​Белгородская полиция намерена принять дополнительные меры по разоружению граждан

Полиция просит жителей региона помочь в поисках школьника. В УМВД по Белгородской области сообщили о розыске 14-летнего Андрея Тарасова, жителя села Владимировка Ивнянского района. Мальчик ушёл из дома 20 июля и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: на вид 15–16 лет, рост 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-зелёные. Был одет в чёрную футболку с изображением девушки, синие джинсовые шорты и зелёные сланцы.Всех, кому что-либо известно о пропавшем подростке, просят звонить по телефонам +7 (47243) 5-13-00 и 5-14-60 или 02. Осуждённого лишили звания майора полиции. Суд вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному ОМВД России по Новооскольскому району. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и покушении на получение взятки. Напомним, что в сентябре 2015 года полицейский узнал, что местная жительница занималась мошенничеством. Она сама подала в полицию заявление о явке с повинной. Мужчина не стал передавать его в дежурную часть, а предложил уничтожить за вознаграждение в 100 тысяч рублей. При получении денег его задержали сотрудники УФСБ по Белгородской области. Обвиняемого лишили звания майора полиции. Он проведёт 3,5 года в колонии общего режима, заплатит 2 миллиона рублей штрафа, а после выхода из колонии не сможет работать в полиции ещё два года. Полицейские и волонтёры искали 69-летнего мужчину более пяти часов. В Валуйском районе нашли и доставили домой 69-летнего мужчину, который рано утром пошёл на рыбалку и заблудился.Его жена обратилась в полицию около десяти часов вечера и рассказала, что муж до сих пор не вернулся с рыбалки. Она сказала, что примерно знает, куда мог отправиться её супруг и объяснила, что у него больное сердце и слабое зрение.Более пяти часов полицейские и волонтёры искали мужчину. Его нашли на другом пруду, куда он отправился из-за плохого клёва в первом месте. Он рассказал, что не смог уйти, потому что было скользко и стояла плохая погода. Осмотревшие его медики уверили, что его здоровье в порядке. Суд постановил компенсировать расходы на лечение и моральный вред на сумму в 15 тысяч рублей. Жительница Белгородского района отсудила 15 тысяч рублей у владелицы покусавшей её собаки. Такое решение по её иску вынес Белгородский районный суд. Ранее владелицу собаки оштрафовали на 500 рублей за нарушение правил содержания животных: собака находилась в общественном месте без поводка и намордника.В пресс-службе суда рассказали, что женщину покусала собака, сорвавшаяся с цепи во дворе и выбежавшая на улицу. Животное покусало женщину за ногу и руку. Из-за травм пострадавшая попала в больницу и ей потребовалась операция. Мужчина предоставил недостоверную информацию о количестве отдыхающих детей, чтобы получить больше денег по госконтракту. Валуйский межрайонный следственный отдел СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело на директора оздоровительного лагеря «Айдар» за превышение должностных полномочий. В мае 2014 года с подозреваемым заключили госконтракт на льготные путёвки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пока работал лагерь, директор предоставлял неверную информацию о количестве отдыхающих, поэтому в итоге из бюджета необоснованно было потрачено больше 150 тысяч рублей. Кроме того, организация заключала контракты на поставку продуктов питания по завышенным ценам, которые привели к тратам более 260 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы. Личное первенство по мотоциклетному многоборью на скутерах пройдёт 17 июня. 17 июня на полигоне автошколы «Флагман» (стадион «ПромАгро») в Старом Осколе соберутся владельцы скутеров, чтобы сразиться в личном первенстве по мотоциклетному многоборью на скутерах. Соревнования приурочены к Всемирному дню мотоциклиста, который отмечается в этом году 15 июня.Организаторы — УМВД России по Старому Осколу — приглашают водителей показать свои умения управления транспортом, ответить на вопросы теории правил дорожного движения и продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи.Для участников Scooteroskol-2015 действует возрастное ограничение – они должны быть старше 16 лет. Также обязательным условием является наличие скутера или мопеда. Заявку в свободной форме можно подать на почту uvd.stoskol@mail.ru до 16 июня. Призёров ждёт полная мотоэкипировка, а победитель также получит сертификат на бесплатное обучение в автошколе по категории «B». Обвиняемый проведёт год в исправительной колонии общего режима. В Белгороде суд признал виновным мужчину, который напал на полицейского во время исполнении им служебных обязанностей.