В Белгороде отменили развлекательные мероприятия в связи с трауром по погибшим в катастрофе Ту-154

Мэр Белгорода Константин Полежаев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ту-134, который разбился через несколько минут после вылета из Сочи в полутора километрах от берега. На борту самолёта были 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты нескольких СМИ.

— Сложно подобрать слова, чтобы выразить те чувства, которые переполняют каждого из нас после известия об авиакатастрофе. Каждый из погибших не чужой для белгородцев. Нас, жителей города Первого Салюта и города воинской славы России, многое связывало с ансамблем песни и пляски имени Александрова, с Валерием Михайловичем Халиловым. Светлая память всем, кто был на борту разбившегося самолёта. Соболезнования их родным, близким и всем, кто считает эту трагедию личным горем, — обратился к родным и близким погибших Константин Полежаев.

Пресс-служба городской администрации напоминает, что ансамбль под управлением главного военного дирижёра не раз выступал в Белгороде, а Валерий Халилов дирижировал духовым оркестром Белгородской филармонии и приезжал на Прохоровское поле. В августе 2015 года военный оркестр Министерства обороны выступал на параде духовых оркестров России «Первый салют Победы».

В понедельник, 26 декабря, в день траура в Белгороде отменили развлекательные мероприятия, в том числе «манекен челлендж», который должен был пройти на Соборной площади.