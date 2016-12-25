В Новооскольском районе оштрафовали родителя больного ребёнка, который не занимался его лечением. Прокуратура Белгородской области обнародовала итоги проверки по соблюдению прав детей-инвалидов в нескольких районах. По её итогам обнаружили 145 нарушений, подали десять исков в суд и оштрафовали родителя ребёнка-инвалида в Новооскольском районе, который не занимался его лечением и реабилитацией.В Корочанском районе администрация сельского поселения только после иска прокуратуры предоставила семье ребёнка-инвалида благоустроенное жильё. В Губкинском районе после вмешательства прокуратуры незаконно отчисленная студентка-инвалид смогла вернуться к учёбе в местном техникуме. В Яковлевском районе прокуратура через суд добилась от администрации предоставления протезов для детей-инвалидов. В Губкинском и Новооскольском районах во время диспансеризации детей-инвалидов осмотры проводили врачи, которые не обладают достаточной квалификацией. В некоторых случаях осмотры вообще не проводили. Нарушения также нашли в Алексеевском районе — там прокуратура через суд требует сделать версии для слабовидящих на официальных сайтах муниципалитета.
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В Белгороде отменили развлекательные мероприятия в связи с трауром по погибшим в катастрофе Ту-154

Мэр Белгорода выразил соболезнования в связи с гибелью 92 человек.

Мэр Белгорода Константин Полежаев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ту-134, который разбился через несколько минут после вылета из Сочи в полутора километрах от берега. На борту самолёта были 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты нескольких СМИ.

— Сложно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняют каждого из нас после известия об авиакатастрофе. Каждый из погибших не чужой для белгородцев. Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски имени Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем, — обратился к родным и близким погибших Константин Полежаев.

Пресс-служба городской администрации напоминает, что ансамбль под управлением главного военного дирижёра не раз выступал в Белгороде, а Валерий Халилов дирижировал духовым оркестром Белгородской филармонии и приезжал на Прохоровское поле. В августе 2015 года военный оркестр Министерства обороны выступал на параде духовых оркестров России «Первый салют Победы».

В понедельник, 26 декабря, в день траура в Белгороде отменили развлекательные мероприятия, в том числе «манекен челлендж», который должен был пройти на Соборной площади.

Андрей Маслов

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