Инновационный транспорт, способный ездить без проводов, вышел из строя на следующий день после поездки с прессой. По информации «Фонаря», которую подтверждают сотрудники МУП «ГПТ», 29 января «троллейбус будущего» сломался. На предприятии вызвали представителя завода-изготовителя, тот исправил поломку, но спустя некоторое время транспорт вновь отказался ехать. , экспериментальный транспорт без проводов прибыл в Белгород из Смоленска. 28 января он впервые выехал на улицы областного центра. Первыми опробовать новинку доверили местным журналистам. — Мы будем проводить жёсткую ежедневную тестовую эксплуатацию в пределах Белгородской агломерации, выполняя поручение губернатора Евгения Степановича Савченко, — обещал тогда директор МУП «Городской пассажирский транспорт» Игорь Мялицын. «Политическая ситуация в любой момент может вмешаться. А мы 60 лет на отечественном рынке, троллейбус наш на 90 процентов отечественного производства — никто нам никакие „шпигри“ не вставит в колёса. Это — транспорт будущего», — вторил ему инженер завода-изготовителя «Тролза» Владимир Лисицын. Премировать сотрудников или нет решает генеральный директор, который определяет и размер выплаты.— В ходе заседания суд отметил, что выплата премии не может носить произвольный характер в отношении отдельных работников. Лишение премии должно быть мотивированным и основанным на фактах плохого исполнения трудовых обязанностей или других отрицательных причин, — пояснили в пресс-службе областного суда. Решением Алексеевского суда с ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» в пользу истца взыскали 23 499,34 рубля. Белгородцы, шокированные трагическим происшествием в белгородском зоопарке, боятся, что львицу могут усыпить после гибели посетителя. Пока Следственный комитет проводит проверку, мы решили выяснить, что может грозить администрации учреждения и самому животному. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека в белгородском зоопарке. В пресс-службе ведомства нам рассказали, что уголовное дело не заведено — решение будет принято после окончания проверки. В соцсетях белгородцы выражают опасения, что львицу, ставшую причиной трагического происшествия в белгородском зоопарке, могут усыпить. Мы попросили адвоката Евгения Киминчижи пояснить, стоит ли администрации зоопарка или львице ожидать последствий.— Существуют ли какие-то законы, которые регламентируют то, как должны себя вести посетители в зоопарке и как администрация зоопарка должна обеспечивать их безопасность?— Деятельность зоопарков регулируется Типовым положением о государственных зоологических парках от 16 июля 1993 года. Этот документ не регламентирует правил поведения посетителей зоопарка, но включает требования к администрациям подобных учреждений. Белгородский зоопарк работает в соответствии со своим Уставом, который также не содержит специальных требований к правилам поведения посетителей. До настоящего времени действуют Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР, утверждённые Министерством культуры СССР от 25 июля 1973 года, которыми предусмотрены, в частности, требования к содержанию территории зоопарка и охране общественного порядка, требования к помещениям для содержания животных; меры, применяемые в случаях внезапного выхода животных на свободу. Дело в том, что наличие даже формальных нарушений к требованиям техники безопасности, которые могут быть выявлены в деятельности белгородского зоопарка, могут стать поводом для претензий к зоопарку со стороны правоохранительных органов, в связи с тем, что в УК РФ установлена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Урегулирование я вижу не в том, чтобы предъявлять к зоопаркам какие-то завышенные требования, а в защите животных, для которых нахождение в зоопарке уже стрессовый фактор. К сожалению, после принятия Государственной думой РФ не был подписан президентом РФ и не вступил в силу закон (проект Федерального закона № 97802163-2 «О защите животных от жестокого обращения»), специально запрещающий жестокое обращение с животными, к которому относятся и совершение действий, влекущих за собой натравливание животного и повышение его агрессивности. Таким образом, исходя из анализа имеющихся в моём распоряжении и известных мне материалов, я не вижу оснований для возложения какой бы то ни было ответственности за случившееся на белгородский зоопарк.