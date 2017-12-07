На белгородском Арбате могут установить памятник актёру Владимиру Басову

На белгородском Арбате хотят установить памятник земляку, ветерану Великой Отечественной войны, актёру Владимиру Басову. Это идея второкурсника НИУ «БелГУ» Антона Селюкова, но её уже поддержали, по словам инициатора, в Российском военно-историческом обществе и в управление культуры Белгородской области.

Фото 24smi.org

В соцсети «ВКонтакте» запустили опрос, чтобы выяснить, насколько горожане поддерживают эту идею. Как поясняют авторы опроса, если в голосовании несколько тысяч человек проголосуют за установку памятника в центре Белгорода, руководство Белгородского госуниверситета отправит письмо в Военно-историческое обществу в Москву с просьбой об установке памятника. Он может появиться в Белгороде уже к 5 августа 2018 года.

Справка «Фонаря»



Владимир Басов — советский актёр, кинорежиссёр, сценарист и Народный артист СССР. Он родился в посёлке Уразово Валуйского района. Его можно было увидеть в фильмах «Операция „ Ы “ и другие приключения Шурика», «Мимино», «Щит и меч» и других.