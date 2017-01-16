В Старом Осколе более 20 детей ходят на адаптированные богослужения для инвалидов

Приобретая новый автомобиль, счастливый обладатель, как правило, испытывает бурю положительных эмоций, всеми фибрами души и органами чувств ощущая запах, цвет, звук... Но бывают ситуации, когда такая радость длится недолго: автомобиль преподносит неожиданные сюрпризы, выявляются недостатки, требующие ремонта, внимания, затрат, как минимум, времени, а то и нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат Михаил Мешков рассказывает, как закон может защитить владельцев неисправных автомобилей.Как быть, куда бежать, когда суровая реальность перечёркивает всю радость приобретения авто и цинично перекрывает выработку эндорфинов? Действующее законодательство о защите прав потребителей предоставляет покупателю некачественного товара четыре способа отстаивания своих прав: требовать замены товара, соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатка или отказа от исполнения договора купли-продажи с последующим возвращением товара и получением уплаченной за него суммы денег. При этом закон не видит огромной разницы между заменой, например, телефона и автомобиля — и то, и другое, прежде всего, товар, хоть и не простой, а технически сложный.Судебная практика по делам о замене автомобилей либо о расторжении договора купли-продажи в последнее десятилетие была достаточно неоднозначной, но со стойкой тенденцией склонения чаши весов в сторону потребителя: за последнее время мне трижды удалось отстоять правоту разочарованных автовладельцев в судах. Одним из основных условий, при котором возможно заменить автомобиль на новый или возвратить его дилеру, является существенность выявленных недостатков. Давайте разбираться, что же это такое, как оценить, какая поломка существенная, а какая — нет? Верховный суд, вслед за законом, выделяет четыре основных критерия, исходя из которых обнаруженный недостаток автомобиля может быть признан судом существенным (а значит, влечёт возможность замены автомобиля или возврат уплаченных за него денежных средств): несоответствие обычно предъявляемым требованиям, время, сложность, затратность. В 2005 году мы победили в судебной тяжбе и после почти четырёх(!) лет эксплуатации заменили «Зафиру» на новую. На польском заводе нарушалась технология окрашивания кузова, в результате чего лакокрасочное покрытие в нескольких местах вздулось пузырями, отойдя от кузова. Доводы автосалона о том, что они готовы перекрасить автомобиль за свой счёт, не имели успеха — это было одно из первых таких дел в Белгородской области, и это именно тот случай, когда качество окраски автомобиля существенно не соответствовало обычно предъявляемым требованиям: потребитель рассчитывал, что сможет эксплуатировать автомобиль без дополнительного окрашивания, которое неминуемо повлекло бы снижение стоимости автомобиля на вторичном рынке.Совсем недавно мы добились решения о возврате денежных средств за «китаймобиль» — конструктивной особенностью автомобиля был стук в передней подвеске. Суд, прислушавшись к мнению эксперта, посчитал, что такой стук существенно влияет на безопасность, может маскировать признаки иных неисправностей, несвоевременное диагностирование которых может повлечь более серьёзные поломки и происшествия. Также суд решил, что выявленный недостаток — существенный, поскольку при покупке потребитель не был предупреждён о таких особенностях автомобиля, а данные недостатки не соответствуют обычно предъявляемым к автомобилю требованиям. Временной фактор для оценки существенности недостатка применяется в двух случаях: когда недостаток появляется вновь и вновь после ремонта, а также когда для ремонта требуется много времени (однократно или суммарно в течение гарантийных периодов). Так, есть прецедент, когда владелец автомобиля за два года эксплуатации устал ездить в сервис и в результате заменил автомобиль на новый. Сложность и затратность ремонта — факторы схожие, в какой-то части они могут пересекаться и с временным критерием. Понятно, что бессмысленно ремонтировать автомобиль, например, после возгорания из-за неисправности системы зажигания: скорее всего, ремонт затянется и его стоимость (затраты) будут столь значительны, что проще (и дешевле) заменить на новый. Таким образом, при обнаружении в новом автомобиле недостатка не надо нервничать. Как написано на визитке одного из моих коллег: «Расслабьтесь, у вас есть адвокат». Фиксируйте недостатки, сохраняйте документы, подтверждающие обращение в сервис, настаивайте на фиксации всего происходящего в сервисной книжке — пригодится.В любом случае, замена автомобиля — дело непростое. Основания для этого нужно доказывать, и без проведения экспертизы, скорее всего, не обойтись. Может показаться странным, но в современных реалиях заменить телефон проще, чем автомобиль. Повторюсь, судебная практика поворачивается в сторону потребителя, но это не значит, что всё происходит по мановению волшебной палочки: автодилеры, как правило, сопротивляются, и у них к тому есть все основания. Основываясь на своём опыте, могу дать три рекомендации при обнаружении недостатков автомобиля в гарантийный период. Первое — заручитесь поддержкой профессионального юриста, без этого будет сложно действовать, даже опираясь на закон «О защите прав потребителей». Второе — договаривайтесь, серьёзный автодилер после аргументированной беседы скорее всего пойдёт вам навстречу. И последний «секрет» — закон позволяет «нырнуть под удар»: вместо судебных баталий с местным продавцом можно предъявить требования импортеру (сведения о нём должны быть указаны в ПТС, читайте внимательно), в этом случае не придётся доказывать существенность недостатка, а лишь его наличие.
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понедельник, 16 января

В Старом Осколе более 20 детей ходят на адаптированные богослужения для инвалидов

Настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин рассказал об особенностях богослужения для детей-инвалидов.

В Петропавловском храме села Обуховка Старооскольского городского округа уже год проводят адаптированные богослужения для детей-инвалидов. Такой храм в Старом Осколе единственный.

Фото Натальи Мартыновой

— Адаптированное богослужение — это закрытая служба для детей-инвалидов и их родителей. Так как у большинства детей есть отклонения в восприятии мира, мы разрешаем им делать во время службы всё, что угодно: ходить по храму и трогать что они хотят. Никто не будет их одёргивать или заставлять стоять смирно. Служба занимает не больше 40 минут, чтобы дети не утомлялись, А чтобы они не пугались, хор поёт не так громко, как на обычном богослужении, и я тише веду службу, — рассказал «Фонарю» настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин.

На службу семьи отвозят на автобусе. Инициаторами таких богослужений стали сами родители. В начале служба проводилась для шести семей из Обуховки, но в последний раз в храм пришло уже 25 детей.

— Служба закрытая, чтобы не мешать другим прихожанам и чтобы прихожане не могли упрекнуть детей, что они неправильно ведут себя в храме — они могут начать тушить свечи, ходить по храму, кричать, как было последний раз. Но на других мероприятиях, которые мы организуем, здоровые дети свободно играют и общаются с детьми с отклонениями. Это очень важно для социализации и адаптации детей-инвалидов, ведь дети не делят людей на больных и здоровых и общаются с ними на равных, — сказал настоятель храма.

В храме вместе с психологами работают с родителями. Им объясняют, что даже с отклонениями в развитии ребёнок может жить полноценной жизнью. Психологическую помощь оказывают не только родителям — на каждой службе есть психолог и мама-тьютор для того, чтобы ребёнок постоянно находился под вниманием профессионалов.

— Цель храма — помочь родителям самим справиться с этой проблемой и показать детям, что они тоже могут жить в обществе. Эти люди не должны чувствовать себя изгоями, потому что не могут прийти на обычное богослужение со своими детьми, — пояснил Николай Бабкин.

Фото Натальи Мартыновой

2017 год храм апостолов Петра и Павла начал с проведения праздников для родителей и детей с ограниченными возможностями. После богослужения детей встретили Дед Мороз и Снегурочка из старооскольской творческой студии «Страна чудес». Они поздравили их с Рождеством. Аниматоры помогали участвовать в играх тем, кому было физически сложно. Дети вместе с родителями пели песни, водили хоровод, играли в «Карликов и великанов» и «Эх, заморожу!» и ели сладкую вату. В конце праздника рассказали стихотворения Деду Морозу и получили подарки.

Никита Поников

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#инвалиды #Старый Оскол #православие #доступная среда
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