В администрации зоопарка также ждут результатов проверки следствия.«Нельзя заявлять, что львица или любой зверь белгородского зоопарка причастен к смерти мужчины до того, как не завершится следствие. В данный момент львица Анфиса находится в вольере, пока ей ничего не угрожает. Это (была — прим. ред.) нормальная реакция дикого зверя на покушение на её территорию. У нас установлены ограничительные нормы, есть надписи. В чём виноват дикий зверь? Всё будет зависеть от того, что решит Следственный комитет. Дальнейшие действия со львицей, в том числе и усыпление, возможны только по решению суда», — Ольга Алиева, заместитель директора зоопарка. Поэт Александр Савицких рассказал «Фонарю» о современной литературе, путешествиях и телефонной романтике. Белгородский поэт Александр Савицких прошлым летом выиграл грант на организацию литературных слэмов в Крыму. Он уже выпустил книгу «Девушки в тельняшках», сейчас готовит к публикации второй сборник. Попутно Саша проводит литературные вечера, слэмы и гастролирует по России. — Чем ты сейчас занимаешься? Путешествуешь как поэт или ездишь за новыми впечатлениями? — Я организатор литературных слэмов в Белгороде. Да и не только в Белгороде. Много путешествую. Там, где путешествую, внезапно нахожу поэтическое сообщество. Приехал на Новый год в Санкт-Петербург, и оказалось, что там можно почитать стихи. Приехал в Москву на зимнюю школу Высшей школы экономики, а там три вечера из пяти — поэтические. На них можно записаться и выступить. Это всё связано. Едешь за одним, а получаешь другое. — Поэзия требует очень много времени. Вознаграждается такая трата самого ценного ресурса? — Зарабатывать поэзией сейчас не получается. Получается зарабатывать организацией поэтических вечеров. Я провожу поэтические вечера, привожу поэтов из других городов. А ездить самому... у меня в декабре был небольшой тур на три города: Курск, Брянск, Смоленск. Если бы я не поехал в Смоленск, я бы вышел в ноль. А так покупал обратный билет за свои деньги. — Почему современные поэты вообще занимаются поэзией? — Поэзия вошла в привычку. Ты влился в эту структуру. Если бы ты варился один, не было бы никаких друзей, которые этим занимаются, не было фестивалей, конкурсов, куда ты ездишь и что-то выигрываешь, то это не было бы интересным. Выигрываешь на поэтических конкурсах, конечно, не 100 тысяч рублей, а футболку и пару книг, но ты этому рад. Рад общению с людьми, которые интересуются такими вещами. Сейчас для меня уже не так интересно делать вечера с московскими поэтами, мне интереснее делать вечера, где мы рассказываем о поэтах Серебряного века — Мандельштам, Блок, например. Мне интереснее этими вещами заниматься, потому что я сам повторно изучаю то, что прошёл в школе, и дополнительно рассказываю это людям, читаю стихи поэтов, читаю свои смежные стихи. Другие люди выступают. У нас есть участник таких вечеров, который сам пишет недавно, но он столько знает! У нас вечер Мандельштама длился 2,5 часа! — Такой своеобразный культпросвет пользуется популярностью у белгородцев? — Такие вечера пользуются популярностью в филологических кругах, среди пишущих людей. А обычному человеку интереснее сходить на какую-нибудь приглашённую звезду. Наши слэмы пользуются популярностью — все столы заказаны. Не знаю, что на это повлияло. Есть теория, что в кризис люди жаждут развлечений. Они не могут купить себе телевизор, потому что дорого, и поэтому ходят на развлечения. Фото из личного архива Александра Савицких — Современная поэзия существует для массового читателя или для тех, кто сам пишет? — У современной литературы есть шанс выходить на массового читателя. Но не у всех. Я был на нескольких поэтических вечерах в Москве, и понял, что многие такие вечера наполняются одними и теми же людьми. Там замкнутая тусовка. На одном вечере были сплошные «ватники» и «укропы». У них свой оппозиционный круг, между собой им интересно, но какой-нибудь поэтической ценности это всё не имеет. Да, это забавно, это актуально, но смысла там не прослеживается. Я, как человек аполитичный, чувствовал себя вообще не в своей тарелке. — А какие темы волнуют белгородского слушателя? — На белгородскую аудиторию хорошо заходит лирика. В маленьких городах все друг друга знают, и если ты пишешь стихотворение о какой-то девушке, то интерес подогревается. Бытовые стихи хорошо заходят. Про шаурму. Про пуховик. Не могу сказать, что в