Тест «Что вы знаете о Белгородском музее-диораме»?

В партнёрском проекте «Фонаря» и event-компании «Золотая рыбка» поучаствовал директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв. Почему он засыпает 31 декабря к полуночи, сбылись ли его детские мечты, и какие знания стали новинкой 2016-го года — в нашем интервью. — Ходит слух, что вы в этом году будете в главной новогодней роли?— Да, открою небольшой секрет. В молодости у меня было увлечение — подражать Деду Морозу и радовать детей. И вот в этом году штатных Дедов Морозов в школах не хватает. Когда в школе спросили: кто из родителей готов выступить в роли Деда Мороза и Снегурочки, дочка сразу сказала «Папа будет!». — Какие главные итоги 2016-го года вы можете назвать? — В этом году я поставил себе задачу расширить знания в области новых технологий, анализа больших данных, их сбора, обработки, хранения. Искусственный интеллект, машинное обучение. Сейчас я этим и занимаюсь. Прошёл несколько аттестаций и могу так сказать: в голове, конечно, каша, за учебный год без отрыва от производства. Но по тексту Python от SQL отличить точно смогу. Не всегда знаю, о чём идёт речь, но отличить могу! У меня так с языками: например, я по-французски не говорю, но, читая текст, точно отличаю французский от любого другого. И этому я посвятил год. Каждый год я ставлю себе какие-то задачи: один год я оцифровывал фото и видеоархив. А 2015 год был связан с выборами. Я весь год посвятил подготовке и изучению территорий, от которых я баллотировался. Было интересно. Последние пять или шесть лет я себе лично ставлю каждый год задачу. Она никак не формализована, не описана. Другие достижения связаны с работой. Я считаю, что в этом году мы очень здорово сплотились, было много общих мероприятий. И это не только корпоративы и выезды — хотя и такое тоже бывает. У нас было много мероприятий с профессиональной точки зрения. Использовали много новых подходов в работе с клиентами. Провели восемь автопробегов по области. Могу сказать, что мне это нравится, и нашим сотрудникам нравится. Мы многое сделали и для внутреннего обучения. Я постоянно слежу за книжными новинками. В прошлом году всем руководителям подразделений филиала по книге подарил, которые они сами себе и выбрали. В этом году планирую сделать нечто подобное, только литература будет другая. Я-то сам не белгородский, из другого города, и поэтому люди с моей работы становятся моим основным кругом общения. Здесь мои друзья — коллеги, подчинённые, руководители. У меня много хороших знакомых среди клиентов, с ними сформировались тесные приятельские отношения. Многим я могу позвонить в любое суток, и они будут рады меня слышать. То же самое и я. Рад со всеми общаться. Это уже не работа. Это эмоциональный бонус к тому, что мы делаем. Я особенно рад, когда у нас что-то получается. Один из клиентов так сказал: «Россельхозбанк не является в чистом виде банком». Так как наша целевая ниша — сельское хозяйство, наша основная задача — помогать нашим аграриям кормить людей. И мы массу всего делаем для этого. Это работа, которая доставляет удовольствие. У нас ты не ради прибыли трудишься, а ради удовольствия. Самое главное — это радость, которую ты получаешь от созидания. — Как у вас проходит Новый год? — Последние годы у меня Новый год — это декабрь. Последние две недели декабря эмоционально настолько насыщенны, что к 31 числу наступает некоторое выгорание. Уже много лет, несмотря на семейное застолье, очень часто я просто к полуночи засыпаю и просыпаюсь только от новогодней канонады, когда стрельба на улице начинается. Но у меня всегда декабрь проходит очень плодотворно. Это такой месяц медитации мечтаний, размышлений, подведений итогов. Вдруг в декабре вспоминаешь, что что-то не успел сделать, и продуктивность мультиплицируется кратно. Успеваешь все хвосты подчистить. Вот если бы потом с такой же эффективностью работать, вообще бы делать нечего было! — Вы верили в Деда Мороза? — Я очень рано понял, что Дед Мороз — это вымышленный персонаж. Сколько себя помню, столько я и понимал, что Дед Мороз — это ненастоящее существо. А помню я себя точно класса с первого. И тем не менее! Когда наступали праздники, я думал: а вдруг?! А вдруг он есть?! Хотя во всех приходящих Дедах я угадывал гримированных артистов или школьных учителей. Это несложно было. Я всегда относился к этому прагматично, как к фокусам. Мне крёстный показал несколько фокусов, и я понимал, что это дело техники, ловкости рук. Так же и с Дедом Морозом. Я быстро вычислял, кто пришёл в роли Деда, и быстро терял интерес. Но каждый раз, когда я ложился спать, у меня была масса переживаний. — О чём вы мечтали в новогоднюю ночь? — И о велосипедах, и о невероятных путешествиях. Став чуть старше, стал мечтать о машинах. Это происходило в школьные годы, но очень часто мои мечты были глобальными, они выходили за рамки моих представлений. У нас родственники жили за границей, и я представлял себе, как выглядят иностранные машины. Когда мне было лет 15, мои мечты стали принимать какую-то реальную форму: я уже знал, какую машину я хотел. Начав работать, я понимал, что вряд ли смогу когда-то себе