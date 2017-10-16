«Куба — любовь моя». Что посмотреть путешественникам на Кубе?

Как добраться до Кубы?



Напрямую из регионов самолёты в Гавану, столицу Кубы, не летают, поэтому в любом случае придётся сперва добраться до Москвы. Если вы едете в одиночку, то доехать до аэропорта Шереметьево можно на аэроэкспрессе, который отправляется с Белорусского вокзала каждые полчаса за исключением перерыва с 0:30 до 5:30. Стоимость билета на аэроэкспресс — 420 рублей. Если вы едете группой, то выгоднее будет заранее заказать такси из нужного вокзала или аэропорта. В среднем это обойдётся в 1–1,5 тысячи рублей.

Из Шереметьево в аэропорт «Хосе Марти» можно долететь либо прямым рейсом авиакомпании «Аэрофлот» или Cubana de Aviacion, либо с пересадками: в случае с AirFrance — в Париже, а с KLM — в Амстердаме. Перелёт через третью страну может стоить немного дешевле, но продлится дольше, и на обратном пути могут быть трудности с вывозом кубинского рома и сигар. Цены на билет колеблются от 35 до 50 тысяч рублей туда и обратно.

Когда вы прилетите в аэропорт «Хосе Марти», перед выходом из самолёта вам дадут декларацию, в которой вы должны будете указать технику и другие предметы, которые вы провозите на Кубу. Потом эту декларацию нужно будет предъявить на выходе из транзитной зоны. Как и в других аэропортах, вы сперва окажитесь в зоне таможенного контроля. В случае с Гаванским аэропортом — это большой зал, размером с футбольное поле. Примечательно, что вместо привычных камер наблюдения вы увидите обычные камеры на штативах и ноутбуки, огороженные красной лентой, возле каждой из колонн в зале. Как правило, почти круглый год очереди к окнам паспортного контроля там достаточно большие.

Для граждан России виза для въезда на Кубу не требуется, поэтому на паспортном контроле вам просто поставят печать в загранпаспорте. Пройдя паспортный контроль и сфотографировавшись на пункте пропуска, вы получите свой багаж на багажной ленте, над которой висит табло с указанием рейса. Багаж также может лежать просто рядом на полу. После этого вы отдадите сотруднику пограничной службы заполненную декларацию и выйдете из аэропорта.

Транзитная зона вылета аэропорта «Хосе Марти» с местом для курения

Где поселиться на Кубе?

Вы можете заранее забронировать отель в Гаване или в районе близлежащих пляжей. Это будет стоить около 50–150 долларов в сутки. Есть и более дешёвый вариант, который, как правило, выбирают многие туристы — это так называемые «касы» (в переводе с испанского — дома — прим. «Ф».). Вы можете попросить любого таксиста, чтобы он привёз вас в хорошую «касу», или взять такси до центра Гаваны (например до бульвара Прадо), пройти пару кварталов в сторону Малекона и найти себе подходящее место. Определить, что в каком-то из домов сдаются комнаты, можно по специальному знаку Arrendador divisa.

Фото tourister.ruЕсли вы выбрали комнату в «касе», то, как правило, вас ждёт небольшое помещение со всеми удобствами (кровать, кондиционер, санузел и прочие). Хорошая «каса» в центре обойдётся вам в 20-40 «куков». В касе вы будете жить вместе с её хозяевами. Это очень удобно, потому что они всегда вам подскажут, где и что посмотреть или купить, и будут для вас хорошими собеседниками.

Я подружился с Ренсо и его семьей, хозяевами одного из домов, который они в шутку называют российским посольством на Кубе

Что с валютой?

С собой на Кубу лучше везти евро, потому что за конвертацию доллара снимается комиссия из-за экономических и политических столкновений Кубы и США. Менять валюту на местные деньги желательно только в банках. На Кубе действуют две валюты: «куки» (CUC – кубинский конвертируемый песо — прим. «Ф».) и «песо» (CUP – кубинский песо — прим. «Ф».). Многие рекомендуют большую часть денег переводить в «куки», так как ими можно рассчитаться везде. «Кук» примерно равен одному евро или 20-25 «песо».

