​В Белгороде пройдёт конкурс селфи

В среду, 4 января 2017 года, в Белгороде пройдёт городской фотоконкурс «Январский селфи-кросс». Организаторы — галерея фотоискусств имени Виталия Собровина. Участвовать может любой желающий, объединившись в команду с другими фотографами. Для участия надо подать заявку, в которой указывается список команды, название и капитан. У всех участников должен быть телефон с камерой.



Регистрировать команды будут с 10:00 до 11:00 в галерее фотоискусства, а сам конкурс начнётся в 11:15 и закончится через три часа. Организаторы отмечают, что если в команде есть несовершеннолетние, то в команду добавляется взрослый, который отвечает за безопасность команды.

Участникам кросса дадут задание — сделать селфи на определённую тему. При этом команды могут фотографироваться в пределах Белгорода и передвигаться по городу любым способом. Сделанные снимки надо будет отправлять на электронную почту организаторов, либо публиковать в альбоме официальной группы фотогалереи во «Вконтакте», там же можно узнать всю дополнительную информацию.

Участие бесплатное, а победителям обещают призы.











