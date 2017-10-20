В Белгородской области осудили водителя КамАЗа, который насмерть сбил велосипедиста

Новооскольский районный суд признал водителя КамАЗа виновным в том, что он, находясь за рулём в нетрезвом виде, насмерть сбил велосипедиста. Суд установил, что 7 августа на 105-м километре дороги Белгород — Павловск пьяный водитель большегруза выехал на правую обочину по ходу своего движения и наехал на велосипедиста, который ехал в том же направлении.

Мужчину приговорили к лишению свободы на четыре года, а также к 970 тысячам рублей компенсации в пользу родственников погибшего. К тому же, в течение трёх лет он не сможет водить автомобиль.