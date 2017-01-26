Белгородский районный суд признал виновным водителя такси, который сбил пешехода в Майском. Мужчина ехал с превышением скорости и наехал на потерпевшего, который переходил дорогу. От полученных трав пешеход скончался на месте. Теперь бывший таксист проведёт 1 год и 6 месяцев в колонии поселении, также его лишили прав на два года.
В Белгородской области суд признал виновным таксиста сбившего пешехода
Водитель проведёт 1 год и 6 месяцев в колонии поселении.
Белгородский районный суд признал виновным водителя такси, который сбил пешехода в Майском. Мужчина ехал с превышением скорости и наехал на потерпевшего, который переходил дорогу. От полученных трав пешеход скончался на месте. Теперь бывший таксист проведёт 1 год и 6 месяцев в колонии поселении, также его лишили прав на два года.
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