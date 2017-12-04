В Старом Осколе кондитерскую фабрику «Славянка» оштрафовали за гибель женщины в чане с карамелью

Государственная инспекция по Белгородской области привлекла к административной ответственности «Агентство по найму персонала» после смертельного случая на кондитерской фабрике «Славянка» в октябре этого года. Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей и выдали предписание.

Издание ABIREG.RU, ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс», сообщает, что управляющей компанией агентства является ООО «УК «Славянка» — структура одноимённого производителя кондитерских изделий. «Агентство по найму персонала» зарегистрировано в Старом Осколе в 2013 году. В ноябре этого года компания разместила 29 вакансий на должность «изготовителя конфет», зарплата которого составляла от 20 тысяч рублей в месяц.

Издание пишет, что осенью прошлого года в работе «Агентства по найму персонала» уже находили нарушения. Тогда произошёл несчастный случай с оператором автоматических и полуавтоматических линий и станков. Компании также выдали предписание.

Напомним, 20 октября работница кондитерской фабрики «Славянки» упала в чан с кипящей карамелью и погибла от термического ожога. Следственное управление СК России по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Руководство предприятие отказалось от комментариев.