«Куба — любовь моя». Что посмотреть путешественникам на Кубе?

Как добраться до Кубы?
Напрямую из регионов самолёты в Гавану, столицу Кубы, не летают, поэтому в любом случае придётся сперва добраться до Москвы. Если вы едете в одиночку, то доехать до аэропорта Шереметьево можно на аэроэкспрессе, который отправляется с Белорусского вокзала каждые полчаса за исключением перерыва с 0:30 до 5:30. Стоимость билета на аэроэкспресс — 420 рублей. Если вы едете группой, то выгоднее будет заранее заказать такси из нужного вокзала или аэропорта. В среднем это обойдётся в 1–1,5 тысячи рублей.
Из Шереметьево в аэропорт «Хосе Марти» можно долететь либо прямым рейсом авиакомпании «Аэрофлот» или Cubana de Aviacion, либо с пересадками: в случае с AirFrance — в Париже, а с KLM — в Амстердаме. Перелёт через третью страну может стоить немного дешевле, но продлится дольше, и на обратном пути могут быть трудности с вывозом кубинского рома и сигар. Цены на билет колеблются от 35 до 50 тысяч рублей туда и обратно.
Когда вы прилетите в аэропорт «Хосе Марти», перед выходом из самолёта вам дадут декларацию, в которой вы должны будете указать технику и другие предметы, которые вы провозите на Кубу. Потом эту декларацию нужно будет предъявить на выходе из транзитной зоны. Как и в других аэропортах, вы сперва окажитесь в зоне таможенного контроля. В случае с Гаванским аэропортом — это большой зал, размером с футбольное поле. Примечательно, что вместо привычных камер наблюдения вы увидите обычные камеры на штативах и ноутбуки, огороженные красной лентой, возле каждой из колонн в зале. Как правило, почти круглый год очереди к окнам паспортного контроля там достаточно большие.
Для граждан России виза для въезда на Кубу не требуется, поэтому на паспортном контроле вам просто поставят печать в загранпаспорте. Пройдя паспортный контроль и сфотографировавшись на пункте пропуска, вы получите свой багаж на багажной ленте, над которой висит табло с указанием рейса. Багаж также может лежать просто рядом на полу. После этого вы отдадите сотруднику пограничной службы заполненную декларацию и выйдете из аэропорта.
Где поселиться на Кубе?
Вы можете заранее забронировать отель в Гаване или в районе близлежащих пляжей. Это будет стоить около 50–150 долларов в сутки. Есть и более дешёвый вариант, который, как правило, выбирают многие туристы — это так называемые «касы» (в переводе с испанского — дома — прим. «Ф».). Вы можете попросить любого таксиста, чтобы он привёз вас в хорошую «касу», или взять такси до центра Гаваны (например до бульвара Прадо), пройти пару кварталов в сторону Малекона и найти себе подходящее место. Определить, что в каком-то из домов сдаются комнаты, можно по специальному знаку Arrendador divisa.
Если вы выбрали комнату в «касе», то, как правило, вас ждёт небольшое помещение со всеми удобствами (кровать, кондиционер, санузел и прочие). Хорошая «каса» в центре обойдётся вам в 20-40 «куков». В касе вы будете жить вместе с её хозяевами. Это очень удобно, потому что они всегда вам подскажут, где и что посмотреть или купить, и будут для вас хорошими собеседниками.
Что с валютой?
С собой на Кубу лучше везти евро, потому что за конвертацию доллара снимается комиссия из-за экономических и политических столкновений Кубы и США. Менять валюту на местные деньги желательно только в банках. На Кубе действуют две валюты: «куки» (CUC – кубинский конвертируемый песо — прим. «Ф».) и «песо» (CUP – кубинский песо — прим. «Ф».). Многие рекомендуют большую часть денег переводить в «куки», так как ими можно рассчитаться везде. «Кук» примерно равен одному евро или 20-25 «песо».
Как перемещаться по Кубе?
