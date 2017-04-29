В Белгородской области умер поэт Игорь Чернухин

На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская». Мужчину госпитализировали во вторую городскую больницу. В Белгороде арестованный начальник Прохоровского ОМВД попытался покончить с собой в следственном изоляторе. Информация об этом появилась в нескольких областных СМИ со ссылкой на адвоката обвиняемого. Также защитник пояснил, что не смог поговорить со своим подзащитным. Сейчас отстранённого от выполнения должностных обязанностей полицейского отправили обратно в СИЗО. — Его жена разговаривала с лечащим врачом. Насколько мне известно, со слов жены, у него была клиническая смерть. Нас к подзащитному не пустили. Сослались на то, что мы обязаны с начальником оперативной части пройти к нему в палату. Палата была оборудована видео- и аудиозаписью, что исключало конфиденциальное общение, как это предусмотрено по закону. У нас даже встречи не было. В итоге завтра апелляция, а мы в нормальном ключе даже пообщаться не можем, — сообщил «БелПрессе» адвокат обвиняемого. Напомним, главу Прохоровского ОМВД и его подчинённого обвиняют в избиении задержанного. По версии следствия, в ноябре 2016 года полицейские напали на мужчину в служебном кабинете. Потерпевшему нанесли около 50 ударов по разным частям тела, а затем надели наручники и насильно влили в рот алкоголь. Уголовное дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет. Позже суд удовлетворили ходатайство об аресте полицейских на время следствия. Начальника Прохоровского ОМВД арестовали на два месяца, а второго сотрудника полиции посадили под домашний арест тоже на два месяца. Такое решение было обусловлено тем фактом, что оперуполномоченный признал свою вину по предъявленному обвинению и начал сотрудничать со следствием. За восстановление объекта культурного наследия региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия вручило руководству предприятия благодарность. Пивоваренная компания «Старая крепость» открыла фирменный кафе-бар в центре Корочи. Заведение расположилось в цокольном этаже бывшего купеческого дома XIX века. Здание считается объектом культурного наследия: в сентябре 1918 года в нём формировался 6-й Корочанский повстанческий полк. После Октябрьской революции здесь располагались различные офисные помещения, в последнее десятилетие — администрация пивоваренной компании «Старая крепость» (ранее ООО «Белогорье и К» — прим. ред.), а подвал до недавнего времени пустовал. Дело в том, что объект хоть и имел статус культурного наследия, но подвальное помещение не использовалось и не реконструировалось. — Сюда нельзя было зайти просто. Всё было заброшено, паутина была. Я был в шоке, когда это увидел. Но я почувствовал, что из этого можно сделать что-то интересное, — вспоминает Сергей Сиротенко, генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье». Он объясняет, что во многом из-за особого статуса здания (объекта культурного наследия — прим. ред.) с подвалом долго ничего не делали, так как для работы нужно было получить много разрешений. Помимо этого, сам объект после всех работ должен сохранить своё культурное значение, поэтому во время ремонта строители особое внимание уделяли сохранению исторического облика подвального помещения: даже старая кладка и особые, «именные» кирпичи сохранены в интерьере кафе. За это управление государственной охраны объектов культурного наследия региона вручило Сергею Сиротенко благодарность. — Мы с вами получили итог, который радует глаз. Теперь в Корочанском районе есть пример сохранения объектов культурного наследия. Так совместными усилиями мы сможем украсить нашу область, — говорит начальник управления Галина Акапьева. «Фонаря» В январе этого года ООО «Белогорье и К» — дочернее предприятие кондитерской фабрики «Белогорье» — было переименовано в пивоваренную компанию «Старая крепость». Весной 2016 года здесь запустили датскую технологическую линию для производства пивного сусла, что позволило увеличить производительность в 3 раза: с 450 литров в месяц до 1,2 миллиона литров. На предприятии планируют выпускать новые сорта пива, которые добавятся к уже существующей линейке пива, кваса, минеральной воды и напитков на её основе. На правах рекламы «Авто-Престиж» не выполнил предписание ведомства об устранении нарушений. Департамент образования администрация Белгородской области выпустил приказ о запрете приёма обучающихся в автошколу «Авто-Престиж». В документе за подписью первого заместителя начальника департамента Ольги Медведевой сказано, что автошкола «не выполнила предписание об устранении нарушений».