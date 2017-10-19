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В Белгороде ограничат движение из-за празднования Дня народного единства

Водители могут объехать перекрытые улицы по Свято-Троицкому бульвару и улице Николая Чумичова.

Городская администрация предупреждает, что в День народного единства в Белгороде ограничат движение. 3 ноября на улице Попова на участке от улицы Победы до Супруновской, а также на улице Победы от Попова до Театрального проезда с 23:00 нельзя будет припарковать автомобиль. 4 ноября, в День народного единства, с 9:00 до 13:00 на этих участках запретят движение машин, а с 13:00 до 15:00 скорость движения ограничат до 20 километров в час.

Водителям предлагают объезжать проблемные участки по Свято-Троицкому бульвару и улице Николая Чумичова.


Трофим Нарожный

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