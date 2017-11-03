В центре Белгорода на два дня перекроют несколько улиц

В Белгороде 4 и 6 ноября ограничат движение в центре города из-за мероприятий, посвященных Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции.

С 23 часов 3 ноября и до окончания праздника 4 числа остановку и стоянку транспорта запретят по улице Попова от Победы до Супруновской и по улице Победы от Попова до Театрального проезда. Движение по этим направлениям ограничат с 9 до 13 часов 4 ноября. А с 13 до 15 часов водители не должны превышать скорость больше 20 километров в час. Объехать запрет можно по Свято-Троицкому бульвару и улице Николая Чумичова.

5 ноября с 23 часов ставить машины нельзя на Гражданском проспекте от улицы Князя Трубецкого до Попова и на Попова от проезда в районе здания правительства области до Супруновской. 6 ноября с 11:30 до завершения шествия проезд по этим улицам запретят. Объезд по Свято-Троицкому бульвару и улице Князя Трубецкого.