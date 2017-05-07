Весна в белгородском зоопарке

Программу намерены завершить в 2017 году. Фонд ЖКХ одобрил заявку Белгородской области на получение 279,03 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилья в девяти районах области.Эти деньги необходимы для заключительного этапа переселения граждан из аварийного жилья. Программу планируют завершить в 2017 году.Всего за восемь лет существования программы на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение жителей в Белгородской области из регионального и федерального бюджетов выделили 10,83 миллиарда рублей. За эти деньги отремонтировали более 1,9 тысячи домов, улучшили условия проживания почти 255 тысячам человек и переселили в новое жильё около 12 тысяч граждан. Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф приготовил баклажан с шампиньонами и рассказал о том, каким он хотел бы видеть будущее российской политики импортозамещения. Игорь Лазарев переходит из областного правительства в городскую администрацию. Трансляцию 21-го выступления губернатора перед областной думой можно будет посмотреть онлайн. Во вторник, 22 марта, в Белгороде на шестом заседании областной думы губернатор Евгений Савченко отчитается о работе регионального правительства за 2015 год. — Отметим, что ежегодные выступления главы региона становятся своего рода посланием, подводящим итоги развития области и определяющим его перспективы, — поясняют в пресс-службе облдумы. Заседание начнётся в 11:00. Его онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте думы. Научная выставка пройдёт в бизнес-пространстве «Контакт». Белгородцев приглашают на выставку проектов и разработок молодых учёных и малых инновационных предприятий региона. Всего в ней будут участвовать около 50 специалистов и компаний, которые покажут свои достижения в производстве, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве. — Посетители смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, детальные макеты биогазовой станции и реактора, криоаппликаторы и криофены, интерактивных роботов, параметрическую матрицу корпуса для гоночного болида, изделия из искусственного сапфира и другие проекты, — рассказывают организаторы. Во время выставки пройдёт научно-практический семинар, приуроченный ко дню Международной интеллектуальной собственности. На нём расскажут о патентах: как их искать, коммерциализировать и охранять. Саму выставку организовали департамент экономического развития области и Белгородский региональный ресурсный инновационный центр. Выставка пройдёт в среду, 26 апреля, с 10:00 до 16:00 в бизнес-пространстве «Контакт» (улица Королёва 2а — прим. ред.). Семинар о патентах будет идти там же с 11:00 до 12:30. Вход свободный. Участие в фестивале платное. 23 августа в Белгороде проведут «Фестиваль праздников». Для участия приглашают танцевальные коллективы, музыкальные группы, артисты оригинального жанра.Фестиваль пройдёт на площадке отеля «Континенталь». Начало в 12:00. Для представителей сферы развлекательных услуг участие в фестивале платное. Во время фестиваля подведут итоги конкурса «Свадьба мечты в подарок». Билет на финал конкурса — 1 тысяча рублей. Праздник продлится до 22:00. Подробности «Фестиваля праздников» смотрите в официальной группе мероприятия «ВКонтакте». В преддверии восьмидесятого театрального сезона руководитель БГАДТ имени М. С. Щепкина рассказал, где ждут белгородскую труппу, на что тратят бюджетные деньги и как живётся молодым актёрам. Новый театральный сезон в Белгороде откроется 26 сентября. Зрителям белгородской драмы покажут премьеру спектакля «Пигмалион» по пьесе британского классика Бернарда Шоу. — Для нас каждый спектакль — сюрприз, — поделился Виктор Слобочук размышлениями о традициях белгородской сцены. — Всегда на начало сезонов мы приглашали режиссёров. Это хорошие режиссёры, первые режиссёры России, но они были приглашённые. В этом году у нас открытие сезона делает наш главный режиссёр Игорь Ткачёв — молодой, хорошо образованный человек, воспитанник московской режиссёрской школы. Он имеет свою манеру. Мы взяли для премьеры очень сложную пьесу — «Пигмалион» Бернарда Шоу. Он с нашей труппой ставит очень тонкий спектакль.— «Пигмалион» — сложнейший, но спектакль получается таким прозрачным, таким лёгким, таким в хорошем смысле комедийным. Мы открываем сезон таким праздничным спектаклем, — рассказала заместитель руководителя театра Людмила Кондратьева.Пьеса «Пигмалион» Бернарда Шоу — это переосмысление древнегреческого мифа о скульпторе, влюбившемся в статую, которую он сам изваял. У Шоу «Пигмалион» — это профессор Генри Хиггинс, который на спор берётся выучить бедную цветочницу Элизу Дулиттл манерам и правильной речи. И, конечно же, влюбляется в неё. Главные роли в этом спектакле играют Дарья Ковалевская и Дмитрий Гарнов.