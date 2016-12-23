По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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суббота, 24 декабря
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​В Белгороде наградили энергетиков в честь профессионального праздника

В этом году День энергетика совпал с 55-летием белгородской энергосистемы.

В Белгороде филиал ПАО «МРСК Центр» — «Белгородэнерго» наградил своих сотрудников в честь Дня энергетика. В этом году профессиональный праздник совпал с днём 55-летием белгородской энергосистемы.

За существенный вклад в расширение интеграционных процессов и развитие электроэнергетики государств – участников СНГ грамотой наградили первого заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергея Решетникова.

Некоторых сотрудников отметило Министерство энергетики Российской Федерации. Так министерское звание «Почетный энергетик» присвоили Николаю Кубраку, координатору службы производственного контроля компании.

Всего награды получили более 250 сотрудников компании, которых отметили на государственном, региональном и корпоративном уровне.

— На вас лежит ответственность за надежное и бесперебойное электроснабжение региона. От вашего труда напрямую зависит развитие экономики и социальной сферы, а значит, и благополучие жителей области. Своим многолетним трудом вы ежедневно подтверждаете право называться профессионалами самого высокого уровня, — отметил Олег Абрамов, заместитель губернатора.
Фото пресс-службы ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

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Дмитрий Голуцкий

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#МРСК #Белгородэнерго #энергетика
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