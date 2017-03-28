КурсГоворунов. Как белгородцев учат ораторскому искусству

Команда из нашего города впервые участвовала в состязаниях среди детей, перенёсших онкологические заболевания. В воскресенье, 3 июля, в Белгород вернутся участники спортивных состязаний «Игры победителей», в которых участвуют дети, перенёсшие онкологические заболевания. Участники команды из Белгородской области впервые выступали на «Играх победителей» и завоевали золотые и серебряные медали.Золотую медаль соревнований по лёгкой атлетике и за победу в футбольном турнире получил 11-летний староосколец Владислав Ковалёв. Его ровесник из Белгорода Григорий Водопьянов получил «серебро» за второе место в футбольном турнире. 14-летний Иван Курской из Шебекина получил «бронзу» за третье место в футбольном турнире и почётную грамоту за активное участие в мастер-классах. Восьмилетний Захар Огурцов из Белгорода получил почётную грамоту за активное участие в мастер-классах. Поезд с участниками соревнований прибудет на железнодорожный вокзал Белгорода в 22:45. Благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака» приглашает всех желающих на торжественную встречу участников «Игр победителей». Напомним, перед отъездом команды на соревнования мэрия подарила ребятам спортивную форму и флаг Белгорода. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-23601381_7153", -23601381, 7153, 'SRLtgHOuBqnWgq0Bek3Aq-uf2rQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Праздник в центральном парке приурочен к Дню молодёжи. В пятницу, 24 июня, в центральном парке Белгороде на фестивале «Летний NEФормат» выступят группы Jack-Jack и Sound BOX. Организаторы праздника приурочили его к Всероссийскому дню молодёжи. В программе фестиваля также выступление чемпионов мира по современным танцам группы The First Crew, финалистов чемпионата России по современным танцевальным направлениям — танцевального клуба «Импульс», театра огня Shadows. Специальные гости фестиваля — участники мотоклуба «Ночные волки». Подробнее о программе фестиваля можно узнать на странице во «ВКонтакте». Начало в 18:00, вход свободный. Спортсмен сказал, что после отдыха планирует продолжить подготовку к более серьёзным боям. Российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал итоги боя с бразильцем Фабио Мальдонадо. «Зрителям особенно нравятся такие бои, но, наверное, да, это один из самых худших боёв. По крайней мере, это можно судить по повреждениям, которые есть на моём лице», — цитирует ТАСС «Последнего Императора». С победой российского спортсмена согласен и его соперник: «Было жарко! Это был отличный бой. Я согласен с результатами, на апелляцию подавать не буду». Сразу после завершения тяжёлого поединка Емельяненко рассказал журналистам о своих дальнейших планах. «Отдохнуть, отдохнуть с семьёй, с командой, погулять по Санкт-Петербургу, полюбоваться его красотами и готовиться дальше к более серьёзным боям!» — сказал Фёдор Емельяненко. Напомним, бой между бразильцем Фабио Мальдонадо и Фёдором Емельяненко прошёл в Санкт-Петербурге на турнире Fight Nights Global 50. Первый раунд для российского спортсмена выдался очень тяжёлым, но Фёдор выстоял и продолжил бой. По итогам турнира с минимальным преимуществом по сумме очков судьи присудили победу «Последнему Императору». Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку с самыми интересными публикациями на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail вот здесь. Василий Потрясаев проголосовал на участке в Дубовом. Председатель Белгородской облдумы Василий Потрясаев проголосовал на 253-м участке в Дубовом. — Сегодня дано право — прийти и выбрать достойную власть, которую ты считаешь нужным избрать и которая будет решать твои проблемы, проявить гражданскую активность и сделать выбор, а не просто потом с дивана критиковать, — цитирует Василия Потрясаева пресс-служба облдумы. Председатель заксобрания оценил нынешнюю избирательную компанию как «приближающуюся к цивилизизованной». — Я бы не сказал, что она коренным образом отличалась. Меньше стало грязных технологий, но вместе с тем они тоже присутствовали, но сам факт, что их стало меньше, говорит о том, что мы приближаемся к цивилизованному проведению кампании, — сказал Василий Потрясаев. К 10 утра на 253-м избирательном участке проголосовали уже около 13 процентов избирателей. Всего же здесь зарегистрированы 1 628 человек, 24 из которых будут голосовать впервые. Жительница Майского подожгла автомобиль в соседнем дворе, чтобы избежать подозрений в поджоге ещё одного автомобиля у себя во дворе. По информации пресс-службы Белгородского районного суда, двух жителей Белгородского района обвиняют в умышленном уничтожении имущества путём поджога. в мае 2016 года во дворе дома в посёлке Майский поругались две женщины — водитель автомобиля и пешеход. Водитель посигналила женщине, идущей по проезжей части, но той это не понравилось. Спустя неделю женщина-пешеход выпивала вместе со своим знакомым. Она пожаловалась мужчине, что поссорилась с одной из жительниц и показала её машину. После застолья мужчина пошёл домой, захватив с собой бутылку с бензином из дома своей подруги. Когда он проходил мимо автомобиля обидчицы, обвиняемый облил его бензином, поджёг и скрылся.