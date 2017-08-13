В Белгороде прокуратура оштрафовала аптеку после публикации в СМИ

Прокуратура Белгородской области завела административное дело на директора аптечной сети ООО «Артфарм» и индивидуального предпринимателя. Мировой суд оштрафовал их на 5 и 4 тысячи рублей соответственно. Ранее ИА «Бел.Ру» опубликовало информацию о том, что в аптеках ООО «Артфарм», а также в одной из аптек на Харьковской горе нарушается законодательство о лицензировании медицинской деятельности. Прокуратура проверила аптеки и нашла подтверждение опубликованной в СМИ информации.
— Проверкой выявлены нарушения правил хранения в аптеках лекарственных средств, не производилась ежедневная регистрация параметров воздуха в помещении аптек и холодильниках, — сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по Белгородской области.
Кроме этого, в прокуратуре отметили, что в частной аптеке не было пандуса и кнопки вызова фармацевта, что создавало проблемы для инвалидов. Сейчас уже там установили кнопку вызова сотрудника аптеки.