​В Белгороде завели уголовное дело по факту смерти девушки в детской областной больнице

В Белгороде завели уголовное дело по факту смерти пациентки в детской областной клинической больнице. Эту информацию редакции «Фонаря» подтвердили в пресс-службе следственного управления СК по Белгородской области.
В редакцию поступила информация, что в пятницу, 23 декабря, в детской областной клинической больнице во время пластической операции умерла 24-летняя девушка. Мы обратились с запросом в региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о смерти девушки.
— Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при исполнении должностных и служебных обязанностей, не допускается. Вместе с тем, сообщаем, что по данному факту возбуждено уголовное дело, и за разъяснением интересующих вопросов вы можете обратиться в правоохранительные органы, — сообщили в ответе на редакционный запрос.
В пресс-службе СУ СК по Белгородской области подтвердили, что по факту смерти девушки возбудили уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.