Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу.
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вторник, 10 января

​В Белгороде мужчину подозревают в порче автомобиля из-за ревности

Пьяный белгородец выместил злость на автомобиле другого мужчины, с которым общалась женщина, которая ему нравилась.

В Белгороде завели уголовное дело на мужчину, которого подозревают в умышленной порче автомобиля из-за ревности. По версии следствия, ранее не судимый 27-летний подозреваемый в нетрезвом состоянии гулял по городу. Проходя мимо магазина, он увидел, как продавщица, которая ему нравилась, разговаривала с другим мужчиной.

— У злоумышленника взыграла ревность. Он потребовал немедленно прекратить общение. На его слова не обратили внимание. Это привело несостоявшегося ухажёра в ярость. Свою злость он выместил на автомобиле «Пежо», принадлежащем собеседнику объекта симпатии, — пояснили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина повредил автомобиль и скрылся. Позже владелец машины обратился к полицейским, которые нашли подозреваемого. Сумма причинённого ущерба машине — 36 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый обязан явкой. За порчу имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Голуцкий

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#автомобиль #Белгород
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