Очередь в банк в центре Гаваны. Туда запускают по несколько человек, чтобы внутри не было скопления людей

Как перемещаться по Кубе?

От аэропорта до «касы» или отеля удобнее всего добраться на такси. Можно заранее заказать трансфер, но в этом нет большого смысла, потому что возле аэропорта припарковано огромное количество такси. Это и советские, и старые американские автомобили, а иногда иномарки корейского или китайского производства. Поездка на «Москвиче» обойдётся вам в 30-40 «куков», а на розовом блестящем кабриолете — 60-80.

Импортный «Москвич-2140»

У многих таксистов можно заказать тур по Гаване и её окрестностям. Так, например, экскурсия по городу с заездом на один или несколько пляжей обойдётся в 50-100 «куков» с компании.

Если вы решите выехать куда-то из Гаваны (например, в Пинар-дель-Рио или Виньялес), то, опять же, стоит обратиться к таксистам. Вы можете спросить цену у нескольких водителей, чтобы найти самый выгодный вариант.

На каком языке общаться с кубинцами?

Один из самых сложных моментов поездки на Кубу — лингвистический. Русский здесь не понимает практически никто. С английским примерно такая же история. Если вы встретите кубинца, с которым можно полноценно объясниться на английском языке, — считайте, что вам крупно повезло. Как правило, это таксисты на новых дорогих автомобилях, официанты в хороших ресторанах и обслуживающий персонал в отелях и крупных магазинах. Со всеми остальными придётся общаться через русско-испанский разговорник, который нужно будет скачать на телефон (или купить в бумажном виде) заранее, потому что с интернетом на Кубе всё довольно плохо.

Как связаться с внешним миром?

Тарифы на роуминг на Кубе довольно высокие. В среднем одна минута разговора, скажем, с Россией обойдётся вам в 50–100 рублей. Цены на мобильный интернет запредельно высокие. Наиболее оптимальный вариант для связи с внешним миром — воспользоваться уличным интернетом. В определённых местах вы можете купить специальные карточки с логином и паролем, и с помощью них войти в интернет через wi-fi. Эти карточки продаются не совсем законно, поэтому не удивляйтесь, если продавец отведёт вас в сторону или оглянется по сторонам, прежде чем взять у вас деньги и вручить карту. Один час выхода в сеть стоит три «кука».

Где поесть на Кубе?

На кубе есть три варианта питания: дёшево и плохо в забегаловках и уличных лавках, дорого и хорошо в фешенебельных ресторанах и у хозяев за умеренную плату. Уличные лавки мы вам не советуем категорически. Автор статьи тысячу раз пожалел, что соблазнился кубинской пиццей и пастой на итальянский манер и сандвичами с размороженной ветчиной или котлетой из субпродуктов.

Что касается дорогих ресторанов, то средний турист может позволить себе пообедать в них 3–4 раза за поездку. Стоить это будет около 30-50 «куков» с человека. Основой ваших блюд будут морепродукты — лобстеры, креветки или рыба — или мясо. В этот же чек войдут десерты и бутылка импортного вина. Готовьтесь к тому, что вместе с основным блюдом вам подадут тарелку с разваренным рисом, который насыпан плотной горкой, и разваренной фасолью. Фасоль и рис — отличительная черта кубинской кухни. Смиритесь с этим.

Стоит сказать, что с подачей блюд кубинцы или не заморачиваются совсем, или пытаются заморачиваться. Зажаренный до черноты лук или болгарский перец в качестве украшения, или нарезанные тонким слоем на огромном блюде огурцы с помидорами — с этим тоже придётся смириться. Помимо неплохой еды, в хороших ресторанах вас будет ждать хороший вид на океан или на красивую оживлённую улицу и живая музыка.

Если вам повезёт, то в вашей «касе» можно будет заказать еду у хозяев. Она ничем не хуже ресторанной, а стоит в 3–4 раза дешевле. Завтраки обходились автору в пять «куков», а ужины в 7–10 «куков» в зависимости от основного продукта (лобстеры и рыба были дороже всего остального — прим. «Ф».) .



Как добраться до моря?



В городской черте Гаваны нет пляжей, а дойти пешком до ближайших не представляется возможным, поэтому к океану придётся поехать. Такси до моря обойдётся в 5–10 «куков», а автобус — в три «кука» туда-обратно. Вы покупаете один билет, и он будет действовать весь день.

