В региональном отделении ПФР на эти цели из средств материнского капитала выделили почти 11 миллиардов рублей. Более 59 тысяч белгородских семей получили сертификаты на использование материнского капитала с момента запуска государственной программы поддержки. Из них почти 34 тысячи направили эти средства на улучшение жилищных условий.Как сообщает отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области, всего на эти цели в регионе было выделено 10,789 миллиарда рублей. Белгородцы тратят деньги на погашение жилищных кредитов, прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья.Помимо этого, в белгородском отделении ПФР заявили о получении 2979 заявок на обучение детей на общую сумму 127,3 миллиона рублей.Все территориальные органы ПФР также принимают заявления на выплату единовременных пособий в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала, который в текущем году составляет 453 026 рублей. Организаторы решили этим мероприятием привлечь внимание к благочестию женщины. В среду, 8 июля, в Белгородском государственном музее народной культуры прошёл показ коллекции женской одежды «Нежность», предназначенной для православных женщин. День показа был выбран неслучайно — на эту дату приходится празднование Дня семьи, любви и верности. Показ был организован при помощи благотворительной организации «Семья».Модельер Инна Мирянка из города Чебоксары предложила помолиться перед началом показа и сказала, что пришла к своему творческому успеху с Божьей помощью. Она владеет интернет-магазином, а теперь хочет открыть филиал своей фабрики в Белгороде.— Когда-то я поняла, что у меня два гардероба: для улицы и для посещения храма. Я подумала: почему так? Наверное, можно их совместить. Захотелось творить. И хотя в храмах нет дресс-кода, эта коллекция — моё видение того, как должна выглядеть православная женщина.Организаторы также заявили своей целью привлечь внимание общественности к благочестию женщины и сохранению традиций.Модели были все как на подбор: молоды, улыбчивы и скромны, с гладкими причёсками и почти без косметики. Они демонстрировали зрителям удлинённые юбки, блузки с длинным рукавом, классические платья до колена — всё в приглушённых нежных тонах. Кульминацией дефиле стал показ благородных кружевных платьев. В отборе участвовало 135 заявок. В Белгороде прошло заседание комиссии, которая определила городские дворы, которые адресно отремонтируют в 2017 году. Заявку на ремонт подали 135 дворов, однако, 11 из них комиссия отклонила, потому что жители этих дворов не выполнили одно из условий участия в конкурсе. — Не было принято решение об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения, — пояснили на заседании.В итоге в отборе участвовало 124 двора, из них в следующем году отремонтируют половину — 62.улица Спортивная, 1, 20;улица Есенина, 24, 26;улица Розы Люксембург, 21-а;улица Льва Толстого, 22;улица Губкина, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 15а, 15в, 15г, 15д, 21, 25, 39, 41;улица Шаландина, 7 (4-й, 5-й и 6-й подъезды со стороны 40-й школы) 13, 25;проспект Ватутина, 18, 18б, 22а, 22б, 23; улица Костюкова, 4, 22, 24, 26, 28, 63, 67, 73; проспект Славы, 129;улица Чапаева, 11,13, 24;улица 50-летия Белгородской области, 21, 23, 25; улица Котлозаводская, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д; улица Менделеева, 8а; улица Железнякова, 4а;проспект Богдана Хмельницкого, 84, 110, 114, 148, 191, 193; улица 1-го Интернационала, 37, 39;улица Октябрьская, 80; Михайловское шоссе, 34;улица князя Трубецкого, 50;Гражданский проспект, 8, 21а, 23а, 25а, 27а; улица Николая Чумичова, 11; улица Кутузова, 1; улица Мичурина, 58, 60, 62а, 64, 66;переулок 1-й Заводской, 2-а;Белгородский проспект, 48;улица Первомайская, 11; бульвар Юности, 2; улица Щорса, 46; улица Мокроусова, 1, 5; улица Семашко, 34; улица Будённого, 10, 10-а, 12;улица Садовая, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 35, 118г; улица Чехова, 32 (асфальтобетонное покрытие проезжей части).