Через полчаса его знакомая увидела, что машина обидчицы сгорела, а рядом с ней была её бутылка с бензином. Она поняла, что друг за неё отомстил. Чтобы избавиться от подозрений в поджоге, обвиняемая пошла в соседний двор, облила первую попавшуюся машину и подожгла. Автомобиль потушили, а женщину задержали полицейские. Стоимость ремонта автомобилей обошлась их владельцам более чем в 300 тысяч рублей. За умышленное уничтожение имущества обоим обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы. Главной новостью минувшей недели стал арест Виктора Филатова. В показательно прекрасной Белгородской области весть из Басманного суда стала событием № 1. Это не просто какой-то там арест, а событие, которое затронуло сразу несколько сфер: например, что будет с альтернативной энергетикой? А что с выборами в облдуму? А что с мотоспортом, который активно поддерживал Филатов? Поговорим обо всём. — неделя началась с неожиданного — железнодорожный переход у рынка «Салют» наконец-то начали реконструировать и для этого закрыли. Но заграждение стояло недолго — горожане, ежедневно пересекающие пути по дороге на рынок и обратно, сломали секцию забора. В «РЖД» заявили, что переход, конечно, оборудуют (минимум к следующему году), но постоянно восстанавливать заграждение денег у компании нет — а значит, судя по всему, удобный и небезопасный переход у рынка «Салют» так и будет открыт. «Биатлон» белгородской полиции, фото fonar.tv — арестован Виктор Филатов. Эта новость последним июньским громом пронеслась по ленте новостей и до сих пор не осела в пространстве — произошедшее по-настоящему уникально для Белгородской области. Генерального директора ООО «АльтЭнерго», депутата Белгородской областной думы арестовали по делу о незаконном выводе не менее 240 млн рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23 процента акций принадлежат Российской Федерации) в ОАО «КорСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем. Следствие считает Филатова одним из организаторов преступления. В Басманном суде Москвы депутата не отпустили под залог и не посадили под домашний арест, а выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом Филатов пробудет как минимум до конца августа. Депутат в знак протеста объявил о начале голодовки. За руководителя заступились сотрудники «АльтЭнерго», опубликовавшие «Обращение коллектива компании к правоохранительным органам и общественности». Кроме работы в сфере альтернативной энергетики и депутатстве в облдуме, Филатов является «крёстным отцом» белгородского мотоспорта. За председателя Попечительского совета по развитию спорта вступилась и профильная федерация, также опубликовавшая обращение с недоумением по поводу сложившейся ситуации и надеждой на лучшее. Ещё одним важным моментом в этой истории являются предстоящие выборы в белгородскую облдуму. Председатель белгородского избиркома Николай Плетнёв уже пояснил, что даже находясь под следствием, Филатов сможет выдвигаться и баллотироваться. А вот если приговор вступит в силу, то депутат может лишиться мандата или права быть избранным в будущем. Стойкие белгородцы не поддаются пропаганде ЛГБТ на День молодёжи, фото fonar.tv — читаете «БелПрессу», «ОнОнас», «Смену», ну или хотя бы «Большую переменку»? Тогда вам будет интересно увидеть, как это всё создавалось и кто над всем этим работает. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Совсем забыли себя поздравить с квадратной датой. 1 июля Издательскому дому «Мир Белогорья» исполнилось два года.Что м...Posted by Олег Шевцов on 1 Июль 2015 г. — спецслужбы области провели в Сосновке очередные учения. На этот раз на работу спасателей приехал посмотреть губернатор Евгений Савченко. Машины «дрифтовали» под патриотические песни, фото fonar.tv Что это будет?Для всех: можно и нужно сходить на массовую репетицию свадьбы в парке Победы. Все желающие 8 июля в 17:30 смогут пожениться понарошку. Кроме этого, опытные люди из индустрии поделятся секретами, а свадебные фотографы — визитками. Для журналистов: ни одно уважающее себя СМИ не должно пропустить видео пресс-конференцию «Безопасное селфи» 7 июля в белгородском УМВД. Начало в 11:00. Треть обращений белгородцев поддержала городская администрация. За 2015 год в администрацию Белгорода поступило 7477 обращений от граждан, которые задали более 8 тысяч вопросов. Больше всего горожан волновали проблемы жилищно-коммунальной сферы. Таких обращений было практически половина. На втором месте — вопросы в сфере экономики (2396 обращений). Тройку популярных обращений замыкают вопросы, связанные с социальной сферой. Их оказалось чуть более тысячи.
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вторник, 28 марта
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#КурсГоворунов. Как белгородцев учат ораторскому искусству

