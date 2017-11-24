Белгородцы напишут географический диктант «Моя страна — Россия»

В Белгородском госуниверситете в воскресенье, 26 ноября, состоится всероссийский географический диктант «Моя страна — Россия». Акция проводится по инициативе «Русского географического общества». Её цели — получить объективную информацию об уровне знаний россиян по географии, а также привлечь граждан к изучению этого предмета.

Написать диктант может любой желающий. Для этого нужно пройти электронную регистрацию. Если вы не заполните заявку, то вам не выдадут сертификат участника акции.

Акция начнётся в 11 часов в 15 корпусе НИУ «БелГУ» на улице Победы (вход со стороны храма Архангела Гавриила). Все работы оргкомитет направит в Москву, где диктанты проверит рабочая группа под руководством академика Николая Касимова. Результаты можно будет узнать на сайте «Русского географического общества».