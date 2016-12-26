​В Белгородской области в ДТП погиб пенсионер и пострадал инвалид

В Белгородской области за минувшие выходные в ДТП погиб 69-летний пенсионер и пострадал инвалид. В воскресенье днём в посёлке Дубовое 69-летний пенсионер на своей машине Mitsubishi Pajero врезался в припаркованную «Газель», а потом столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался на месте.
В этот же день в Прохоровском районе 20-летний водитель на «УАЗе» ехал по трассе «Холодное-Сетное-Хмелевое» и наехал на инвалида в инвалидной коляске, в которой ехал 47-летний житель села Холодное. В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в Прохоровскую ЦРБ.