В Белгороде Олеся Шкреба и Артём Тимофеев организовали #Курсговорунов, на котором они учат искусству публичного выступления. Как «превратить» голос домовёнка Кузи в голос состоятельного взрослого человека, почему быть в образе важно не только актёру, но и любому человеку, выступающему публично, как не отталкивать от себя собеседника, — «Фонарю» рассказали организаторы курсов.

Леся, Артём, объясните, что такое #КурсГоворунов?

Олеся Шкреба — Наш курс — это месяц занятий ораторским искусством и актёрским мастерством. Каждую неделю проходят два практических занятия и одно отчётное, где мы постепенно выводим группу на новый уровень владения собой. Важно понимать, что публичное выступление — это не «чистое искусство», не болтология со сцены, а инструмент: как рассказать о своём проекте, как презентовать идею или компанию, как вести переговоры. Как быть собой и выглядеть в глазах аудитории не городским сумасшедшим, а приличным человеком.

Артём Тимофеев и Леся Шкреба, фото vk.com/kursgovorunov

Артём Тимофеев — «Курс говорунов» — это возможность научиться владеть собой во время диалога, находить нужные слова, структурировать речь и в конце концов доносить смысл до других людей. Сегодня люди чаще потребляют смыслы, а нужно их производить. И когда ты находишься в процессе созидания, а не потребления, тогда ты и получаешь максимум удовольствия от жизни.

Чему вы учите на занятиях?

О. Ш. — Я веду блок публичных выступлений. Сначала мы учимся работать с голосом, потому что это важно! Ненавижу плоские, гнусавые, детские, ненастоящие голоса. Их слушателю тяжело воспринимать. Голос и человек — это единое целое, поэтому нелепо выглядят люди, которые сами большие и сильные, а голос — как у домовёнка Кузи. На февральском курсе к нам пришла барышня, которой 30 лет. А голос — как у задорной девчонки из младшей школы. И мы месяц работали, чтобы вытащить из нашей курсантки взрослого человека, чтобы взрослый человек стал главнее ребёнка. И когда у нас это получилось, радовалась вся команда — сложился новый образ, гармоничный, приятный. Кроме работы с голосом, я учу структурировать выступление. Структура — это скелет. А без скелета человек распадается, превращается в набор для шашлыка. Учу, как делать выступление понятным и запоминающимся. Как общаться с публикой. Как держать себя в руках и быть командующим парадом — оратор всегда лидер. Хотя бы во время своего двухминутного выступления ты — лидер, и ты ответственен за всё, что происходит вокруг.