Белгороде сильно развит литературный вкус — у нас никогда не было великих литераторов. У нас даже театр один, в котором одно и то же идёт уже тысячу лет. Литературного разнообразия у нас нет, и поэтому зритель неискушённый. Вся поэзия у нас молодая. Выше 30 лет вообще никого нет. А если есть, то они уже ничего не пишут. А если пишут, то никому не показывают. Наша аудиторию взрослеет вместе с поэтами. Вот писал Саша Савицких три года назад про алкоголь и распутных женщин, и всем нравились стихи про алкоголь и распутных женщин. А потом Саша Савицких решает написать что-нибудь посерьёзнее, и аудитория это воспринимает. — Как продвигается реализация крымского проекта? — Уже прошёл один литературный слэм в Крыму. На Крыме кризис сказывается очень жёстко. А часто ли ты используешь телефонную связь? — Мобильный телефон всегда под рукой. Он и звонит, и выходит в интернет. Неудобно ведь иметь два телефона — один для звонков, другой для интернета. Я так делал, мне не понравилось. Конечно, с появлением мобильного телефона ушла романтика. Раньше звонили по домашнему, назначали свидания. «Мы встретимся с тобою у первого подъезда». А сейчас уже романтика и мобильного телефона уходит. Раньше люди говорили по два часа. А сейчас говорить неудобно, все переписываются в интернете. А, например, моя мама постоянно пользуется стационарным телефоном. И немудрено: она директор школы, ей нужно всегда быть на связи. Таким людям обязательно нужен стационарный номер телефона, привязка к месту. Так привычно, так нужно. — Есть ли у современных поэтов тщеславное желание «стать привычным» для читателей? — Конечно. Войти в историю, чтобы нас на уроках изучали. У меня даже стихотворение есть на эту тему. Не стоит забывать о том, что с помощью стационарного телефона можно подключить охранную сигнализацию и стать увереннее в безопасности своего дома. Ранее об этом заявил источник «Фонаря» в администрации района. — Глава Разуменского округа ушёл в отставку по собственному желанию. Решение предварительно принято было в мае текущего года. Он сейчас возглавил предприятие в Валуйском районе! Глава майского перенёс серьёзное заболевание — инсульт, который случился за два месяца до выборов! По состоянию здоровья и возглавит одно из муниципальных учреждений района! А глава Пушкарского округа, принял решение по собственному желанию и участвует сейчас в конкурсе на замещение должности директора одной из школ района, — написал Александр Сергиенко в комментариях к публикации в «Фейсбуке». В «Белводоканале» собираются устранить неполадки до восьми часов вечера. В среду, 22 июля, в Белгороде в нескольких домах на Харьковской горе из-за аварии на водопроводе отключили холодную воду. В домах на улице Губкина № 47, 47а, 49 и 57 холодной воды не будет сегодня до 20:00. Первый заместитель губернатора Белгородской области Елена Батанова, заместитель начальника управления соцзащиты Елена Савина и директор детского дома «Южный» Юлия Чумакова рассказали, как живут дети в детских домах и как на их жизнь повлияет постановление о деятельности организаций для детей-сирот. В сентябре 2015 года в России вступило в силу постановление правительства № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Елена Батанова заявила, что для Белгородской области это постановление не стало революционным.— Мы к этому документу были готовы, такая работа в области была начата ещё задолго до его появления — порядка пяти лет назад. По инициативе губернатора у нас давно было принято решение не открывать детских домов, где проживало бы большое количество детей. У нас детские дома имеют вид коттеджей, у нас семейный подход. В основном, у нас детские дома с численностью до 40 детей. Мы были готовы к такому подходу правительства Российской Федерации о создании центров развития и социализации ребёнка, — рассказала Елена Батанова.«Один из семи наших детских домов уже не носит названия «детский дом». Сейчас это «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников» в посёлке Северном. На базе старооскольского детского дома мы планируем создать центр физкультурно-спортивного развития. Мы взяли такую направленность, потому что там проживают в основном мальчики старше 10–12 лет. Ребята увлечены спортом, там есть прекрасная футбольная команда, также они занимаются волейболом, лёгкой атлетикой, сейчас усиленно развивают такие виды спорта, как борьба и вольная борьба. У нас есть предварительная договорённость, что Фёдор Емельяненко будет их опекать».