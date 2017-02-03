«Город говорит о героях». Помните ли вы подвиги советских и российских солдат?

В Белгородской области в начале января стартовала акция «Город говорит о героях». Её инициатором стал Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. По словам организаторов, главная цель некоммерческого просветительского проекта — распространение правдивой истории и воспитание патриотизма.
С 10 по 30 января проходил первый этап проекта, результатом которого стал видеоролик о том, как комсомольцы знакомят белгородцев с героями. Они приходили в школы, лицеи, колледжи, реабилитационные центры, подходили к прохожим на улице и спрашивали о людях, совершивших подвиги, и рассказывали им о других героях. В подтверждение того, что белгородцы действительно знали о геройских поступках, они делали фотографии с листами, на которых, например, было написано: «Я знаю! Я заявляю, что Зоя Космодемьянская — герой!».
— Для многих людей стало приятной неожиданностью, что сегодня в любом месте к тебе могут подойти и рассказать о герое Великой Отечественной войны, Афганистана, Чеченской кампании, войны в Сирии, — рассказывает об акции Губкинский городской портал.
Сейчас организаторы собрали и распространили более 70 историй, сделали более 160 фотографий. Присоединиться к просветительскому проекту может каждый желающий — для этого достаточно просто сфотографироваться с листом бумаги, на котором будет написана фамилия героя и выложить фотографию на своей странице в соцсетях с хештегом #городГОВОРИТоГЕРОЯХ.
В дальнейшем организаторы хотят запустить такую же акцию в других российских регионах.
— Мы должны знать героев, мы должны передавать их истории своим наследникам. История, которую мы изучаем, должна быть правдивой, нельзя дать забыть имена героев. Тех, кто сражался за мир, тех, кто отдал свои героические жизни. Проект будет длиться до тех пор, пока четверо из пяти людей будут без колебаний называть фамилии героев Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и в Сирии, — рассказала «Фонарю» инициатор проекта Екатерина Долгова.
Редакция сделала тест о героях различных войн и предлагает читателям проверить, как хорошо они помнят историю.