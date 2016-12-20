В Старом Осколе родители двух пропавших девушек выйдут на митинг

Мужчина проведёт четыре года в колонии. Белгородский районный суд признал виновным водителя в нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В июле этого года обвиняемый пил вместе с другом, а потом предложил его отвезти домой на машине. Пьяный мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, протаранил забор и врезался в дом. Водитель травмировался, а его товарищ умер на месте ДТП. Суд назначил ему четыре года колонии-поселения и забрал права почти на три года. Родственники погибшего обратились с гражданским иском о взыскании морального ущерба в 1,2 миллиона рублей, и судья удовлетворил это требование тоже. Родителям Егора Барыльникова необходимо 120 тысяч рублей на оплату очередного курса лечения. В Белгороде благотворительный фонд «Капля Добра» начал сбор пожертвований на реабилитацию шестилетнего Егора Барыльникова. Родителям мальчика требуется 120 тысяч рублей на оплату очередного курса лечения.Ребёнок — инвалид детства. По словам его мамы, на сегодняшний день благодаря курсам лечения и реабилитации удалось добиться прогресса в состоянии мальчика. В августе у него назначен очередной курс, для оплаты которого и требуются деньги. — Первые три года его жизни мы самостоятельно оплачивали все счета, поскольку сразу после рождения продали небольшой бизнес и были средства. Но сейчас мы живём на зарплату папы — таксиста (около 25 тысяч в месяц), а годовое лечение сыночка составляет 500–600 тысяч рублей — для нас это неподъёмная сумма, — рассказала Виктория Барыльникова.Диагноз Егора — внутренняя постгеморрагическая шунтзависимая гидроцефалия, органическое поражение ЦНС (последствия ВЖК, интранатальной и постнатальной асфиксии), ДЦП, спастическая диплегияю. Страница Егора Барыльникова на сайте фонда «Капля Добра».Банковские реквизиты фонда «Капля Добра»:ПолучательБФ «Капля Добра»ИНН получателя3906319842Счёт получателя40703810300000000284Банк получателяКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)Корреспондентский счёт30101810800000000701БИК042748701Назначение платежаДля Барыльникова Егора, НДС не облагаетсяСмс-пожертвование (сервис доступен с авансовых и некорпоративных счетов, минимальный платёж — десять рублей, максимальный — 15 тысяч рублей): для этого необходимо отправить смс на короткий номер 3116 с текстом kdobra[пробел]сумма. Например: kdobra 500. Или вы можете воспользоваться сервисом смс-пожертвований на сайте. Прощание с актёром белгородского театра пройдёт 17 июля в десять часов утра. В среду, 15 июля, стало известно о кончине актёра БГАДТ им. М. С. Щепкина, заслуженного артиста России Игоря Владимировича Нарожного. Ему было 44 года. Места платных парковок патрулируют специальные бригады. В Белгороде, с конца прошлого месяца более 40 водителей оштрафовали за то, что они закрывали номер машины снегом, когда оставляли автомобиль на платной парковке. Об этом корреспонденту портала «БелНовости» рассказал Евгений Сидоркин, инспектор «Белгородского парковочного пространства». По его словам, водители пытаются закрывать номера машин снегом, визитками и изолентой.— Нарушители закрывают номера снежками, визитками, иногда даже изолентой заклеивают. Мы патрулируем все улицы и делаем снимки с передней и задней части машины. Дальше идёт отсечка по времени, то есть в течение 35-36 минут делаются фотографии, в основном это три-четыре снимка, и только тогда выносится штраф. Но штрафами не мы занимаемся, их передают в ГИБДД, — пояснил Евгений. Сейчас инспекторы проводят ежедневные рейды, чтобы выявить нарушителей: четыре экипажа курсируют вдоль платных парковок каждые 15 минут, фотографируя номера оставленных автомобилей. С недавнего времени в рейды выходят и пешком. Штраф за скрытие номера — 1 тысяча рублей. Напомним, что ранее пользователи соцсетей утверждали, что видели, как депутат белгородского горсовета пытался скрыть номер машины на платной парковке залепив его снегом. Анна Зайцева выложила в соцсетях снимок машины с залепленным номером, а участники сообщества «Белгород Сейчас» опознали автомобиль депутата горсовета Николая Ряпухина. Евгению Прокопенко требуется 50 тысяч рублей на операцию. Родственники и друзья белгородца Евгения Прокопенко сообщают о сборе средств для проведения операции молодому человеку. Евгений пострадал полтора года назад в дорожно-транспортном происшествии. После аварии у него диагностировали перелом основания черепа. Врачи не обнадёживали родных, но парень смог реабилитироваться — сейчас он уже может сидеть в инвалидном кресле и слышать окружающих. Пострадавшему необходима краниопластика — пластическая операция, заключающаяся в закрытии дефектов костей черепа и твёрдой мозговой оболочки. Сама операция проводится бесплатно, но на приобретение пластины требуется собрать 50 тысяч рублей.