​В Белгороде наградили энергетиков в честь профессионального праздника

В Белгороде филиал ПАО «МРСК Центр» — «Белгородэнерго» наградил своих сотрудников в честь Дня энергетика. В этом году профессиональный праздник совпал с днём 55-летием белгородской энергосистемы.



За существенный вклад в расширение интеграционных процессов и развитие электроэнергетики государств – участников СНГ грамотой наградили первого заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергея Решетникова.

Некоторых сотрудников отметило Министерство энергетики Российской Федерации. Так министерское звание «Почетный энергетик» присвоили Николаю Кубраку, координатору службы производственного контроля компании.

Всего награды получили более 250 сотрудников компании, которых отметили на государственном, региональном и корпоративном уровне.

— На вас лежит ответственность за надежное и бесперебойное электроснабжение региона. От вашего труда напрямую зависит развитие экономики и социальной сферы, а значит, и благополучие жителей области. Своим многолетним трудом вы ежедневно подтверждаете право называться профессионалами самого высокого уровня, — отметил Олег Абрамов, заместитель губернатора.

Фото пресс-службы ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»



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