Напомним, ранее десятки выпускников автошколы не смогли сдать на права. В ГИБДД пояснили, что курсантов не допустили к экзаменам, потому что автошкола превысила лимит учеников. — Когда мы набирали людей на обучение в 2014 году, ещё не было поправок в программе, касающихся количества учащихся. Эти положения появились перед самым Новым годом. Лицензия у нас бессрочная, но автошколы проходят переаттестацию. Мы её тоже прошли, только нам выдали лимит. Часть выпускников после Нового года начала сдавать экзамены. Это были люди из 19 групп, — пояснил заместитель директора ООО «Авто-Престижа» Игорь Астахов.Позднее Роспотребнадзор оштрафовал автошколу за предоставление образовательных услуг не в полном объёме. Воскресный эфир перенесли в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе над Синайский полуостровом в Египте. Как сообщает сайт kvn.ru, запись второго полуфинала Высшей лиги КВН покажут в эфире «Первого канала» во вторник, 3 ноября, в 21:35. Для белгородского зрителя эта игра интересна тем, что на сцене театра Российской армии сыграл дуэт кавээнщиков из Белгорода Филиппа Воронина и Тимура Бабъяка.Вместе с белгородцами за выход в финал боролись команды «Азия MIX», «Спарта», «Горизонт» и «Радио Свобода».Перенос трансляции игры КВН с воскресенья, 1 ноября, как и отмена других развлекательных передач по всей стране, был связан с объявлением траура по погибшим в авиакатастрофе над Синайский полуостровом. Самую большую зарплату предлагают интернет-маркетологу в микрофинансовой организации. Портал Зарплата.ру опубликовал результаты исследования более тысячи вакансий в Белгороде в октябре этого года и выбрал самые высокооплачиваемые работы, для которых не нужно переезжать в другой город.До 80 тысяч рублей предлагают интернет-маркетологу в одной из микрофинансовых компаний. Ему нужно будет заниматься исследованием рынка, анализировать его итоги, продвигать новые проекты, разбираться в маркетинге и веб-аналитике. Такая же высокая зарплата ожидает координатора проектов в детском издании KiDS Family Сlub. «Инициатива, креативность, желание реализоваться и умение поражать буйностью фантазии не просто желательны — они обязательны», — сообщается в объявлении о вакансии. До 76 тысяч рублей сможет заработать ведущий менеджер по туризму в одной из белгородских турфирм, правда нужно обязательно иметь опыт работы в этой сфере не меньше шести месяцев. До 70 тысяч рублей обещают региональному представителю «Проминструмента». У соискателей должно быть образование не ниже среднего технического, они должны уметь вести переговоры с VIP клиентами, быть коммуникабельными и грамотными, обладать высокой работоспособностью. Из других высокооплачиваемых работ портал приводит вакансии веб-разработчика на удалённую работу, дизайнера-замерщика кухонной мебели, логиста по международным перевозкам и врача-анастезиолога в областной инфекционной больнице. После гибели белгородской школьницы эксперты Общероссийского народного фронта потребовали ускорить работу по организации медицинской помощи в образовательных учреждениях. Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что плохая организация медицинской помощи в школах может стать причиной трагедии. В качестве примера приводится смерть 12-летней школьницы из Белгорода, которая скончалась после урока физкультуры.— В связи с трагическим случаем, произошедшим в белгородской школе, у нас возникает несколько вопросов: почему до приезда скорой помощи медицинским работником школы ученице не была оказана первая медицинская помощь, не проведены реанимационные мероприятия? Был ли медик в школе во время случившегося? Есть ли он в школе вообще? И знал ли медицинский работник о состоянии здоровья школьницы, хронических заболеваниях, ограничениях, связанных с посещением погибшей девочкой уроков физкультуры? Кто в данной конкретной ситуации будет нести ответственность за случившееся — медицинский работник или учитель физкультуры, — цитирует пресс-служба ОНФ представителя Центрального штаба ОНФ, руководителя рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Любовь Духанину.Напомним, 25 сентября стало известно о гибели ученицы 47-й школы Белгорода. Возбуждено уголовное дело. Незадолго до трагедии на сайте Go31.ru было опубликовано интервью с отцом школьницы из посёлка Северного, который жаловался, что в образовательных учреждениях Белгородской области не хватает медработников, к