Арест экс-гендиректора «Белгородэнерго» признали законным. Его обвиняют в организации присвоения денежных средств в особо крупном размере. В пятницу, 13 ноября, Басманный суд Москвы отклонил жалобу защиты Виктора Филатова и признал законным арест бывшего генерального директора «Белгородэнерго».По версии следствия, в 2013 году Виктор Филатов и генеральный директор «МРСК Центра» Евгений Макаров организовали преступную группу для незаконного завладения средствами компании.— Из протокола допроса гендиректора «Курскэнерго» Пилюгина следует, что договор между ним и генеральным директором «МРСК Центра» Макаровым подписан по настоянию Макарова. Все работы, предписанные договором, выполнены реально, о чем составлен акт, подписанный сторонами. Фиктивных актов не имеется, — цитирует РИА Новости адвоката Филатова Вячеслава Цымбала.Защитник также заявил, что в протоколе допроса, послужившего основой для предъявления обвинения Филатову, нет никаких упоминаний о его роли в сделке, кроме свидетельства Пилюгина о том, что он приезжал к Филатову в Белгород, чтобы ознакомиться с тем, как подобные работы проводились в Белгороде.Напомним, 1 июля СК России предъявил обвинение Виктору Филатову. Об аресте бывшего депутата белгородской облдумы стало известно за день до этого. В конце августа срок ареста Филатова на время следствия продлили до 29 декабря. В мэрии заявили, что договор между городами может быть расторгнут только при соблюдении определённых условий. Мэрия Белгорода до сих пор не получила уведомления о расторжении договора о сотрудничестве с украинским городом Прилуки. Об этом сообщает информагентство Regnum со ссылкой на начальника управления информации и массовых коммуникаций мэрии Светлану Губину. Губина также заявила, что Белгород не планирует расторгать побратимские отношения с Прилуками.— Договор между двумя городами-партнерами может быть расторгнут только в том случае, если одна из сторон за два месяца уведомит о своём намерении другую, — пояснили в мэрии Белгорода.Напомним, об одностороннем расторжении Прилуками договора о сотрудничестве с Белгородом стало известно 29 марта. Соглашение между двумя городами было подписано в июне 2011 года. На сайте ведомства указали, что «горячая линия» работает с 15 сентября, но за четыре дня активисты организации так и не смогли туда дозвониться. В Белгородской области активисты Общероссийского народного фронта пожаловались на работу «горячей линии» областного управления государственного жилищного надзора. На сайте ведомства появилась информация, что с 15 сентября заработала «горячая линия» по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону. Но за четыре дня — с 19 по 22 сентября — представили ОНФ так и не смогли дозвониться по телефону +7 (4722) 32-27-58. — Удивительно, что власти сами объявили о работе «горячей линии» и эта информация размещена на сайте госжилнадзора, но фактически функционирования телефона не обеспечили. На протяжении нескольких дней подряд по этому телефону просто никто не берет трубку. Мы направили обращение главе управления государственного жилищного надзора Белгородской области с просьбой организовать бесперебойный приём звонков по телефону «горячей линии», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Константин Хлебников. Напомним, что в августе редакция «Фонаря» провела эксперимент и проверила работу различных «горячих линий» и телефонов доверия в Белгородской области. По итогам эксперимента самыми редкими оказались телефоны, на которых берут трубку и пытаются помочь обратившимся. Мужчина напился и стал приставать к ребёнку. По информации Следственного управления СК по Белгородской области, 65-летнего белгородца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над ребёнком. В конце июля 2016 года 7-летняя девочка вместе с мамой была на даче. К ним приехал их знакомый, который напился и стал приставать к девочке. Он воспользовался её беспомощностью и совершил действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала родным только 11 августа. Тогда же мама написала заявление в полицию. Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас проверяют его причастность к другим преступлениям. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В Валуйском районе 43-летний водитель не справился с управлением и съехал на обочину дороги. В субботу, 6 февраля, в Валуйском районе 43-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В ГИБДД по Белгородской области сообщили, что автомобилист и его 26-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.