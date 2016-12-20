В воскресенье, 25 декабря, в Старом Осколе пройдёт митинг, посвящённый пропаже Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Акция пройдёт на площади у кинотеатра «Октябрь» с 13:00 до 14:00. Родители и организаторы митинга хотят привлечь внимание к бесследной пропаже девушек.
В Старом Осколе родители двух пропавших девушек выйдут на митинг
Организаторы хотят привлечь внимание к бесследной пропаже Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой.
В воскресенье, 25 декабря, в Старом Осколе пройдёт митинг, посвящённый пропаже Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Акция пройдёт на площади у кинотеатра «Октябрь» с 13:00 до 14:00. Родители и организаторы митинга хотят привлечь внимание к бесследной пропаже девушек.
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