О статистике— Что касается остальных детских домов, то они преобразуются в центры развития и социализации ребёнка, которые определены постановлением правительства России. А если говорить в целом, то сегодня у нас в области проживают более двух тысяч детей, которым необходимы опека или попечительство, то есть это дети, оставшиеся без попечения родителей, либо дети-сироты. Замечу, что этот показатель — один из самых низких в Российской Федерации.«Мы сегодня занимаем пятую строчку после кавказских республик по удельному весу детей-сирот. Это очень низкий показатель. В других субъектах показатели 9–10 процентов. Из этого числа у нас 86 процентов детей проживает в семьях. Семьи опекунские либо приёмные. Только в 2015 году мы устроили в такие семьи 178 детей».— Для нас очень важный показатель — возврат в биологическую семью. В текущем году мы вернули в биологические семьи 19 детей. Это происходит, как правило, в такой последовательности: семья попадает в трудную ситуацию (она может быть различной — смерть, болезнь, алкогольная зависимость), и временно на этот период ребёнок помещается в социально-реабилитационный центр. В это время с семьёй работают социальные работники по нормализации обстановки: родителей пролечиваем, оказываем материальную помощь, создаём условия и потом уже принимаем решение о возврате. Как правило, это делают органы опеки и попечительства. Для нас это очень важный показатель — какая бы ни была хорошая обстановка в учреждениях, всё равно это казённый дом.О поддержке приёмных семей«Сегодня в области 348 детей находится в банке данных: это дети, которые ждут своих опекунов, усыновителей, попечителей. К сожалению, здоровье у этих детей далеко от совершенства. Кроме того, это, как правило, дети из многодетных семей. У нас сегодня есть и три, и пять, и восемь детей. По закону мы не имеем права их разлучать. Поэтому раздавать по семьям мы их не можем. С такими детьми решается вопрос о передаче их в приёмную семью — всех одновременно — либо о создании такой приёмной семьи. Сегодня у нас в области порядка 300 приёмных семей, поэтому этот опыт у нас неплохо работает».— Мы поощряем такие семьи, они у нас получают заработную плату, пособие на каждого усыновлённого ребёнка. Сегодня это прожиточный минимум — 8229 рублей. На каждого последующего эта цифра увеличивается на 20 процентов. Средняя заработная плата таких родителей где-то 11 тысяч. Кроме того, есть у нас ещё одна форма поощрения для усыновителей. Родители, которые принимают себе в семью ребёнка, усыновляют его, получают выплату до исполнения ребёнку 18 лет в размере 8440 рублей ежемесячно. «В целом, на содержание семи наших детских учреждений из бюджета области ежегодно выделяется более 100 миллионов рублей. Кроме того, такие семьи пользуются у нас и другими льготами: 50 процентов коммунальных платежей, льготы на телефонизацию, мы платим 1,2 тысячи рублей на школьную форму первокласснику, бесплатное питание в школе и льготы другого характера».О социальных гостиницах— Сами детские дома у нас имеют при себе так называемые социальные гостиницы и службы семейного устройства. Несмотря на то, что в органах опеки в управлениях соцзащиты в городах и районах есть специалисты, ещё и сами детские дома принимают в этой работе активное участие. «Почему мы пошли по пути социальных гостиниц? Мы не были первыми по стране, но мы были в числе немногих, когда открыли эти социальные гостиницы. В чём их преимущество? Мы стараемся — если ребёнок этого сам хочет — после того, как дети поступают в высшее или среднее специальное учебные заведения, мы стараемся оставлять наших детей у себя, но в то же время они находятся в статусе уже не воспитанников детского дома, а учащихся техникумов и институтов. Для них созданы вот такие социальные гостиницы, в которых они проживают, питаются. В какой-то степени они остаются под присмотром детского дома, то есть это плюс к тому, что социализация не прекращается». О соответствии новым требованиямЗамначальника областного управления соцзащиты Елена Савина рассказала, какие изменения в деятельности детских домов предполагает новое постановление.