А. Т. — Моя дисциплина условно называется «Актёрское мастерство», хотя понятно, что до настоящей актёрки дело не доходит. Мы начинаем с простого: как понимать своё тело, как заставить руки работать, а не поглаживать пузико, как из пустого взгляда сделать живые глаза, которые будут приковывать внимание. Мы постоянно разбираемся, что же такое сцена, как себя на ней вести, где заканчивается наша жизнь в образе и начинается безобразное (во всех смыслах) существование. Учимся насыщать свою речь качественным юмором и яркими образами. Кажется, что это всё очень легко и всем известно, но стоит выйти на площадку — и появляются зажимы, которые ты сам не замечаешь. Или ты даёшь своими действиями какой-то ложный посыл публике. У нас один курсант построил своё выступление на фразе «Невозможное возможно», и где-то в середине речи он снимает пиджак, аудитория ждёт, что вот сейчас пойдёт жара — он встанет на руки или начнёт танцевать нижний брейк, но нет! Он просто снял пиджак. Все такие действия нужно заранее планировать и отслеживать. Да, даже коротенькое выступление требует режиссуры.

Кому нужен #КурсГоворунов?

А. Т. — Он нужен людям, которые, в первую очередь, боятся пробовать новое в жизни. Мы не делаем ничего сверхъестественного, не учим стоять на голове или петь арии из оперы «Тоска». Но ты совсем по-другому начинаешь смотреть на голос, с которым ты живёшь, на тело, в котором ты живёшь, и на свой образ мышления.

О. Ш. — Да, слово вытачивает личность. Что ты думаешь и что ты говоришь? Это определяет твою жизнь. Люди любят винить других в своих неудачах — семью, работодателей, «судьбу» или что ещё — и при этом редко задумывается о том, что говорят и как говорят. Стоит только чуть закинуть голову назад — и всё, удачных переговоров не получится: ты поставил себя выше собеседника. Сказал: «То есть вы говорите, что…» — и оттолкнул от себя собеседника. Мы скрупулёзно разбираемся с такими мелочами: каждый день участники получают письменное задание и прописывают свои истории, презентации, мотивационные выступления. И после месяца ежедневной практики получаешь результат. Поэтому наш курс полезен всем, кто общается с другими людьми. Особенно тем, кто говорит много и чаще полагается на импровизацию, не готовит свои выступления — тут самое мракобесие: слов много, смысла мало. Трата времени — а это один из ценнейших ресурсов человека.

Фото vk.com/kursgovorunov

И как попасть в команду?

О. Ш. Мы берём на курс 20 человек, не больше. Нужно отправить свою заявку через гугл-форму и оплатить курс (стоимость курса — 6 тысяч рублей — прим. ред). Один счастливчик выигрывает участие за репост в Instagram. После очного отбора — на этот курс отбор мы проведём 3 апреля — мы берём двух так называемых «бюджетников»: люди проходят курс за один рубль. На февральский курс нескольких участников мы взяли по бартеру. Всё подробно расписано на сайте shkreba.ru.

Участников февральского курса не смутил ваш возраст?

А. Т. — Первую неделю очень смущал — мне 25, Лесе 24. Пожалуй, только Дарья Косова (преподаватель этикета — прим. ред.) в нас не сомневалась — видела нашу работу на других тренингах и площадках. Но мы никому не стали доказывать, что мы знаем, что делаем, что у нас мощный опыт — мы просто делали то, что считали нужным. И просили курсантов просто нам поверить и временами бездумно выполнять упражнения. И уже на первом отчётном занятии курсанты почувствовали, что стали говорить лучше, чем четыре дня назад. А в последний день были такие крутые выступления, что курсантов сразу можно было отправлять на TEDex в Москву.

О. Ш. — Сомневаться надо во всём, только в разумных пределах. Так развивается критическое мышление, а без него тяжело строить хорошую речь.

На правах рекламы

Игорь Резанов

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#ораторское искусство #Белгород
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