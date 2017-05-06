​В Белгородской области Россельхознадзор уничтожит 11 тонн сала

В четверг, 4 мая, в Валуйском районе таможенники задержали контрабандистов на КамАЗе, которые везли сало по просёлочной дороге из Украины и пытались скрыться от преследования. Таможенники их догнали и задержали возле села Ромашовка. В кузове грузового автомобиля они нашли 11 тонн сала.
Шпик перевозили в антисанитарных условиях, у перевозчиков не было на него никаких документов, а само сало было упаковано в коробки без специальной маркировки.
По информации пресс-службы Белгородской таможни, на нарушителей завели дело об административном правонарушении за незаконное перемещение товаров через границу России. Сотрудники управление Россельхознадзора по Белгородской области провели экспертизу задержанной продукции и решили её уничтожить.
К слову
Таможенникам иногда приходится сталкиваться не только с крупной контрабандой, среди которой и контрабандное сало, мясо или сыры, но и с чем-нибудь необычным. Например, с шестикилограммовым фрагментом бивня мамонта, с дождевыми червями, со спрятанным в сотовом телефоне золотом на 1 миллион рублей или с 24-ю редкими птицами в багаже.