В этот же день в Белгороде 30-летня автомобилистка сбила на «зебре» 33-летнюю женщину и её 11-летнего сына. Обоих пешеходов после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. В котельной «Южная» стали использовать одноконтурную схему теплоснабжения. Сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» изменили схему теплоснабжения «Южной» котельной в Белгороде. Теперь теплоноситель будет циркулировать по одному контуру: от котлов — сразу к потребителям, не поступая в теплообменные аппараты, как было раньше. Для этого теплоэнергетики проложили новый трубопровод и установили дополнительную арматуру. — При возврате к одноконтурной схеме мы значительно уменьшили потребление электроэнергии и топливного газа благодаря снижению температуры уходящих газов. После реконструкции повысилась надёжность работы котельной «Южная», уменьшились затраты на ремонт эксплуатируемого оборудования и появился дополнительный резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей, — рассказал главный инженер Белгородского филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов. Одноконтурная схема теплоснабжения позволила увеличить мощность «Южной» котельной до 250 гигакалорий, превысив предыдущие показатели на 30 гигакалорий, которые теперь используют для подключения к теплоснабжению новых потребителей. Операция «Автобусная остановка» началась 3 февраля и продлится до 12 февраля. В Белгороде с 3 до 12 февраля полицейские вместе с добровольными помощниками будут следить за маршрутчиками на остановках. В УМВД по Белгородской области пояснили, что операцию «Автобусная остановка» решили провести, чтобы выявить среди водителей маршруток нарушителей правил посадки и высадки пассажиров и правил дорожного движения. Причиной такого решения стал отзыв белгородца в «Чёрном списке» Белгорода во «ВКонтакте», который пожаловался на качество обслуживания в общественном транспорте.Полиция также предлагает жителям областного центра самостоятельно снимать нарушения и присылать видео на электронную почту propaganda31@mail.ru. Всю присланную информацию обещают изучать и при необходимости наказывать нарушителей.Отметим, ранее в пресс-службе ведомства «Фонарю» пояснили, что белгородская полиция ежедневно проверяюет соцсети и «чёрные списки» на предмет жалоб. По решению областного суда отделение должны ликвидировать и исключить из Единого реестра юридических лиц. В среду, 10 декабря, Белгородский областной суд признал старооскольскую организацию «Свидетелей Иеговы» не соответствующей требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Организация должна быть ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщает «БелПресса».По данным издания, административный иск в защиту интересов РФ подала прокуратура. Адвокаты ответчика собираются обжаловать решение областного суда в Верховном суде РФ. На 23-летнего жителя Яковлевского района завели уголовное дело за повреждение мест захоронений. В пятницу, 5 мая, УМВД по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела на 23-летнего жителя села Калинино Яковлевского района. Полицейские выяснили, что именно он повредил 14 надгробий на местном кладбище. Подозреваемый рассказал, что вечером 1 мая был пьян, и признал свою вину в повреждении памятников. Подозреваемому грозит либо штраф, либо арест до трёх месяцев. Более половины помещений городской детской больницы нуждаются в ремонте. Поводом для проверки городской прокуратурой состояния помещений детской больницы стала публикация «Детские палаты похожи на декорации для триллера» в газете «Житьё-Бытьё». Напомним, что ранее блогер Сергей Лежнев неоднократно в своих постах поднимал проблему состояния городской детской больницы. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_248648654_1342", 248648654, 1342, 'h1Ijc6f4xh-rGDPq5NwJlbcHPw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Как сообщает прокуратура Белгородской области, в палатах отделений были обнаружены многочисленные трещины, на потолках и стенах — отслаивающаяся штукатурка и краска, в ванной комнате — сколы на облицовочной плитке, на полу — дефекты и выбоины, видны следы затопления. Всего на данный момент ремонт прошёл только в 40 процентах помещений МБУЗ «Городская детская больница», учредителем которой является администрация города Белгорода. Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних внесено мэру Белгорода Сергею Боженову. Сейчас представление находится в стадии рассмотрения. Начальник УМВД по Белгородской области Виктор Пестерев прокомментировал уголовное дело на двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции староосколького УМВД. Начальник УМВД по Белгородской области рассказал, что двое сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции во время работы «занимались не своим делом».