​В Белгороде мужчину подозревают в порче автомобиля из-за ревности

В Белгороде завели уголовное дело на мужчину, которого подозревают в умышленной порче автомобиля из-за ревности. По версии следствия, ранее не судимый 27-летний подозреваемый в нетрезвом состоянии гулял по городу. Проходя мимо магазина, он увидел, как продавщица, которая ему нравилась, разговаривала с другим мужчиной.



— У злоумышленника взыграла ревность. Он потребовал немедленно прекратить общение. На его слова не обратили внимание. Это привело несостоявшегося ухажёра в ярость. Свою злость он выместил на автомобиле «Пежо», принадлежащем собеседнику объекта симпатии, — пояснили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина повредил автомобиль и скрылся. Позже владелец машины обратился к полицейским, которые нашли подозреваемого. Сумма причинённого ущерба машине — 36 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый обязан явкой. За порчу имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.