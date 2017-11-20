Когда прощаешь всё. Памяти Михаила Задорнова

Недавно стало известно, что после тяжёлой продолжительной болезни скончался писатель-сатирик, один из первых стендап-комиков в России Михаил Задорнов. Для многих россиян это стало печальным поводом задуматься о том, какой вклад этот человек внёс в русскую культуру, историю русского юмора и телевидения.

Скриншот выступления Михаила Задорнова

Конечно, в первую очередь вспоминаются последние 5–7 лет его карьеры, во время которых он активно пропагандировал ура-патриотические идеи. Из этого разряда и самый популярный мем, связанный с именем Задорнова, — серия шуток и историй про «тупых американцев». В них он остро и порой гиперболизированно иронизировал и смеялся как над отдельными представителями, так и над американской нацией в целом. Одна такая юмореска, прозвучавшая со сцены на одном из концертов, к слову, связана с Белгородом. В ней Задорнов сравнивает две аналогичные ситуации, якобы произошедшие в супермаркетах Нью-Йорка и Белгорода.

— В супермаркете в Нью-Йорке отключилось электричество. Паника была, крики: «Террористы!». В Белгороде три месяца назад отключилось в супермаркете электричество. Никаких криков: «Террористы!». Десять секунд полнейшей тишины. И чавканье. Вот она выживаемость. Причём с ударами по рукам: «Убери, я это уже ем, убери ручонки». Когда включился свет, это уже был не супермаркет — минимаркет, — рассказывал Михаил Задорнов на концерте «Русский для коекакеров».



В своих последних выступлениях сатирик не избегал шуток про русско-украинский конфликт, очевидно высмеивая украинскую сторону: «Узнав, что к границам России подходит военная техника Украины, со стороны России начали подтягиваться приёмщики металлолома».

Задорнов внёс свою лепту и в распространение лженауки в России, даже получив за свои историко-лингвистические изыскания статус «члена-корреспондента Врунической академии лженаук (ВРАЛ)». Так, например, он заявлял, что слова русского языка «литература», «культура», «грамота», «сатира» и другие произошли от имени бога солнца «Ра». В 2012 и 2015 сатирик выпустил фильмы «Рюрик. Потерянная быль» и «Вещий Олег. Обретённая быль», которые российские учёные признали антинаучными.

Конечно, у прогрессивной общественности достаточно оснований негативно оценивать фигуру Задорнова. Многие так и делали у себя в соцсетях. Так, например, блогер Юрий Хованский в своём твиттере обвинил покойного Задорнова в том, что он отрёкся от юмора и в последние годы занимался тем, что пропагандировал ненависть.

Но ведь есть и другая сторона вопроса. Здесь, наверное, надо вспомнить более раннего Задорнова, такого, каким он был с нами в конце девяностых — начале нулевых. Если отбросить всю политику (а при желании это можно сделать), то Задорнов в сердцах многих из нас окажется «весёлым дядей Мишей», концерты которого мы ждали с нетерпением по телевизору или, немного позднее, смотрели в интернете. И тогда мы смеялись от души не над пошлостью, не над чёрным сарказмом и злой иронией, а над глубокими, самобытными, моральными шутками. Для многих русскоязычных зрителей Михаил Задорнов стал флагманом детства и юности, и только за это ему, наверное, можно простить всё.