Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев рассказывает самое яркое из того, чем запомнился Боженов за время своего руководства Белгородом. Сергей Боженов, руководивший Белгородом четыре года, ушёл в отставку по собственному желанию. Ближайший год он проведёт в департаменте образования области, а затем, по всей видимости, уедет работать в Госдуму. Такой поворот событий стал неожиданностью для многих: Боженов, четыре года рисовавший красивую, но утопичную картину «белгородского Дубая», не ассоциируется у горожан с образом сильного политика, а многие его и попросту не знают. «Он — человек стратегического ума», — говорил в январе 2011 года о Сергее Боженове секретарь белгородского отделения «Единой России» Иван Кулабухов. Спустя несколько дней, 8 февраля 2011 года, 26 депутатов тайным голосованием единогласно избрали Боженова мэром Белгорода. Его соперничество с владельцем сети пиццерий «Потапыч» Алексеем Потаповым было скорее формальностью — кандидатуру Боженова поддерживал губернатор Евгений Савченко, профсоюзы, общественные организации, да и в целом фигура начальника департамента внутренней и кадровой политики области, проработавшего во власти более десяти лет, смотрелась значительнее, чем хозяина пусть и самого популярного белгородского «фастфуда».Спустя полмесяца в Москве новоявленный мэр Белгорода получит из рук председателя «Единой России» Бориса Грызлова партбилет. «Сегодня мэр областного центра должен смотреть не в глаза губернатора, а вместе с ним — в ту сторону, где работают для повышения качества жизни», — скажет на церемонии Боженов.Обжившись на новом посту, Сергей Боженов начинает политический диалог с местными функционерами. Он встречается с руководителями региональных отделений крупных политических партий региона. На встрече мэр говорит, что готов отработать в Белгороде не два установленных контрактом года, а все семь — именно такой срок, по мнению градоначальника, оптимален для реализации всех планов по развитию города.Через пару недель мэр приезжает на коллегию образования Белгорода в гимназию № 1. Здесь Боженов с порога заявляет, что он — всего лишь простой инженер и ни в коем случае не собирается учить педагогов. Тем не менее градоначальник выходит к доске и рисует картину того, как видит образование в городе: стратегической задачей в представлении Боженова является «создание нового человека», который живёт в гармонии с собой, природой, обществом и космосом. Через четыре с половиной года его отправят реализовывать свои планы в департамент образования области.В середине мая 2011 года Боженов впервые назовёт Белгород городом добра и благополучия — позже этот слоган станет девизом областного центра, одновременно воспеваемым чиновниками и высмеиваемым критиками. Ещё чуть позже мэр скажет, что центральный стадион нужно «выгодно продать», чтобы на эти деньги в другом месте построить современную арену, а также призовёт горожан отказаться от «скотовозок» и назовёт ситуацию с нелегальными маршрутками в Белгороде «мафиозной». Спустя четыре с половиной года по улицам Белгорода продолжат ездить «нелегалы».В середине лета 2011 года Боженов представляет план работы мэрии по развитию Белгорода до 2016 года. Мэр мечтает о метро: «Мы готовы инвестировать и защитить проект строительства развязок и магистралей, в том числе и с использованием нового вида транспорта. Сейчас несколько городов России рассматривают возможность строительства воздушного метро. У нас есть основания и возможности реализовать такой проект. Предлагаю включить его в план действий».Осенью 2011 года Боженов инициирует проект «Белгородская тысяча». Предполагается, что в единый избирательный день каждый белгородец получит купон с условной тысячей рублей и списком «болевых точек» Белгорода, на которые необходимо финансирование — на какую из них потратить формальную тысячу, решат сами жители. В итоге «деньгами» воспользовались менее половины избирателей, 80 процентов которых попросили отремонтировать дворы. Мэр признаётся, что недоволен выбором горожан.20 сентября уже сам Боженов вызывает недовольство областных властей. На «малом» заседании правительства региона мэр представляет новую структуру администрации Белгорода. В ответ начальник департамента внутренней и кадровой политики Валерий Сергачёв указывает на тяжеловесность команды Боженова и мэрии в