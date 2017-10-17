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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгородской области задержали 13 тонн сала из Украины

Партию сала без сопроводительных документов нашли в грузовом поезде под Валуйками.

В грузовом поезде под Валуйками нашли 13 тонн сала, которое везли без сопроводительных документов из Украины. Правоохранительные органы не нашли владельцев груза и отправили его на анализ в лабораторию, — пишет издание «Белпресса.

В образцах сала не нашли следов вируса АЧС, тем не менее в ближайшее время груз утилизируют. Вместе с салом в поезде обнаружили 1,2 тонны грецких орехов, которые также утилизируют. С начала 2017 года в Белгородской области задержали 8 партий сала общим весом в 76,7 тонн. В мае таможенники обнаружили в грузовике 11 тонн сала без необходимых документов.

Трофим Нарожный

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