​В Белгороде запустили горячую линию по вопросам безналичной оплаты проезда в автобусах

В Белгороде начала работать горячая линия по вопросам работы безналичной оплаты в городских автобусах. Специалисты департамента городского хозяйства объяснят, где установлены терминалы и как ими пользоваться.
Звонить можно в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону: 8(4722)23-30-88. В выходные дни специалисты отвечают на вопросы по телефону: 8(4722)34-01-22. Прежде чем звонить на горячую линию, вы можете прочитать материал «Фонаря», где мы подробно объясняем зачем в городских автобусах ввели безналичную оплату и почему проезд дешевле оплачивать банковской картой.
Также известно, что в будущем мэрия Белгорода планирует изменить маршруты практически всех городских и пригородных автобусов. Некоторые маршруты сделают кольцевыми, а также продлят. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.