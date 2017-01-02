Станет ли НОВЫМ 2017?

Ночью на Новый год служили. Пришло десять человек, я, 2 певчих и 1 пономарь — это при населении в 100 раз больше.
Звуки молитвы и церковного пения под шум фейерверка каждый год заставляют задуматься о многом. Давно прошли 90-е, в том числе и мода ходить в храм. Наш народ хочет чего-то другого: приходящие в церковь ожидают увидеть и услышать своё. Кто-то пришел попросить, другой давно не был и решил зайти. Многие думают, что им скажут: вы не плохие, не грешные, просто так получилось...Отчего так случилось?
В девяностые крестили всех желающих, люди шли, ожидая, что и государство, и Церковь изменят их жизнь лучшему. Но... увы.. Теперь это уже не надежда, но требование, которое в «кризис» звучит все отчётливее. Как сказал русский философ Николай Бердяев, нынче много крещёных, но мало просвещённых. Наш современник воспринимает веру поверхностно, не особо желая понимать Евангелие и добродетельную жизнь. Оттого многие не получают того, за чем приходят. Почему?
Потому что храм — это не лавка чудес. Никакие ритуальные действия не могут изменить человека, если нет правильного понимания Таинств и обрядов, да и христианства в целом. Христос — это «Путь, Истина и Жизнь» (Евангелие от Иоанна 14:6), а не ритуалы. Они необходимы для спасения при условии понимания и искренней веры. Но сегодня проще поверить в силу свечей и записок, гадалок и экстрасенсов, чем в реальную силу Живого Бога, который всегда среди нас.