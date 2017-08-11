Воздушная мечта, или как я на монгольфьере летала

Будильник начал разрываться, не успела я и закрыть глаза. На часах 2:45. А в голове: «Сегодня сбудется моя мечта! Никаких ещё пять минут». Умываюсь, завтракаю, собираюсь, и в путь.
По пути до места сбора я решила залезть в интернет и почитать всякие интересности о полётах и аэростатах. Хорошо, что сделала это в спешке и не придала должного значения. Потом поймёте почему.
3:50
Мы на месте. Захожу в отель и жду. Все потихоньку просыпаются, собираются, глаза закрываются. И тут заходит мой хороший знакомый. Его зовут Влад. Как и я, он летит впервые. Оба волнуемся, переживаем, но с нетерпением ждём.
Меня зовут и знакомят с пилотом. «Маша, это Саша». Саша говорит мне всегда быть рядом и не теряться. Продираю глаза, запоминаю лицо и настраиваю «фокус», чтобы не терять из виду.
4:28
Мы выходим из отеля, а я следую хвостиком за своим пилотом. Кстати, на улице уже светает. Момент полёта всё ближе, волнение прибавляется.
Шутки
пилотов перед отъездом:
— А ты на чём полетишь?
— На метле блин!
Мне было смешно, честно.
Выезжаем. Сказали, что стартовать будем от Разумного. Так что ехать недалеко.
Мы
на месте. Достаём всё, собираем и
готовимся. Не мы, а Саша и его помощники.
Их зовут Женя и Юля. Они крепят, проверяют,
соединяют, а мне так хочется им помочь...
Стою, думаю об этом, и Саша говорит: «Твоя
помощь нужна». Ура, мне что-то доверили.
Я держала аэростат, пока его наполняли
воздухом. Тяжеловато, но я справилась.
Какой он огромный! Когда ты смотришь на
него летающий, всё кажется по-другому.
Первые уже взлетели. Один за одним, так
быстро и стремительно. Никогда такого
не видела. Саша командует, чтоб забиралась.
5:22
Я на борту. Мы так быстро поднимаемся вверх. Не думала, что так можно. Только стояла на земле, а теперь я в воздухе! Представляете? Не успеваю этого осознать. Смотрю вокруг, смотрю на другие аэростаты и не верю, что моя мечта сбывается. Я лечу!
Кстати, в кабинке места немного. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Будем узнавать подробности.
Я летела с ребятами из Курска. Наш пилот — Александр Шатунов. Он, между прочим, впервые участвовал в IV чемпионате ЦФО по воздухоплавательному спорту и занял там восьмое место. Для начала очень даже неплохо. Правда же?
— Очень понравилось. Было несложно, но опыта не хватило. Простые полёты — это одно. Обычно мы ищем красивые виды: то над рекой, то над лесом, а там совсем другое, некогда по сторонам смотреть, — делится он впечатлениями.
За спиной у Саши уже много полётов: утренних и вечерних. Но предпочтение он отдаёт первым.
«Красиво, свежо, воздух чистый», — говорит он.
Тут я понимаю, что не зря так желала утренний. Он действительно неповторим. Мне, правда, не с чем пока сравнить, но и не сильно-то хочется. Если в следующий раз придётся выбирать, я снова выберу утренний.
Этот полёт был прощальный. Он закрывал фестиваль «Небосвод Белогорья», после него ребята отправились домой, чтобы вернуться сюда только в следующем году.
***
Юля свой первый полёт запомнила очень хорошо. Она тоже летала под руководством Саши. Ветер во время полёта сменился и направил их в запретную зону, поэтому пришлось быстро приземляться. Они успели вовремя.
«Первый полёт, конечно, особый. Не знаешь, чего ожидать. Впечатлений, эмоций не передать», — вспоминает Юля.
Саша любит каждый полёт.
«Все полёты разные, все интересные, нет какого-то особенного. Хотя, знаешь, на соревнованиях было по-другому. Как сейчас помню: третий день соревнований, утренний полёт, я уже освоился немного, некоторые задания выиграл. Было классно. И погода была хорошая».
С собой пассажиров, кстати, Саша берёт каждый раз. И среди них были разные: те, кто спокойно переносил, и те, кто стоял вцепившись. И знаете что? Мужчины боятся чаще, чем девушки (!).
Я вот полётом наслаждалась. Мы то взбирались вверх, то опускались вниз. Летели над домами, птицами, деревьями. Даже по воде пролетели! Всё видно как на ладони, а какой невероятный рассвет. С неба на всё смотреть иначе. Да и вообще там очень чудесно находиться. Ты никуда не спешишь, предоставлен самому себе, наблюдаешь за тем, как протекает жизнь там, внизу. Нам все рады: люди машут, машины сигналят, собаки бросаются вдогонку. Мы наблюдали за птицами и утками, паутинками над лесом, следом от проплывающей лодки, утренним туманом, смотрели на себя в отражении в воде и тени от шара. Самое настоящее умиротворение.
***
Я думала, что самым страшным будет приземление. Но нет. Коротенькая инструкция, и мы плавно приземлились. Снова земля, до встречи небо!
Саша сказал: «Маш, пойдём со мной», и я пошла. Неожиданно для себя я стала графиней Тавровской. А ещё узнала об истории и традициях. Моя мечта сбылась. И, как оказалось, не только моя.
— Сегодня был самый классный полёт. У вас вообще красивые места, мне нравится у вас летать. Но то, что я исполнил свою мечту, вдвойне здорово. В прошлом году я помогал в организации, и один пилот пролетел так, как мы сегодня: между столбами, над мостом. Я ещё тогда подумал, что нужно так сделать. И вот сегодня это получилось. Мне очень понравилось, — говорит Саша.
А я для себя поняла, что в следующий раз оставлю фотоаппарат и телефон на земле. Хочу ни на что не отвлекаться. Возьмите на заметку.
После полёта мы с Владом обменялись впечатлениями.
— Добрый приём на земле и прекрасный полет в воздухе. Ребята — профессионалы, с ними было не страшно. В полёте чувствовал себя уверенно. Пейзажи завораживали. Не успевал делать фотоснимки. Приземление прошло мягко, как и просили. Еще один незабываемый момент — обряд посвящения. После него остаётся энергия и хорошее настроение на целый день!