— Неправильная организация работы со стороны конкретных должностных лиц привела к тому, что эти сотрудники занимались не своей работой. Они должны были обеспечивать оперативную работу по градообразующим предприятиям в Белгороде и Старом Осколе. А они занимались сферой строительства. Обязательно будет дана оценка их непосредственному руководству,— заявил Виктор Пестерев. По словам руководителя регионального УМВД, оба подозреваемых имели хорошие характеристики и высокие показатели работы. Виктор Пестерев считает, что проблемой профилактики коррупционных преступлений среди органов внутренних дел должны заняться учёные — психологи, социологи. По его словам, предвидеть и какими-то техническими средствами предсказать, что полицейский совершит правонарушение, довольно сложно. Глава УМВД также отметил, что в 2015 году «лидерами» по количеству правонарушений, совершённых сотрудниками полиции, были участковые.Напомним, в Старом Осколе следователи завели уголовные дела на двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в получении взятки в крупном размере. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Следственный отдел по городу Белгород СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело на 30-летнего белгородца, которого подозревают в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По информации ведомства, ночью 30 декабря соседи вызвали полицию, потому что в одной из квартир компания шумно отмечала новогодний корпоратив. Один из отдыхавших мужчин не захотел подчиниться требованиям полицейского и ударил его. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.Евгений Ершов, фото Павла БарышниковаНапомним, что одним из участников компании, которая в ночь на 30 декабря отмечала новогодний корпоратив, был начальник управления потребительного рынка Белгорода Евгений Ершов. Днём 30 декабря чиновника уволили якобы за «прогул». В пресс-службах Следственного управления СК по Белгородской области и регионального УМВД не называли фамилию экс-чиновника как участника конфликта с участковым, но, согласно открытым данным, Евгению Ершову тоже 30 лет. В пресс-службе мэрии заявили, что не будут комментировать поведение Евгения Ершова в нерабочее время. Полицейская проверка подтвердила достоверность сообщений горожан в интернете. Белгородская полиция проверила жалобы в «Чёрном списке» сайта bel.ru, касающиеся правил дорожного движения. Два пользователя сообщали о водителях маршруток, нарушающих правила дорожного движения. По итогам проверки одного водителя оштрафовали за то, что он не включал «поворотники», второго — за нарушение правил посадки и высадки пассажиров.В ещё одном сообщении белгородец рассказал об испорченном дорожном знаке «Остановка запрещена» на пересечении Народного бульвара и улицы Пушкина. Проверка подтвердила, что знак закрашен чёрной краской. По факту повреждения дорожного знака завели административное дело. Руководителю департамента городского хозяйства выдали предписание привести знак в порядок.— Сотрудники УМВД по Белгородской области ежедневно проверяют социальные сети и разнообразные «чёрные списки» на предмет жалоб. Ежедневно информация о нарушениях передаётся руководству. По всем жалобам, которые находятся в компетенции подразделений УМВД, сотрудники получают поручения об их исправлении и обязаны отчитываться о проделанной работе, — пояснил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук. По решению Свердловского районного суда организация должна возместить автомобилисту затраты на ремонт машины. Муниципальное учреждение «Белгорблагоустройство» выплатило 100 тысяч 998 рублей автомобилисту, повредившему машину из-за выбоины на дороге. Авария произошла в Белгороде в апреле 2015 года. Водитель на «Форде» попал в выбоину, и из-за этого машина получила невосстанавливаемые повреждения. Подавший иск белгородец требовал, чтобы «Белгорблагоустройство» возместило ущерб.Представитель муниципального учреждения в суде утверждал, что плохая дорога не имеет никакого отношения к аварии. Он настаивал, что ДТП произошло из-за того, что водитель превысил скорость. — Доводы ответчика были признаны несостоятельными, так как защита не представила необходимых доказательств. Согласно материалам полицейской проверки, водитель не превышал скорость, правил дорожного движения не нарушал. Исследовав все обстоятельства ДТП, представленные доказательства, суд не усмотрел в случившемся вины водителя, — пояснили в суде. В суде установили, что причиной аварии стало плохое состояние дороги, за содержание которой отвечает «Белгорблагоустройство». В акте выявленных недостатков, представленном в суде, приводились параметры ямы — длина 1,5 метра, ширина — 55 сантиметров, глубина — десять сантиметров. Учреждение пыталось оспорить решение районного суда, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.Напомним, что это уже второй случай за последний месяц, когда «Белгорблагоустройство» выплачивает штраф в пользу водителей. Авария произошла на выходных в Алексеевском районе, пострадавший попал в больницу. Полиция в Белгородской области разыскивает автомобилиста, сбившего пешехода на автодороге «Камызино — Новоуколово» в Алексеевском районе. Водитель сбил 58-летнего местного жителя, двигавшегося по краю дороги и уехал с места происшествия. Авария произошла 16 августа.