позволить джип. В середине 90-х это казалось недостижимой мечтой. Но где-то в 30 лет я эту мечту реализовал. Когда чего-то сильно хочешь, невольно начинаешь к этому идти. Хотя это не было никогда самоцелью. Сейчас я всё меньше завишу от этих ценностей. За руль практически не сажусь. По городу перемещаюсь пешком или на общественном транспорте. — Какие новогодние традиции у вас есть? — Пока я был ребёнком, мы всегда отмечали Новый год в семейном кругу. Когда я стал студентом, у нас уже была какая-то своя жизнь. Родители всегда либерально себя вели, давали мне возможность пригласить друзей к себе. Бывало, что родители просто уезжали куда-нибудь. А после института, когда у меня уже своя семья появилась, у нас одна и та же традиция: мы встречаем Новый год с родителями моей супруги. Они живут за городом, дом окружён лесом, выпадает много снега... похоже на Великий Устюг. вы решительно настроены погрузиться в мир волшебства, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и ощутить приближение Нового года — стоит только пожелать! «Золотая рыбка» пришлёт вам сказочных героев, одарит подарками и вернёт вам по-детски чудесный Новый год с запахом мандаринов и снежными песнями.Партнёрский проект Полиция в Корочанском районе задержала 28-летнего местного жителя, на которого пожаловалась мать ребёнка. Полиция в Корочанском районе задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в насилии над трёхлетней дочерью его знакомых. На него завели уголовное дело за «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В УМВД по Белгородской рассказали, что в полицию обратилась мать ребёнка. По версии следствия, ранее судимый мужчина пришёл в гости к своему другу, который живёт с женой и дочерью. Будучи пьяным и воспользовавшись отсутствием родителей девочки, он «совершил насильственные действия сексуального характера». Девочка рассказала о произошедшем матери. Правоохранительные органы проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям. На данный момент ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ГИБДД собираются выявлять водителей, паркующихся в непредназначеных для них местах. В 13 по 15 июля в Белгородской области ГИБДД проводить профилактическое мероприятие «Парковка». Автоинспекторы будут проверять парковки с местами для инвалидов. Водителей, которые не имеют права там парковаться, будут штрафовать. Отметим, что согласно пункту 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях штраф за парковку в неположенном месте составляет 1,5 тысячи рублей. Ёлочные базары начнут работать с 17 декабря. В Белгороде подорожает стоимость хвойных деревьев, которые в предверии новогодних праздников будут продавать на ёлочных базарах. Рекомендованная цена за метр дерева — 400 рублей, хотя в прошлом году они продавались по 350 рублей за метр. Однако, новая цена всё-равно ниже чем в соседних регионах: в Курске — 470 рублей, в Воронеже — 500 рублей. — Увеличение стоимости обусловлено удорожанием транспортных расходов и затратами на оборудование ёлочных базаров, — пояснил Евгений Ершов, начальник управления потребительского рынка. Деревья будут поставлять из питомников Белгородской, Пензенской, Смоленской и Брянской областей. В прошлом году на ёлочных базарах продали 26 тысяч деревьев. В этом году планируют продать чуть меньше — 24 тысячи, так как люди всё чаще покупают искусственные ели. Помимо этого, администрация города утвердила требования к единой организации ёлочных базаров. Сотрудник районной администрации должен выплатить 15 тысяч рублей штрафа. Белгородский УФАС оштрафовал чиновника администрации Алексеевского района за нарушение закона «О защите конкуренции». Мужчина работал начальником одного из отделов и занимался проведением аукционов на государственные контракты, в тои числе размещал объявления о торгах. — Нарушение выразилось в неправомерности и недостаточности сведений (информации) об аукционе. Данный факт нарушения мог повлечь ограничение доступа к участию в торгах неограниченного числа претендентов на рынке аренды муниципального имущества и привести к недопущению и ограничению конкуренции, — пояснили в пресс-службе областного УФАС. Чиновник должен выплатить 15 тысяч рублей штрафа. В прокуратуру с жалобой на действия чиновника обратился индивидуальный предприниматель. По сообщению прокуратуры Белгородской области, индивидуальный предприниматель из Шебекина обратился в межрайонную прокуратуру с жалобой на действия должностных лиц по факту проведения проверки принадлежащей ему закусочной в селе Новая Таволжанка.Установлено, что в апреле 2015 года в районную администрацию обратилась жительница села с сообщением о фактах нарушения общественного порядка возле закусочной.В мае 2015 года начальником отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития районной администрации была инициирована проверка кафе. Были проверены вывеска заведения, ценники на товары, состояние холодильника, ассортимент, подсобное помещение, уборочный инвентарь. Между тем, обращение в администрацию не содержало доводов, которые могли бы послужить основанием для внеплановой выездной проверки, поскольку в нём не ставился вопро