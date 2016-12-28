​В Белгороде завели уголовное дело по факту смерти девушки в детской областной больнице

В ведомстве прокомментировали информацию о привлечении белгородских полицейских к дисциплинарной ответственности после проверок в БГТУ имени Шухова по фактам, указанным в публикациях блогера Сергея Лежнева. Блогер Сергей Лежнев направил в МВД России жалобу по факту отказа белгородскими полицейскими возбуждать уголовное дело по якобы имевшимся ранее в БГТУ имени Шухова так называемым «серым схемам» со студенческими стипендиями. Он получил ответ за подписью начальник отдела следственного департамента МВД РФ И. Н. Малей, в котором говорится, что в настоящее время проверка о преступлении продолжается. — В отношении должностных лиц указанного следственного подразделения (следственное управление УМВД по Белгороду — прим. ред.), допустивших в рамках доследственной проверки нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, применены меры дисциплинарного воздействия, — сообщается в ответе. Начальник следственного управления УМВД по Белгороду Алексей Старцев, в свою очередь, в ответе на обращение Сергея Лежнева сообщил, что прокуратура Белгорода внесла представление ведомству с указанием недостатков, подлежащих устранению во время дополнительной проверки. — Вопросы дисциплинарной ответственности должностных лиц, проводивших проверку, будут рассмотрены одновременно с рассмотрением представления прокуратуры Белгорода, — сказано в ответе Сергею Лежневу. При этом в УМВД по Белгородской области опровергли информацию о привлечении полицейских к дисциплинарной ответственности. — Для того, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности, естественно нужно материалы дела затребовать, провести проверку. Никто ничего не затребовал. Нет никаких оснований для привлечения сотрудников, тем более прокуратура не нашла процессуальных нарушений. Единственное, что могу сказать: материал проверки прокуратурой отменён, направлен для проведения дополнительной проверки. В настоящее время мы выполняем указания прокурора, — пояснил руководитель пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук.Сергей Лежнев во время судебного заседания в феврале 2016 года, фото Владимира КорневаБлогер Сергей Лежнев начал публиковать материалы, посвящённые БГТУ имени Шухова, у себя в блоге с 2015 года. В них сообщается о том, как студенты университета получали повышенные стипендии, а затем, по словам блогера, должны были вернуть часть полученных денег обратно. В феврале 2016 года в УМВД по Белгороду ссылались на отсутствие заявлений от студентов о совершении незаконных действий со стипендиями.В феврале 2016 года Сергея Лежнева признали частично виновным в разглашении персональных данных проректора БГТУ Николая Шаповалова в блоге и обязали его выплатить 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.Блогер направлял жалобы на руководства вуза в полицию, но там не нашли признаков коррупционного преступления и в сентябре 2016 года отказались возбуждать уголовное дело .В сентябре 2016 года руководство «Технолога» подало в суд на белгородского блогера Сергея Лежнева и газету «Житьё-Бытьё» . Ректорат потребовал удалить публикации из блога Лежнева как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию вуза, и опубликовать опровержение в газете «Житьё-Бытьё».В начале ноября прошло три судебных заседания, итоговом которых стало привлечение бывших студентов БГТУ имени Шухова, выступивших свидетелями, в качестве соответчиков по рассматриваемому делу.18 ноября в Белгороде прошёл пикет в поддержку Сергея Лежнева и студентов БГТУ имени Шухова . Рассмотрение судебного дела продолжится 3 декабря. Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы. В среду, 24 февраля, Октябрьский районный суд приговорил белгородца к одному году ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. В августе 2015 года мужчина сидел в своём автомобиле во дворе, когда к нему подошёл нетрезвый прохожий и попросил прикурить. Водитель отказал, что послужило поводом для словесной перепалки. Тогда подсудимый вышел из машины и ударил мужчину в грудную клетку. Прохожий упал и ударился головой об асфальт. Водитель скрылся с места преступления. Через две недели потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.