Автобусы ездят из центра до пляжа Santa Maria. Этот пляж очень длинный, на нём есть небольшие рестораны, а пиво и коктейли можно заказать прямо с лежака. За «распитие спиртных напитков в общественном месте» никто не преследует — люди часто отдыхают там с бутылками рома и пива.

Что с алкоголем и табаком?

Производство алкоголя и табака — это, вероятно, одна из немногих сфер, в которой кубинское правительство преуспевает. У них это получается делать массово и качественно. Самый дешёвый ром обойдётся вам в 120 рублей за бутылку в 0,5 литра. Хороший ром, который в России стоил бы 3–5 тысяч рублей за бутылку в 0,5 литра обойдётся в 400–600 рублей. Самый дорогой ром, который мы нашли, стоил 200 «куков». Беспошлинно провозить алкоголь с Кубы можно в объёме не более 2 литров на человека. Местное вино и пиво не отличается особым изыском, поэтому их лучше в Россию не везти. Также на Кубе во многих магазинах можно приобрести импортный алкоголь.

Куба славится сигарным производством. В среднем коробка с 25 сигарами стоит около 300–500 «куков», однако автору удалось купить две коробки сигар за 400 «куков» через таксиста, друг которого получил зарплату в сигарах. Также из Кубы можно привести различные сувениры ручной работы, пепельницы и кофры для сигар.

Сигареты на Кубе продаются самые разные, однако привычные россиянам марки на острове не производятся, а следовательно импортируются и стоят дороже. Пачка сигарет Dunhill или Lucky Strike обойдётся в 2,5–4 кука. Местные сигареты бывают очень крепкими, которые с первой затяжки заставят закашляться, и крепкими, которые знакомые автору кубинцы характеризовали как lite и for girls. Всё дело в том, что сигареты на Кубе делаются из отходов сигарного производства, а следовательно в них высокое содержание никотина и смол.

Возможен ли секс-туризм на Кубе?

Куба — одна из стран Латинской Америки, которая известна также и секс-туризмом. Девушек, готовых провести время с туристами, можно найти в ночных клубах или на улицах. Обойдётся это желающим примерно в 50-100 «куков». Целенаправленно искать их не придётся. Автору пришлось столкнуться с тем, что даже в светлое время суток на некоторых улицах его хватали за руки и пытались завлечь в бордель. Скорее всего, если вы решите провести всю ночь с девушкой, то вам придётся ещё оплатить дополнительно такси и снятую комнату.

Что посмотреть в Гаване?

Малекон — длинная набережная Флоридского пролива. Здесь есть всё: от посольства США, клубов и ресторанов до средневековой крепости «Эль-Морро».

Вечерний Малекон

Вид на Гавану с Малекона

Дети ловят рыбу среди мусора на Малеконе

Пасео дель Прадо — улица в центре старой Гаваны, которая идёт от Центрального парка до Малекона.

Капитолий — историческое здание в центре Гаваны, в котором раньше располагался кубинский парламент.

Кроме этого, на Кубе, в том числе в Гаване, много других интересных мест, которые можно посетить. В этом вам поможет любой электронный или бумажный путеводитель.



Как общаться с местными?

Кубинцы не агрессивны и в большинстве случаев легко идут на контакт. Конечно, многие из них попытаются продать вам какой-нибудь товар или услугу, но бояться за то, что у вас что-нибудь украдут, не стоит: кубинская полиция работает очень хорошо. Автор гулял в тёмное время суток по тёмным улицам вдали от центра и с ним ничего плохого не произошло.

Кубинский патриотизм — очень парадоксальное понятие. Все кубинцы — патриоты, и любят свою страну, но в то же время многие из них имеют дома американские флаги и плохо отзываются о коммунизме (в частности об опыте СССР).

Сколько всё это стоит?

Средняя поездка на Кубу на двоих от посадки в самолёт до прибытия домой обойдётся в 200–250 тысяч рублей за 12 дней. Конечно, если вы непривередливый турист, то сможете значительно сэкономить, но и тогда вам всё равно придётся выложить 150–200 тысяч рублей.