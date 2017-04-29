В Белгородской области умер поэт Игорь Чернухин

На 88-м году жизни умер известный белгородский поэт Игорь Чернухин. Об этом сообщает сайт «Голоса Белогорья».
Игорь Чернухин опубликовал более 20 поэтических сборников, а в 2012 году — свою единственную прозаическую книгу «Между прошлым и будущим» (ещё одно название этой книги — «История одной жизни» — прим. ред.).
— Когда в ранних сумерках позднего бабьего лета позвонит где-то колокол, созывая прихожан к вечерней молитве, а в небе сорвётся и стремительно полетит вниз, обжигая тёмные небеса, заревая звезда, на земле кто-то скажет: «Умер человек...». Стара как мир истина, что всё на этом белом свете когда-то кончается, сгорает, как падучая звезда. Всё поздно или рано проходит. Вот и моя проходит жизнь, а точнее, кончается, — писал поэт в автобиографическом двухтомнике «История одной жизни».
Редакция «Фонаря» соболезнует родным и близким классика белгородской литературы.
Справка «Фонаря»
Игорь Чернухин родился в 1930 году в посёлке Томаровка Яковлевского района. В 1950 году будущего известного поэта осудили по политическим мотивам на пять лет и отправили в спецлагеря Казахстана. В 1956 году его освободили и реабилитировали.
В 1967 году Игорь Чернухин стал одним из первых белгородцев, закончивших Литературный институт имени Горького. В 34 года после рекомендации поэтов Ярослава Смелякова и Вероники Тушновой он стал членом Союза писателей СССР. Игорь Чернухин был одним из создателей Белгородского отделения союза писателей, основателем молодёжной студии «Современник».
Стихотворения Игоря Чернухина публиковались в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Юность», «Молодая гвардия» и других. Игоря Андреевича награждали медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени, он был лауреатом II Всероссийской литературно-патриотической премии «Прохоровское поле» и других литературных конкурсов, его имя вписано в энциклопедию «Лучшие люди России».