​В Краснояружском районе на мужчину завели уголовное дело за фальшивый больничный

По предварительным данным, мальчик провалился в отстойник для сточных вод на территории неработающего детского лагеря. В Белгороде четырёхлетний мальчик погиб, провалившись в отстойник для сточных вод на территории неработающего детского лагеря «Сокол» в Сосновке. Об этом сообщает «БелПресса» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Белгородской области. По данным издания, ребёнок пришёл туда с родителями и катался на горке.По факту гибели ребёнка назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На сайте собираются сформировать рейтинг кандидатов и собирать жалобы избирателей. На сайте «Народная экспертиза» появился раздел «Избиратель». Сейчас на нём размещена карта избирательных округов и информация о кандидатах. С 20 августа по 6 сентября там планируют формировать рейтинг кандидатов в облдуму шестого созыва.В разделе размещена карта, с помощью которой можно найти нужный избирательный округ и ознакомиться со списком кандидатов по нему. Там же можно пожаловаться на проблемы в избирательном округе. Авторы проекта обещают, что «информация будет использована для определения первоочередных направлений работы органов местного самоуправления по улучшению качества жизни жителей региона». В воскресенье в области произошло пять аварий, в результате которых пострадали пять человек. В воскресенье, 18 октября, в Шебекинском районе возле грунтовой дороги патрульный наряд полиции обнаружил сильно повреждённую машину, в которой находился 22-летний погибший водитель. Предположительно, мужчина двигался с превышением скорости, отчего не справился с управлением, съехал с дороги и несколько раз перевернулся в автомобиле.По информации пресс-службы ГИБДД по Белгородской области, всего в регионе в воскресенье произошло пять ДТП, в которых пострадали четыре человека. Инициатива единоросса Максима Егорова вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Пользователь Facebook Дмитрий Романенко выложил фотографии социальной акции в одном из магазинов Белгорода. Как указано на информационных материалах, развешанных в магазине «Возле дома» на бульваре Юности, здесь происходит раздача бесплатного хлеба для пенсионеров. В частности, во вторник это был «Дарницкий новый формовой». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));Б — благотворительность.Позитивный нежданчик в магазине "у дома" на бульваре юности.Опубликовано Дмитрием Романенко 10 февраля 2016 г.Акция, как видно из этих же материалов, проходит «при поддержке депутата областной думы Максима Егорова». Это стало поводом для обсуждения в соцсетях —некоторые считают, что это доброе дело, другие называют пиаром, а третьи ограничиваются ёмкими «позор» и «стыдно». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-35961352_233565", -35961352, 233565, 'UFsmbKUXAgGvDUipbVWJNEfbUg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В комментарии «Фонарю» директор и собственник продуктового магазина «Возле дома» на бульваре Юности Алексей Лагутин пояснил, что идея раздавать бесплатно хлеб пенсионерам принадлежала именно ему. Россияне победили соперников из Таиланда и Монголии. Вечером в воскресенье, 14 августа, в Рио-де-Жанейро состоялись два поединка олимпийского турнира по боксу, в которых на ринг вышли белгородские спортсмены Владимир Никитин и Виталий Дунайцев. В соперниках у старооскольца Владимира Никитина был боксёр из Таиланда Чатчай Бутди. Поединок для россиянина оказался не таким простым, как предыдущий. В первом и третьем раундах Никитин провёл серию быстрых и точных атак, блокируя опасные выпады противника, однако во втором отрезке у него внезапно начала кровоточить рана, полученная в прошлом бою, и староосколец пропустил несколько контрударов от Бутди. Но раздельным решением судей успех во всём поединке присудили именно россиянину. Счёт судейских записок — 29:28; 28:29; 29:28 в пользу Никитина. В четвертьфинале 16 августа староосколец встретится с ирландцем Майклом Конланом. Поединок начнётся в 17:30 по московскому времени. Фото rio.comСпустя час на ринг вышел ещё один староосколец Виталий Дунайцев. В своём дебютном поединке в весовой категории до 64 килограммов россиянин боролся с Чинзоригом Баатурсухом из Монголии. Первые два раунда полностью прошли под диктовку нашего боксёра. Сильные точные удары и отличные действия в защите вывели Дунайцева в лидеры: судьи единогласным решением отдали предпочтение россиянину в первых двух раундах — 20:18. В заключительном отрезке соперники вышли уставшими, однако Дунайцев полностью контролировал ход боя и не стал форсировать события, спокойно завершив поединок. Единогласным решением арбитров победу в этом бою присудили россиянину — 3:0. Счёт судейских записок — 30:27; 30:27; 30:27.