реквизита очень функциональны.— На протяжении последних 30 лет я работаю и руковожу театром, который называется «Ящичек с фантазиями». Я создавал этот театр вместе с актрисой и музыкантом, но теперь один им руковожу. Каждый месяц ставлю новый спектакль. В некоторых спектаклях играю сам, для участия в других съезжаются актёры со всей Франции. На сегодняшний день это моя основная деятельность. Вторая сторона моей деятельности — преподавание театрального мастерства, что позволяет мне играть, совершать турне и приезжать на семинары. До этого я работал в совершенно разных местах: был электриком, жестянщиком, преподавателем в младших классах, но с тех пор, как я начал заниматься театром, я не покидаю эту работу, — рассказывает Жан-Люк Бансар.Стоимость билета — 100 рублей. Вырученные средства организаторы выступления — активисты молодёжной организации «Новое поколение» — передадут на благотворительные цели. Количество мест ограничено. Записаться на постановку можно в комментариях под постом «ВКонтакте». После набора 80 зрителей запись будет закрыта. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-83741258_4253", -83741258, 4253, 'v1qcbGshP65Q49VHdmhnVMqooA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Студенты будут получать по 2 тысячи рублей в месяц в течение всего учебного года. В городской администрации назвали 20 человек, которые будут получать в течение учебного года стипендию мэра Константина Полежаева. Размер премии — 2 тысячи рублей в месяц.Всего на конкурс подали заявки более 90 студентов белгородских вузов и ссузов. В итоговый список вошли 20 победителей спортивных соревнований, лауреатов творческих конкурсов, активистов и молодых учёных. Среди них шесть студентов НИУ «БелГУ»: Карина Белкина, Анна Васильева, Светлана Жерновая, Анастасия Кетова, Роксолана Кузьменко и Виктория Михель; пять студентов БГТУ им. В. Г. Шухова: Анна Пушкарёва, Павел Чефранов, Евгений Галушко, Артём Окунев и Илья Мельниц; четыре студента БГИИК: Леона Гурина, Юрий Кокшаров, Дарья Попова и Виталий Перекрёстов; три представителя БУКЭП: Юлия Маматова, Дарина Семыкина и Александр Кучерявенко, а также по одному представителю от Белгородского техникума промышленности и сферы услуг (Владимир Гутченко) и БЮИ МВД России имени И. Д. Путилина (Эдуард Лыков). Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мировой судья Шебекинского района приговорил 38-летнего местного жителя к лишению прав на три года и пребыванию в колонии строгого режима сроком на восемь месяцев за вождение машины в пьяном виде. До этого осуждённого уже лишали прав за езду в нетрезвом виде, и в день совершения преступления он не имел права садиться за руль.— Нарушителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь задержали в конце июля прошлого года. В первый раз постановление суда о лишении его водительских прав за езду в нетрезвом виде вступило в законную силу в январе 2013 года. В течение 2015 года водитель не имел права садиться за руль, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.В ведомстве отмечают, что только за два месяца 2016 года сотрудники ГИБДД области выявили 59 фактов повторного вождения в нетрезвом виде. 10 миллионов десятирублёвок отчеканят в рамках серии «Российская Федерация». Центробанк России в 2016 году выпустит монету в честь Белгородской области. Планируется отчеканить 10 миллионов десятирублёвок. В серии «Российская Федерация» выпустят также монеты, посвящённые Иркутской и Амурской областям. Напомним, ранее в серии «Города воинской славы» Центробанк выпустил монеты в честь Белгорода и Старого Оскола. Игры российских клубов в Турции отменили из соображений безопасности. В субботу, 28 ноября, Всероссийская федерация волейбола объявила об отмене всех матчей Лиги чемпионов, которые должны были состояться в Турции.— Мы провели переговоры с Европейской конфедерацией волейбола (ЕКВ). По результатам консультаций с нашими руководящими органами решили, что наши команды не смогут поехать на ближайшие игры. Нет возможности кого-то туда посылать, поскольку безопасность и другие факторы не позволяют этого сделать. Принято решение, что наши команды эти игры пропускают. Каким будет решение ЕКВ, перенести или другим образом компенсировать, — будем ждать, — цитирует ТАСС секретаря ВФВ Александра Яременко. ВК «Белогорье» 1 декабря должен был сыграть с «Аркасом» (Измир). Отметим, что отменены также игры «Зенита», который должен был встретиться с «Халкбанком» (Анкара), и московского «Динамо» с «Зираатом» (Анкара). Напомним, после крушения российского самолёта Су-24 на турецко-сирийской границе МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за угрозы безопасности. 22-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречку. В Красногвардейском районе водитель и его пассажир погибли в ДТП на девятом километре дороги «Котлярово-Ливенка». 22-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем VOLVO FH TRUCK.Водитель ВАЗ и его 22-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Подозреваемый силой забрал у школьника 500 рублей. На ранее судимого жителя Прохоровского района завели уголовное дело за грабёж.Накануне Нового года мужчина встретил в магазине десятилетнего мальчика, у которого попросил десять рублей. Ребёнок отказал в просьбе. Тогда подозреваемый на улице догнал его и силой отобрал 500 рублей, которые затем потратил на алкоголь и сигареты.О произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Прохоровскому району сообщила мать школьника.Теперь преступнику грозит до четырёх лет колонии. Незаконный груз пограничники обнаружили в багажнике машины жителя Белгородского района. Управление Россельхознадзора сообщило об уничтожении 47 утят. Птиц в Белгородскую область ввёз местный житель. Суточных утят он купил в Харькове, посадил в картонную коробку и попытался пересечь границу в объезд пункта пропуска. Его задержали пограничники. Поскольку на птенцов не было ветеринарно-сопроводительных документов, вызвали представителей Россельхознадзоре.— При отсутствии документов невозможно выяснить, здоровы ли утята. Специалистам Россельхознадзора пришлось забрать птенцов, усыпить и утилизировать их, — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светланы Запорожченко.Мужчина уже второй раз пытался провести птиц с Украины в Россию, чтобы продать их здесь. В облдуме одобрили создание новой региональной награды. Депутаты Белгородской областной думы одобрили создание региональной награды «Благотворитель года». Её будут вручать частным лицам или организациям, «внёсшим значительный вклад в формирование общества высокой культуры, ведущих активную благотворительную деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры, сохранения и развития культурного достояния области, поддержания её престижа на государственном и мировом уровнях». Депутат облдумы Сергей Юдин заявил, что награда заставит людей активнее заниматься благотворительностью.— Люди будут пытаться копировать такие поступки, стремиться к этой награде, и это прекрасно.Орден будет представлять собой восьмиконечную серебряную звезду и иметь три степени. Среди критериев отбора кандидатов на вручение ордена — количество денег, выделенных на развитие культуры и искусства и объём финансирования социальных объектов. Бой российского бойца смешанных единоборств с бразильцем длился все три раунда. Фёдор Емельяненко одержал победу раздельным решением судей. В Санкт-Петербурге завершился бой между российским бойцом Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабио Мальдонадо в рамках турнира Fight Nights Global 50. В первом раунде после серии успешных ударов Фёдор поскользнулся, и ситуацией воспользовался бразилец. Емельяненко пропустил большое количество ударов, но всё-таки смог подняться и выстоять первую пятиминутку. Во втором раунде преимущество было у Фёдора. В итоге после трёх полных раундов двое судей отдали победу старооскольцу, а третий объявил о ничье Фёдора и Фабио. Таким образом, победу в бою раздельным решением судей одержал Емельяненко. Этот бой стал вторым после возвращения «Последнего Императора» на ринг.Напомним, в 2012 года бой против бразильского тяжеловеса Педро Риззо стал для Фёдора последним в карьере, но уже летом 2015 года староосколец заявил, что возвращается в большой спорт. 31 декабря 2015 года состоялся первый бой старооскольца Фёдора Емельяненко после трёхлетнего перерыва. Фёдор вышел на ринг с японским кикбоксёром индийского происхождения Джайдипом Сингхом. Бой в тяжёлом весе прошёл в рамках японского турнира Rizin Fighting World Grand Prix. После успешной серии ударов на второй минуте боя Фёдор перешёл в борьбу, продолжая наносить сопернику жёсткие короткие удары. На четвёртой минуте первого раунда Фёдор нокаутировал Сингха, так и не дав ему возможности подняться на ноги.Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по MMA в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS (организация MMA, с которой староосколец впервые начал сотрудничать — прим. ред.), трёхкратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо, а также заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Фёдор Емельяненко начал карьеру в 2000 году, в его активе теперь 41 бой, из которых 36 побед и четыре поражения. Один бой не состоялся. Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку с самыми интересными публикациями на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail вот здесь. 58-летнюю жительницу Ивнянского района обвиняют в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса. В Ивнянском районе прокуратура передала в суд дело по обвинению 58-летней женщины в неуважении к суду и угрозе убийством в отношении судьи. Ей грозит лишение свободы на срок до трёх лет.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что жительница Ивнянского района во время оглашения приговора своему сыну выкрикивала оскорбления в адрес судьи. После оглашения приговора женщина угрожала судье убийством. По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением. В среду, 25 мая, около восьми часов вечера на трассе «Бессоновка — Солохи — Стригуны» 31-летний водитель врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. В пресс-службе ГИБДД по Белгородской области рассказали, что автомобилист на «Мазде» не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет, а затем врезалась в дерево. По данным Госавтоинспекции, за день в Белгородской области произошло четыре аварии, в которых один человек погиб, а трое получили. В ДТП потсрадали также двое пешеходов — мужчина и женщина. Обе аварии произошли в Старом Осколе. 39-летний мужчина и 43-летняя женщина попали под машины, переходя дорогу «зебре».