В Белгородской области задержали 13 тонн сала из Украины

В грузовом поезде под Валуйками нашли 13 тонн сала, которое везли без сопроводительных документов из Украины. Правоохранительные органы не нашли владельцев груза и отправили его на анализ в лабораторию, — пишет издание «Белпресса.

В образцах сала не нашли следов вируса АЧС, тем не менее в ближайшее время груз утилизируют. Вместе с салом в поезде обнаружили 1,2 тонны грецких орехов, которые также утилизируют. С начала 2017 года в Белгородской области задержали 8 партий сала общим весом в 76,7 тонн. В мае таможенники обнаружили в грузовике 11 тонн сала без необходимых документов.