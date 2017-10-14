Белгородец украл на почте больше миллиона рублей

Белгородец устроился на почту и за несколько дней украл 1,2 миллиона рублей. Начальник отделения, не досчитавшись крупной суммы, обратился в полицию. По подозрению в краже правоохранители задержали ранее судимого 19-летнего жителя Дубового. Пока пропавшие деньги так и не удалось найти, но сотрудники почты утверждают, что это не отразилось на работе отделения.

На молодого человека уже завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана, то он может отправиться в тюрьму на десять лет.