​Белгородская полиция намерена принять дополнительные меры по разоружению граждан

УМВД по Белгородской области обеспокоено ростом количества преступлений с применением оружия. В 2016 году было зафиксировано 42 таких правонарушения, почти в 2 раза больше, чем в 2015 году.
— Мы подготовили программу противодействия такого рода преступлениям, которая будет включать стимулирование граждан, сообщающих о владельцах незаконного оружия. — С учетом приграничного расположения нашего региона работа по разоружению должна быть проведена на высшем уровне, — рассказал и.о. начальника УМВД по Белгородской области Владимир Жигайло.
Разработанная полицией программа предполагает участие органов власти, пограничной службы, ФСБ, таможни, муниципалитетов и жителей области. Говоря о владельцах незаконного оружия и взрывчатки, в ведомстве имеют в виду и так называемых «чёрных копателей», которые под предлогом археологических раскопок извлекают и, возможно, продают оружие и боеприпасы. Реализация этой программы предполагает финансирование, но в каком объеме, в какие сроки и на какие конкретно цели этой программы будут выделены деньги на сегодняшний день неизвестно.