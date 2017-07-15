В Белгородский зоопарк привезли кенгурёнка Беннетта

В Белгородский зоопарк из Липецка переехал кенгурёнок Белка. Посетители уже сейчас могут посмотреть на Белку во время её прогулок. Свою кличку маленькая самка получила из-за схожести в повадках с пугливыми бельчатами.
— Девятимесячную самочку приобрели специально для одинокого кенгуру Бена, которому искали пару с прошлого года. Бен сразу же проявил к ней интерес, но она ещё слишком маленькая, поэтому приняли решение пока держать их отдельно, — цитирует «Интерфакс» заместителя директора Белгородского зоопарка Андрея Шестакова.
Потомство от семьи кенгуру работники зоопарка ждут через год.
Справка «Фонаря»
Кенгуру Беннетта — сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых. Животное получило такое название в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта. Самцы могут весить от 11,5 до 14 килограммов, в то время как вес самок не превышает 10,6 килограмма. Эти животные обитают во влажных тропических лесах на севере Австралии.