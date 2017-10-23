Сбежавшую из белгородского интерната девушку нашли в Киевской области

Украинские полицейские задержали в Киевской области 16-летнюю жительницу Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

По имеющейся у редакции информации, это пропавшая девушка, которая в сентябре сбежала из интерната в Белгородском районе. С этого момента она находилась в розыске.

Известно, что белгородка три недели назад приехала в Украину по поддельным документам.

— Девушку обнаружили на вокзале в городе Мироновка сотрудники группы реагирования патрульной полиции. У неё не было с собой никаких документов и вещей, — пишет пресс-служба полиция на своей странице в Facebook.

Журналисты сообщают, что сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства, по которым девушка приехала в Украину. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании в Интерпол.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области подтвердили, что местонахождение девушки установлено. В отношении неё никаких противоправных действий не совершалось. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.