— Пострадавшего удалось спасти, он с травмами госпитализирован в Алексеевскую районную больницу, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.Сотрудники отдела ГИБДД по Красненскому району просят свидетелей ДТП предоставить информацию и записи с автомобильных видеорегистраторов. Информацию о ДТП можно сообщить по телефонам +7 (47262) 5-23-98 и 5-22-98 или 02. Часть средств, вырученных от продажи билетов для участников и зрителей бала, передадут на лечение шестилетнего мальчика. В субботу, 19 декабря, в Центре молодёжных инициатив состоится очередной бал-маскарад под названием «Карета времени», который традиционно организует молодёжная организация «Новое поколение».— В этом году мы отошли от нашей традиции делать новогодний бал по какому-то определённому произведению и решили за основу взять идею о том, что Новый год остаётся волшебным праздником во все времена, — вне зависимости от эпохи люди ждут чудес, ждут волшебства. Мы решили показать три времени. Каждая пара сможет выбрать себе наиболее близкую эпоху из прошлого, настоящего или даже будущего и проявить фантазию в создании образа. Мы, в свою очередь, тоже постараемся проявить фантазию и попробуем около 15 традиционных бальных танцев (полонез, полька-знакомство, вальсы, кадриль и другие) вписать в нашу идею «Кареты времени», — рассказала руководитель проекта «Бал-маскарад» Наталья Кондаурова.Белгородцам, желающим стать участникам бала, необходимо зарегистрироваться в официальном сообществе бала во «ВКонтакте». Их ждут мастер-классы и репетиции. Зрителей бала также просят зарегистрироваться в группе. Стоимость билетов для участников — 2 тысячи рублей, для зрителей — 400 рублей. Дресс-код для мужчин — классические костюмы, для женщин — бальные платья в пол. Часть денег, собранных от продажи билетов на бал, передадут на лечение шестилетнего Егора Барыльникова. Мальчику поставили диагноз — постгеморрагическая гидроцефалия, ему требуется реабилитация в клинике города Трускавец. За день в областном центре произошло две аварии, в которых пострадали пешеходы. В среду, 17 февраля, около 13:30 в Белгороде на улице Преображенской автомобилист на ВАЗ-111740 сбил 47-летнюю женщину. По данным ГИБДД, пострадавшая проводила дорожные работы, не установив предупреждающих знаков. Женщину госпитализировали с травмами.В этот же день около семи часов вечера 29-летняя автомобилистка на «Шевроле Круз» на улице Щорса сбила 35-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы. Жительница Старого Оскола столкнула ребёнка с балкона девятиэтажки. Во вторник, 14 июня, в региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту смерти восьмилетней девочки в Старом Осколе. По версии следствия, 13 июня 42-летняя женщина столкнула с балкона девятиэтажки свою дочь и покончила с собой.— Назначен ряд экспертиз. Следствие установит объективную причину произошедшего. Будет дана правовая оценка исполнения должностных обязанностей сотрудниками государственных и муниципальных органов и учреждений, ответственных за безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних (в том числе в сфере профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних), а также медработников, оказывавших медицинскую помощь маме ребенка — инвалиду второй группы, страдавшей расстройством психики, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области.По статье «Убийство малолетнего» виновным грозит до 20 лет лишения свободы. В 2015 году люди также стали больше умирать от онкологии и болезней кровообращения. По данным Белгородстата, в 2015 году в регионе увеличилось количество самоубийств и убийств. За восемь месяцев произошло 204 самоубийства и 65 убийств. Коэффициент суицидов вырос на 10,6 процента, а смертности от убийств — на 26 процентов. Снизились показатели смертности от отравления алкоголем и гибели при ДТП соответственно на 26,4 процента и на 23,4 процента.Люди стали реже умирать из-за болезней органов пищеварения и дыхания. При этом увеличилось количество летальных исходов от онкозаболеваний и болезней кровообращения. Причиной проверок стало происшествие с упавшей в колодец двухлетней девочкой. В «Белводоканале» рассказали, что трагедия с двухлетней девочкой — первое подобное ЧП в Белгороде. Теперь специалисты организации готовятся к внеплановой проверке канализационных люков в городе. График будет разработан «Белводоканалом» до среды, 16 сентября. Всего, по информации коммунальщиков, в Белгороде порядка 20 тысяч колодцев.В организации подтвердили, что готовы оказать любую помощь пострадавшему ребёнку. Ранее отец девочки рассказал «Фонарю», что «Белводоканал» уже подарил ей игрушку и необходимые лекарства. В то же время Сергей Бараковский собирается написать заявление в прокуратуру на «Белводоканал» и найти виновных в случившемся.Следственный комитет по Белгородской области начал собственную проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный люк.