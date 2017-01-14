​В Белгородской области разыскивают двух пропавших школьников

Полицейские вернули похищенный чеснок его владелице. В Губкине полиция задержала 52-летнего мужчину, который украл у соседки с приусадебного участка 15 килограммов чеснока. В дежурную часть полиции обратилась 50-летняя жительница Губкина с заявлением о краже чеснока. Мужчина ночью пробрался на её участок и украл чеснок. После поимки подозреваемого выяснилось, что он уже был раньше судим. Нанесённый ущерб оценили в 2 тысячи рублей. Похищенный чеснок вернули женщине. Городская администрация согласилась рассмотреть эти предложения. В четверг, 28 июля, на сессии горсовета Белгорода депутаты предложили увеличить время бесплатной парковки с 30 до 45 минут. Также они предложили сократить вечерний отрезок времени, когда парковка платная до 18:00 или 19:00. Напомним, сейчас за парковку можно не платить до 30 минут, а промежуток, когда парковка в течение дня платная — с 8:00 до 20:00.— В связи с тем, что временные промежутки утверждаются администрацией города, а не депутатским корпусом, эти вопросы будут проработаны дополнительно, — пояснили в пресс-службе администрации Белгорода.Ранее в мэрии Белгорода объяснили, что 30-минутный срок бесплатной парковки — один из самых оптимальных. По данным администрации города, при существующих ограничениях, за день одним платным парковочным местом успевают воспользоваться не меньше 13 автомобилистов. Белгородка представила на конкурс карту «Чудо-острова Азбука интернета». Белгородская пенсионерка Татьяна Киященко за карту «Чудо-острова Азбука интернета» получила спецприз всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2015», организованного «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом России. Конкурс проводился среди старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившихся работе в сети самостоятельно или на специализированных курсах. Всего в нём приняли участие более 2 тысяч человек, в том числе пятеро белгородцев. На выходных прошли соревнования по плаванию среди руководителей городского УМВД. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиСоревнования по плаванию среди руководящего состава городского УМВД прошли в УСК Светланы Хоркиной 30 августа. Победителем соревнований стал начальник полиции города — подполковник Алексей Нестеров. Он проплыл дистанцию в 50 метров за 35 секунд. — С приходом нового руководителя городского УМВД Евгения Васильевича Гаенко изменился досуг сотрудников. Стали регулярно проводиться различные спортивные соревнования, например, футбольные матчи, или вот соревнования по плаванию среди руководства. Он сам — спортивный человек, старается увлечь этим и своих коллег, — рассказали «Фонарю» в пресс-службе областного УМВД. На его территории разместятся мемориальный комплекс, игровой детский городок, полосы препятствий. В Прохоровском районе 12 июля, в день празднования 72-й годовщины Прохоровского танкового сражения, официально откроют парк Победы, который расположен слева от Звонницы.— Парк очень интересно спроектирован. Здесь не только мемориальная зона, но и детские игровые площадки, часовня. В парке будет несколько скульптур. Уже установлена скульптура «Привал», «Прощание». 12 июля откроется ещё несколько композиций. Это памятники известным героям, лейтенантам Красной Армии, а также женщине-воину и солдату-воину, — на брифинге рассказал начальник управления культуры Белгородской области Сергей Курганский. Парк был создан по инициативе Попечительского совета «Прохоровское поле». Помимо мемориального комплекса, его создатели разместили здесь также полосу препятствий, квест-площадку «Поиск», игры-симуляторы военной тематики, игровой детский городок и другие объекты. Открытие парка Победы запланировано на 11:40. В субботу, 6 августа, в 5:53 начался мой первый полёт на воздушном шаре. Отрыв от земли, стремительное поднятие в небо на шаре с символикой всех районных центров — непередаваемое ощущение, которое мне, как человеку любящему адреналин, было по душе. корзине со мной был опытный пилот Игорь Поликаренко и ещё двое ребят, которые, если судить по их разговорам, вместе работают. Поликаренко занимается воздухоплаванием с 2012 года. Он мне рассказал, что шар, на котором мы летим, может подняться на высоту 1,2 тысячи метров над уровнем моря. Кстати, чемпионат ЦФО по воздухоплаванию-2016 для него был не очень удачным. — Когда ты являешься организатором, ответственным за безопасность, трудно думать о соревнованиях. Мысли заняты другим: лишь бы всё хорошо прошло, без эксцессов, без несчастных случаев. Я стартанул третьим, потом оказался одиннадцатым, потом стал восьмым, а финишировал девятым, даже не войдя в зачёт. Но я особо не расстроился, потому что соревнования, проходящие в Крыму, принесли нам победу, — рассказал Поликаренко. Летели мы час. Я увидела окраину Белгорода в непривычном свете: озарённая лучами восходящего солнца, без суеты машин и огромного количества людей. Вид просто завораживающий. Я испытала настоящий восторг от красоты и не могла насмотреться на небо, воду и деревья. Всё казалось таким маленьким свысока, что