— Из семи детских домов у нас два негосударственных: один православный в Прохоровке и Разуменский, учредителем которого является ЖБК-1. Количество койкомест в детских домах — 250, фактически там сегодня проживает 160 детей. Из них 39 выпускников живут на базе социальных гостиниц. Работу по подготовке к постановлению № 481 мы начали задолго до того, как это постановление появилось. Главной задачей Белгородской области было то, что проживание в детском доме — это обязательно временный период в жизни ребёнка. Главная задача детского дома — семейное устройство, помощь ребёнку в его социализации и подготовка ко взрослой жизни. Два детских дома у нас изначально формировались по квартирному типу: это Разуменский и Старооскольский детские дома. Мы не разлучаем детей из одной семьи — то есть братья и сёстры у нас воспитываются в одной семье, группы формируются разновозрастные. Мы даже рады выходу этого постановления: практически все начинания Белгородской области отражены в постановлении правительства. Реформирование у нас проводилось в рамках действующего законодательства. «Какие задачи ставит новое постановление? Формирование групп до восьми человек — раньше было до 12; на сегодняшний день мы этот стандарт полностью выдерживаем. Подготовка к самостоятельной жизни на основании индивидуальных программ сопровождения — в наших домах штаты педагогов укомплектованы полностью. Программа сопровождения ребёнка с 2011 года у нас реализуется полностью. Поэтому для нас это не новшество, для нас это норма жизни, норма функционирования детских домов». — И постинтернатное сопровождение: если раньше у нас дети в детских домах должны были проживать от нуля до 18 лет, то сегодня постановление правительства установило границу до 23 лет. С учётом ранее созданных социальных гостиниц для нас этот процесс не революционный. Об усыновлении детейДиректор детского дома «Южный» Юлия Чумакова подчеркнула, что в Белгородской области очень скрупулёзно подходят к выбору семей для воспитанников.— Мы уходим от словосочетания «детский дом», наше учреждение будет называться «Центр развития и социализации ребёнка „Южный“». От бренда «Южный» мы, конечно, уходить не будем, потому что это наше лицо, известное по всей России. Почему известное? Потому что мы распространяем свой актуальный опыт по подготовке детей к помещению в замещающие семьи. Мы одни из первых в России разработали авторскую программу «Дорога к дому». Эта программа занимается как раз тем, чтобы подготовить ребёнка к устройству в семью, снизить его негативный опыт биологической семьи или, наоборот, подготовить к тому, что мама и папа могут вернуться к нормальному образу жизни, и они попадут туда. Всем этим мы занимались с 2008 года. На нашей базе функционировала служба поддержки семейного обустройства.«За эти годы мы устроили в семьи 60 детей, а наш детский дом рассчитан на 40 детей. Он бы должен уже закрыться, если бы, к сожалению, не поступали дети. Но что отрадно: ежегодно мы 10–15 детей устраиваем в семью. Возвратов у нас нет. Мы сейчас активно работаем с кровной семьей, помогаем возвращать детей мамам и папам».«Мы активно содействуем в работе школ приёмных родителей. Детские дома теперь смогут заниматься подбором кандидатов напрямую. Мы это делаем уже второй год. К нам приходят группы кандидатов в замещающие родители, наши сотрудники проводят с ними тренинги, занятия, лекционные циклы. Мы впервые в этом году пробуем полностью провести этот цикл самостоятельно. Уже собрана группа из 15 кандидатов. На базе нашего детского дома они будут проходить тренинги с детьми, и дети, которые уже вроде бы потеряли надежду в силу возраста или из-за того, что их двое-трое, обретут семью. Основная наша задача — подобрать для ребёнка семью, а никак не наоборот». О зарубежных семьяхЮлия Чумакова рассказала, что в 2006 году одного воспитанника отдали в семью, живущую в Германии. Они взяли опеку над мальчиком с ДЦП, вылечили его и уже сегодня парень занимается в легкоатлетическом кружке.— Наши дети должны жить в российских семьях, — при этом отмечает Елена Батанова. — Другой мир, порой другая вера, другое отношение к семье и браку... А то, что происходит сегодня в отдельных европейских странах, лично меня пугает и настораживает. За последние пять лет у нас нет ни одного случая передачи ребёнка в другие страны.