Спонсор разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. «Обнажившийся» фасад универмага «Маяк» вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Новый облик старейшего торгового центра без вывесок в окнах многие сочли верным признаком выздоровления местного рынка наружной рекламы. Другие, напротив, посчитали такой шаг собственника здания ущемлением предпринимательских интересов. Интересы эти понятны: арендаторы привыкли завлекать покупателя кричащей рекламой, а не пустыми окнами, и потому так рьяно противятся курсу на европейскую эстетику. Главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина рассказала журналу «Белгородский бизнес-класс», какие ошибки совершают предприниматели, согласовывая вывески.Случай с «Маяком» стал показательным. А показал он следующее: белгородское бизнес-сообщество, долгое время варившееся в «собственном соку», прежде всего, на уровне сложившегося менталитета, не готово к резким преобразованиям. В этом наша редакция убедилась, пообщавшись с рядом руководителей рекламных агентств, которые в личной беседе высказали определенные претензии к городской архитектуре, взявшейся наводить порядок.Про выдворение крупноформатной рекламы из центра Белгорода мы уже рассказывали. Сегодня остановимся на вывесках. Расскажем, какими должны быть «правильные» вывески с точки зрения главного архитектора Белгорода, как их согласовать, и как бизнесу не переплачивать лишнее рекламным агентствам.Порядок в домеО том, что белгородскими вывесками пора заняться всерьез, городским властям намекнули «свыше» — на одном из заседаний правительства, в ходе которого губернатор поинтересовался, когда у нас будет наведен порядок в наружной рекламе. Он явно дал понять: областной центр пестрит надписями, не сочетающимися с архитектурным обликом зданий, и с этим надо что-то делать. Посыл был услышан. Маховик реформ запущен.Администрация выдвинула несколько требований к оформлению вывесок, главное из которых — вывески должны сочетаться с городской средой, а не перекрывать её, взаимодействовать, а не конкурировать со зданиями, на которых они размещены. Предпочтение отдаётся отдельно стоящим объёмным буквам и логотипам без подложки, то есть размещённым непосредственно на плоскости фасада. Витрины и окна не должны быть заклеены рекламой. И больше никакой дешёвой баннерной ткани! Собственно, требования понятны, тем более что перекликаются с московскими и питерскими дизайн-кодами.Теперь о согласовании с городской архитектурой паспорта рекламного средства. Предприниматель обязан согласовать габаритные размеры, подсветку, место положения вывески на фасаде и цветовую гамму. Как это происходит на практике, нам рассказал один из руководителей рекламного агентства, попросивший не называть его имя, поскольку, по его словам, наши чиновники «не любят критику и достаточно злопамятны».— Если ранее на согласование эскиза вывески выделялось два дня в неделю (по три часа на приём), а неформально можно было согласовать вывеску с главным художником в любой рабочий день, то сейчас согласование происходит строго во вторник. Приходишь с эскизом в приёмный день, там уже огромная очередь в узком коридоре. Стоишь час, два. Если время приёма подошло к концу — уходишь и ждёшь следующего вторника. Иногда случается, что сотрудника, который ведёт приём, срочно вызывают на совещание, и приём прекращается. Люди злятся, архитектура даже не позаботилась выставить стулья, чтобы можно было присесть. Если тебе повезло, и твоя очередь подошла, заходишь, отдаёшь эскиз, в нём делают корректировки. В следующий вторник идёшь с исправленным эскизом. Если дают добро, готовишь паспорт и сдаёшь его в МФЦ. Но на этом испытания не прекращаются. Паспорт, предварительно согласованный с сотрудником управления, из МФЦ попадает на стол главному архитектору, откуда могут его «завернуть», и тогда «бег по кругу» начинается снова, — красочно описал процедуру предприниматель.Ценник на хлопотыТакая волокита, по мнению рекламиста, отражается, прежде всего, на бизнесе и кошельке заказчика. Во-первых, планируя открытие торговой точки или предприятия сферы услуг, о вывеске теперь приходится побеспокоиться заблаговременно (месяца за 2–3, а то и более), иначе можно банально не успеть. Во-вторых, свои хлопоты рекламщики оценивают в круглую сумму. Если раньше стоимость согласования в общей стоимости работ составляла максимум три тысячи рублей, то теперь «согласовательный» ценник в РА стартует от 3,5 и доходит до 14 тысяч рублей. В итоге вывески становятся для бизнеса по истине «золотыми», даже если сделаны из недорогого пластика.