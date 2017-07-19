В Белгородской области за сутки утонули два человека

В понедельник, 17 июля, выехавшие на место происшествия водолазы спасательной станции из Алексеевки, извлекли тело 56-летнего мужчины, утонувшего на водоёме Лиман в селе Малобыково Красногвардейского района. Второе тело водолазы извлекли из воды в районе села Луценково Алексеевского района. Утонувшему мужчине было 63 года. Оба мужчины утонули в местах, не оборудованных для купания. Обстоятельства и подробности обоих инцидентов пока не известны.
Напомним, что с начала купального сезона в Белгородской области уже утонуло больше пяти человек. Напомним, что вы можете проверить свои знания правил поведения на воде, пройдя наш тест.
В случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «101» или «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области — +7 (4722) 39-99-99.