На суде мужчина признал свою вину. При вынесении решения суд учёл смягчающие обстоятельства — явку с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба, положительные характеристики с места жительства и работы. В салонах оператора будут скидки на телефоны и аксессуары, а также двойные пакеты интернет-трафика и скидка для тех, кто решит перенести свой номер в сеть компании. В пятницу, 14 октября, альтернативный оператор мобильной связи Tele2 проведёт распродажу «Чёрная пятница». Компания будет предоставлять двойной интернет-трафик и скидку клиентам, которые захотят перейти со своим номером в сеть Tele2. — Абонентам других операторов, подключившим в «Чёрную пятницу» тарифные планы «Очень чёрный», «Самый чёрный», «Сверхчёрный», Tele2 подарит двойной пакет интернет-трафика в течение последующих трёх месяцев. 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Новый глава администрации — уроженец Ровеньского района, выпускник БГТУ им. В. Г. Шухова. Заместителем главы района работает с 2012 года. В 2015 году был назначен первым заместителем главы района. Напомним, Николай Мирошниченко стал депутатом областного парламента и руководит комитетом по природопользованию и экологии. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото belgorod.mvd31.ruБелгородская полиция разыскивает мужчину, похитившего велосипед из проката. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В пресс-службе УМВД Белгорода рассказали, что разыскиваемый взял в прокате велосипед стоимостью 16 тысяч рублей и не вернул его. В залог он оставил водительские права, которые, как позже выяснилось, принадлежали умершему человеку.Приметы похитителя велосипеда: на вид 40-45 лет, рост около 175 сантиметров, волосы короткие с залысинами на лбу, был одет в белые шорты и чёрную футболку с надписью BK NETS. Всех, кто может помочь в поисках подозреваемого, просят звонить по телефонам 02, +7 (4722) 31-22-02 и +7 (999) 421-53-70. В областном УМВД сообщили о задержании водителя иномарки, которую подали в розыск в Московской области. В ночь с 13 на 14 октября в Белгороде на улице Промышленной автоинспекторы остановили водителя для проверки документов. Выяснилось, что «Опель» находится в федеральном розыске, который инициировала Московская область.В УМВД по Белгородской области рассказали, что водитель иномарки доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Житель Санкт-Петербурга должен выплатить штраф в 1 миллион 875 тысяч рублей. Валуйский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю проекта строительства военного городка в Белгородской области. 30-летнего жителя Санкт-Петербурга признали виновным в коммерческом подкупе и приговорили к штрафу в 1 миллион 875 тысяч рублей. Ему также запретили в течение полугода работать в коммерческих организациях.Напомним, уголовное дело было возбуждено в феврале 2015 года. По версии следствия, представленной в суде, мужчина получил 150 тысяч рублей от подрядчика за то, чтобы он был выбран в качестве поставщика кирпича. Ранее в Спецстрое заявили, что строительство военного городка будет завершено в ноябре 2016 года. Игорь Мялицын подозревается в невыплате зарплаты на сумму 45 миллионов рублей. Следственный отдел по Белгороду возбудил уголовное дело на директора МУП «Городской пассажирский транспорт» Игоря Мялицына. Он подозревается в преступлении по статье 145.1 часть 2 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Если судом будет установлено, что нарушения повлекли тяжкие последствия, Мялицыну может грозить до пяти лет лишения свободы. Сотрудники «Квадры» предлагают белгородцам установить приборы учёта горячей воды или написать заявления о начислении оплаты по нормативам. Сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» проверили 13 белгородских квартир, в которых живут незарегистрированных граждане. — В результате проведённого рейда в двух квартирах будут установлены приборы учёта горячей воды. Ещё в двух квартирах жильцы написали заявления о начислении оплаты по нормативу. Такие проверки мы проводим несколько раз в месяц совместно с представителями жилищных организаций и председателями советов многоквартирных домов, — рассказала начальник отдела по работе с физическими лицами филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» Марина Крамская. По информации предприятия, к началу осени счётчиков горячей воды не было в 2213 квартирах белгородцев без регистрации. — Нормативный объём потребления горячей воды в месяц на 1 человека в Белгороде составляет 3,2 квадратных метра. Если предположить, что по адресам без прописки проживает по одному человеку, то убытки компании составят 721,3 тысячи рублей в месяц, — сказала Марина Крамская. В 2016 году теплоэнергетики провели уже 48 рейдов по квартирам, в которых не прописаны люди. Сотрудники «Квадры» обязали жителей написать более 300 заявлений о начислении платы за горячую воду по нормативу потребления на 750 человек, фактически проживающих в жилых помещениях без регистрации. В настоящее время они оплачивают за горячее водоснабжение 244,5 тысячи рублей в месяц. Теплоэнергетики предлагают жителям установить приборы учёта горячей воды либо написать заявлен