— Есть и ещё одна составляющая удорожания наших услуг, — утверждает директор рекламно-производственной компании «Махаон» Алексей Волошкин. — Ранее стандарт паспорта был формата А4, в 2013 году формат изменили на А3, хотя рекламные агентства — не полиграфические предприятия и в большинстве своём не имеют цветного принтера А3 формата. Теперь рекламщикам приходится заказывать распечатку паспортов в сторонней организации за дополнительную плату либо приобретать дорогостоящий принтер.Паспорт на рекламную конструкцию выдаётся бессрочно. Но поскольку весь последний год прошёл под знаком реформаторства в сфере наружной рекламы, и реформы, судя по всему, ещё не закончены, предприниматели опасаются возможного переоформления паспортов. Для рекламных агентств это, понятное дело, неплохо (лишняя возможность подзаработать), а вот для заказчиков, которые уже оформили вывески, — прямой убыток.— Сегодня в своей работе мы придерживаемся тех дизайн-кодов, которые нам порекомендовали в управлении архитектуры. Сначала это была «Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Москвы», которую разработала студия Артемия Лебедева, потом «Новый порядок размещения информационных конструкций» комитета по архитектуре и строительству Москвы. Потом, наконец-то, увидел свет дизайн-код Белгорода — руководство по оформлению входных групп нежилых помещений и размещению средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий, разработанный дизайн-студией М207. Предложат новый дизайн-код — будем приспосабливаться к новым требованиям, ничего в этом катастрофического не вижу, тем более что в нашем штате работает профессиональный дизайнер, — сообщила «Бизнес-классу» заместитель генерального директора студии рекламы и PR «Ультрафиолет» Виолетта Мельникова.Правда, несмотря на свою лояльность к управлению, все же согласилась, что процедура согласования стала «хлопотнее».— Конечно, всем нам хотелось бы видеть правила игры на рынке более открытыми и предсказуемыми, понимать, каким курсом и куда движется городская архитектура, — осмелился высказать общую точку зрения бизнес-сообщества директор РА «Час» Сергей Коробов.Мы не могли обойти пожелания предпринимателей стороной и встретились с главным архитектором Белгорода Галиной Горожанкиной. Озвучили претензии предпринимателей к процедуре согласования паспорта рекламного средства, но, признаться, были весьма удивлены неоднозначностью ситуации.Из первых устГалина Горожанкина не стала переливать из пустого в порожнее, а сразу же расставила все точки над i. Напомнила, например, о том, что рекламным агентствам совсем не обязательно терять время на стояние в коридорах управления, поскольку правилами землепользования, введёнными ещё в 2007 году, предусмотрено прямое обращение заявителя в МФЦ без каких-либо предсогласовательных процедур в архитектуре.Регламент прост: эскизный проект сдаётся в МФЦ, где и рассматривается согласно регламенту в течение 30 дней (на практике обычно меньше), по прошествии которых заявитель либо получает на руки согласованный проект, либо мотивированные замечания к нему. МФЦ, собственно, и создавалось с одной единственной целью — сделать процесс согласований прозрачным и доступным, а заодно исключить коррупционную составляющую, которая возможна при личных контактах предпринимателей с чиновниками. Отказ в согласовании может быть только в одном случае — когда под видом вывески предприниматели пытаются «протащить» рекламную конструкцию, которая оформляется совсем иначе и по иному законодательству. Что касается печатного формата паспорта вывески, он произвольный, поскольку никак не регламентируется. Значит, паспорт можно распечатать на любом принтере любого формата. Для архитектуры это не принципиально, хотя с крупными форматами работать всё же приятней.— Я готова воспринимать критику, но она должна быть конструктивной. Привычка предпринимателей решать свои вопросы на бегу, как и практика бесконечных согласований, были сформированы, когда в управлении работал главный художник. Человек ушёл, а привычка осталась, — пояснила Горожанкина. — Смысла в предварительном согласовании эскизов вывесок я не вижу. И постепенно от этого надо отказываться совсем. Во вторник у нас есть часы приёма по личным вопросам, многие этим пользуются и приносят эскизы на консультацию. Отказать в консультации мы не имеем права. Но, подчеркну ещё раз, это никакой ни день согласований, а часы личного приёма посетителей. Раз есть такая потребность, наверное, придётся выводить на эти консультационные часы второго специалиста, хотя у нас штат очень сжатый. Переплачивать за чьи-то «хлопоты» тоже не имеет никакого смысла. Совет один: заказывайте в рекламных агентствах только эскиз вывески, а паспорт оформляйте самостоятельно через МФЦ, на что я всех предпринимателей и настраиваю.