В Белгороде депутат «Единой России» попросил школьников «сделать правильные выводы» по поводу участия в митинге против коррупции

Шестилетний мальчик просил у прохожих конфеты, а это не нравилось его бабушке. Суд признал жительницу Губкинского района виновной в избиении внука. По версии следствия, шестилетний мальчик проживал у бабушки полгода, а она периодически избивала его за непослушание. Первыми побои заметили соседи. — У мальчика были проблемы с туалетом, он плохо знал алфавит, поэтому с трудом читал, просил конфеты у посторонних, что злило бабушку. Вместо того, чтобы объяснить внуку правила поведения в быту и воспитывать его надлежащим образом, она с сентября по ноябрь 2015 года многократно подвергала малыша истязанию путём нанесения побоев, — прокомментировали инцидент в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области. За истязания несовершеннолетнего подсудимая получила три года тюрьмы условно. Сейчас мальчик живёт с мамой в Москве. Некоторых белгородцев взволновала заклеенная информация о дате сдачи объекта. Строители, реконструирующие «Вечный огонь» на Соборной площади Белгорода, обещают закончить работы в ближайшие несколько дней. Реконструкция началась в марте, тогда же было заявлено, что она завершится к 15 апреля. Недавно на баннере, закрывающем ремонтируемый мемориал, была заклеена строка, сообщавшая о дате окончания реконструкции.— Работу мы планируем закончить в ближайшие два–три дня, единственное, что может помешать — дождь. И прежде плохие погодные условия тормозили работу, — рассказал собеседник «Фонаря».Ремонтирует «Вечный огонь» ООО «ПарнасПлюс», привлечённое в качестве субподрядчика компанией «Белгороддорстрой». Водитель врезался в ограждение возле частного дома. Во вторник, 11 августа, пресс-служба регионального управления МВД сообщила о дорожно-транспортном происшествии в Шебекинском районе, случившемся утром 10 августа. 66-летний водитель мопеда не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на ограждение частного дома. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.Супруга погибшего, которая ехала с ним, рассказала полиции, что в пути мужчина потерял сознание и врезался в ограждение. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств аварии. 22 июня, в день 75-летия начала Великой Отечественной войны, замгубернатора Сергей Боженов пригласил ветеранов и молодёжь в «Дом офицеров» Белгорода за «круглый стол». Воспоминания свидетелей тех страшных дней сменялись выступлениями молодёжных лидеров, которые говорили о выборах в Госдуму и суверенитете страны. Боженов, в свою очередь, всю встречу искал ответы на свои вопросы. За общением поколений следил специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев. Зал «Дома офицеров», в котором должен был состояться «круглый стол» Сергея Боженова с ветеранами и молодёжью, за 15 минут до начала производил странное впечатление. Во-первых, вместо «круглого стола» здесь был традиционный президиум, а перед ним — несколько столов со стульями по сторонам. Во-вторых, здесь было чрезвычайно мало места, хотя много и не надо было — ветеранов становится меньше, а молодёжи, достойной приглашения к заместителю губернатора, видимо, не прибавляется. Но больше всего бросались в глаза яркие скатерти с символикой «Единой России», ставшие большой проблемой для операторов телеканалов, заботящихся о правилах предвыборной агитации — мало того, эти клеёнки, похоже, ещё и прилипали к рукам гостей, издавая неприятный звук.Так или иначе, Сергей Боженов начал встречу и поприветствовал ветеранов и молодёжь, явно преувеличив количество последних — в зале, как минимум визуально, таковых было всего трое, включая секретаря местной «Единой России» Татьяну Коневу. Кроме неё, с ветеранами сидели волонтёр Сергей Гриценко и замдиректора гимназии № 2 Владимир Морозов.Начав с минуты молчания, замгубернатора пожелал ветеранам как можно дольше жить счастливо — ведь, по его словам, отсутствие войны и означает счастье.— Я всегда вспоминаю свою бабушку. Тогда воевало четверо сыновей и дед мой воевал, и все вернулись с фронта — израненными, но вернулись. И она говорила: «Я счастливая женщина». И всегда, когда люди начинали жаловаться, что нет денег или что-то ещё не получается, она говорила: «Да пусть, лишь бы не было войны». Всем налили чай.«Задать тон» встрече Боженов предложил председателю областного Совета ветеранов Наталье Звягинцевой. Она начала говорить об акции «Самый длинный день в году» у музея-диорамы, которая прошла в ночь с 21 на 22 июня. «Кто пришёл однажды ночью, на следующий год обязательно приходит сюда снова», — отметила Звягинцева.Она объяснила, что многим ветеранам уже трудно «отстоять» перед Диорамой, а затем и перед Вечным огнём, но вот на встречу с Боженовым пришли все. «Мы верим в вас, надеемся на то, что вы всегда поможете ветеранскому движению», — обратилась к кандидату в Госдуму председатель Союза ветеранов.Звягинцева рассказала, что её организация «провела разные совместные мероприятия» со всеми ветеранскими организациями, «даже с пограничниками», а значит «на смену ветеранам ВОВ должно прийти молодое поколение ветеранов не просто механически». — Более молодые ветераны на другом языке говорят с молодёжью. Когда мы говорим об уроках мужества и прочем, мы должны понимать, что будущее — это интернет-проекты, волонтёрское движение, новые формы взаимодействия. Работать с молодёжью надо не монологом, а диалогом.