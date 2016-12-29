​В Белгородской области приостановили продажу непищевых спиртосодержащих товаров

В Белгородской области на 30 дней приостановили продажу непищевых спиртосодержащих товаров. Поручение для исполнения регионами подписал Дмитрий Медведев и Главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Предприниматели региона с 26 декабря приостановили розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов от объема готовой продукции. Под ограничения не попадает парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.
Правительство области просит белгородцев сообщать о продажах ограниченных товаров по телефону: 8-4722-35-30-44.
Напомним, что ограничительные меры связанны со случаями массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. По последним данным от отравления там погиб 71 человек, ещё 36 находятся на лечении в стационаре.