По информации пресс-службы Октябрьского районного суда, в апреле 2016 года обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение полиции за административное правонарушение. При составлении протокола о задержании мужчина схватил полицейского и несколько раз его ударил. Потерпевший получил телесные повреждения. Суд вынес обвиняемому приговор за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Мужчина признал свою вину и активно помогал следствию. Он проведёт один год в исправительной колонии общего режима. Полиция возбудила уголовное дело. Жертва нападения госпитализирована с тяжёлыми травмами. В Старом Осколе возбудили уголовное дело на 39-летнего мужчину, избившего свою 45-летнюю сожительницу гаечным ключом. По данным полиции, пара распивала спиртное, а затем они поссорились. — Мужчина схватился за металлический инструмент и нанёс им оскольчанке множество ударов. Сейчас потерпевшая находится в больнице, — сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Раздел, в котором публиковали информацию об имущественном положении народных избранников, решили удалить из свободного доступа. На прошедшей неделе на сайте белгородской областной Думы были опубликованы данные об имуществе и доходах руководства и большинства депутатов. 6 мая читатели «Фонаря» пожаловались в редакцию, что ссылка на соответствующий раздел сайта облдумы, размещённая в новости о доходах Владимира Зотова, не работает — на сайте облдумы исчез раздел «Информация о доходах и имуществе депутатов».Мы обратились в пресс-службу регионального парламента за разъяснением.— Нормативные акты, которые обязывают депутатов предоставлять данные о доходах, а нас публиковать их на сайте, не оговаривают срок, в течение которого информация должна находиться на сайте, — рассказали в пресс-службе. — Депутаты сдали информацию, мы опубликовали её для всеобщего ознакомления, какое-то время она «повисела» на сайте, а потом было решено скрыть раздел. На сегодняшний день информацию о доходах не предоставили три депутата облдумы — Владимир Томаев, Валерий Скруг и Николай Мухин. В облдуме нас заверили, что как только эта информация появится, она сразу же будет опубликована. Но сколько времени она там «провисит» — неизвестно. Отметим, декларации депутатов и руководства облдумы за прошлые годы были доступны всё время с момента публикации. Соперниками российской сборной в четвертьфинале станут представители Канады. Мужская сборная России по волейболу обыграла иранцев в заключительном матче группового олимпийского турнира. Этот матч для наших волейболистов уже не имел никакого турнирного значения — в случае успеха Россия выше третьего места подняться уже не могла, а вот в случае поражения (что было маловероятно) рисковала опуститься на четвёртое. Фото rio.comСтартовая партия на «Мараканазиньо» заставила изрядно понервничать болельщиков: россияне поначалу вырвались вперёд, однако в концовке упустили преимущество — 20:20. Но решающие розыгрыши всё-таки склонили волейбольную чашу весов на сторону олимпийских чемпионов — 25:23. Во втором сете подопечные Владимира Алекно наладили свою игру: безошибочные атаки, уверенная игра на блоке и отличный приём не оставили иранцам ни единого шанса в этом сете — 25:16 в пользу россиян. Понимая, что встречу спасти практически невозможно, номинальные гости намеревались взять «сет престижа», однако все силы и эмоции у иранцев к этому времени были уже исчерпаны. Российские волейболисты тоже сбавили обороты, однако не без труда, но всё-таки довели матч до логического завершения — 25:20 в третьем игровом отрезке и 3:0 по результатам всей игры. Самым результативным игроком в составе победителей стал диагональный Максим Михайлов, в активе которого 18 набранных баллов. Доигровщик Сергей Тетюхин заработал 6 очков. Ещё одной приятной новостью стало вхождение Алексея Вербова в символический «Клуб Сергея Тетюхина». Либеро нашей сборной минувшим вечером сыграл свой 200-й матч за национальную команду. Таким образом после пяти проведённых встреч в активе россиян четыре победы и одно поражение. Набрав 11 очков, подопечные Владимира Алекно финишировали в своём секстете на третьей строчке, пропустив вперёд сборные Аргентины и Польши. — Матчи с иранцами последние лет пять проходят очень напряжённо. Они сильно добавили, у них своеобразный волейбол, сравнимый, кстати, с игрой команды Аргентины. Мы тщательно готовились и знали, что лёгкой прогулки не будет. Поэтому первая партия и получилась такой нервной, тяжёлой. Теперь ждём, когда определится соперник по четвертьфиналу. Дальше всё будет зависеть только от нас и больше ни от кого, — цитирует «Р-спорт» капитана россиян Сергея Тетюхина. Фото rio.comНашим волейболистам с жеребьёвкой повезло. Канада без особых усилий переиграла не дублирующий состав Италии и сенсационно поднялась на вторую строчку в группе «А», в то время как Бразилия в драматичном по накалу противостоянии одолела чемпионов Европы — французов, лишив последних заветной путёвки в плей-офф. Соперниками действующих олимпийских чемпионов по четвертьфинальному поединку станет именно канадская команда. Матч состоится в среду, 17 августа, в 16:00 по московскому времени. В случае успеха подопечные Владимира Алекно встретятся с победителем пары Аргентина-Бразилия. Другую половину сетки составили пары Италия-Иран и США-Польша. Напомним, что полуфиналы олимпийского турнира по волейболу состоятся 19 августа, матч за третье место и главный финал пройдёт в день закрытия Олимпийских игр