Затем модератор встречи Сергей Боженов дал слово писателю, ветерану Александру Васильевичу Дончаку. Он рассказал о том, каким он запомнил первый день войны.«Для меня, тогда ещё 15-летнего парнишки, война началась со странных звуков. Была ночь с 21 на 22 июня, я возвращался из школы, где чествовали выпускников десятого класса. Идя домой, я услышал как сверху раздавался какой-то непонятный звук: вроде самолёты, а вроде и непонятно что. Но не наши, как говорят, — мы знали как наши самолёты летают. Пришёл к отцу, говорю, вот такое дело — да это тебе показалось, ложись спать! На утро, 22 июня, наша квартира была полна гостей и было выступление Молотова, где он объявил о нападении Германии на нашу страну».— И второй запечатлевшийся момент моей жизни — это была встреча Победы. Странная была встреча для меня… Я первый в части узнал, что война закончилась — когда проходил по аэродрому, зашёл на КПП, включил радиоприёмник и услышал слова: «Поскольку военные действия в Европе закончились, сегодня будут выступать главы правительств — Сталин, Рузвельт и Трумэн. Я говорю: «Ребята, война закончилась» — «Как закончилась?» — «Ну вы только что слышали эти слова?» — «Не может быть. Беги в штаб, доложи командиру, что Сталин будет в три часа выступать!». Прибегаю в штаб, говорю. «В три часа стоит наш полк, из динамиков: „Шшшшш“. Десять минут — никто не выступает, 15 — никто. Командир вызывает меня перед всеми и говорит: „Так что же ты, дезинформатор, наделал? Взбудоражил всех людей! Трое суток ареста!“. Прихожу к караульному начальнику, посадили меня, лежу в каптёрке, и вот, 12 часов ночи… Вдруг начинается такая пальба, что представить невозможно. Мысль одна — это немцы высадили десант, обо мне никто и не вспомнит, мне тут крышка. В это время раскрывается дверь, вбегает караульный, говорит: „Сашка, выходи, война закончилась! Только что Москва подписала акт о безоговорочной капитуляции“. Ну а на следующий день меня, сами понимаете, чуть не разорвали на части — я ведь первый сообщил, что пришла наша победа!».Продолжил встречу воспоминаний главный редактор журнала «Звонница», писатель Владислав Мефодьевич Шаповалов. Он признался, что участвует уже в десятом за год мероприятии. «А когда выступал на Звоннице, даже приехал автобус с украинскими номерами. Значит, нас не забывают, значит, солидарность не только в нашем обществе!» — заметил Шаповалов и прочитал собравшимся свою последнюю новеллу.— В школьном классе идёт урок. Вдруг громыхнул артиллерийский выстрел. Учительница спокойно говорит: «Это отсюда», и продолжает урок. Громыхнуло ближе — учительница молчит, а каждый ученик откладывает себе в голове: «Это отсюда». Вдруг громкая команда в коридоре: «Всем встать! Выскочить во двор! Пасть головой на землю!». И только истерзанная кровью земля слышит частотный стук ещё невыросших неокрепших детских сердечек. А один смельчак из пятого класса поднял голову и как закричит, как бешенный: «Это же гроза!». Был месяц май, прогремел первый гром…Философский хеппи-энд участники встречи отметили громкими аплодисментами. В ответ Сергей Боженов подчеркнул, что произведение Шаповалова очень актуально, ведь «фашизм присутствует и в современном обществе». А перед тем, как дать слово следующему, заявил, что категорически не согласен с фразой «Молодёжь — наше будущее». — Молодёжь — наше настоящее, нельзя по-другому рассматривать. Они рядом, они уже сейчас много делают. На молодёжь сейчас возлагается большая миссия — это поколение становится хранителем народной памяти. Вы — те, кто, скорее всего, последними будете общаться с ветеранами, — обратился к сидящему рядом начальнику управления молодёжной политики Белгорода Владимиру Мерзликину замгубернатора. — Вот вы понимаете, какая это ответственность? Впрочем, отвечать Боженову сначала предстояло заместителю директора гимназии № 2 Белгорода, представителю Совета молодых специалистов Владимиру Морозову. Он поблагодарил ветеранов за то, что они до сих пор находят в себе силы приходить на школьные уроки и общаться с детьми. — Одно дело — читать об истории в учебниках и смотреть по телевизору в уже искажённом виде, другое — встретить живого человека, поговорить с ним.Морозов от благодарностей перешёл к повестке дня, которая сильно тревожит его и детей в школах. — Они видят, что фашизм возрождается, поэтому я вижу необходимость просветительской работы. Одно дело, когда мы говорим о воспитании, это больше об эмоциях — правильное отношение формировать, правильные чувства. Но нужно ещё и информацию давать, факты, тем более что сейчас становятся доступными многие факты, показывающие теневые причины, приведшие к войне.Владимир Морозов в гимназии №2, фото beliro.ruМорозов выразил надежду, что в новых учебниках истории будет больше объективной информации о событиях тех дней, «потому что корни того, что происходит сейчас, оттуда».— Сейчас говорят о политической социализации: когда молодёжь не только хранит память, но и может действовать, когда понадобится. Правильно оценить ситуацию, совершить ну
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В Белгороде депутат «Единой России» попросил школьников «сделать правильные выводы» по поводу участия в митинге против коррупции