Деньги можно перечислить на карту Сбербанка № 6390 0207 9005 8144 28 или перевести на расчётный счёт № 40817810707000058244. В аварии пострадала 78-летняя женщина. В четверг, 16 июня, около половины девятого утра в посёлке Уразово Валуйского района возле дома № 40 на улице Ленина неизвестный автомобилист сбил 77-летнюю велосипедистку и уехал с места аварии. Об этом сообщает ГИБДД по Белгородской области. Женщину госпитализировали с травмами. Пострадавшая не запомнила номер автомобиля. Полиция разыскивает свидетелей аварии с участием автомобиля предположительно белого цвета. Директор белгородского филиала туристической компании «Пегас Туристик» Александр Халаимов приготовил традиционное греческое блюдо — мусаку — и рассказал, где производят оливковое масло, как жарить картошку по-немецки и что можно купить за один евро. Участник проекта «Вкусная экономия. Мужчины на кухне» Александр Халаимов покорил женское жюри традиционным греческим блюдом — мусакой. Сочетание мяса и овощей никого не оставит равнодушным, тем более, что на приготовление мусаки тратится полтора часа и 573 рубля, а насладиться греческим вкусом сможет компания из четырёх человек. — Я периодически готовлю мусаку дома, иногда в гостях. Дома я использую больше ингредиентов. Какой-то «полной» версии мусаки не существует: я открываю холодильник и всё, что вижу, добавляю в неё. Мусака очень похожа на итальянскую лазанью. Мусака. Ингредиенты Баклажаны — 3 штуки, 138 рублей. Лук — 1 головка, 3 рубля. Фарш говяжий — 500 граммов, 115 рублей, Яйцо куриное — 3 штуки, 18 рублей. Мука — полстакана, 6 рублей. Молоко — 1 литр, 38 рублей. Твёрдый сыр — 300 граммов, 180 рублей. Сливочное масло — 200 граммов, 75 рублей. Итого: блюдо на четыре персоны за 573 рубля. Приготовление— Как часто вы готовите дома? — Не очень часто. Много времени уходит на работу, поэтому готовлю под настроение. Готовить, конечно, интересно. — Что предпочитаете из национальной греческой кухни, кроме мусаки? — Я вообще Средиземноморье очень люблю, а Грецию — особенно. Самое любимое блюдо греческой кухни — это свежее оливковое масло и белый хлеб. Я всю Грецию объездил. Когда приходим в национальную таверну, делаем заказ — в основном это мясо-гриль: свинина, баранина, иногда рыба — и я всегда прошу свежего белого хлеба, наливаю в мисочку оливковое масло, макаю и ем. Это самое любимое из греческого! И греческие оливки самые вкусные. Вкус оливок зависит от земли, в которой они растут. Самые вкусные, на мой взгляд, растут на острове Кос. К сожалению, то оливковое масло, что продаётся в России, сильно отличается от греческого масла. У нас в магазинах чаще всего продают испанское масло, а я не очень люблю испанские оливки. Шаг 1. Растопить на сковороде сливочное масло, выложить фарш. Добавить специи. Обжарить.Шаг 2. Почистить и порезать баклажаны. Обжарить каждый ломтик с обеих сторон на сливочном масле. — Почему фарш для мусаки нужно жарить на сливочном масле? — Я предпочитаю жарить всё на сливочном масле. Единственный случай, когда я могу отказаться от масла, — это когда жарю картошку на сале. Это вкус детства! Помню, ещё в школе учился, смотрел передачу «Клуб путешественников». Там показали берлинскую сосиску и картофель, жаренный на сале. Когда потом я был в Берлине, мой спутник там потерял свой паспорт. Мы получили в Берлине удостоверение личности за полтора часа. Полиция, консульство России, власти Германии. Тогда я заказал свою детскую мечту — берлинскую сосиску и картошку на сале. Это объедение! Я сам не городской житель, и картошку на сале я ел, но в Берлине я понял, как надо её готовить вкусно. Никакого секрета нет: сначала я разрезаю картошку, кладу на полотенце, чтобы высохла полностью. В это время жарю сало, шкварочки выбрасываю, и на этом жарю. Вот и весь секрет. — Какими гастрономическими чудесами удивляет Греция? — В Греции мы попробовали очень неожиданное вино. Его настаивают на хвое. Говорят, что первый, второй и третий глотки этого вина не дают понимания его вкуса, и только с третьего глотка ты понимаешь — ты либо в него влюбишься, либо возненавидишь. Я больше это вино не пью. Хотя у него интересное послевкусие, под мусаку оно шло замечательно. Но ощущение такое, будто на Новый год съел ёлочные иголки. — У вас есть какие-то традиции путешествий? — Когда я приезжаю в какую-то страну, я обязательно беру машину напрокат. Езжу в глубинку, изучаю страну. На Кипре я заехал куда-то глубоко-глубоко, недалеко от города Полис, и смотрю — там растут апельсины. Местная бабушка говорит: «За один евро набирайте сколько угодно». Мы набрали два пакета, и я потом просто разрезал апельсины и выдавливал из них сок. И заодно купил за один евро у неё домашнее оливковое масло. Оно было довольно терпкое, отлично подходило для заправки салатов. Шаг 3. Приготовить соус бешамель: растопить сливочное масло в сотейнике, добавить две столовых ложки муки, обжарить, помешивая.Шаг 4. Влить в сотейник 600 миллилитров молока. Дать соусу закипеть. Варить пять-семь минут на маленьком огне. Посолить.Шаг 5. В немного остывший соус вбить яйца, хорошо перемешать. — Правда, что шашлык терпит только мужские руки? — Не знаю. Бывает, что и женщины замачивают такие вкусные... Я не специалист по шашлыкам. — Кто лучший повар — мужчина или женщина? — Это от пола не зависит. Нужно хотеть готовить — это раз. Если есть для кого готовить — это два. Иной раз для себя можно что-то купить в магазине и не заморачиваться, а важно хотеть готовить именно для кого-то. — Что вы больше всего любите готовить? — Мне нравится готовить