Свет в конце рекламыГалина Горожанкина не скрывает: управление архитектуры настроено навести порядок в сфере наружной рекламы, и сворачивать с намеченного пути не планирует. С 11 января 2014 года уже действует банк данных по согласованным вывескам. Ранее такой реестр просто не вёлся, что, конечно же, негативно отразилось в целом на рынке, который теперь приходится очищать от несанкционированной рекламы.Сейчас ведётся визуальное обследование территории, проводится фотофиксация. Прямо на фотографиях вычёркиваются те элементы, которые портят фасад здания. Затем информация направляется в округа, после чего предпринимателю выдаётся предписание о демонтаже. Сотрудники управления архитектуры в любой момент могут заглянуть в банк данных и сравнить, ту ли вывеску установил предприниматель, которую согласовывал. Контроль, таким образом, усиливается. Большая работа по выявлению самовольно установленных вывесок сегодня проводится с торговыми сетями, управляющими компаниями.— Что скрывать — систематизация работы не очень нравится определённой категории предпринимателей, которые ещё вчера вольготно работали на этом рынке и наскоком решали все свои вопросы, а сейчас вынуждены встраиваться в систему, соблюдать регламенты на общих основаниях. Но я всё-таки надеюсь на понимание, — подчеркнула главный архитектор. — Давайте начнём думать не только о собственных интересах, но и об интересах общества, о создании той городской среды, в которой нам всем было бы комфортно.Как заявила Галина Горожанкина, отдельной концепции по вывескам пока не существует — есть только общие рекомендации. Но к лету типовые требования, разработанные в недрах управления, будут вынесены на обсуждение, после чего выльются в отдельный пользовательский документ. Что же касается срока действия паспорта на рекламное средство, он никак не регламентирован, но и жизнь не стоит на месте. Та реклама, которая была установлена пять лет назад, во многом устарела и морально, и физически. Это не значит, что вся реклама будет срываться. Отдельная качественная рекламная конструкция может дать фору более свежим. Все будет решаться индивидуально. Отвечает вывеска требованиям сегодняшнего дня — никто «кошмарить» бизнес не собирается, пусть себе висит и дальше. Не отвечает — придётся побеспокоиться о новом облике. Вот, собственно, и вся мораль. Со следующего года теплоэнергетики начнут штрафовать неплательщиков. Белгородский филиал ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» предупреждает, что со следующего года компания будет штрафовать неплательщиков, которые вовремя не платят за отопление. С 1 января 2017 года пеня будет начисляться после 31 дня просрочки. — С 31 по 90 день просрочки будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день неосуществленного вовремя платежа. С 91-го дня и далее ставка рефинансирования составит 1/130, — пояснили в компании. При этом штрафы будут применяться и к просроченным платежам за последние три года. Поэтому в компании рекомендуют оплатить все долги, потому что после начисления пени штраф может оказаться больше самого долга. Сейчас белгородцы должны за отопление в домах почти 424 миллиона рублей.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. За плечами компании семь лет работы на корпоративных вечерах, нестандартных праздниках и событиях городского масштаба. Если у вас уже есть мысли, как сделать новогодний праздник особенным, но не знаете, кто может исполнить это желание, звоните: +7 (920) 551-551-0. «Золотая рыбка» воплотит в жизнь все ваши идеи и сделает ваш Новый год самым ярким событием этой зимы.Event-компания «Золотая рыбка» — стоит только пожелать. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололёде. Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на последних январских выходных в Белгородской области ожидается потепление. В субботу, 30 января, температура воздуха днём будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью — от 0 до 5 градусов мороза. 31 января и днём, и ночью температура будет от –4 до 1 градуса. В понедельник, 1 февраля, днём синоптики обещают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью от –4 до 1 градуса тепла. В Белгороде температура воздуха ночью будет 2–4 градуса мороза, днём — 0–2 градуса тепла. Плюсовая температура может сохраниться в регионе до конца первой недели февраля. Синоптики предупреждают, что в эти дни на дорогах может быть гололёд и возможны осадки в виде мокрого снега. Часть сведений местным чиновникам отделов образования предлагают давать самим без прямых запросов в школы. Общественный совет при региональном департаменте образования разрешил школам не предоставлять информацию, которая не предусмотрена приказом Минобра, различным федеральным и региональным ведомствам — МЧС, избирательной комиссии, УМВД, Фонду социального страхования, военному комиссариату, Красному Кресту и другим.Раньше в школы около десяти процентов писем и запросов направляли напрямую, не обращаясь к учредителям — районным отделам образования, хотя оснований для требований этой информации у ведомств не было. Теперь эти сведения предлагают учредителям давать самим без отдельного запроса в школы. — Это касается всех ведомств и всей запрашиваемой ими информации. Решение совета будет распространяться на все уровни образования, с ним необходимо ознакомить каждое учебное заведение, — сказал спикер Белгородской областной думы Василий Потрясаев.За три года работы по снижению бумажной отчётности для учителей, по информации пресс-службы облдумы, количество отчётов удалось уменьшить на 40 процентов. Разрешение не предоставлять отчёты сторонним организациям должно стать ещё одним шагом на пути сокращения бумажной нагрузки на учебные заведения.Cпонсор рубрикиВыучить английский или китайский языки за три месяца — реально. Во всяком случае, так считают спонсоры рубрики «Образование» — инновационная студия иностранных языков CheeseLang. За 13 недель вы сможете не только читать и переводить со словарём, но вполне сносно владеть основами разговорного языка. Запись на курсы уже открыта. Кстати, если вы ещё и оплатите их сразу, организаторы обещают приятный бонус. Вам сюда! МВД проводит викторину «Моя полиция — моя Россия», в которой нужно отгадывать памятники и можно голосовать за фотографии. В проекте «Моя полиция — моя Россия», организованном МВД, участвуют сотрудники правоохранительных органов. Он продлится до 12 июня. Полицейские фотографируются на фоне знаменитых памятников и зданий в своих городах.— В аккаунтах Министерства внутренних дел во «ВКонтакте», «Фейсбуке», твиттере, инстаграме и «Одноклассниках» до 12 июня будут ежедневно размещаться по три фотографии викторины. Ответы принимают на электронную почту txt-uos@mvd.gov.ru. Участники обязательно должны указать свои имя, фамилию, отчество и город, — рассказали организаторы викторины. Первые три участника, правильно ответившие на наибольшее количество вопросов, получат призы. За каждый снимок викторины можно проголосовать. Посмотреть фотозагадку из Белгорода и проголосовать за нее можно здесь. Местная прокуратура обнаружила нарушения закона о противодействии коррупции. Двух депутатов Лознянскго сельского поселения в Ровеньском районе лишили мандатов за то, что они не опубликовали информацию о своих доходах за 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.— В целях устранения нарушений прокурором района главе Лознянского сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено с участием прокурора района на заседании Земского собрания. По итогам рассмотрения представления требования прокурора о досрочном прекращении полномочий двух депутатов удовлетворены, — рассказали в ведомстве. Заведующего складом исправительной колонии № 4 в Алексеевке нашли повешенным в начале марта. В Алексеевке нашли повешенным заведующего складом местной исправительной колонии № 4. По информации «Комсомольской правды», мужчину обнаружили 4 марта в городской лесопосадке. Сотрудник колонии пояснил «Фонарю», что происшествие случилось в доме погибшего. Информацию о смерти подтвердили в следственном управлении СК РФ по Белгородской области.«Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники сообщила, что у 54-летнего сотрудника колонии была найдена предсмертная записка. Его бывший коллега заявил «Фонарю», что в ней погибший просил винить в смерти руководство исправительного учреждения, которое якобы «повесило» на завскладом крупную сумму в 800 тысяч рублей за пропажу тюремных вещей: краски, матрасов и другого имущества колонии.К слову, подобная трагедия в колонии не первая — летом 2015 года в собственном доме с огнестрельным ранением в голову был найден один из её сотрудников. Ранее, в ноябре 2014 года, бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 4 Руслана Сулейманова приговорили к 4,5 году колонии общего режима за вымогательство денег у родственников заключённых. В феврале 2015 года в колонии прошла проверка с участием белгородских правозащитников. По официальным сводкам, замечаний вынесено не было. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Следственный отдел по Белгороду СУ СК по Белгородской области предъявил обвинение 18-летнему белгородцу, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, 26 октября обвиняемый пришёл к своему приятелю, который жил вместе с матерью и её сожителем. Женщина пожаловалась, что сожитель избил её, поэтому она выгнала его из квартиры, и теперь он ночует в подъезде. Молодой человек решил за неё вступиться и пришёл в подъезд, где избил спящего 46-летнего мужчину, забрал его телефон и ключи от квартиры. Мужчина получил травмы, от которых умер на месте. Молодого человека на следующий день задержали полицейские. На время следствия его заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Подсудимый полностью признал свою вину. В Белгороде Свердловский районный суд вынес приговор по делу о незаконном перевозе через границу «культурных ценностей в крупном размере» и приговорил 57-летнего гражданина Украины к штрафу.По информации пресс-службы Белгородской транспортной прокуратуры, в июне 2015 года мужчина в Иркутской области нашёл фрагмент бивня мамонта. Находку оценили почти на 350 тысяч рублей. При пересечении границы в ноябре 2015 года на станции Белгород украинец не задекларировал «культурную ценность» и не сообщил о ней таможенному контролю, сотрудники которого при осмотре багажа нашли и изъяли часть бивня мамонта.Подсудимый полностью признал свою вину. Суд обязал его выплатить штраф 20 тысяч рублей, а также передать находку государству. Приговор в законную силу не вступил. Белгородские «львы» дома победили уфимский «Урал» со счётом 3:0. «Белогорье» со счётом 3:0 обыграло «Урал» из Уфы в первой встрече второго круга первенства России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В прошлый раз, две недели назад, белгородцы проиграли уфимцам со счётом 1:3. На реванш белгородская команда вышла в обновлённом составе: во время новогодних каникул вернулся Алексей Обмочаев, чемпион Лондона-2012. Фото пресс-службы ВК «Белогорье»Лучшим бомбардиром признали Дмитрия Мусэрского, на счету которого 16 набранных очков. — Перед этим матчем у нас было больше времени на подготовку. Мы и хорошо отдохнули, и успели поработать, у нас получилось два рабочих микроцикла. Команда восстановилась после Кубка, после длительных переездов. Поэтому и получилось сегодня добиться нужного результата, — прокомментировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев. С 26-ю баллами «Белогорье» поднялось на пятое место в турнирной таблице, отодвинув «Урал» на шестую позицию. Свой следующий матч в национальном первенстве ВК «Белогорье» проведёт 14 января на выезде против вице-чемпиона России московского «Динамо». А через четыре дня «львы» полетят в Италию играть в Лиге чемпионов с местной «Перуджей» за лидерство в квартете «Е». Дети и подростки от четырёх до 16 лет могут принять участие в конкурсе, посвящённом юбилею белгородской энергосистемы. «Белгородэнерго» проводит творческий конкурс «История энергетики родного края — моя гордость», посвящённый 55-й годовщине образования белгородской энергосистемы. В нём могут принять участие дети и подростки от четырёх до 16 лет. Организаторы конкурса предлагают участникам представить творческую интерпретацию истории «Белгородэнерго»: написать стихи, нарисовать иллюстрации, изготовить собственную модель электрооборудования, собрать мини-музей энергетики из старинных экспонатов, написать