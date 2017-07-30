В Белгородской области в пятый раз проведут фестиваль «Небосвод Белогорья»

С 31 июля по 6 августа в Белгородской области будет проходить пятый патриотический фестиваль «Небосвод Белогорья». В понедельник, 31 июля, в 17:00 на ступенях музея-диорамы состоится открытие спортивного этапа фестиваля. Тогда же организаторы фестиваля намерены запустить в воздух первый аэростат.
Спортивные состязания начнутся в 4-е утра 1 августа. Затем в течение четырёх дней команды из разных регионов Центрального Федерального округа будут соревноваться в воздухоплавании. Согласно планам организаторов, спортсмены будут летать на аэростатах дважды в день: утром и вечером. Этот этап не предусматривает присутствия зрителей, так как полёты будут проходить в отдалённых районах.
— К сожалению, сами спортивные полёты хоть и очень зрелищны, но проводятся в тех районах, где мы никому не мешаем. Все эти места далеки от города, — заявил президент Федерации воздухоплавания Белгородской области и директор фестиваля «Небосвод Белогорья» Вадим Радченко.
Сразу после окончания спортивного этапа начнётся зрительская часть фестиваля. Так 4 августа с 17:00 до 21:30 на площадке «Под дубом» в посёлке Дубовое пройдёт праздничный концерт, парад аэростатов и так называемое «ночное свечение».
5 августа, в День города, с 18:00 до 20:00 состоится парад аэростатов на площадке комплекса «Вираж» и вечерний полёт над праздничным Белгородом.
6 августа с 11:00 до 22:00 на мемориальном комплексе «Звонница» в Прохоровке состоятся показательные полёты на различных воздушных суднах, праздничный концерт и воздушный парад аэростатов с «ночным свечением».