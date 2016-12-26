​В Краснояружском районе на мужчину завели уголовное дело за фальшивый больничный

Прокуратура Краснояружского района завела уголовное дело на мужчину, который отдал на работу фальшивый больничный. Подозреваемый отсутствовал на работе больше недели, а потом принёс в кадровую службу листок нетрудоспособности. Однако, после проверки выяснилось, что в это время мужчину на самом деле арестовали на 7 дней за употребление наркотиков.
— В ходе проверки исполнения трудового законодательства в ЗАО «Краснояружский бройлер» установлено, что работник организации в обоснование своего отсутствия на рабочем месте передал в кадровую службу листок нетрудоспособности. Вместе с тем, в в это время мужчина отбывал наказание, назначенное ему судом, в виде семи суток административного ареста, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
За использование заведомо подложного документа мужчине грозит до шести месяцев ареста.