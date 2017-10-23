На кондитерской фабрике «Славянка» в Старом Осколе женщина погибла, упав в чан с карамелью

На кондитерской фабрике «Славянка» в Старом Осколе погибла женщина. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Официальный Старый Оскол» социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пишут, что сотрудница фабрики упала в чан с карамелью и сварилась заживо.

ИА «БелРу» сообщает, что в следственном управлении СКР по Белгородской области информацию о гибели женщины подтвердили. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Руководство кондитерской фабрики «Славянка» отказалось от комментариев.