целом: «Пока администрация города — единственный субъект в области, который живёт по своим правилам». Первый заместитель губернатора Олег Полухин поддерживает коллегу: «Либо структура недееспособна и надо её менять, либо нужно принять меры для того, чтобы скорее утрясти все внутренние проблемы». Губернатор Савченко просит Боженова получше подумать над структурой администрации. В конце осени мэр Белгорода делает то, что ещё никто из белгородских чиновников не делал до него — встречается в модном «Пыж кафе» с блогерами. Боженов отвечает на вопросы долго и размеренно, рассказывая о намерениях провести канатную дорогу от Харгоры до центра и других утопических проектах будущего «белгородского Дубая» — за 10 миллиардов долларов областной центр готовится стать «одним из центров мирового туризма». По словам Боженова, инвестор готов возвести на территории Белгорода оздоровительный комплекс, аквапарк, детский парк, развлекательный центр с гостиничным комплексом, большой пляж с инфраструктурой и фонтан. А вместо ДК «Энергомаш», уже по желанию самого Боженова, должен появиться 31-этажный небоскрёб.Коммунисты на акции против переноса памятника Ленину, фото Ирины СафоновойКраеведы в шоке, и говорят, что мэр сильно ошибается, так как захоронения находятся вдали от места памятника Ленину. Коммунисты собирают подписи за отставку Боженова, но не преуспевают. В итоге памятник переносят на Народный бульвар, а на его месте в День города открывают стелу.Спустя некоторое время мэр Белгорода инициирует проведение крупного международного архитектурного конкурса в областном центре. Его смысл в том, чтобы найти лучшее решение по реконструкции исторического центра Белгорода. В конкурсе побеждают итальянские архитекторы с проектом «Вишнёвый сад», в рамках которого «сердце» города предполагается застроить малоэтажными домами класса «премиум». Время идёт, а «вишнёвым садом» и не пахнет. Спустя два года чиновники окончательно отказываются от реализации проекта победителя и предлагают застроить кварталы высотками.На новой встрече с предпринимателями Боженов говорит о запуске реверсивного движения на дорогах Белгорода в 2014 году. «Я солидарен с идеей и беру на себя обязательства во что бы то ни стало пробивать её, как только можно, и думаю, что в 2014 году мы такую ветку осилим», — обещает градоначальник.20 сентября 2013 года Боженова переизбирают мэром ещё на пять лет. «Конкуренцию» ему составляет директор Белгородского строительного колледжа Леонид Шинкарёв. Кандидатуру Боженова вновь поддерживает губернатор Евгений Савченко.В старой новой должности Сергей Боженов становится президентом белгородской федерации футбола. Мэр говорит, что Белгород должен стать не только волейбольным, но и футбольным городом, и что будет заниматься новыми вопросами не «от случая к случаю», а системно. В ведомстве рассказали, что ни руководство вуза, ни родственники девушки не заявляли в полицию о её исчезновении. УМВД по Белгородской области провело проверку заявления ректора НИУ «БелГУ» о студентке, уехавшей в Ингушетию за месяц до получения диплома. Олег Полухин рассказал об этом на пресс-конференции 17 июня.— В ходе проверки был подтверждён факт недавнего убытия одной из старшекурсниц НИУ «БелГУ», жительницы областного центра, в Ингушетию, — говорится в ответе областного УМВД на редакционный запрос «Фонаря».В ведомстве отметили, что ни руководство вуза, ни родственники девушки за помощью в её поисках в полицию не обращались.Напомним, Олег Полухин рассказал, что «всеми обстоятельствами дела занимаются соответствующие службы, которые должны этим заниматься».— Наша студентка уехала на Кавказ. Я не знаю, ищет ли она там контакты каких-то людей или у неё другие цели. Может, просто она хочет проживать среди мусульман. То, что она попала под экстремистские настроения и влияния, это, видимо, подтвердится.«Фонарь» поинтересовался в полиции, известно ли правоохранительным органам о наличии в Белгородской области «представителей экстремистских течений ислама». — УМВД России по Белгородской области обеспечивает постоянный контроль ситуации, связанной с вовлечением граждан в ряды запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» и прочих деструктивных сообществ террористического и экстремистского характера. В настоящее время УМВД не располагает информацией о действующих на территории Белгородской области представителях террористических организаций, — рассказали в ведомстве.