статью, снять исторический репортаж. Жюри будет оценивать работы на соответствие заявленной номинации, нестандартную подачу материала, уровень исполнения идейного замысла, наличие занимательных исторических фактов, иллюстраций, макетов, схем, а также красочность и оригинальность оформления. Заявки будут принимать с 15 марта по 15 сентября 2016 года включительно. Итоги конкурса оргкомитет подведёт к 55-й годовщине образования предприятия — 1 октября 2016 года. Лучшие работы будут отмечены дипломами и памятными призами и опубликованы в региональных СМИ, в группе «Энерголандия» в социальной сети «ВКонтакте». Заместитель губернатора Елена Батанова рассказала об ограниченности средств на программу «Доступная среда» и пообещала проконтролировать создание рабочих мест для инвалидов. На заседании Общественной палаты Белгородской области члены комиссии по делам ветеранов и инвалидов рассказали о проблемах с трудоустройством инвалидов. Например, незрячие массажисты-выпускники медицинского колледжа не всегда могут найти работу. Из-за этого, по мнению члена Общественной палаты Николая Поклада, «колоссальные усилия по их обучению пропадают даром». Он предложил создавать для них отдельные рабочие места.Член комиссии Общественной палаты Анатолий Франковский рассказал, что необходимо формировать централизованный и постоянный заказ на продукцию, изготавливаемую инвалидами. — Заказы на изготовление той или иной продукции инвалиды получают не напрямую, а через посредников. К тому же заказы эти нерегулярные. Мы посредникам отшиваем вещи за копейки — выполняем заказ, а потом месяц работы нет. Люди расходятся, и собрать их потом очень сложно, особенно инвалидов-швей, которых и так очень мало, — пояснил Франковский. Первый заместитель губернатора Елена Батанова пояснила, что большинством проблем связаны, в том числе, с недостатком финансирования. — Полномочия-то нам переданы, но под них, к сожалению, федеральный центр не передал никаких средств. Я согласна, что с этой программой («Доступная среда» — прим. ред.) надо работать, но ограниченность финансирования нас ограничивает, — пояснила Батанова.Чиновница пообещала «вопрос создания рабочих мест для инвалидов в регионе взять на контроль». Руководители Алексеевского, Новооскольского и Ровеньского районов уходят в областную думу. Трое глав районов Белгородской области покинут свои посты, чтобы стать депутатами областной думы. Об этом сообщает «Мир Белогорья».— Информация о назначениях глав указанных районов станет известна после первого заседания Белгородской областной думы шестого созыва. Точная дата его проведения пока уточняется, — пишет издание.Глава Алексеевского района Фёдор Сулим прошёл в региональный парламент по партийному списку «Единой России». Исполнять его обязанности будет первый заместитель Станислав Сергачёв. Михаил Понедельченко по такой же причине покидает администрацию Новооскольского района. Его обязанности будет исполнять первый заместитель Андрей Гриднев. Депутатом областной думы станет и бывший глава Ровеньского района Николай Мирошниченко. Пост главы временно займет его заместитель по экономическому и инновационному развитию территории Андрей Пахомов.18 сентября, 13:39Уважаемые читатели, приносим свои извинения. Из-за того, что с сайта mirbelogorya.ru удалена новость, ссылка не работает. На странице телерадиокомпании в «Фейсбуке» сохранился пост с этой новостью. Пьяный мужчина тяжёлым предметом повредил автомобиль, а потом, когда его задержали полицейские, из мести ударил головой сотрудника полиции. Октябрьский районный суд признал виновным уроженца республика Казахстан в умышленном повреждении чужого имущества со значительным ущербом и применении не опасного для здоровья насилия к полицейскому. По информации пресс-службы суда, в апреле 2016 года пьяный обвиняемый разбил стёкла, зеркала и дверь в автомобиле Hyundai, который принадлежал его бывшей сожительнице. Ущерб оценили в 58 тысяч рублей. Когда его по подозрению в повреждении автомобиля доставили в участок, пьяный мужчина решил отомстить полицейскому, который его привёз, и ударил его головой. Свою вину обвиняемый признал полностью. Его приговорили к двум годам и одному месяцу колонии-поселения. Также он должен выплатить потерпевшей 28 тысяч рублей материального ущерба. Приговор не вс