В Белгороде умер главный врач стоматологической поликлиники №1

В четверг, 10 августа, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач стоматологической поликлиники № 1 города Белгорода Борис Трифонов. Он работал также в течение девяти последних лет заведующим кафедрой стоматологии медицинского института НИУ «БелГУ», а с 2010 года — директором Межрегионального центра стоматологических инноваций университета.
Пресс-служба губернатора и правительства региона отмечает, что Борис Васильевич внёс огромный личный вклад в совершенствование здравоохранения, развитие стоматологической науки и практики региона.
— Прекрасный врач и талантливый учёный, своим долгом Борис Васильевич видел постоянное улучшение качества оказываемой стоматологической помощи. На протяжении всей профессиональной жизни он стремился к новому, активно осваивал и внедрял в деятельность стоматологических поликлиник научные инновации, последние практические разработки, самые совершенные и прогрессивные методы и технологии лечения, — рассказывает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Борис Трифонов побеждал во многих престижных профессиональных конкурсах, получил благодарность министра здравоохранения РФ, нагрудный знак «Отличник здравоохранения», а 5 августа этого года его имя добавили на городскую доску почёта как лучшего работника учреждения здравоохранения.
— Скорбим о безвременной кончине Бориса Васильевича Трифонова, разделяем горечь невосполнимой утраты с его родными, близкими, друзьями и коллегами. Светлая память об этом выдающемся докторе, замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах белгородцев и в трудовой летописи Белогорья. Дело Бориса Васильевича, его профессиональные традиции с честью продолжат последователи и ученики, — сообщает сайт губернатора и правительства Белгородской области.