На днях корреспондент «Фонаря» побывала на процедуре опроса в городском УМВД. Необходимость общения с журналистом в ведомстве объяснили проверкой, которая проводится по запросу редакции о заявлении Олега Полухина. Меньше всего школьников намерены показать свои знания немецкого и французского языков. В Белгородской области в 2016 году более 13 тысяч девятиклассников будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). 78 процентов школьников выбрали экзамен по обществознанию, биологию и географию — 37 и 27 процентов учеников соответственно, физику и информатику — каждый седьмой выпускник средней школы, а химию — каждый десятый. ОГЭ по литературе и английскому языку будут сдавать около пяти процентов девятиклассников. Экзамены по немецкому и французскому языку среди белгородцев носят единичный характер.Примерно такая же ситуация была и в 2014 году, правда, в 2015 году девятиклассники больший интерес проявили к географии. — Прошла большая информационно-разъяснительная работа как с детьми, так и с их родителями. Наши усилия были направлены на то, чтобы каждый выпускник сделал осознанный выбор с учётом дальнейшего профессионального образования. К сожалению, имеющегося перекоса в сторону гуманитарного образования до конца преодолеть не удалось, но радует то, что постепенно всё-таки растёт количество обучающихся, желающих сдавать естественнонаучные предметы, — прокомментировал ситуацию начальник управления по контролю и надзору в сфере образования области Николай Рухленко. Справка «Фонаря» Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это экзамен, который сдают все российские девятиклассники, которые хотят перейти в десятый класс. По сути, экзамен является аналогом ЕГЭ для средней школы. По условиям экзамена школьник обязательно сдаёт два предмета — русский язык и математику, а остальные выбирает по своему усмотрению. В список предметов по выбору входят 12 дисциплин, среди которых есть четыре иностранных языка — испанский, немецкий, французский и английский. Автомобилистка на иномарке выехала на встречную полосу. В воскресенье, 5 июля, на автодороге «Малые Маячки — Грязное — Кострома» в Прохоровском районе столкнулись КамАЗ и «Рено Сандеро». По информации УГИБДД по Белгородской области, женщина на иномарке выехала на встречную полосу. От полученных травм 39-летняя автомобилистка скончалась на месте аварии.В пресс-службе ведомства сообщили, что в воскресенье в регионе зафиксировано три аварии, в которых один человек погиб и двое получили травмы. Организатор народного сбора каждый день публикует отчёт на своей странице в «Фейсбуке». На третий день сбора денег на поездку трёх ветеранов Великой Отечественной войны в Прагу и Берлин удалось собрать 78 839 рублей. Напомним, сбор организовала редактор журнала «Белгородский Бизнес-Класс» Наталия Чернышова. На своей странице в «Фейсбуке» она каждый день публикует отчёт о собранных деньгах. Согласно вчерашнему отчёту деньги перечисляют частные лица, суммы — от 500 рублей до 10 тысяч рублей. Большую часть денег удалось собрать благодаря предпринимателю, пожертвовавшему 50 тысяч рублей.Наталия Чернышова рассказала нам, что не собирается отказываться от идеи и верит, что необходимую сумму — 462,5 тысяч рублей — всё же удастся собрать. На полученные 22 апреля деньги были оформлены страховые полисы, на днях весь пакет документов отправят в визовый центр в Москве. — Сегодня пришлось в полной мере осознать смысл фразы «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Пришлось оправдываться, что я — не мошенница и женщины настоящие, — говорит Наталия.Прочитать истории трёх женщин-ветеранов войны, которые мечтают встретить 70-летие Победы в городах, которые когда-то освобождали, можно на сайте журнала. Мы напоминаем реквизиты для перечисления денег:Для организаций:Для частных лиц:ООО «Актив-тур», info@aktiv-tour.ruНомер карты: 6762 8007 90245 80369ИНН 3123342715БИК 041403633КПП 312301001ИНН 7707083893БИК 041403701л/c 408 17 810 3 07074925826р/с 40702810700010004570к/с 30101810100000000701ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк»Адрес: 308010, г. Белгород, пр-т Б.