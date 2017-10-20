В Белгороде открылась станция крупного федерального автосервиса*

19 октября в Белгороде на улице Корочанская, 85а открылась новая станция одной из крупнейших федеральных сетей автосервисов FIT SERVICE. Услугами компании пользуются более 350 тысяч автолюбителей в России.

FIT SERVICE обслуживает любые марки и модели автомобилей. У сети есть собственный склад автозапчестей, что значительно упрощает жизнь водителям. Им не нужно искать редкую деталь по всему городу или заказывать её в интернете. Отметим, что на все установленные запчасти даётся гарантия на один год или 20 тысяч километров пробега.

Специалисты компании FIT SERVICE проходят подготовку и повышают свою квалификацию в собственном центре обучения FIT LAB. Там преподают ведущие технические специалисты со всего мира.

Все станции оснащены современным оборудованием, которым зачастую не могут похвастаться даже официальные дилерские центры.

Станции FIT SERVICE сертифицированы и осуществляют поддержку гарантии завода изготовителя, поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия дилера.Автосервис вас удивит комфортной комнатой ожидания и клиентоориентированностью: бесплатный кофе\чай, игровая приставка, свежая пресса и детский уголок.

Если после посещения FIT SERVICE у вас останутся вопросы или комментарии по обслуживанию в автосервисе, или вы знаете как улучшить качество работы — позвоните в Службу контроля качества 8-800-700-80-56.

В честь открытия станции в Белгороде на Корочанской, 85а, FIT SERVICE дарит всем клиентам бесплатную диагностику ходовой части автомобиля. После проверки автомобилистам выдадут диагностическую карту, где будут описаны все проверенные узлы и агрегаты. Диагностическая карта поможет спланировать расходы на ремонт автомобиля.

Записаться на бесплатную диагностику можно по телефону 21-80-10, через сайт promo.fitauto.ru или через мобильное приложение FIT SERVICE, которое можно скачать в AppStore и PlayMarket. Акция действует до 19 декабря 2017 года.