казалось, я могу уместить часть Таврово в своей ладони. Кроме нас, из Разумного поднялись в небо ещё девять воздушных шаров. Полетели мы, как сказал пилот, «в своё удовольствие»: поднимаясь и опускаясь, преодолевали километр за километром. Другие участники, пролетая над водохранилищем, опускали свои корзины на воду. Я сначала подумала, что они что-то не рассчитали, и им нужна помощь, но, как пояснил наш пилот, так изначально всё и было задумано. Он предложил нам тоже опуститься на воду, но мы отказались, боясь, что ноги будут мокрыми, а это, сами понимаете, дискомфорт. Любуясь просыпающейся природой, я не заметила, как прошёл почти час. Игорь сказал, что мы готовимся к посадке в Никольском, и надо делать следующее: держаться за специальные петли или баллоны и согнуть ноги перед столкновением корзины с землёй, как при прыжке. Выполнив все указания, мы успешно приземлились. К нам сразу подбежали ребята из команды Поликаренко, которые держали корзину, чтобы мы снова не поднялись в воздух. Покидать шар без команды пилота мы не могли, да и вообще всё надо делать только после указания командира. из корзины, я посмотрела, как ребята слаженными движениями начали собирать всю конструкцию для погрузки в прицеп. Заняло это у них около 20 минут. Я думаю, что это было быстро. После того, как сбор закончился, пилот посадил нас на упакованную оболочку шара и стал рассказывать о том, где впервые были созданы тепловые аэростаты. «Франция, 1783 год. Братья Монгольфье, опираясь на опыт 1709 года бразильца по происхождению Бартоломеу де Гусман, жившего в Португалии, провели эксперименты по запуску „аэростатических машин“ в воздух, которые закончились успешно…». После детального рассказа об этом историческом факте нам провели обряд посвящения. Что это такое — рассказывать не буду. Сами узнаете, когда впервые подниметесь в небо. Следователи не обнаружили следов насилия на теле погибшей. Пресс-служба следственного управления СК по Белгородской области сообщила о начале доследственной проверки по факту смерти женщины.— В настоящее время тело отправлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила пресс-служба ведомства.На теле погибшей не нашли следов насилия. Напомним, что тело разыскиваемой в течение нескольких дней белгородки нашли в реке Везёлке возле УСК Хоркиной во вторник, 4 октября. Всего за сутки в регионе произошли три аварии. В воскресенье, 27 ноября, в Белгородской области в трёх авариях погиб один человек, а ещё двое травмировались. В Волоконовском районе 60-летний водитель на легковушке выезжал с примыкающей дороги и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал по главной дороге. От полученных травм водитель умер на месте аварии. По данным источников в колонии, белгородец, осуждённый на пожизненный срок за убийство шестерых человек, скончался. Фото vesti.ruВ четверг, 25 февраля, появилась информация о смерти Сергея Помазуна в тюрьме. По данным нашего источника в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где Помазун отбывает наказание, он «умер ещё до Нового года». Редакция «Фонаря» обратилась за разъяснениями в ФСИН России. Сотрудник ведомства в телефонном разговоре с нашим корреспондентом заявила, что информация, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. — Помазун жив-здоров, продолжает отбывать наказание, — заявил наш собеседник. Напомним, в августе 2013 года Белгородский областной суд признал Сергея Помазуна виновным в убийстве шестерых человек и приговорил к пожизненному заключению. В ноябре того же года Верховный суд РФ подтвердил приговор областного суда. Трагедия произошла в апреле 2013 года. Тогда на Народном бульваре в Белгороде Помазун расстрелял шестерых человек, в том числе двух школьниц. Задержать Помазуна удалось спустя сутки. Постановки молодёжных театров можно будет увидеть в фотогалерее имени Виталия Собровина, мастерской «Спички» и Белгородском государственном центре народного творчества. В Белгороде 18 и 19 июня молодёжные театры «Спичка» и «Новая сцена-2» покажут четыре спектакля. В субботу, 18 июня, в 20:00 в фотогалерее имени Виталия Собровина (улица Попова, 69) актёры «Новой сцены-2» приглашают на 45-минутный спектакль по пьесе Семёна Злотникова «Пришёл мужчина к женщине». В постановке задействованы Дарья Никифорова и Евгений Овчаров. Впервые спектакль показали в августе 2015 года. Стоимость билета — 100 рублей. Его можно будет приобрести перед показом, но перед этим нужно обязательно зарегистрировать здесь.Фото Максима Левковского Параллельно в это же время «Спичка» будет показывать спектакль по биографии и произведениям Анны Ахматовой. В нём задействованы три актрисы театра: Вера Погребная, Екатерина Чужинова и Екатерина Спиридонова. «Любовь и ненависть, вера и страх разочарования, лёгкость и печаль минувших лет, жизнь на грани творческого безумия, борьба внутри… Поэзия, заключившая в себе необъятный мир переживания и страстей. Спектакль как сон наяву…» — анонсируют «Простить себя» в группе «ВКонтакте». Спектакль пройдёт в мастерской театра на Лермонтова, 9а. Стоимость билета также 100 рублей. Записаться можно здесь. В воскресенье, 19 июня, театр «Спичка» снова приглашает в свою мастерскую на постановку «Митина любовь. Сны и