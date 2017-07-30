В Белгородской области в пятый раз проведут фестиваль «Небосвод Белогорья»

Белгородские волейболисты проиграли матч последнего 26-го тура досрочному чемпиону сезона — казанскому «Зениту» — со счётом 0:3, оставшись на третьем месте в турнирной таблице. Во вторник, 12 апреля, в завершающем 26-м туре чемпионата России по волейболу «Белогорье» принимало волейболистов «Зенита» из Казани. Подопечные Вадима Хамутцких уступили казанцам со счётом 0:3 (23:25, 13:25, 24:26) и заняли третье место в национальном первенстве сезона 2015–2016.Удивив и болельщиков, и «Зенит» упорной борьбой в первой партии (8:6, 12:12, 15:16, 20:22 и 23:24), белгородцы провально провели вторую. Ведя в счёте 4:1 во втором сете, «Белогорье» «пропустило» казанцев вперёд 5:12. Не помогли ни замены, ни взятые старшим тренером «львов» тайм-ауты. Как результат — 13:25 в конце партии.— Хотели больше. Настроились на победу с Белгородом, своя игра не получилась, но получилось выиграть, — отметил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно.Тем временем в Москве «Динамо» вело в матче с новокуйбышевской «Новой», лишив «Белогорье» даже теоретических шансов на второе место в чемпионате.«Итоги сезона только одни — бронзовые медали взяли. Была возможность замахнуться на большее. [...] Хотели сыграть пять партий напоследок, но, я думаю, что игра всё равно получилась», — рассказал после игры журналистам старший тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких.ВК «Белогорье» завершил выступление в Суперлиге с 55 очками: на счету белгородцев 19 побед и семь поражений. Казанский «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, в итоге набрал рекордные для регулярного чемпионата 74 очка. Второе место заняло столичное «Динамо» (59 очков), в финальном матче обыграв «Нову» из Новокуйбышевска на домашней площадке в трёх партиях.Замыкают пятёрку лидеров сургутская «Газпром-Югра» (51 очко и четвёртое место) и новоуренгойский «Факел» (49 очков, пятое место). Победитель пока не пришёл за своим выигрышем. Житель Белгорода выиграл в лотерею «Гослото» 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщает bel.ru со ссылкой на торговый дом «Столото».— Мужчина сделал ставку стоимостью 1,8 тысячи рублей сразу на пять тиражей в лотерее «Гослото „5 из 36“». Представители торгового дома «Столото» подчёркивают, что в этой истории победы число 13 фигурирует трижды: в дате тиража, в сумме приза и в счастливой комбинации 28, 18, 27, 13, 25, — сообщает информагентство.Победитель пока не выходил на связь, и в компании ждут, когда он придёт за своим выигрышем. Евгений Гаенко отчитался перед депутатами о работе ведомства за полгода работы и ответил на вопросы об исчезающих людях и нелегальных маршрутках. В среду, 22 июля, начальник городского УМВД Евгений Гаенко отчитался о работе своего ведомства за первые шесть месяцев работы. За это время полиция расследовала более 1,2 тысяч уголовных дел. При этом тенденция совершения преступлений иностранными гражданами или людьми без гражданства, проявившаяся в 2014 году, сохраняется — зафиксировано 66 таких преступлений.Дети до 18 лет совершили 56 преступлений. Это почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Закон в основном нарушают либо школьники, либо те, кто и не работает, и не учится. Остальные — учащиеся техникумов и лицеев.Гаенко призвал граждан участвовать в поддержании правопорядка. Практика, когда люди, своевременно замечают нарушения и пресекают их, оповещая соответствующие органы, достаточно распространена. Так, например, за полгода представители общественности сообщили о 70-ти нетрезвых водителях. Благодаря этой же методике нашли три угнанных автомобиля и трёх скрывшихся виновников аварии.Самыми криминальными назвали улицы Есенина, Конева, Будённого, а также Королёва, Костюкова и Губкина. — Это объясняется большим количеством живущих там людей, — пояснил начальник УМВД.За полгода в области провели более 200 массовых мероприятий, охраной которых занимались около 2 тысячи сотрудников. Серьёзных нарушений правопорядка не зафиксировали.Начальник УМВД ответил на вопрос Анастасии Байбиковой от фракции КПРФ о без вести пропавших людях, вызвавший смех у её коллег-депутатов.— Буквально на днях мы провели эксперимент. Обратились к родственникам пропавших людей и предложили выступить им в эфире телевидения, чтобы они рассказали, кто и при каких обстоятельствах пропал. Но мы не смогли найти желающих родственников. Очень часто причина исчезновения кроется в каких-то банальных бытовых ссорах. Криминальная статистика пропавших, конечно, есть, но я не вижу глобальной проблемы. Пока я в должности, не было ни одного человека, которого мы бы не нашли. Депутат от «Единой России» Юрий Астахов задал вопрос о нелегальных пассажирских перевозчиках.— Эти перевозчики создают нам гонки, не останавливаются на остановках, плюс музыка и внешний вид водителей! Это создаёт негативное впечатление у жителей и гостей Белгорода. Давайте мы будем писать письма вашему министру, если вы не справляетесь.