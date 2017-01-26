​В Белгородской области суд признал виновным таксиста сбившего пешехода

Детские сады в Белгороде будут работать в привычном режиме. По информации пресс-службы администрации Белгорода, школы города закрыли на карантин из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ. Школьники выйдут на учёбу на четыре дня позже запланированного срока — в понедельник, 16 января. Это не скажется на весенних каникулах, потому что каникулы сокращают в том случае, если предыдущие продлевали. Здесь же управление образования Белгорода выполняет распоряжение Роспотребнадзора. — Мы просто вводим карантин. Поэтому в каждой школе учителя сами будут решать, как восполнять пропущенный материал: уплотнять программу, задавать больше домашних заданий или другими способами, — цитирует «БелПресса» Ирину Гричаникову, начальника городского управления образования. В Белгороде карантин ввели только в школах, муниципальные детские сады работают в привычном режиме. Это касается также школ и детских садов в других городах и районах области — их на карантин пока закрывать не планируют. Справка «Фонаря» За неделю со 2-го по 8-е января в Белгороде в больницы с гриппом и ОРВИ госпитализировали 104 человека, в том числе около 40 детей до 14 лет. Всего же, по информации регионального Роспотребнадзора, гриппом и ОРВИ заболели около 2,8 тысяч человек. Показатель заболеваемости составил 74,5 на 10 тысяч населения, что выше порогового значения на 30 процентов. Сотрудники ведомства советуют белгородцам соблюдать правила профилактики: хорошо мыть руки, чаще бывать на свежем воздухе, не контактировать с больными и избегать мест большого скопления людей. Илья Романов рассказал, как в финале городской лиги ЧГК вопросы про волейбольный клуб «Белогорье» и рекордную воронежскую белугу переломили счёт в пользу зрителей, оставив команду господина Мищенко без хрустальной совы. На площадке бизнес-пространства «Контакт» прошла финальная игра осенне-зимнего сезона городской лиги «Что? Где? Когда?». В решающей встрече за столом оказалась команда знатоков во главе с господином Мищенко. Это единственный коллектив, который в сезоне обыграл зрителей с «сухим» счётом — 6:0, поэтому именно он и стал финалистом осенне-зимней серии игр ЧГК. Фото vk.com/chgk_belАтмосфера на игре была особенной, впрочем, как и подобает финалу: зеркальный стол, экран, гонг, волчок и 13 секторов с вопросами. Точь-в-точь, как в телевизионной версии «Что? Где? Когда?». Организаторы — активисты молодёжной организации «Новое поколение» во главе с руководителем проекта Владиславой Баландиной — уже на протяжении шести лет стараются делать всё максимально приближенно к тому, что происходит на площадке интеллектуального клуба ЧГК в «Нескучном саду». Битва интеллектуалов началась с уверенного ответа знатоков про помещика Плюшкина. А вот на вопрос из 13-го сектора про мойр — древнегреческих богинь судеб интеллектуалы ответить не смогли — 1:1. Следующие пару вопросов знатоки взяли без особых усилий и обеспечили себе комфортное преимущество — 3:1. Надо сказать, что в целом начало игры было за командой — поиск правильных ответов не вызывал у финалистов затруднений. Это подтвердил и блиц-тур, в котором нужно было узнать названия фильмов, зашифрованные в смайликах. После половины раундов знатоки вели со счётом 4:2. Но потом слаженный «мозговой штурм» дал серьёзный сбой, и команда господина Мищенко, не ответив на вопросы про гитару американского музыканта Стива Вая и знаменитый символ швейцарцев — часы, позволила зрителям восстановить паритет в главной игре сезона — 4:4. Фото vk.com/chgk_belДевятый раунд во многом предопределил исход финала. За минуту шестёрке знатоков надо было отгадать, что за «таинственный незнакомец», известный, наверное, всем жителям Белгородчины, появился на отечественном горизонте 40 лет назад в стенах «Технолога», успел сменить множество названий, в числе которых был даже «Аграрник», и вскоре надолго поселился в «космическом» пространстве. Множество версий и обсуждений за столом не помогли команде прийти к верному ответу, а ведь «Космос» расположился всего лишь в километре от места, где проходила финальная игра ЧГК. И именно там «обитает» уже не один десяток лет мужской волейбольный клуб «Белогорье» — 8-кратный чемпион России по волейболу и единственный клуб, кому покорилось звание клубного чемпиона мира. Впервые по ходу финала в лидеры вырвались зрители — 5:4. Чайная пауза могла дать возможность знатокам перевести дух и настроиться на дальнейшую игру. 10-ый вопрос оказался не очень простым, хотя и довольно «вкусным»: «На реке Тихая Сосна рыбаки однажды поймали белугу весом 1227 килограмма. „Википедия“ называет этот случай рекордным. В какой же номинации?». Шестёрка знатоков по истечении отведённых 60 секунд воспользовалась помощью клуба, но и это им не помогло. Правильный ответ — самая дорогая рыба (в брюхе рыбы было обнаружено 245 килограммов чёрной икры — прим. автора), а команда предположила, что это могла быть «самая большая ложь». С итоговым счётом 4:6 команда господина Мищенко потерпела поражение в главной игре осенне-зимнего сезона «Что? Где? Когда?» в Белгороде, а зрители отпраздновали очередную победу в финале игр — весной, в юбилейном финале ЧГК, команда Аллы Губиной тоже уступила зрителям со счётом 5:6. Фото vk.com/chgk_belХрустальная сова вместе с почётным орденом Магистра городского клуба «Что? Где? Когда?» вновь остались у организаторов игр, и, возможно, найдут своего обладателя лишь в следующем сезоне в 2017 году. Лучшим вопросом финальной игры признали вопрос про волейбольный клуб «Белогорье» — его автором был я. За это организаторы вручили мне стилизованную матрёшку с целым семейством сов как символов мудрости внутри. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-23724496_2820", -23724496, 2820, '3hCSf036g67xdRqXRuzeO2MMqQ', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Напомним, что участвовать в интеллектуальных играх городской лиги «Что? Где? Когда?» может любой. Главное — это желание показать свои знания и широкий кругозор. Следующий сезон начнётся в марте 2017 года. Если же у вас есть вопросы, которые бы вы хотели задать знатокам, то их уже можно присылать на почту chgk.bel@yandex.ru. Лучшие вопросы окажутся за игровым столом в весенней серии игр. 10 миллионов десятирублёвок отчеканят в рамках серии «Российская Федерация». Центробанк России в 2016 году выпустит монету в честь Белгородской области. Планируется отчеканить 10 миллионов десятирублёвок. В серии «Российская Федерация» выпустят также монеты, посвящённые Иркутской и Амурской областям. Напомним, ранее в серии «Города воинской славы» Центробанк выпустил монеты в честь Белгорода и Старого Оскола. И. о. секретаря Совета безопасности администрации Белгородского района заявил, что в ситуации с забастовкой будет разбираться глава региона. Представители белгородских транспортных компаний, организовавших акцию протеста, во второй половине дня в четверг, 19 ноября, должны встретиться с руководством Белгородской области. Об этом собравшимся на выезде из Белгорода дальнобойщикам рассказал и. о. секретаря Совета безопасности администрации Белгородского района Юрий Богданов.— Мне только что отзвонился замсекретаря Совета безопасности Белгородской области Сергей Алексеевич Савотин. В данный момент Игорь и Александр — ваши представители — находятся в Совете безопасности области, пишут обращение губернатору Белгородской области. Сегодня в 16:00 — с губернатором вопрос согласован — он ждёт их и представителей заинтересованных структур администрации Белгородской области у себя. Ваши представители встречаются с губернатором по вопросу, который вас всех сюда привёл. Сегодня же за подписью губернатора Белгородской области будет направлено обращение председателю правительства России Дмитрию Медведеву по данной проблематике, — заявил Богданов.Водители интересовались у Богданова, узнают ли они ответ на обращение к премьер-министру. Богданов пояснил, что так как дальнобойщики «ставят вопрос перед руководством области», то руководство с ними встретится и их будут держать в курсе развития событий. Напомним, сегодня с утра дальнобойщики проводят вторую акцию протеста против введения платы за проезд по федеральным трассам и использования системы оплаты «Платон». Генеральный директор организации заявил, что многоэтажки возводят законно. В строительной компании «Вега» прокомментировали информацию о штрафе за строительство домов в районе аэропорта Белгорода. Об этом сообщает информагентство «Бел.Ру». Издание опубликовало выдержки из письма, присланного в редакцию генеральным директором строительной компании.— Согласно письму управления архитектуры и градостроительства Белгорода, объекты ООО «Вега» не располагаются в границах зоны подлёта и шумовой зоны. Сведения о приаэродромной территории и регламенты на использование земельных участков, расположенных в приаэродромной территории, в генеральном плане развития городского округа город Белгород до 2025 года и правилах землепользования и застройки в Белгороде не содержатся, — цитирует ИА «Бел.Ру» гендиректора «Веги».Строительная компания собирается оспорить штраф, наложенный управлением государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО.Напомним, ранее Белгородская транспортная прокуратура завела на строительную компанию административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства. В ведомстве заявили, что строительство шести многоэтажек на приаэродромной территории может негативно повлиять на безопасность полётов и жителей домов «Веги». Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. В понедельник, 20 июня, Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило о гибели ребёнка в Грайворонском районе. — Группу детей, отдыхающих в школьном лагере села Доброивановка, привезли на речку в село Замостье купаться. Находясь в воде около необорудованного пляжа, десятилетний мальчик утонул, — сообщают в следственном управлении СК по Белгородской области.По информации Главного управления МЧС по Белгородской области, ребёнка доставили в райо