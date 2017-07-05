​В Белгороде дизайнеры из Великобритании установят выставочные сады

В Белгороде 25 и 26 августа пройдёт форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица». За две недели до начала мероприятия, на площадке перед УСК Хоркиной дизайнеры из Белгорода, Москвы и Великобритании начнут устанавливать свои выставочные сады. После форума эти конкурсные проекты останутся в Белгороде и возможно переедут в городские парки. Помимо практической части, участники и эксперты соберутся в НИУ «БелГУ», где обсудят проблемы городской ландшафтной архитектуры и поделятся опытом друг с другом. Прямой эфир с конференции можно будет посмотреть на площадке УСК Хоркиной, где для этих целей установят экран.
— Раньше таких мероприятий у нас не было. Надеемся, что оно будет интересно как представителям сферы архитектуры и ландшафтного дизайна, так и жителям региона. Как вы знаете, для Белгородской области типично индивидуальное жильё, и, естественно, оно требует усилий по обустройству участка, — отметила Анна Гамурак, начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта.
В форуме участвует управление архитектуры Белгородского района. По замыслу их выставочный сад олицетворяет счастье: белгородские дизайнеры установят деревянный подиум из букового дерева, кусты можжевельника и лабелии, точку доступа Wi-fi и места для отдыха.
— Мы воплотим эту идею с большой долей ответственности, и нам бы хотелось, чтобы наш сад остался на территории спорткомплекса Светланы Хорникой. Также мы планируем организацию таких мест отдыха во всех городских и сельских поселениях Белгородского района, — заверил Олег Кайдалов, главный архитектор Белгородского района.
Также на конкурсе покажут инсталляции с велосипедами и 25 детских проектов, которые выполнили из натуральных садовых материалов. Помимо победителей, которых определит жюри, приз получит и лидер зрительского голосования. Голосование начнётся сразу после открытия форума. Сейчас на сайте можно познакомиться с программой и списком экспертов.
Напомним, что «Фонарь» взял интервью у англичанина Каспиана Робертсона, участника форума, который рассказал о своём отношении Белгороду и объяснил, чем отличается ландшафтный дизайн больших и малых городов.