Фото rio.comВ олимпийском четвертьфинале, который пройдёт также 16 августа, Виталий Дунайцев встретится с китайским боксёром Ху Цяньсюнем. Поединок начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в понедельник, 15 августа, в 01:15 по московскому времени состоитсябоксёрский поединок за золото Олимпийских игр, в котором белгородец Евгений Тищенко в своей весовой категории до 91 килограмма будет сражаться с Василием Левитом из Казахстана. Суд в Старом Осколе признал жительницу Петрозаводска виновной в похищении денег и драгоценностей. Белгородский областной суд оставил в силе приговор 70-летней жительнице Петрозаводска, которую обвиняли в мошенничестве. Ранее Старооскольский городской суд приговорил её к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемая признала свою вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке.По данным суда, женщина называла себя астрологом, принимала клиенток в съёмной квартире и просила их принести для обрядов деньги и драгоценности. Клиентки осуждённой лишились в общей сложности 300 тысяч рублей. Вынося приговор, суд учёл прежние аналогичные судимости женщины и смягчающие обстоятельства — возраст и состояние здоровья. Американское рейтинговое агентство Standard & Poors назвало самых крупных российских «должников». Рейтинговое агентство Standard & Poors включило Белгородскую область в число регионов с потенциально критическим долгом.— По данным S&P, самый высокий уровень долга среди российских регионов у Чукотки: он составляет 144 процента от доходов региона. Более 100 процентов от доходов также должны Белгородская область и три северокавказские республики, которые не называются, — сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. — Дефолт крупного региона может заблокировать доступ на рынок для самого Минфина. Сейчас федеральный центр имеет возможность помочь регионам, а через три года у него, вероятно, будет меньше ресурсов, а региональная задолженность может вырасти, что повышает риски, — цитирует РБК замдиректора московского представительства S&P Карена Вартапетова.Отметим, что начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик рассказал, что область по доходам и расходам находится в достаточно стабильной ситуации. — Мы прошли пик долговых нагрузок, поэтому я с большим оптимизмом смотрю на ситуацию с долговой политикой области, — заявил Владимир Боровик в конце июня 2015 года. Бюджет программы строительства и реконструкции дорог сократили на 29 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Савченко. Программа совершенствования транспортной системы и дорожной сети рассчитана на 2014–2020 годы. Изначально в бюджет программы было заложено 109,8 миллиардов рублей. В 2014 году правительство области скорректировало финансирование с учётом кризиса, сократив его до 103,9 миллиардов рублей. При этом на подпрограмму «Совершенствование и строительство дорожной сети» в первой редакции должно было быть потрачено 106 миллиардов рублей, во втором варианте — 98 миллиардов рублей. Последние изменения сократили общий бюджет до 74,9 миллиардов рублей, бюджет подпрограммы — до 69 миллиардов рублей.По планам за семь лет в регионе должно быть построено 2169 километров дорожной сети. Победителя определят 20 декабря. Белгородские видеоблогеры Александр и Никита Шороховы разыграют среди своих подписчиков смартфон Tele2 Midi. На их YouTube-канал «Отец и сын» появился ролик, где они анонсируют розыгрыш. — Для того, чтобы получить функциональный гаджет, юным зрителям необходимо написать на листе бумаги #ХочуTele2Midi, сделать селфи с родителями и этой надписью, опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с идентичным хэштегом #ХочуTele2Midi. Победителя розыгрыша авторы проекта выберут 20 декабря 2016 года в рамках нового выпуска, — рассказали в пресс-службе белгородского филиала Tele2. Справка «Фонаря»YouTube канал «Отец и сын» рассказывает о жизни реального отца и его сына. В своих видео Александр и Никита Шороховы рассказывают о школьных шпаргалках, проводят научные эксперименты и делают обзоры на игрушки. Неожиданную популярность получило их видео, где они пытаются заработать поцелуй у незнакомых девушек. Это видео набрало больше двух миллионов просмотров. А в среднем каждое видео канала набирает около 100 тысяч просмотров. На правах рекламы Причиной большинства возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В понедельник, 10 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о 15 пожарах в регионе, случившихся с 3 по 9 августа 2015 года. Четыре пожара произошли в жилых помещениях. По сообщению ведомства, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.В четверг, 6 августа, загорелся жилой дом в селе Богородицком Новоосколького района. Причиной стало нарушение правил монтажа электропроводки. На тушение пожара понадобилось около 40 минут. Во время пожара пострадал 49-летний владелец дома. Ещё оди