В Белгороде депутат «Единой России» попросил школьников «сделать правильные выводы» по поводу участия в митинге против коррупции

Депутат областной думы Юрий Селивёрстов встретился с учениками 22-й гимназии, 40-й, 41-й школ и 10-го лицея Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба Белгородского отделения партии «Единая Россия».
Депутат говорил с будущими выпускниками о трудоустройстве, ценностях и ситуации в стране. Одной из обсуждаемых тем стал прошедший 26 марта в Белгороде и других городах митинг против коррупции, участниками которого были также школьники и студенты младших курсов.
— Многие из вас так или иначе отслеживали события 26 марта, которые произошли в Москве и в других городах. Как оказалось, основной движущей протестной силой стали школьники и студенты младших курсов. Я обсуждал эту проблему со своими студентами, и все сходятся в одном: никто из тех, кто принимал участие, так и не понял, что это было и зачем это было. Многие восприняли это как игру, «тусовку», где можно показать себя, посмотреть на других. При этом они не поняли, что оказались заложниками, жертвами тех манипуляторов, которые искусно играют на подобных молодёжных настроениях, — обратился к школьникам Юрий Селивёрстов.
Депутат попросил учащихся «всё оценить правильно и сделать правильные выводы» об участии молодёжи в таких протестных акциях.