-Хмельницкого, 139б В Короче завершено расследование уголовного дело на двух 15-летних парней. В Короче следователи передали в суд дело по обвинению в серии краж двух 15-летних подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В марте 2016 года подростки проникли в три дома, в которых украли продукты, алкоголь, электроинструменты и пневматическое оружие, и нанесли ущерб на сумму более 40 тысяч рублей. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Врач-терапевт Волотовской участковой больницы при Чернянской центральной районной больнице Светлана Елфимова и генеральный директор завода «ВладМиВа» Владимир Чуев поделились впечатлениями о работе медицинского форума и рассказали, что некоторые их предложения были включены в итоговую резолюцию. Белгородцы Светлана Елфимова и Владимир Чуев, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), рассказали журналистам о своём участии в форуме «За качественную и доступную медицину», прошедшем в начале сентября в Москве.— На площадке «Доступность и качественность медицинской помощи» мы обсуждали вопросы оптимизации, то есть улучшения здравоохранения. Примерно половина участников дискуссии были сами пациенты. Обозначили много проблем. Например, вопрос стационарного лечения. Сейчас сокращается коечный фонд, и если сокращать круглосуточный фонд, нужно оставлять на прежнем уровне хотя бы дневной — я выступала за это, и моё предложение записали, — поделилась врач-терапевт Светлана Елфимова.«Но у нас нет денег для этого, и их не добавляют. Также ни в коем случае нельзя убирать акушерские и фельдшерские пункты. В нашей области, если сравнивать с другими российскими регионами, всё ещё относительно благополучно. Но вообще смертность сельского населения на 15 процентов выше городского. Этот вопрос тоже был внесён в резолюцию форума».— Каждый врач должен принять 650 человек за месяц, а вылечил ли, помог ли он, сохранил ли здоровье — эти вопросы нигде не поднимаются. Мы бы очень хотели, чтобы нам давали зарплату не за цифры.«Мы хотели бы, чтобы нам платили, и чтобы не приходилось работать по 14–15 часов в день для того, чтобы заработать 17–20 тысяч рублей. Я простой обыкновенный врач, получаю 16 тысяч «грязными», «чистыми» — 13–14 тысяч. Но нужно учесть, что я заслуженный врач России с 47-летним стажем работы, и у меня 30-процентная надбавка».— Представьте, сколько получают остальные доктора. У нас водитель «скорой помощи» получает 8,7 тысячи рублей. Может он, работая круглосуточно, получать 8,7 тысячи? Медики в сельской местности просто выживают в полном смысле этого слова. Мы поднимали и эти вопросы, но их не включили, больше это нигде не прозвучало.Врач сказала, что на форуме также поднимали вопрос доступности лекарственных препаратов: «Мы говорили о стоимости лекарств. Приходя в аптеку за необходимым лекарством, ты смотришь на него, разворачиваешься и уходишь, потому что очень высокая цена».Фото пресс-службы регионального отделения ОНФРуководитель «ВладМиВы» Владимир Чуев работал на площадке «Технологическое обеспечение» и озвучил проблемы, связанные с этой темой.— Сейчас везде идёт речь о том, что необходимо выходить на 90-процентный порог производства отечественных лекарственных препаратов и сдержать рост цен. Чтобы выпустить фармпрепарат, нужна субстанция, а её мы всё равно покупаем за рубежом. Есть масса государственных программ, которые дают отечественным производителям заместить импорт. Но здесь мы сталкиваемся с лоббированием интересов. За 20 лет рынок полностью сформировался под импортные препараты. Аптекам невыгодно продавать дешёвые препараты, они вымываются в аптекарской сетке.Владимир Чуев обратил внимание, что доступ отечественных производителей к госзакупкам закрывается ещё на стадии формирования заявок.«Наше предприятие поставляет продукцию в 47 стран мира, мы экспортируем более 30 процентов выпускаемой продукции, а у себя в России я не могу её продать. Мне начинают рассказывать, что моя продукция не очень качественная. А „не очень качественная“ она только по одной причине: она очень дешёвая».