От аэропорта до «касы» или отеля удобнее всего добраться на такси. Можно заранее заказать трансфер, но в этом нет большого смысла, потому что возле аэропорта припарковано огромное количество такси. Это и советские, и старые американские автомобили, а иногда иномарки корейского или китайского производства. Поездка на «Москвиче» обойдётся вам в 30-40 «куков», а на розовом блестящем кабриолете — 60-80.
У многих таксистов можно заказать тур по Гаване и её окрестностям. Так, например, экскурсия по городу с заездом на один или несколько пляжей обойдётся в 50-100 «куков» с компании.
Если вы решите выехать куда-то из Гаваны (например, в Пинар-дель-Рио или Виньялес), то, опять же, стоит обратиться к таксистам. Вы можете спросить цену у нескольких водителей, чтобы найти самый выгодный вариант.
На каком языке общаться с кубинцами?
Один из самых сложных моментов поездки на Кубу — лингвистический. Русский здесь не понимает практически никто. С английским примерно такая же история. Если вы встретите кубинца, с которым можно полноценно объясниться на английском языке, — считайте, что вам крупно повезло. Как правило, это таксисты на новых дорогих автомобилях, официанты в хороших ресторанах и обслуживающий персонал в отелях и крупных магазинах. Со всеми остальными придётся общаться через русско-испанский разговорник, который нужно будет скачать на телефон (или купить в бумажном виде) заранее, потому что с интернетом на Кубе всё довольно плохо.
Как связаться с внешним миром?
Тарифы на роуминг на Кубе довольно высокие. В среднем одна минута разговора, скажем, с Россией обойдётся вам в 50–100 рублей. Цены на мобильный интернет запредельно высокие. Наиболее оптимальный вариант для связи с внешним миром — воспользоваться уличным интернетом. В определённых местах вы можете купить специальные карточки с логином и паролем, и с помощью них войти в интернет через wi-fi. Эти карточки продаются не совсем законно, поэтому не удивляйтесь, если продавец отведёт вас в сторону или оглянется по сторонам, прежде чем взять у вас деньги и вручить карту. Один час выхода в сеть стоит три «кука».
Где поесть на Кубе?
На кубе есть три варианта питания: дёшево и плохо в забегаловках и уличных лавках, дорого и хорошо в фешенебельных ресторанах и у хозяев за умеренную плату. Уличные лавки мы вам не советуем категорически. Автор статьи тысячу раз пожалел, что соблазнился кубинской пиццей и пастой на итальянский манер и сандвичами с размороженной ветчиной или котлетой из субпродуктов.
Что касается дорогих ресторанов, то средний турист может позволить себе пообедать в них 3–4 раза за поездку. Стоить это будет около 30-50 «куков» с человека. Основой ваших блюд будут морепродукты — лобстеры, креветки или рыба — или мясо. В этот же чек войдут десерты и бутылка импортного вина. Готовьтесь к тому, что вместе с основным блюдом вам подадут тарелку с разваренным рисом, который насыпан плотной горкой, и разваренной фасолью. Фасоль и рис — отличительная черта кубинской кухни. Смиритесь с этим.
Стоит сказать, что с подачей блюд кубинцы или не заморачиваются совсем, или пытаются заморачиваться. Зажаренный до черноты лук или болгарский перец в качестве украшения, или нарезанные тонким слоем на огромном блюде огурцы с помидорами — с этим тоже придётся смириться. Помимо неплохой еды, в хороших ресторанах вас будет ждать хороший вид на океан или на красивую оживлённую улицу и живая музыка.
Если вам повезёт, то в вашей «касе» можно будет заказать еду у хозяев. Она ничем не хуже ресторанной, а стоит в 3–4 раза дешевле. Завтраки обходились автору в пять «куков», а ужины в 7–10 «куков» в зависимости от основного продукта (лобстеры и рыба были дороже всего остального —
прим. «Ф».)
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Как добраться до моря?
В городской черте Гаваны нет пляжей, а дойти пешком до ближайших не представляется возможным, поэтому к океану придётся поехать. Такси до моря обойдётся в 5–10 «куков», а автобус — в три «кука» туда-обратно. Вы покупаете один билет, и он будет действовать весь день.
Автобусы ездят из центра до пляжа Santa Maria. Этот пляж очень длинный, на нём есть небольшие рестораны, а пиво и коктейли можно заказать прямо с лежака. За «распитие спиртных напитков в общественном месте» никто не преследует — люди часто отдыхают там с бутылками рома и пива.
Что с алкоголем и табаком?
Производство алкоголя и табака — это, вероятно, одна из немногих сфер, в которой кубинское правительство преуспевает. У них это получается делать массово и качественно. Самый дешёвый ром обойдётся вам в 120 рублей за бутылку в 0,5 литра. Хороший ром, который в России стоил бы 3–5 тысяч рублей за бутылку в 0,5 литра обойдётся в 400–600 рублей. Самый дорогой ром, который мы нашли, стоил 200 «куков». Беспошлинно провозить алкоголь с Кубы можно в объёме не более 2 литров на человека. Местное вино и пиво не отличается особым изыском, поэтому их лучше в Россию не везти. Также на Кубе во многих магазинах можно приобрести импортный алкоголь.
Куба славится сигарным производством. В среднем коробка с 25 сигарами стоит около 300–500 «куков», однако автору удалось купить две коробки сигар за 400 «куков» через таксиста, друг которого получил зарплату в сигарах. Также из Кубы можно привести различные сувениры ручной работы, пепельницы и кофры для сигар.
Сигареты на Кубе продаются самые разные, однако привычные россиянам марки на острове не производятся, а следовательно импортируются и стоят дороже. Пачка сигарет Dunhill или Lucky Strike обойдётся в 2,5–4 кука. Местные сигареты бывают очень крепкими, которые с первой затяжки заставят закашляться, и крепкими, которые знакомые автору кубинцы характеризовали как lite и for girls. Всё дело в том, что сигареты на Кубе делаются из отходов сигарного производства, а следовательно в них высокое содержание никотина и смол.
Возможен ли секс-туризм на Кубе?
Куба — одна из стран Латинской Америки, которая известна также и секс-туризмом. Девушек, готовых провести время с туристами, можно найти в ночных клубах или на улицах. Обойдётся это желающим примерно в 50-100 «куков». Целенаправленно искать их не придётся. Автору пришлось столкнуться с тем, что даже в светлое время суток на некоторых улицах его хватали за руки и пытались завлечь в бордель. Скорее всего, если вы решите провести всю ночь с девушкой, то вам придётся ещё оплатить дополнительно такси и снятую комнату.
Что посмотреть в Гаване?
Малекон — длинная набережная Флоридского пролива. Здесь есть всё: от посольства США, клубов и ресторанов до средневековой крепости «Эль-Морро».
Пасео дель Прадо — улица в центре старой Гаваны, которая идёт от Центрального парка до Малекона.
Капитолий — историческое здание в центре Гаваны, в котором раньше располагался кубинский парламент.
Кроме этого, на Кубе, в том числе в Гаване, много других интересных мест, которые можно посетить. В этом вам поможет любой электронный или бумажный путеводитель.
Как общаться с местными?
Кубинцы не агрессивны и в большинстве случаев легко идут на контакт. Конечно, многие из них попытаются продать вам какой-нибудь товар или услугу, но бояться за то, что у вас что-нибудь украдут, не стоит: кубинская полиция работает очень хорошо. Автор гулял в тёмное время суток по тёмным улицам вдали от центра и с ним ничего плохого не произошло.
Кубинский патриотизм — очень парадоксальное понятие. Все кубинцы — патриоты, и любят свою страну, но в то же время многие из них имеют дома американские флаги и плохо отзываются о коммунизме (в частности об опыте СССР).
Сколько всё это стоит?
Средняя поездка на Кубу на двоих от посадки в самолёт до прибытия домой обойдётся в 200–250 тысяч рублей за 12 дней. Конечно, если вы непривередливый турист, то сможете значительно сэкономить, но и тогда вам всё равно придётся выложить 150–200 тысяч рублей.