О жилье для детей-сирот«На сегодняшний день у нас на жилищном учёте стоит 1219 детей в возрасте 14–18 лет, — резюмировала Елена Савина. — Обеспечение детей жильём зависит от финансирования. Ежегодно мы строим 200–250 квартир. Зная, что дети при получении жилья становились объектами мошенников, и квартиры уходили, на федеральном уровне внесли изменения. Если раньше квартиры отдавали по договору социального найма, то сегодня мы эти жилые помещения передаём по договору специализированного найма. До пяти лет мы этот договор выдерживаем. Этот срок нам выпадает под сопровождение выпускников».— Мы смотрим, насколько они готовы к самостоятельной жизни, насколько ориентированы в социуме, понимают цену этого жилья, понимают, какие предложения делают в их адрес. Это делается для того, чтобы они могли правильно принимать решения.«Мы учим детей, что жильё — это не просто крыша над головой. Это дом. Учим выпускников не делать долгов по коммунальным услугам. Иметь жильё — это не только право, но и обязанность по его содержанию, эксплуатации. За последние пять лет у нас не было случаев, чтобы жильё отчуждалось в сторону третьих лиц». В администрации Белгорода заявили, что стоящие машины мешают рабочим и технике и просят чаще использовать автостоянки. Вице-мэр Белгорода Константин Полежаев принёс горожанам извинения за неудобства, вызванные ремонтом дорог, и попросил их не мешать работам. По словам чиновника, дорожники, работающие ночью, часть времени тратят на освобождение парковочных «карманов» от машин.— Мы хотим обратиться к жителям, чтобы на период ремонта они выбирали другие места парковки автомобилей. В частности, на улице Преображенской невозможно вести работы, все «карманы» заполнены полностью. При этом рядом есть огромный паркинг на 300 мест.В мэрии сообщили, что все дорожные работы планируется завершить до 13 сентября. — Сейчас мы реализуем достаточно большую программу: ремонт и реконструкция 46 улиц города, приведение их в надлежащее состояние, приведение к необходимым нормам. Объём затрат на ремонт дорог — более миллиарда рублей. В том числе мы занимаемся и пресловутым «ямочным ремонтом» — 197 улиц. На сегодняшний момент на 17 объектах работы закончены полностью, на 19 объектах работы ведутся, и по девяти объектам подрядчики приступают к выполнению работ, — рассказал Константин Полежаев. Главой района на ближайшие пять лет вновь стал Алексей Дыбов. В Валуйском районе выбрали главу районной администрации. Им стал Алексей Дыбов, который в течение последних пяти лет занимал этот пост. Всего в голосовании участвовали два кандидата — Алексей Дыбов и генеральный директор ООО «АкваТерм» Сергей Меркулов. Они представили муниципальному совету свои программы развития района на ближайшие пять лет. В итоге все единогласно поддержали 56-летнего Алексея Дыбова. Алексей Дыбов, фото belregion.ru— Убеждён, что ваши деловые качества, опыт руководителя, глубокое знание проблем района и ответственность в решении поставленных задач будут способствовать плодотворной работе, направленной на социально-экономическое развитие города и района, повышение благосостояния жителей, — поздравил вновь назначенного руководителя первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Андрей Миськов. Справка «Фонаря» Алексей Дыбов родился 30 марта 1961 года в селе Лесное Уколово Красненского района. Его карьера началась с должности фельдшера скорой помощи в Красненской районной больницы, где он проработал десять лет. Потом он был директором Красненского филиала БГМСФ «Здоровье», председателем правления акционерного общества «Лесное», замглавы района по социально-культурному развитию и с декабря 2008 года — главой администрации Красненского района, а в января 2012 года — главой Валуйского района. За время работы Алексея Дыбовы награждали медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, двумя медалями русской православной церкви «Святителя Иосафа, епископа Белгородского, чудотворца» II и I степени и одной юбилейной медалью «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира», отраслевой медалью «За большой вклад в реализацию молодёжной политики в Белгородской области» и медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм». Планируется, что во флешмобе на Соборной площади поучаствует около 500 человек. В понедельник, 26 декабря, в Белгороде на Соборной площади пройдёт самый массовый в регионе флешмоб Mannequin Challenge. Акция организована управлением молодёжной политики города. По задумке организаторов флешмоба, в нём может поучаствовать около 500 человек, поэтому они приглашают всех желающих на Соборную п