​В Корочанском районе прокуратура помогает сироте получить жильё

В Корочанском районе прокурор через суд добился, чтобы 22 летней девушке-сироте предоставили муниципальное жильё. Местная жительница закончила вуз и по закону должна была получить жилую площадь от администрации района, но до сих пор её не получила.
Прокурор района обратился в Корочанский районный суд, чтобы обязать местную администрацию выдать девушке жильё. Суд удовлетворил иск, а позже администрация района безуспешно пыталась обжаловать его в Белгородском областном суде.
— Судебным решением иск прокурора был удовлетворён, на администрацию муниципального образования «Корочанский район» возложена обязанность предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилья в трёхмесячный срок со дня вступления в силу решения суда, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.