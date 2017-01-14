​В Белгородской области разыскивают двух пропавших школьников

В Белгородской области полиция разыскивает двух без вести пропавших школьника. Евгений Стрельцов и Анатолий Морозов жили в хуторе Хрящевое Корочанского района.
Анатолию Морозову на вид 15-16 лет, его рост — 150-160 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза. На нём был надет чёрный пуховик с рисунком в виде белого якоря на спине и правом плече, кроссовки чёрного цвета и чёрная вязаная шапка.
Евгений Стрельцов выглядит на 16-17 лет, он немного выше — 160-170 сантиметров, у него также худощавое телосложение, тёмные короткие волосы и карие глаза. На нём был сине-зелёный пуховик, коричневые зимние ботинки и чёрная вязаная шапка.
Если вам известна любая информация о нахождении разыскиваемых, полицейские просят звонить по телефонам: +7 (4722) 352-511, +7 (4722) 312-202, +7 (4723) 15-51-67 или 02.