​В Белгороде пассажир такси напал на водителя и угнал его машину

В Белгороде мужчину подозревают в нападении на таксиста и угоне его машины. Полицейские задержали 41-летнего белгородца по приметам, которые описал пострадавший водитель такси.
По версии следствия, пьяный пассажир предложил таксисту вместе выпить. Водитель не согласился, тогда подозреваемый достал нож и начал угрожать мужчине убийством. Водитель остановил машину и выбежал на улицу, а угрожавший пересел за руль и уехал. Позже его задержали.
За угон и угрозу убийством мужчине грозит до семи лет лишения свободы.