«Если будет необходимо, я обращусь за поддержкой к своим руководителям. Но на сегодняшний день действия, направленные на урегулирование этого вопроса, совершаются в полном объёме и в рамках наших полномочий. Выходить за них мы не станем», — пояснил Гаенко. В аварии пострадал водитель иномарки, притормозивший перед «зеброй». В среду, 6 января, в Яковлевском районе на 643-м километре автодороги М2 «Крым» столкнулись легковушка и грузовик. По данным ГИБДД, водитель на МАЗе нарушил правила дорожного движения и врезался в легковушку «Сан Йонг». Столкновение произошло в тот момент, когда водитель иномарки снизил скорость перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. 23-летнего водителя иномарки с травмами госпитализировали в больницу в Строителе, а после оказания медицинской помощи отпустили долечиваться дома. Завтра 9 Мая. Ключевыми точками празднования 70-летия Победы снова станут городские площади, мемориальные комплексы «Прохоровское поле» и «Курская дуга». Здесь пройдут военные парады, праздничные концерты, возложения цветов. Пока вы выбираете, куда отправиться, редакция «Фонаря» подготовила подборку фотографий, как белгородцы отмечали День Победы в 2012–2014 годах.2012 год год год Руководитель УФАС по Белгородской области Сергей Петров рассказал о поддельных страховых полисах, многомиллионном штрафе для компании «Экотранс» и чиновниках, нарушающих закон «О защите конкуренции». О сокращении штата— Белгородское УФАС, как и другие федеральные органы, попало под сокращение. С 15 марта этого года мы были вынуждены сократить семь сотрудников — было 32 человека, а стало 25. Сократили «живых» работников, прекрасных специалистов, которые долго проработали. Это касается большинства органов ФАС. В Курске, например, сократили на одну единицу, а у нас на семь. О жалобах на страховые компании — В 2015 году мы продолжили контролировать закон «О защите конкуренции». В 2015 году рассмотрели 209 заявлений по этому закону. Это меньше, чем в 2014 году — тогда было 248. Это снижение произошло за счёт того, что резко уменьшилось количество жалоб на страховые компании по навязыванию дополнительных услуг при оформлении полисов ОСАГО. Наконец, мы констатируем, что в 2016 году у нас вообще нет ни одной такой жалобы. Но вы знаете, что антимонопольщики боролись (с навязыванием дополнительных услуг страховщиками — прим. ред.) в том числе и в Белгородской области, неоднократно признавали нарушителем и штрафовали «Россгосстрах». Общая сумма штрафов составила порядка 2,5 миллиона рублей. Они (страховые компании — прим. ред.) пытались спорить, все суды проиграли, штрафы заплатили. Мы штрафовали и само юридическое лицо, и директора филиала, причём, они по штрафам судились не у нас, а в Арбитражном суде Московской области. Все штрафы заплачены. Я вообще говорю, что являюсь убеждённым сторонником отмены ОСАГО. Его надо отменить, потому что не надо заставлять людей платить. Навязывание этих услуг при автостраховании началось в конце 2013 года. До этого все страховые компании, кроме «СОГАЗа», никому не навязывали. Но мы, как антимонопольный орган, можем приструнить только монополистов. Наши коллеги из Роспотребнадзора тоже штрафовали страховщиков, и что начало происходить: во-первых, навязывают дополнительные услуги, во-вторых, если человек попадает в страховой случай, ему стараются не уплачивать или неправильно всё рассчитывают, что создаёт для него дополнительную головную боль. — Потом начали массово выпускать поддельные полисы и продавать их по тысяче рублей. Он мне нужен, этот полис? Для того, чтобы застраховать себя и жену, мне нужно заплатить 12 тысяч, поэтому мне легче купить за тысячу рублей поддельный полис. При этом, если я его показываю полицейскому, он не может определить, поддельный он или нет. И меня никто не может обвинить, что я использую заведомо поддельный полис, потому что ко мне пришёл непонятно какой агент и продал его.Так вот, по некоторым оценкам, таких поддельных полисов сейчас около трети от общего количества. В результате страховщики от этого ничего не имеют, они потеряли этих клиентов. Люди просто из-за того, что введён этот закон (об обязательном страховании автогражданской ответственности — прим. ред.), тратят эту тысячу для того, чтобы просто показать гаишникам. Если будет авария, никто никакие убытки им не оплатит, и страховщик им платить не будет. А кто погрел руки? Те, кто продавал поддельные полисы. Просто не надо заставлять людей. Вот сейчас введут обязательно страхование на недвижимость... Я считаю, что этого ничего не нужно. О кафе «Оранжевый остров»— Сейчас в блогосфере гуляет: (якобы незаконно — прим. ред.) строят киоски «Оранжевого острова». Сегодня мы отказали в заявлении, не нашли нарушения в антимонопольном законодательстве, формально всё законно сделано, при этом нам прислала также прокуратура Белгорода дополнительные материалы, что есть якобы согласованные с мэрией действия.Вот сейчас я с дочкой гуляю, а нигде не могу купить мороженого, нигде не могу попить воды, которую пили раньше. Одни банки. Вечером Гражданский проспект похож на чёрную, мёртвую зону с тёмными окнами.— Я выступаю вообще за то, чтобы было как можно больше этих ларьков и киосков с мороженым и водой. Давайте мы больше сделаем таких предприятий питания в шаговой доступности. Пусть их будет по Ленина не 11, а 100!Вот у кинотеатра «Победа» выхожу и недоумеваю: да, поставили, но не доделали, он стоит брошенный. Тем более, я прек