— Врачи тоже получают проценты от услуги. Чем больше мы с вами заплатим, тем больше получит врач. А высокую цену можно обосновать тем, что у меня импортный материал, — он дорогой. И здесь конфликт интересов — врачам невыгодно оказывать дешёвую помощь так же, как и аптекарям. Вот этот круг и замкнулся. Центр будет работать шесть дней в неделю. В Белгороде открылся новый многофункциональный центр для предпринимателей. Здесь можно подать заявление региональному бизнес-омбудсмену, узнать, как и где в Белгородской области поддерживают предпринимателей — о работе Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию, Белгородского регионального ресурсного инновационного центра, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Консультацию можно получить также по телефону 203-000. По этому же телефону можно записаться на приём в МФЦ на удобное время, чтобы не стоять в очереди. Центр работает шесть дней в неделю. По информации пресс-службы мэрии, время ожидания в очереди занимает не более 15 минут.Фото пресс-службы мэрии БелгородаБелгородский МФЦ для бизнеса — это пилотный экспериментальный проект Минэкономразвития, который пока реализуется в 39 регионах. В Белгороде центр находится на улице Есенина, 9. Этот МФЦ выбрали потому, что он стал лучшим МФЦ в Белгородской области. Теперь здесь могут получить консультацию и сдать необходимые документы предприниматели в двух специально выделенных для этого окнах. Жители многоэтажки в микрорайоне Звёздном рассказывают, что с начала года там произошло четыре самоубийства. В пятницу, 17 июня, в группе во «ВКонтакте» «Жесть по-белгородски и не только» появился пост о гибели 42-летней женщины и её восьмилетней дочери. Авторы текста со ссылкой на жильцов дома в микрорайоне Звёздном Старого Оскола пишут, что в этой многоэтажке с начала 2016 года произошло четыре самоубийства. Жильцы дома якобы рассказали авторам текста, что их дом называют «домом самоубийц». В следственном управлении СК РФ по Белгородской области «Фонарю» пояснили, что эта информация не соответствует действительности. Напомним, 13 июня в Старом Осколе женщина столкнула с балкона девятиэтажки свою дочь и покончила с собой. От травм, полученных при падении, обе скончались. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ведомство поблагодарило администрацию НИУ «БелГУ» за просвещение сотрудников. Фото Михаила КойноваВ НИУ «БелГУ» провели лекцию по литературе для сотрудников ФСБ. Лекцию, посвящённую 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, силовикам прочёл профессор, доктор филологических наук Василий Липич.— Как выяснилось, русская литература интересует сотрудников и таких структур. Более того, интерес был такой, что в университет было направлено благодарственное письмо от ведомства, а сотрудничество было решено продолжить, — сообщает пресс-служба вуза. Профессор Липич пояснил, что подразумевается под дальнейшим сотрудничеством.— В итоге будет проведён большой цикл лекций по истории русской литературы. Остается надеяться, что сотрудничество, начатое в Год литературы, не завершится этим годом, а будет продолжено в дальнейшем. Женщину обвиняли в получении денег с призывников, не желавших служить в армии. Белгородский областной суд вынес приговор фельдшеру военного комиссариата Белгородского района. Женщину признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки в составе организованной группы лиц.Вместе с другим сотрудником военкомата она организовывала для призывников такое прохождение медкомиссии, чтобы по её итогам их признали негодными к службе в армии. Вдвоём они заработали 220 тысяч рублей. — При назначении наказания фельдшеру районного военкомата суд учёл смягчающие обстоятельства — сотрудничество со следствием, раскрытие других участников преступления, инвалидность, — сообщает пресс-служба областного суда.Приговором суда обвиняемую оштрафовали на 110 тысяч рублей и лишили права занимать должности в государственных учреждениях в течение ближайших трёх лет. Началось лето. С одной стороны — желаем Белгороду стать ещё оригинальнее, с другой — серых красок и стандартов в городе и так всё меньше. Вот минувшая неделя как раз о них — новых, неизведанных, порой пугающих, но свежих штрихах. Давайте углубимся. — на минувшей неделе телерадиокомпания «Мир Белогорья» отпраздновала 10-летие. Поздравить юбиляра пришли его «крёстные отцы» — первые лица области во главе с губернатором Евгением Савченко.День рождения ТРК «Мир Белогорья», фото vk.com/mirbelogoryaКо дню рождения вышел спецвыпуск передачи «Всё как есть», а в галерее фотоискусства им. Собровина открылась фотовыставка режиссёра ТРК Павла Титовича.— белгородская инициатива о легализации фрилансеров может выйти на федеральный уровень. Во всяком случае, о такой возможности заявил белгородский бизнес-омбудсмен Андрей Минаев на форуме малого и среднего предпринимательства в Белгороде. По его словам, инициатива узаконить работу самозанятых граждан одобрена на уровне уполномоченного по правам предпринимателей и теперь может быть отражена в виде поправок в законодательстве. Ввести патенты для фрилансеров ранее предложил глава Белгородской области Евгений Савченко.— прокуратура отреагировала на инцидент на переходе через железнодорожные пути у рынка «Салют». 24 мая здесь поезд сбил слабослышащую девушку. С многочисленными травмами она попала в больницу. Выяснилось, что РЖД уже давно не реагирует на требования прокуратуры оборудовать переход соответствующим образом. По данным ведомства, вынесены постановления о взыскании с компании 50 тысяч рублей, однако переходом до сих пор никто не занимался. На этот раз в отношении РЖД прокуратура завела дело об административном нарушении.— строители, занимавшиеся возведением дома в юго-западном микрорайоне Белгорода, раскопали танк. Фрагменты Т-34 и боеприпасов к нему были обнаружены на одном из участков ИЖС. На место прибыли спасатели и поисковики, которые теперь ищут оставшиеся части легендарной машины. Стройка временно приостановлена.— 27 мая в Белгород прибыла делегация из немецкого города Херне — города-побратима Белгорода. В областном центре обер-бургомистр Хорст Ширек и мэр Сергей Боженов продлили договор сотрудничества двух городов. О более трогательной части визита немцев в Белгород написала журналист «БелПрессы» Екатерина Шаронова.Главы Херне и Белгорода вместе, фото belpressa.ru— победительницы детского и финалисты взрослого «Евровидения» сёстры Толмачёвы переезжают учиться… в Белгород. Школьницы сейчас сдают ЕГЭ, а позже будут подавать документы в БГИИК. Об этом Анастасия и Мария рассказали в белгородской митрополии, где они стали гостями торжественного вечера и спели две песни.Интересно, что ещё за пару дней до этого сёстры говорили, что рассматривают БГИИК одним из возможных вариантов, но никак не окончательным. @belive_ru они были в вузе, но пока только определяются с выбором дальнейшего профессионального пути— Институт искусств (@bgiik) 27 мая 2015 — события середины мая, когда в Прохоровке открывали танкодром и проходили литературные чтения, заиграли новыми красками. Всё благодаря одному из гостей, общественному деятелю и писателю Александру Проханову. В своём издании «Завтра» он разместил заметку об «иконе Сталина», которая «была принесена на Прохоровское поле» и «явлена множеству собравшихся там людей». Текст заметки подкрепляется фоторепортажем. Новость о «молебне с иконой Сталина» моментально разлетелась по федеральным СМИ, а белгородской митрополии пришлось объясняться за произошедшее. Выяснилось, что она не имеет к этому отношения, а «богослужение» совершил «карманный» иеромонах Проханова.«Икона Сталина» за спинами первых лиц Белгородской области и митрополита Иоанна, фото borodino2012-2045.com— на минувшей неделе в Белгородской области побывало высшее руководство Крыма во главе с Сергеем Аксёновым. Крымчанам представили гордость региона — передовой агропромышленный комплекс. О совместной дегустации огурцов, предложении Геннадия Шипулина и ответной реакции Аксёнова журналист «БелПрессы» Сергей Шевченко написал репортаж.Руководство Крыма в Белгородской области, фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области— в рубрике «Не прошло и тридцать лет» сегодня информационное новшество от пресс-службы губернатора Белгородской области — Евгению Савченко и правительству области завели инстаграм. В скором времени пресс-служба планирует зарегистрироваться и в других соцсетях. Уже сейчас кто-то «заботливо» создал аккаунт правительства в твиттере. Упс ... кажется, кто-то опоздал ...— Белгородская область (@belregion) 27 мая 2015 — начальник управления архитектуры и градостроительства Белгорода Галина Горожанкина отчиталась о реформе наружной рекламы в областном центре. Только один факт — с 10 апреля по 8 мая 2015 года на улицах города было демонтировано 68 процентов «несанкционированной» рекламы. Заметно?