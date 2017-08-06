В Белгородском районе в реке утонул мужчина

Пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области сообщила о происшествии в Белгородском районе. В воскресенье, 6 августа, из водоёма в селе Пушкарное водолазы достали труп мужчины. Погибший купался в месте, которое не было предназначено для купания.
— Уважаемые белгородцы! Будьте внимательны и осторожны при купании и рыбной ловле, соблюдайте правила поведения на водных объектах. Берегите свое здоровье и жизнь во время отдыха на воде! В случае происшествия звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «112» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, — обращаются к белгородцам пресс-служба ведомства.