Воздушная мечта, или как я на монгольфьере летала

«Фонарь» завершает партнёрский проект с event-компанией «Золотая рыбка» интервью с Александром Исаенко, управляющим Белгородским отделением ПАО «Сбербанк». Он рассказал, чего именно ждал утром 1 января в детстве, для кого долго искал школьный рюкзак с Человеком-пауком и почему благотворительность лучше, чем деньги в мишуру. — В детстве я ждал Новый год потому, что утром 1 января по телевизору показывали мультики. Накануне я брал программу и ручкой помечал время, когда они будут. Я прямо помню, как утром просыпался с мыслью, что их будут показывать, причём тогда подарки под ёлкой были для меня на втором месте. И, конечно, мне было вообще не важно, какие именно это будут мультфильмы, — я смотрел все. — Неужели только ради мультиков ждали Новый год? — Нет, конечно. Это просто сразу вспоминаю. Ещё помню, что родители иногда ездили в командировки и, если они выпадали на декабрь, из Москвы привозили фрукты, которые мы хранили до 31-го числа. Но если говорить о самом главном воспоминании детства...У меня, особенно по маминой линии, много родственников, и как-то так у нас сложилось, что мы очень любили собираться вместе. Не было никаких ресторанов и кафе, поэтому все ходили к друг другу в гости. Эта суета, предвкушение праздника и ожидание того, что соберутся родные и близкие. Понятно, что взрослые сидели за столом, но приходило много детей, и мы игрались в отдельной комнате. — В Деда Мороза верили?— Безусловно. Понимаете, Дед Мороз — это не столько конкретный персонаж, это скорее ощущение волшебства и какой-то справедливости. Все дети знали, что если хорошо себя вести, то Дед Мороз оставит подарок под ёлкой. Поэтому если говорить о том, что эта вера в чудо и есть превалирование добра над злом, то я и сейчас в это верю. Мы живём в прагматичном мире, где бизнес-процессы и денежно-кредитные отношения упрощают отношения между людьми... Но если говорить о внутреннем ощущении, то я до сих пор верю в новогоднее чудо. А вот Дед Мороз домой ко мне не приходил — никто из родных не наряжался. В основном волшебника я встречал на детских ёлках, билеты на которые родителям давали на работе.— Но подарки же вы получали? — Да, больше всего запомнился настольный хоккей. Я не знал, что это такое, пока не подарили. Но когда он у меня появился... года на три моя квартира превратилась в поле сражений. После школы постоянно собирались... Он мне как-то потом на глаза попался, когда я уже в университете учился, и было видно, что он весь затёртый, по нескольку раз отремонтированный. — За своими детьми наблюдаете? У них есть ощущение праздника? — У меня двое детей. Младший сын родился в этом году, а дочери сейчас семь лет. Она уже несколько лет пишет письма Деду Морозу. Причём было даже несколько смешных моментов, когда она писала письмо, отдавала его супруге, а потом на следующий день просила вернуть. Видимо, ночью сильно думала и передумала. Мы говорили ей, что письмо уже ушло, тогда она писала ещё одно с фразой: «Дедушка, предыдущее письмо не читай». — А что заказывала? — Видите, если я говорил, что в моём детстве был дефицит праздничных атрибутов, то сейчас всё наоборот — их большой избыток. Понятно, что моя дочь привыкла, что она может получить подарок не только на праздник, да и накопленный багаж уже такой, что сложно инвентаризировать. Наверное, это моя вина, что мы праздничное ощущение от подарков на Новый год искусственно преуменьшили. Сейчас стараемся понемногу прививать нашей дочери ответственность за свои поступки, поэтому пытаемся включать элемент причинно-следственной связи в отношении подарков. Ставим перед собой цели и задачки. — Будучи взрослым, вам же дарят подарки в том числе и на Новый год, есть любимые? — Видите, когда ты уже взрослый, материальная сторона подарка отходит на второй план. Поэтому я ценю отношение человека и его внимание. А какая-то материальная сторона... Многие люди, тем более в бизнесе, не обращают на это внимания. Понятно, что у нас в банке есть традиция, когда мы по работе дарим подарки своим партнёрам, и фактически эти деньги уходят в мишуру. А несколько лет назад мне наши партнёры подарили открытку, которую сделали дети из детского дома. И смысл в том, что в открытке было поздравление, а те деньги, которые партнёр мог бы потратить мне на подарок, он потратил их на благотворительность. Мне эта идея очень понравилось. — Знаю, что вы участвовали в благотворительной акции НИУ «БелГУ» «Тёплым словом — добрым делом» (нуждающиеся дети пишут свои желания на открытках, которые потом забирают себе участники акции и исполняют просьбы детей — прим. ред.). — Да, уже три года подряд. У меня даже проблема есть, как правило, остановиться не могу. Не хочу переводить в количественную плоскость — в этом деле не надо хвалиться, — но мы с коллегами решили, что это та акция, в которой мы участвуем активно. Подарки дарим разные, потому что ожидания детей, с одной стороны, предсказуемые, но с другой — очень необычные. Мне кажется, что больше всего радости приносят велосипеды. Творческая суета начинается, когда я приношу открытки в банк, и мы с коллегами распределяем, кто за какие будет отвечать. В прошлом году в одной