По словам Юрия Селивёрстова, многие белгородские студенты восприняли участие в антикоррупционном митинге как игру, «тусовку», где можно показать себя и посмотреть на других.

Депутат областной думы Юрий Селивёрстов встретился с учениками 22-й гимназии, 40-й, 41-й школ и 10-го лицея Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба Белгородского отделения партии «Единая Россия».

Фото belgorod.er.ru

Депутат говорил с будущими выпускниками о трудоустройстве, ценностях и ситуации в стране. Одной из обсуждаемых тем стал прошедший 26 марта в Белгороде и других городах митинг против коррупции, участниками которого были также школьники и студенты младших курсов.

— Многие из вас так или иначе отслеживали события 26 марта, которые произошли в Москве и в других городах. Как оказалось, основной движущей протестной силой стали школьники и студенты младших курсов. Я обсуждал эту проблему со своими студентами, и все сходятся в одном: никто из тех, кто принимал участие, так и не понял, что это было и зачем это было. Многие восприняли это как игру, «тусовку», где можно показать себя, посмотреть на других. При этом они не поняли, что оказались заложниками, жертвами тех манипуляторов, которые искусно играют на подобных молодёжных настроениях, — обратился к школьникам Юрий Селивёрстов.

Депутат попросил учащихся «всё оценить правильно и сделать правильные выводы» об участии молодёжи в таких протестных акциях.

Андрей Маслов

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