О планах на год Художественный руководитель театра отметил, что год будет богатым на события: труппе предстоит много гастролей и фестивалей. — Два дня — 26 и 27 сентября — мы открываем театральный сезон. Хотя, в принципе, уже открыли сезон — в Беларуси мы показали наш спектакль на фестивале «Белая вежа». Возили туда «Кукол», наш блистательный спектакль. Белорусы с ума посходили — до сих пор звонят и пишут нашим актёрам! Они посмотрели своими глазами, находили такие смыслы неожиданные и новые... Вероника Васильева и Игорь Ткачёв в спектакле «Касатка», фото vk.com/bgadt «Этот сезон у нас получится очень насыщенным. Только откроемся — и поедем в Новгород, там тоже фестиваль. Всё оплачивают: дорогу оплачивают, жильё оплачивают, ну чего ж не поехать? Нам нужны дипломы, нужно людей своих продвигать. По их просьбе привезём туда „Заворожённое семейство“. Вернёмся, продолжим работу у себя. Потом поедем в Москву на фестиваль современной драматургии, покажем там спектакль „Как боги“. Вернёмся, проведём здесь неделю и опять поедем в Москву на фестиваль „Звёздная маска“ в театре Российской армии. „Касатку“ повезём туда. Вернёмся. Новый год. Ёлки закружатся».О бюджете В этом году белгородский театр планирует сотрудничать с именитыми режиссёрами — Александром Кузиным, Юрием Морозовым и Семёном Спиваком. — Мы приглашали и будем приглашать режиссёров, которых уже знаем. Уже ведём разговоры и с новыми фамилиями, — рассказал Слободчук. — Гоняемся за известными режиссёрами, чтобы поставить новые спектакли. Ну, как поставить — смотря сколько денег дадут. Говорят мне, мол, ничего на постановки не получишь! Я написал открытое письмо — и Боровику (Виктор Боровик — начальник департамента финансов и бюджетной политики — прим. ред.), и Курганскому (Сергей Курганский — начальник областного управления культуры — прим. ред.). «Мы всю жизнь поднимали театр, у нас труппа блистательная. Всё сложилось, всё есть — денег нет. А что значит не поставить спектакль, не дать актёрам роль? Это всё, деградация. Начнут разбегаться, лучшие уйдут. Я всё это написал в письме». — Спросил: какой вы хотите театр? Чтобы только в Корочу ездить? Дадут денег — мы готовы, ведём разговоры и с режиссёрами, и с художниками. Хочется, чтобы был и художник хороший. Вот если приедет Климов — вы увидите в «Пигмалионе» — там такое накрутили! Шикарные костюмы! И я привёл Боровика и показал костюмы — посмотрите, куда деньги идут.О фестивале «Актёры России — Михаилу Щепкину» С особой взволнованностью Виктор Слобочук говорил о грядущем фестивале «Актёры России — Михаилу Щепкину». Во-первых, его предлагают переименовать: в фестивале участвуют не только российские театры. А во-вторых, есть суровые организационные вопросы. — Раньше в советское время идёшь по министерству, зайдёшь к замминистра, решишь какой-то вопрос. Ты приехал из провинции, и там всегда понимали: приехал человек, он делом занимается, его надо услышать, помочь. А мы две недели не можем в министерство попасть, прорваться! Надо ехать туда и договариваться, чтобы министерство направило к нам федеральный театр на фестиваль и оплатило его! — посетовал Слободчук и тут же нашёл положительные моменты в истории с фестивалем. — Спасибо Евгению Степановичу за то, что сохранили этот фестиваль. Он известен и в России, и за рубежом.«Это актёрский фестиваль, без всяких режиссёрских упражнений. Актёрские работы должны быть. Нельзя его терять. Раньше то у нас... Быстрицкая здесь, Ульянов здесь, Лановой здесь, Вертинская здесь... И хочется, чтобы этот фестиваль тоже солидным получился. Калягина притащим. Проведём фестиваль и пойдём в отпуск».О дружбе с сербами Помимо «Пигмалиона», в этом году театр выпустит спектакль по пьесе Синиши Ковачевича «Сербская драма». — Мы два раза были в Сербии на гастролях в городе Нише. Мы дружим с их театром, — пояснила Людмила Кондратьева. — Они попросили нас участвовать в совместной программе российско-сербской. Мы им отправили пьесы наших драматургов, они начали рекомендовать нам своих драматургов, и вот появился Синиша Ковачевич, очень известный их драматург, сценарист и кинорежиссёр. У него очень много пьес. Мы назовём спектакль «Сыновья моих братьев», потому что «Сербская драма» звучит немножко как жанровое определение. Очень любопытное произведение. Пьеса очень таинственная, на основе сербской истории. — Она так ложится на всю Украину! — добавил Виктор Слободчук к описанию пьесы. — Тема славянского братства, раздирания, православного духа... Всё это очень свежо и очень трогательно написано. Жизнь после жизни, — продолжила Кондратьева. — Братство славянское, человеческое, кровное, воинское... По форме — мистическая драма. По духу — жизнеутверждающая. Режиссировать будет Елена Оленина, которая поставила «Сорок первый». Она очень элегантная женщина с мужской рукой в режиссуре. Сейчас она построит всех наших мужчин в этой драме. Для автора очень неожиданно, что ставить будет женщина. Но это будет ещё интереснее.Сцена из спектакля «Куклы», фото vk.com/bgadtО молодых актёрахВ этом году театр принял в группу четырёх актёров: Валерию Ерошенко и Евгения Рощина из Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Наталью Чувашову и Илью Штейнмиллера из Белгородского государственного института искусств и культуры. Виктор Слободчук рассказал, что молодым актёрам в щепкинском театре всегда уделяют много внимания, помогают им раскрыться, учат и поддерживают. — Актёр растёт на режиссёре. У нас в театре всегда молодому актёру дают шанс. Всегда дают сыграть роль. Хороший режиссёр возится с ним, двигает, поднимает — это шанс. А дальше