из открыток мальчик писал, что хочет школьный рюкзак с Человеком-пауком. Я тогда обошёл пять или шесть магазинов, достал всех продавщиц и еле нашёл его. Недавно читал интервью Олега Николаевича Полухина, который говорил о том, что эта акция нужна не тем, кому дарят подарки, а тем, кто дарит. Поймал себя на мысли, что это действительно так. — Новый год дома празднуете? — 31-го декабря мы уезжаем в Москву к родителям жены и отмечаем там. При этом 31 декабря я, как правило, работаю. — В декабре, наверное, сложно работать... — Ну, конечно, мы же живые люди. Правда, что в декабре для банков начинается то, что мы называем «высоким сезоном» — стартует пик деловой активности. Поэтому даже если бы мы хотели расслабиться, наши партнёры не дали бы нам это сделать. — У Сбербанка есть какие-то новогодние традиции? — Они у нас очень простые и сводятся к нашим корпоративным мероприятиям. Мы же организованы по территориальному принципу, поэтому главный наш офис в Черноземье находится в Воронеже. Наши лучшие сотрудники, которые отличись в текущем году, делегируются на общий корпоратив туда. А здесь мы стараемся развлекать себя сами. У нас достаточно творческий коллектив — наши белгородские сотрудники победили в фестивале КВН, который проводился в Сбербанке. У нас даже есть спортивная С бербанкиада, где мы тоже победили. В общем, здесь на общем белгородском корпоративе мы сами себе делаем костюмы, ставим сценки и выступаем. Лично я был Дедом Морозом, моряком как-то был... — Лично участвовали? — Ну да. Это обязательно. Мы не очень верим в тезис «делай, как я сказал», мы верим в «делай, как я». В позапрошлом году на Новый год у нас в банке был «Фестиваль кино», в прошлом году конкурс «Точь-в-точь». — А насчёт профессиональных планов Сбербанка на следующий год? — С одной стороны, ответить легко: наша ключевая задача продолжать быть опорным банком и Белгородской области, и страны в целом. А непросто потому, что банковская деятельность — это та отрасль, которая в ближайшие пять лет в таком виде не сохранится. Мы очень много об этом думаем. Если говорить о конкретных наших услугах, то каких-то кардинальных изменений в ближайший год не предвидится. Я бы обратил внимание на то, что мы с коллегами постоянно обсуждаем вопрос финансовой грамотности наших клиентов. По некоторым банковским продуктам мы очень архаично себя ведём. Представьте: 90 процентов доходов в стране, которые мы получаем, — это безналичные деньги: зарплаты, стипендии и так далее. А вот тратим мы безналично не более 15 процентов нашего дохода. Почему? Большая загадка. Как банк мы обязаны обслуживать наличный оборот денег, но получается замкнутый круг: люди снимают деньги в банкоматах, потом идут их тратить, потом мы эти деньги из организаций вывозим обратно в Центральный банк, а уже из него обратно в банкоматы. Мне кажется, что это кроме как к дополнительным расходам ни к чему больше не приводит. И до сих пор не понятно, почему люди так охотно тратят наличку, хотя инфраструктура вокруг полностью располагает к безналичному расчёту. — Последний вопрос, не связанный с работой. Во сколько ложитесь спать в новогоднюю ночь и какое желание загадываете? — Я консервативен, поэтому спать ложусь в 2-3 ночи. А по поводу желания: ну вы же знаете, что нельзя рассказывать свои желания. Но они всегда касаются здоровья близких и макроэкономических событий в мире. вы решительно настроены погрузиться в мир волшебства, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и ощутить приближение Нового года — стоит только пожелать! «Золотая рыбка» пришлёт вам сказочных героев, одарит подарками и вернёт вам по-детски чудесный Новый год с запахом мандаринов и снежными песнями.Партнёрский проект Свалки в Белгородском, Шебекинском, Вейделевском, Красненьком и Ровеньском районах занимают по несколько гектаров. В Белгородской области правительство хочет убрать 13 больших свалок за счёт федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции рассказал Сергей Некипелов, первый заместитель начальника департамента регионального ЖКХ. По словам чиновника, местные власти не могут убрать эти свалки, так как они слишком большие. — Мы для себя выбрали 13 крупных свалок, которые предложили министерству природных ресурсов включить в госреестр объектов накопленного вреда. Это крупные объекты, рекультивацию которых не потянет районный бюджет, нужно субсидирование. Чтобы его получить, их и предложили включить в госреестр, — цитирует «БелПресса» слова Некипелова. Речь идёт о свалках в Белгородском, Шебекинском, Вейделевском, Красненьком и Ровеньском районах, каждая из которых занимает несколько гектаров. Планируется, что из федерального бюджета на уборку свалок потратят 70-90 процентов от общих затрат. Также чиновник прокомментировал проект ОНФ, который помогает местным жителям отмечать незаконные свалки на карте, чтобы районные власти могли их убрать. Некипелов пояснил, что эти свалки не такие большие и местные муниципалитеты убирают их за свой счёт. Автомобилиста несколько раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В четверг, 7 апреля, на трассе «Белгород-Шебекино» сотрудникам ДПС пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушит