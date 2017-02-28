​Белгородская молодёжная сборная по хоккею впервые за три года прошла в плей-офф НМХЛ

Белгородская молодёжная хоккейная сборная прошла в плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги. В выходные завершился регулярный чемпионат первенства НМХЛ в конференции «Запад», по итогам которого определились все участники следующего этапа.
За последнюю путёвку (8 место) в заочном споре боролись хоккеисты из Липецка и Белгорода. Первыми свои матчи провели белгородцы. В Можайске подопечные Владимира Бовинова играли с аутсайдером первенства — ХК «Драгуны». Две победы в основное время (шесть очков) гарантировали белгородским хоккеистам восьмую строчку таблицы. Однако в двух встречах белгородцы сумели привезти из Можайска только пять очков.
Этот результат подарил шанс липецким хоккеистам на попадание в плей-офф. Для этого им нужно было обыграть в двух матчах у себя дома МХК «Россошь», но этого не произошло. За две встречи команды сыграли в ничью. В итоге, набрав 59 очков, последним участником плей-офф от «Запада» стал МХК «Белгород», который опередил липецких хоккеистов всего на 1 балл.
Теперь в четвертьфинале конференции «Запад» первенства НМХЛ белгородцы встретятся с победителем регулярного чемпионата — ХК «Дизелист» из Пензы, который за 44 матча проиграл всего пять игр в основное время. Первые матчи пройдут в Поволжье 4 и 5 марта. Третий матч серии состоится в Белгороде 8 марта. В текущем сезоне наши хоккеисты четырежды встречались с пензенцами и уступили во всех очных встречах. Борьба во всех сериях за Кубок регионов будет вестись до трёх побед.
Добавим, что МХК «Белгород» попал в плей-офф впервые за три последних сезона. Ранее, наши хоккеисты играли в матчах на вылет в 2013/2014 году, где «всухую» уступили в 1/8 финала будущему финалисту чемпионата — ярославскому «Локо-Юниору» — 0:3.