— на перекрёстке Ватутина и Костюкова снесли легендарное здание бывшего кафе «Снежная королева». Ранее чиновники неоднократно жаловались на то, что хозяин этого участка земли просит слишком большие деньги за свою недвижимость. Редакция Belive.ru со ссылкой на главного архитектора Белгорода Галину Горожанкину пишет, что суд постановил передать эту землю мэрии, а на месте сноса здания в будущем должна появиться новая дорожная развязка. Она должна существенно «разгрузить» прилегающие улицы и «новый» мост. При этом денег на это в бюджете Белгорода пока нет.Снос бывшего кафе на перекрёстке Костюкова и Ватутина, фото romanenko.livejournal.com/173073.html— в старооскольском зоопарке происходит что-то неладное. Деньги из бюджета выделяются, но полностью не осваиваются, а где-то осваиваются не на то, на что идут. Директору зоопарка объявлен выговор, трём сотрудникам — замечания. В то же время в Белгороде у Сосновки, где строится новый городской зоопарк, уже появилась соответствующая остановка общественного транспорта. Вот фам фото. pic.twitter.com/Ybn1lnjQtM— Dmitriy Kirichenko (@d_kirichenko) 28 мая 2015 — белгородцам представили новую забаву под названием «поросячьи бега». Соревнования свиней прошли в рамках фестиваля барбекю GrillFest в «Пикник-парке».На забеги «пятачков» приехал посмотреть губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава «Агро-Белогорья» Владимир Зотов и большое количество зрителей. Зрители в ожидании забегов улюлюкали и требовали скорее выпускать свиней на трассу. В то же время в интернете другие люди были возмущены таким отношением к животным — известно, что после забегов всех свиней забивают, так что трасса в «Пикник-парке» стала для них фактической финишной прямой.«Поросячьи бега» разделили общество на два лагеря, фото fonar.tv— ещё один интересный способ развлечься представили в субботу, 30 мая, на площадке у Центра молодёжных инициатив. Здесь праздновал свой 25-й день рождения Российский союз молодёжи. Главным событием праздника стал фестиваль красок Холи. Сотни людей обкидывались яркой краской, раскрашивая друг друга во все цвета радуги — смотрелось очень колоритно.Фестиваль красок Холи у ЦМИ, фото fonar.tvЧто это будет? Каждый год её ждут и, что главное, каждый год она приходит. 6 июня в этнографической деревне «Кострома» пройдёт новая «Маланья» — главный белгородский фестиваль самобытности и народности. Всё начнётся в 10:00. Организаторы планируют привлечь около 300 велосипедистов и проехать с ними по центральным улицам Белгорода. В воскресенье, 4 сентября, на парковке ТРЦ «Рио» в 13 часов начнётся велопарад. Принять в нём участие может любой желающий старше 14 лет. Заранее регистрироваться не нужно. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-127772773_1", -127772773, 1, '5SOnuJTx9N6slyJNxBts_tSULA', {redesign: 1, width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Организаторы ждут велосипедистов, которые знают правила дорожного движения, но перед стартом они всё равно проведут инструктаж по технике безопасности на дороге. Они планируют собрать около 300 человек, проехать с ними по центральным улицам Белгорода около восьми километров и финишировать в парке «Победы». , что в июле губернатор Евгений Савченко на малом заседании правительства предложил муниципалитетам поощрять желание жителей ездить на велосипедах. Константин Полежаев тогда заявил, что в мэрии разрабатывают проект, по которому велосипедистам будут предоставлять часть правой полосы на основных городских маршрутах. «Белогорье» в трёх сетах обыграло нижневартовский клуб в 16-м туре чемпионата России по волейболу. В субботу, 20 февраля, в домашнем матче волейбольный клуб «Белогорье» переиграл нижневартовскую «Югру-Самотлор». Матч 16-го тура национального чемпионата завершился победой хозяев площадки со счётом 3:0 (31:29, 25:19, 25:18).Команда с предпоследнего 13-го места турнирной таблицы — «Югра-Самотлор» — оказала заметное сопротивление «львам» в первой партии. Плохой приём и постоянные ошибки в атаке у «Белогорья» приводят первыми к сетболу гостей, но партию «львы» в итоге «вытягивают» со счетом 31:29.Лидируя в начале второй партии 5:1, к первому техническому тайм-ауту «Белогорье» приходит с минимальным преимуществом (8:7), позволив «Югре» набрать четыре очка подряд. Ко второму официальному перерыву белгородцы по-прежнему впереди на одно очко (16:15). Ситуация меняется в концовке сета, который подопечные Вадима Хамутцких выигрывают со счётом — 25:19.В третьей победной партии лидерство «Белогорья» стало более явным. Имея к первому техническому перерыву на три очка бо