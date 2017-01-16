В Старом Осколе более 20 детей ходят на адаптированные богослужения для инвалидов

В Петропавловском храме села Обуховка Старооскольского городского округа уже год проводят адаптированные богослужения для детей-инвалидов. Такой храм в Старом Осколе единственный.
— Адаптированное богослужение — это закрытая служба для детей-инвалидов и их родителей. Так как у большинства детей есть отклонения в восприятии мира, мы разрешаем им делать во время службы всё, что угодно: ходить по храму и трогать что они хотят. Никто не будет их одёргивать или заставлять стоять смирно. Служба занимает не больше 40 минут, чтобы дети не утомлялись, А чтобы они не пугались, хор поёт не так громко, как на обычном богослужении, и я тише веду службу, — рассказал «Фонарю» настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин.
На службу семьи отвозят на автобусе. Инициаторами таких богослужений стали сами родители. В начале служба проводилась для шести семей из Обуховки, но в последний раз в храм пришло уже 25 детей.
— Служба закрытая, чтобы не мешать другим прихожанам и чтобы прихожане не могли упрекнуть детей, что они неправильно ведут себя в храме — они могут начать тушить свечи, ходить по храму, кричать, как было последний раз. Но на других мероприятиях, которые мы организуем, здоровые дети свободно играют и общаются с детьми с отклонениями. Это очень важно для социализации и адаптации детей-инвалидов, ведь дети не делят людей на больных и здоровых и общаются с ними на равных, — сказал настоятель храма.
В храме вместе с психологами работают с родителями. Им объясняют, что даже с отклонениями в развитии ребёнок может жить полноценной жизнью. Психологическую помощь оказывают не только родителям — на каждой службе есть психолог и мама-тьютор для того, чтобы ребёнок постоянно находился под вниманием профессионалов.
— Цель храма — помочь родителям самим справиться с этой проблемой и показать детям, что они тоже могут жить в обществе. Эти люди не должны чувствовать себя изгоями, потому что не могут прийти на обычное богослужение со своими детьми, — пояснил Николай Бабкин.
2017 год храм апостолов Петра и Павла начал с проведения праздников для родителей и детей с ограниченными возможностями. После богослужения детей встретили Дед Мороз и Снегурочка из старооскольской творческой студии «Страна чудес». Они поздравили их с Рождеством. Аниматоры помогали участвовать в играх тем, кому было физически сложно. Дети вместе с родителями пели песни, водили хоровод, играли в «Карликов и великанов» и «Эх, заморожу!» и ели сладкую вату. В конце праздника рассказали стихотворения Деду Морозу и получили подарки.