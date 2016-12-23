По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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​В Белгороде пройдёт конкурс селфи

«Январский селфи-кросс» проводит галерея фотоискусства имени Виталия Собровина.

В среду, 4 января 2017 года, в Белгороде пройдёт городской фотоконкурс «Январский селфи-кросс». Организаторы — галерея фотоискусств имени Виталия Собровина. Участвовать может любой желающий, объединившись в команду с другими фотографами. Для участия надо подать заявку, в которой указывается список команды, название и капитан. У всех участников должен быть телефон с камерой.

Регистрировать команды будут с 10:00 до 11:00 в галерее фотоискусства, а сам конкурс начнётся в 11:15 и закончится через три часа. Организаторы отмечают, что если в команде есть несовершеннолетние, то в команду добавляется взрослый, который отвечает за безопасность команды.

Участникам кросса дадут задание — сделать селфи на определённую тему. При этом команды могут фотографироваться в пределах Белгорода и передвигаться по городу любым способом. Сделанные снимки надо будет отправлять на электронную почту организаторов, либо публиковать в альбоме официальной группы фотогалереи во «Вконтакте», там же можно узнать всю дополнительную информацию.

Участие бесплатное, а победителям обещают призы.




Дмитрий Голуцкий

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#конкурс #фотогалерея Виталия Собровина #Белгород #фотосъёмка
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