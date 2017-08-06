В Белгородском районе в реке утонул мужчина

В честь 18-летия вещания в регионе в эфирной студии соберутся бывшие и нынешние ведущие. В четверг, 1 октября, «Русское Радио» отметит 18 лет вещания в Белгородской области. В честь праздника на волнах 102.2 в Белгороде и 105.5 в Старом Осколе состоится трёхчасовой марафон «День радио». С 14:00 до 17:00 диджей Диана Ветрова будет принимать гостей — людей, которые работали в белгородском эфире в прошлом и работают сейчас.Среди гостей праздничного эфира — директор ООО «Радио Холдинг» Сергей Карпенко, диджеи Александр Жуков, Олеся Веденеева, Андрей Тарасов, Оксана Любимова, Ирина Гритчина, Олеся Массальская, Гуля Бурлакова. Самые активные радиослушатели — победители «Игры без слов», «Игры по нотам» и интерактива «Золотой граммофон» — получат подарки. Вокалистка белгородской кавер-группы «Абсент» Татьяна Калашникова приготовила на завтрак яйцо Бенедикт и бутерброды с паштетом. Белгородская певица Татьяна Калашникова приняла участие в партнёрском проекте «Фонаря» и компании «Приосколье» и рассказала, как создаются и живут творческие проекты, что важно для артистов и почему лучший завтрак — это обед. — Если есть практика готовки, если часто готовишь, то любой завтрак даётся легко. Для нашего завтрака нужно приготовить яйца-пашот, — рассказала Татьяна. Рецепт завтрака от Татьяны Калашниковой Шаг 1. Разрезать пополам круглые булочки, обжарить на оливковом масле на сковороде. Шаг 2. На одну половинку сверху выложить лист салата, кусочек колбасы. Для своего блюда Татьяна выбрала «Фирменную колбасу с рубленым мясом» от «Славной марки». Шаг 3. Закипятить воду, приготовить яйца-пашот, выложить сверху на колбасу. Шаг 4. Полить соусом: смешать два желтка с растопленным сливочным маслом и специями. Накрыть второй половиной булочки. Дополнением к сытному завтраку стали бутерброды с паштетом от компании «Приосколье» и овощной салат. — Часто в твоём рационе бывает колбаса? — Ой, колбасу я очень люблю. Доходит до того, что я могу её есть просто так — и как закуску, и под пиво. Для меня это один из самых вкусных продуктов. — Ты предпочитаешь плотные или лёгкие завтраки? — Обычно на завтрак у меня только кофе, потому что я успеваю утром проснуться, выпить кофе с молоком и уже нужно мчаться по делам. Основной завтрак у меня наступает ближе к полудню, когда я активно поработала и проголодалась. В это время я люблю съесть крылья с салатом или бутерброд с сыром, например. — Расскажи, нестрашно было кардинально менять свою жизнь? Раньше ты работала в Центре молодёжных инициатив, а потом перешла в арт-индустрию... — Менять было нестрашно, потому что я всегда в своей жизни искала себя. Сменила много работ — мне всегда было интересно узнавать что-то новое, развивать себя в разных направлениях. До молодёжной политики я пробовала себя и в рекламной сфере, и в общепите. Даже официанткой работала, чтобы узнать эту жизнь изнутри. Потом был очень хороший период молодёжной политики — хорошие возможности себя проявить, завести новые контакты, сделать интересные проекты. А работа в арт-индустрии дала мне серьёзную школу по подготовке мероприятий. Я научилась делать события быстро и качественно. Иногда один звонок мог решить полконцерта. С работы в «МегаГРИННе» началась моя певческая карьера. Я пришла просто за дополнительным заработком, попеть для себя, для души, а потом меня пригласили на постоянную работу, и это стало основным доходом. — Как создалась ваша кавер-группа? — Это судьба. В один из вечеров я пела в ресторане, и после меня должна была петь группа. Ко мне подошёл гитарист и сказал, что у него помимо этой группы есть ещё один проект, более попсовый. Я люблю исполнять попсу, потому что танцевальные ритмы лёгкие и зажигательные, она побуждают людей улыбаться и отдавать свою энергию. Мне предложили стать частью этого проекта — два года была идея группы, но не было вокалистки. Я прошла мини-прослушивание, и ребята взяли меня в команду. Начали репетировать, потом два концерта подряд в «ГриннBeer»... Первую заработанную денежку мы вложили в наше промо-видео, в фотосессию, в развитие группы. — Как вас приняли другие местные группы? — Я сдружилась со многими и местными ребятами, и группами из других городов. Например, ВИА «Василёк» — замечательные ребята, очень позитивные, на них хочется равняться. Такую энергетику, как они отдают залу... У них учишься. Для меня первый концерт был очень скромный, без должной отдачи, потому что было волнение, много текстов, живая музыка... Но мы работаем. — Бывали какие-то курьёзы на концертах? — О, да. Мы выступали на Дне молодёжи в городе Шебекино, и во время концерта на сцену выбежал мужчина, пока я отвернулась попить воды. Чувствую, как мне тычут в плечо, оборачиваюсь — мужчина стоит с ручкой и просит меня расписаться у него на голой спине. Я-то думала, что я обернусь, а там цветы! А тут спина голая. Я расписалась, и мы продолжили концерт. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54360070_32", -54360070, 32, 'XjwkjqIx7PDfe8uX5f5ERg4T7w', {redesign: 1, width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — Тяжело ли жить артистам в регионах?— Мне родители дали полную свободу выбора. Хочу — ем, хочу — не ем. Хочу — иду в институт, хочу — работаю уборщицей. Хочу уйти в свободное плавание — пожалуйста. Я благодарна за всё родителям, я выросла очень сильным человеком. Как бы ни сложилась ситуация, какой бы кризис ни был — я всегда найду способ заработать деньги. Меня не пугает никакая работа. Да, конечно, хотелось бы ездить на «Порше», жить в особняке и отдыхать на Ибице, но кто сказал, что этого нельзя добиться самой? Я стремлюсь к тому, чтобы мои родители в старости ни в чём не нуждались и были всем обеспечены. Не знаю, считать ли карьеру певицы основной. Я никогда не хотела стать знаменитой. Мне бы хотелось, чтобы то, что я делаю, приносило удовольствие. Мы с группой будем развиваться, хотим выйти на Москву, хотим зарабатывать хорошие деньги, но, скорее всего, мы будем оставаться кавер-группой. Спонсор проекта Компания «Приосколье» обновила ассортимент колбас. Несколько фирменных рецептов, что можно приготовить из «Старорусской», «Классической от Приосколье», «Фирменной с рубленым мясом», «Традиционной со шпиком от Приосколье», ждут вас в нашем специальном материале. Не забывайте, что в отличие от других видов колбасных изделий, варёная колбаса более широко применяется в кулинарии, потому что превосходно сочетается с большинством популярных продуктов. Она используется при приготовлении холодных закусок, салатов, некоторых видов пиццы, а также супов и ряда отварных, тушёных и жареных блюд. Познакомиться с новинками колбас, выпускаемых под брендом «Славная марка», можно на сайте компании «Приосколье». Фото Антона Вергуна На правах рекламы Предыдущий глава Ивнянского района Виктор Старченко досрочно сложил полномочия в начале июня. В Ивнянском районе муниципальный совет избрал на пост главы Александра Гончарова, который раньше работал первым заместителем главы администрации Ивнянского района — руководителем аппарата.До прихода в районную администрацию, с 1997 по 2003 годы, Александр Гончаров был главным ветинспектором Ивнянского района и начальником Ивнянской станции по борьбе с болезнями животных.Предыдущий руководитель района Виктор Старченко в начале июня ушёл на пенсию по инвалидности. Следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка. В пятницу, 1 июля, в селе Козьмодемьяновка Шебекинского района в реке Нежеголёк утонул 10-летний мальчик. По данным ГУ МЧС по Белгородской области, ребёнок в месте с друзьями плавал в месте, не предназначенном для купания. «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный следственный комитет сообщает о назначении проверки по факту гибели ребёнка.Напомним, 20 июня в Грайворонском районе подросток умер после купания в речке. 26 июня региональное управление МЧС сообщало о гибели ребёнка в не предназначенном для купания водоёме в Яковлевском районе. Николай Смоляков в пяти матчах забил шесть мячей. Начальник ГИБДД по Белгородской области Николай Смоляков стал лучшим бомбардиром футбольного турнира памяти Льва Яшина. Главный госавтоинспектор региона играл в составе команды «Сборная МВД России от 35 лет» и в пяти матчах забил шесть мячей.Чемпионат проводился с 19 по 23 октября в Москве среди 12 команд сотрудников органов безопасности и правопорядка из столицы и регионов. Соревнования памяти легендарного футболиста Льва Яшина проводились в 15-й раз. Николай Смоляков уже второй раз подряд становится лучшим бомбардиром турнира. В церемонии награждения победителей и призёров принимала участие супруга Льва Яшина Валентина Тимофеевна. Специальное голосование открыли на сайте областного департамента ЖКХ. На сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области открылось голосование на лучшую управляющую компанию области. Каждый житель региона может поставить положительную или отрицательную оценку своей управляющей компании. Как пояснили в ведомстве, этот рейтинг необходим для улучшения работы УК с населением. На момент публикации из 50 управляющих компаний Белгорода положительные оценки пока получили только две — ООО «Жилищное управление-ЖБК-1» и АНО ЖКХ. На создание символа района потребовалось 3023 яблока. В Корочанском районе установили новый рекорд планеты. На фестивале «Яблочные осенины» из яблок выложили герб района. Для его создания потребовалось 3023 яблока. Рекорд зарегистрировал генеральный арбитр Российского комитета по регистрации рекордов планеты Вадим Горюнов. Мужчина пытался покончить с собой на лестничной площадке квартиры своей подруги. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиВ Старом Осколе 31-летний мужчина пытался покончить с собой на лестничной площадке многоэтажки. Полицию вызвала жительница дома, рассказавшая, что в её квартиру пытается вломиться её знакомый. Приехавшие на вызов сотрудники ППС Андрей Шорстов и Дмитрий Иляхин перерезали верёвку и вызвали скорую помощь.— Решительные действия сотрудников полиции спасли старооскольцу жизнь, — сообщает пресс-служба УМВД