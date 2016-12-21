В Старооскольском районе, вечером, на втором километре дороги «Голофеевка-Приосколье», 28-летний водитель насмерть сбил 56-летнего велосипедиста. Мужчина на велосипеде ехал в попутном направлении по правой обочине дороги, а потом выехал на проезжую часть перед автомобилем «Опель Вектра». В результате ДТП велосипедист скончался на месте.
В Старооскольском районе машина насмерть сбила велосипедиста
Мужчина на велосипеде выехал на дорогу перед «Опелем»
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