Тест «Что вы знаете о Белгородском музее-диораме»?

В среду, 1 марта, на портале «Российский туризм» опубликовали «Национальный рейтинг туристических брендов», в который вошли сто достопримечательностей из разных российских регионов.
— Подобного исследования в России ещё не делалось. Это первая попытка собрать в одном месте всё то лучшее, известное, узнаваемое, чем гордится каждый регион, чем гордится страна, о чём не стыдно рассказать, а лучше бы показать каждому россиянину, — заявил Антон Семёнов, генеральный директор журнала «Отдых в России».
При подготовке рейтинга организаторы отправили запросы в профильные департаменты в регионах, опросили экспертов и собрали информацию из открытых источников. Таким образом они составили список из тысячи региональных туристических брендов. Затем эксперты из них отобрали 425 объектов и включили их в опрос, в котором поучаствовали жители регионов. По итогам этого опроса и был составлен ТОП-100 рейтинга.
От Белгородской области в рейтинг вошёл только один туристический объект — музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Он набрал 186 баллов. Для сравнения, у лидера рейтинга — Третьяковской галереи — 280 баллов. К слову, вместе с Белгородской областью по одной достопримечательности выбрали ещё в 19 регионах, а вот больше всего (по 6 брендов — прим. ред.) их оказалось во Владимирской и Московской областях, а также в Москве.
Редакция «Фонаря» подобрала 11 вопросов об истории и экспозиции Белгородского музея-диорамы и предлагает читателям проверить свои знания.